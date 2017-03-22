Юревич будит своих «спящих агентов» и готовит новую информационную войну против силовиков и Дубровского

Сайт «Ура.ру» сообщил о новой информационной войне, которую готовит обвиняемый уже по двум статьям УК РФ (получение взятки и подстрекательство к клевете) бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

О новой — потому, что предыдущая информационная война, начатая Юревичем — против судейского сообщества и ФСБ, — была им проиграна и стала не последней причиной его отставки с должности главы Южного Урала.

ИА «UralDaily.ru» тоже есть что сообщить нашим читателям.

Но сначала давайте пройдёмся по статье «урашек». Пишут, что Юревич «отдал на прокорм» свой отель Radisson Blu, и там будет располагаться «штаб сопротивления», разрабатывающий стратегию информационной войны с ненавистными Юревичу контрразведчиками.

Возглавлять этот штаб будет депутат Челябинской гордумы Владимир Павленков, работающий при губернаторе Юревиче заместителем правительства Челябинской области, то бишь регента Юревича, по классификации экспертов «УралДейли.ру» — короля пиковой масти Сергея Львовича Комякова.

«Юревич надеется, что бывший зампред правительства сможет помочь если не отбиться от уголовных дел, то остановить возбуждение все новых и новых. По замыслу бывшего губернатора, Павленков будет координировать адвокатов в части работы со свидетелями, медиакампанию и публичные акции», — сообщает «Ура.ру».

Новые уголовные дела в отношении Юревича будут связаны с показаниями его соратников, подследственных, подсудимых и осуждённых, а это бывшие мэр Копейска Вячеслав Истомин, руководитель ГУМР Эрнест Каримов, экс-замминистра строительства области Сергей Сихарулидзе.

«Помимо невидимых переговоров, планируется информационная кампания против силовиков и областной власти. Пресс-секретарь бывшего главы региона — известный политтехнолог Юлия Бобылева — имеет колоссальный опыт такой работы. В ее распоряжении целый медиахолдинг Юревича, оппозиционный Дубровскому сайт «Русская пресса»...

В ФСБ неофициально говорят о крайней озабоченности складывающейся ситуацией. Юревич может сделать все, чтобы дискредитировать самих силовиков и расшатать обстановку в регионе. Терять ему нечего — бизнес оформлен на родителей, а сам он находится в Израиле», — сообщает информационное агентство.

ИА «UralDaily.ru» непременно проверит эту информацию коллег и сообщит своим читателям степень её достоверности. Но выглядит она безусловно правдоподобно.

За персоналии мы не ручаемся, однако понятно, что Юревич бросит все свои немалые ресурсы на то, чтобы отбиться от новых уголовных дел и по возможности свести на нет уже возбуждённые, по которым ему предъявил заочно обвинение Следственный комитет России.

На кону, кроме уже понятной неприятной необходимости стать эмигрантом (уже ясно, что в Россию Юревич не вернётся), — ещё и жирный челябинский бизнес, управлять которым из Тель-Авива или Лондона затруднительно.

Престарелые родители Юревича, на которых записаны активы, — всего лишь ширма, а доверять менеджмент на малой родине никому нельзя — с лёгкостью сдадут.

Вдобавок, как сообщает в комментарии к статье на «Ура.ру» читатель, имеющий явное отношение к правоохранительным органам, бизнес Юревича на территории России может быть арестован, как это произошло с имуществом родителей обвиняемого в коррупции его друга экс-сенатора Константина Цыбко.

Поэтому конечно в приближающуюся информационную войну мы верим. Скоро макаронную крысу загонят в угол (объявят в международный розыск), и крыса кинется всех кусать.

На взгляд экспертов «УралДейли.ру», наши коллеги упустили предпосылки войны политического характера — по дискредитации уже не силовиков, а челябинского губернатора Бориса Дубровского.

Приближаются президентские выборы и от их результатов зависит дальнейшая судьба главы региона. Для Юревича сейчас выгодно не только создать хаос информационной войны, но дестабилизировать элиты и электорат.

Потеря губернаторского статуса Бориса Дубровского создаст Михаилу Юревичу пространство для маневра, замутит воду, где так ловко можно ловить рыбку — это Миша умеет.

Для этой цели Юревич начал будить своих «спящих агентов»

«Шеф этих людей по-прежнему Михаил Юревич. В разведке таких людей называют «спящими агентами». Они могут мимикрировать, изображать лояльность, честно, добросовестно и даже эффективно трудиться в интересах номинального босса. Но по сигналу резидента они снова начнут вредить, устраивая диверсии и саботаж.

Когда придёт час «Х», и Юревич решит, что пора брать реванш, — эти люди проснутся от спячки», — характеризовали мы тип этих всецело преданных Юревичу людей.

Торпедировать выборы президента 2018 года может единственный человек, король масти бубны, спикер Челябинской городской Думы Станислав Иванович Мошаров.

Его новая должность руководителя МКС «Единой России» — даёт в руки главного «спящего агента» Юревича невиданные рычаги власти.