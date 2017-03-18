Юревич рвётся на допрос

Видимо пирщики бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в отношении которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки от коррумпированного, бывшего же министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, — подсказали, что сейчас не худо бы предпринять несколько шагов для обработки общественного мнения, дескать — невиновен, чист аки слеза.
Для этого стряпчий Юревича «российский тамплиер» Игорь Трунов заявил СМИ, что его подопечный рвётся в Россию, на допрос к следователю, дабы «защитить своё доброе имя».
Одновременно два клеврета Юревича — подсудимые, обвиняемые в коррупции Николай Сандаков, бывший зам, и Константин Цыбко, бывший сенатор, вопят, пуская пену, об «оборотнях в погонах», пугают майданом и дискредитацией губернатора Бориса Дубровского.
Ряженый клоун, лишённый лицензии адвокат Трунов, приор Ордена Российских тамплиеров, заявил, что защищающий в земле обетованной Гроб Господень рыцарь Миша Макаронный (он там лечится видимо у смежников из ордена госпитальеров), сжимая меч и крест, готов выступить в любую минуту в пределы России:
«Договорились со следствием, что на следующей неделе наш адвокат прилетит в Екатеринбург, где расследуется дело, ему отдадут все документы. Мы подумаем, подавать ли в суд на обжалование этих документов в зависимости от их качества. И будем согласовывать дату прилета Михаила Валерьевича, чтобы он мог дать исчерпывающие объяснения. Потому что обвинение он категорически не признает.
Сейчас он может подтвердить то, что говорил тогда: что он не имел и не имеет отношения к закупке медицинского оборудования и к этому бывшему министру, который уже досиживает свой срок».
Нет, вы поняли? Юревич не имеет никакого отношения к Тесленко. К своему министру здравоохранения, которого сам назначил, будучи губернатором. Никакого отношения. Ни малейшего. Этот министр каким-то чудом сам стал министром в правительстве Юревича.
Видимо, «Медицинский портал Челябинска» врёт, когда сообщал, что Тесленко назначил именно Юревич, что они давние соратники, и что Тесленко занимал должность начальника городского управления здравоохранения в то время, когда Юревич был мэром Челябинска.
К закупкам меодоборудования Юревич тоже отношения никакого не имеет. Программа закупки медицинского оборудования в рамках концепции модернизации здравоохранения в Челябинской области возникла сама по себе, без ведома Юревича.
Не знает Юревич не только своего министра Тесленко, но видимо и своего шофёра и советника Москалюка, другого фигуранта «медицинского дела», который там же где-то в земле обетованной, рядом с рыцарем Юревича, и обретается, и тоже лечится у братьев-госпитальеров от сильного недуга, называемого «страх перед правосудием».
«Ты знаешь, Шурик, а я тебя не знаю», — только что сказал Юревич Москалюку, попивая вместе с ним винишко.
Так что же, неужели Миша примчится на допрос сам? «Врачи не позволят и справку дадут, что пациент не может никуда двинутся, при смерти, прикован к каталке», — полагают челябинцы.
Люди вспоминают, как сразу же после отставки с должности губернатора Юревич вот точно также укатил в Израиль и не двинулся с места — до того самого момента, пока его компаньон по «Макфе» Вадим Белоусов не сгонял в Госдуму и не притащил ему депутатский мандат, гарантирующий неприкосновенность.
4 декабря 2016 года иммунитет у Юревича закончился и уже 5-го числа он снова чухнул на святую землю вместе со своим тамплиером Труновым защищать христианские видимо святыни — поближе к пилигриму Сашке Москалюку. Рыцарю печального образа срочно приспичило полечиться. До июня 2017 года.
Диагноз этого тяжёлого недуга всё тот же: «СТРАХ ПЕРЕД ЗАСЛУЖЕННЫМ НАКАЗАНИЕМ».
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Комментарии
Юревич , не вернеться в Россию ,это понятно. Он понимает ,что за взяткой будет другая статья ,организация преступного сообщества. Многие просто этого не понимают,хотя состав есть! Миша возвращайся ,мы тебя ждем !
Уловка старая, я желаю. но не могу. Конечно он сейчас через Медведева и Суркова и ряд лиц с СК РФ и Ген. прокуратуры, ищет защиту и гарантию. что он не будет задержан даже на 72 часа, а просто его допрос и он снова выезд на лечение. Но ФСБ РФ вряд ли прощает его выпады и выпады его слуг в адрес самых пока честных чекистов. Поэтому сейчас только Президент может дать слово, но не ясно есть ли выходы Юревича на него.? Кроме того есть данные с Ходорковским Михаил начал тему и видимо это вариант побега в США! Поэтому только его его приятели олигархи , только не переворот и захват власти, то тогжа да он приедет и как судья сам лично станет кто были против карать. Но с учетом обстановки в РФ, олигархи все на КОРОТКОМ поводке и вякать не стануть. Пример был сенатор ИЗМЕСТЬЕВ, тоже думал он самый богатый и он хозяин жизни. Но шустро его и он на ПЖ сидить и пишет прошения о пощаде . Опасность от клана Михаила есть, ТЕМ кто брали у него ДЕНЕЖКИ, а МИХАИЛ давал всем нужным и вот тем надо ДУМАТЬ, не идти ли с ЯВКОЙ с повинной, ведь МИХАИЛ может сам все эти данные передача в прессу ЕС, а это уже все. Поэтому тут на уровне области бы МИХАИЛ мог отмазан и обелен, но ведь страна все в курсе и вряд ли он всех скупает. Поэтому он сейчас с армией своей готов дать бой, а армия его эти продажные чинуши, кто носил и носит погоны.. они то все его приятели известны и списочки их есть. Посмотрим как власть на них, или они сами на ВЫХОД, или с ними жестоко и по правилам очищения от оборотней пойдет работа. Поэтому сценарий один, или на уровне Кремля получает знак, нет ареста и задержания и приедет , или будет на расстояние начинать свою игру, это обливать своих противников и т.п. грязью.. Тут и СК РФ с адвокатами видимо свою работу, ведь ЛЮБОГО защитника при желании можно на нары. кто умный знает как можнор тех изобличать. Поэтому сейчас бой только начат и первый раунд пока вничью. Но силы и возможности Михаила пока громадные и он имеет и деньги и тайных своих помощников всюду. Органам следствитя надо смотреть и бояться слива и иуд в своих рядах, кто готов передача собранных ОРМ и ОРД материалов, т.е. дать козыри.
Поэтому пока , ничья, но если Михаил решил свои 4-8 млрд. р. вложить в свое очищение, то он выиграет. Сейчас мноходовая комбинация идет. это особой важности сведения.. и пока рано все козыри. Время покажет все и ВЫ узнаете это сами.
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