Сайт Ходорковского заступился за Юревича: «финал будет неоптимистичен», а «следующим будет Чубайс»

Этого следовало ожидать. После скандального интервью экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича одному из главных антироссийских СМИ — «Русской службе ВВС», в защиту обвиняемого в коррупции макаронного олигарха выступил интернет-портал «лидера внесистемной оппозиции в изгнании» Михаила Ходорковского «Открытая Россия».

Михаил Борисович не мог не проникнуться симпатией и сочувствием к тёзке, такому же, как и он сам в молодости, мироеду и расчётливому цинику, ни во грош ни ставившему жизни людей.

Защищать Юревича Ходорковский призвал штатного политолога «белоленточников» Дмитрия Орешина, который тут же записал челябинского макаронника в пантеон либеральных героев: Анатолия Чубайса, Никиту Белых, Евгения Урлашова.

Последние два оппозиционера, как известно, уличены во взятках и томятся в застенках узилища путинских сатрапов, ну а кумир либеральной общественности Анатолий Чубайс, по мнению Орешина, может стать следующей после Юревича сакральной жертвой путинского произвола.

Оказывается, при Юревиче, члене Высшего Совета «Единой России», который клялся в верности партии власти при каждом удобном случае, Челябинская область была оплотом оппозиции, «не слишком пропутинской», а бедного Мишу Кремль «принёс в жертву», чтобы отвлечь глупый народишко от коррупционных расследований Алексея Навального.

И это ничего, что сам Навальный неоднократно выводил Юревича главным героем своих расследований, а Юревич в Миассе жёстко мотивировал директоров предприятий «нагибать электорат» в пользу «Единой России».

«Политолога» Орешина, который, судя по его рассуждениям, ни на грамм не разбирается в челябинских реалиях, это не смущает:

«Как говорит политолог Дмитрий Орешкин, при Юревиче область была не слишком пропутинской, — в этом причина такого решения. Три года о нем особо не вспоминали, но сейчас, в предвыборный год, власти решили пожертвовать им, чтобы перехватить антикоррупционную повестку у Алексея Навального. Была дана команда искать и наказывать провинившихся, чтобы показать народу, что идет активная борьба с коррупцией.

«Это пропагандистская акция в предвыборный год. Человек уже не представляет никакой общественной опасности, и настало время теперь принести его в жертву. И ответить Юревич ничем не может», — говорит политолог.

По его мнению, выбор пал именно на экс-губернатора Челябинской области, во-первых, потому что в регионе сложна внутриполитическая ситуация, а на Юревича есть компромат. Во-вторых, нужно с осторожностью выбирать, кого можно трогать и кого нельзя. Нельзя, например, Дмитрия Медведева — потому что он пока не совершил никаких грубых политических ошибок и абсолютно лоялен Путину. С другой стороны, бывший губернатор Кировской области Никита Белых уже в СИЗО, расследуется дело экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера, осудили бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Действующими губернаторами тоже лучше не жертвовать, чтобы не обострять ситуацию перед выборами. И тут подвернулся Юревич...»

Разоблачать ложь и невежество «политолога» Ходорковского наверное обстоятельно не стоит. Челябинцы знают, что «папочка на Юревича» собиралась компетентными органами задолго до его отставки с должности губернатора, а «в разработке» ФСБ он едва ли не с 90-х годов прошлого столетия.

Уже при губернаторе Юревиче пошли первые посадочки и допросы его замов, помов, советников и министров — да того же министра здравоохранения Тесленко, получение взятки от которого вменяют Юревичу, и опять-таки, и опять-таки заслуга целиком и полностью в разработке «макаронной» ОПС принадлежит региональному Управлению ФСБ.

Но что такие «мелочи» Ходорковскому и его штатному «политологу» Орешину, когда речь идёт о «социально близком» олигархе-мироеде, обижаемом путинскими опричниками.

Орешин, а по сути Ходорковский — в общем, они оба, считают, что Юревич «стал жертвой случайных обстоятельств», он — бедная невинная овечка, попавшая на клыки кремлёвских волков. И вообще, о нём вспомнили, лишь бы навредить Навальному, как мы видим.

Цитируем «Открытую Россию»:

«По словам политолога, в путинской России крупный политик рискует попасть в тюрьму, просто став жертвой случайных стечений обстоятельств. Например, когда кого-то надо демонстративно наказать. И для этого даже не обязательно ссориться с первым лицом. Достаточно того, чтобы какой-то влиятельный человек в центре или даже конкурент на федеральном уровне просто «настучал» или использовал свой административный ресурс.

«Так можно поступить с любым. Другой вопрос, что не каждый глава региона берет слишком много. Есть губернаторы поскромнее, есть понахальнее. Обычно вопиющие случаи коррупции бывают на Дальнем Востоке: Москва далеко, контроль ослаблен, есть договоренности с местными силовиками. Юревич ангелом не был. Но, мне кажется, по масштабам коррупции он не слишком сильно выделялся. Скорее, он пал жертвой внутренней политики», — добавляет Дмитрий Орешкин.

По его мнению, дело Михаила Юревича будет развиваться по довольно тривиальному сценарию: в прессе станут раскручивать эту тему, но без излишнего шума — чтобы люди не думали, что в стране воруют все. История будет преподноситься как последовательная и бескомпромиссная борьба с коррупцией, и для экс-губернатора финал будет не оптимистичен.

«Например, в случае с Белых пока ничего доказать не удается. Но в глазах общественного мнения проблема решена: раз сидит, значит, уже виноват. У нас, как известно, не виноватых не сажают. Примерно так у нас действительность и устроена: раз сел, значит статью ему найдут. Или его там потихоньку угробят», — рассуждает Орешкин...»

Для челябинцев, требующих справедливости, настрадавшихся от тотальной коррупции «банды макаронников», в этих неуклюжих и некомпетентных рассуждениях политолога Ходорковского радует лишь одно: «экс-губернатора финал будет не оптимистичен» и «его там потихоньку угробят».

Это хорошие, оптимистичные прогнозы.

И уже совсем приятно про Чубайса:

«Он [Орешин] считает, что одним Юревичем в этой игре с общественным мнением, скорее всего, не ограничатся. Могут последовать и другие уголовные дела. Например, в отношении Анатолия Чубайса. «Я думаю, что и под Чубайса сейчас роют, судя по тому, что появляется в прессе. Люди любят, когда кого-нибудь карают», — заключает политолог».

Да, когда карают коррупционеров — мы это любим, Михаил Борисович.

Поднимаем бокал за эти прогнозы, чтобы сбылись.