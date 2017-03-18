Юревич рвётся на допрос

Видимо пирщики бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в отношении которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки от коррумпированного, бывшего же министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, — подсказали, что сейчас не худо бы предпринять несколько шагов для обработки общественного мнения, дескать — невиновен, чист аки слеза.

Для этого стряпчий Юревича «российский тамплиер» Игорь Трунов заявил СМИ, что его подопечный рвётся в Россию, на допрос к следователю, дабы «защитить своё доброе имя».

Одновременно два клеврета Юревича — подсудимые, обвиняемые в коррупции Николай Сандаков, бывший зам, и Константин Цыбко, бывший сенатор, вопят, пуская пену, об «оборотнях в погонах», пугают майданом и дискредитацией губернатора Бориса Дубровского.

Ряженый клоун, лишённый лицензии адвокат Трунов, приор Ордена Российских тамплиеров, заявил, что защищающий в земле обетованной Гроб Господень рыцарь Миша Макаронный (он там лечится видимо у смежников из ордена госпитальеров), сжимая меч и крест, готов выступить в любую минуту в пределы России:

«Договорились со следствием, что на следующей неделе наш адвокат прилетит в Екатеринбург, где расследуется дело, ему отдадут все документы. Мы подумаем, подавать ли в суд на обжалование этих документов в зависимости от их качества. И будем согласовывать дату прилета Михаила Валерьевича, чтобы он мог дать исчерпывающие объяснения. Потому что обвинение он категорически не признает.

Сейчас он может подтвердить то, что говорил тогда: что он не имел и не имеет отношения к закупке медицинского оборудования и к этому бывшему министру, который уже досиживает свой срок».

Нет, вы поняли? Юревич не имеет никакого отношения к Тесленко. К своему министру здравоохранения, которого сам назначил, будучи губернатором. Никакого отношения. Ни малейшего. Этот министр каким-то чудом сам стал министром в правительстве Юревича.

Видимо, «Медицинский портал Челябинска» врёт, когда сообщал, что Тесленко назначил именно Юревич, что они давние соратники, и что Тесленко занимал должность начальника городского управления здравоохранения в то время, когда Юревич был мэром Челябинска.

К закупкам меодоборудования Юревич тоже отношения никакого не имеет. Программа закупки медицинского оборудования в рамках концепции модернизации здравоохранения в Челябинской области возникла сама по себе, без ведома Юревича.

Не знает Юревич не только своего министра Тесленко, но видимо и своего шофёра и советника Москалюка, другого фигуранта «медицинского дела», который там же где-то в земле обетованной, рядом с рыцарем Юревича, и обретается, и тоже лечится у братьев-госпитальеров от сильного недуга, называемого «страх перед правосудием».

«Ты знаешь, Шурик, а я тебя не знаю», — только что сказал Юревич Москалюку, попивая вместе с ним винишко.

Так что же, неужели Миша примчится на допрос сам? «Врачи не позволят и справку дадут, что пациент не может никуда двинутся, при смерти, прикован к каталке», — полагают челябинцы.

Люди вспоминают, как сразу же после отставки с должности губернатора Юревич вот точно также укатил в Израиль и не двинулся с места — до того самого момента, пока его компаньон по «Макфе» Вадим Белоусов не сгонял в Госдуму и не притащил ему депутатский мандат, гарантирующий неприкосновенность.

4 декабря 2016 года иммунитет у Юревича закончился и уже 5-го числа он снова чухнул на святую землю вместе со своим тамплиером Труновым защищать христианские видимо святыни — поближе к пилигриму Сашке Москалюку. Рыцарю печального образа срочно приспичило полечиться. До июня 2017 года.