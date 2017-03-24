«Макаронную ОПС» признают даже адвокаты Юревича

Честно, мы разочарованы пресс-конференцией адвокатов Михаила Юревича — Игоря Трунова и Людмилы Айвар, созванной в Москве в редакции «Национальной службы новостей» с целью «защитить доброе имя Михаила Валериевича».

Точнее, разочарованы в адвокатах и в их аргументах.

Начал нести пургу Трунов с первых же своих слов более чем часового брифинга: «Дело это политически ангажировано, это политическая конкуренция, он конкурентоспособный, он тот редкий тип политика, который отчасти похож на Трампа».

А дальше совсем превосходно: «Это не тот человек, которому нужно идти в политику, чтобы воровать...»

Да-да, это первые слова Игоря Леонидовича, и первая реакция сначала: «А что, Юревичу можно воровать и вне политики?», вторая, на первую фразу адвоката: «А Трамп про это знает, в какой части Юревич похож на Трампа, может причёской, или такой же хам по отношению к женщинам, и как связана похожесть Михаила на Дональда и политическая конкуренция, — что, Юревич собирается бросить вызов Трампу на следующих выборах президента США, или так адвокат готовит своему клиенту плацдарм для эмиграции в Америку?».

А если серьёзно, то конечно же любой адвокат коррумпированного чиновника заявляет в первой же реплике, что это политический заказ, поэтому ничего нового.

Мы на самом деле, дорогие читатели, слушаем Трунова (видео с его выступлением в конце) статьи, конспектируем его слова все подряд, и каждое высказывание кажется всё нелепее и нелепее.

«Он успешный бизнесмен, эффективный предприниматель. У него достаточно предприятий, чтобы не заниматься противоправной деятельностью во имя обогащения. Это человек, который способен отказаться от зарплаты, чтобы внести лепту в жизнь государства. А его активы позволяют успешно участвовать в политической деятельности», — это следующая фраза стряпчего экс-губернатора.

Челябинцев точно на мякине проведёшь. Мы знаем, что бизнес-империя Юревича расширялась и пухла с каждым его приобретённым политическим статусом: 1999 год — депутат Госдумы, 2005 год — глава Челябинска, 2010 год — губернатор Челябинской области, и уж точно, вне рамок предъявленных ему обвинений в коррупции — обогащение на административном ресурсе не противоправными действиями назвать невозможно.

Интересна мысль Трунова об отказе от зарплаты и лепте. Кто-нибудь слышал о том, чтобы на свою губернаторскую зарплату Юревич, богатейший олигарх Южного Урала, отремонтировал хотя бы фонарный столб? Мы о меценатстве Михаила Валериевича не слышали вообще, кроме давно пришедших в негодность красных лавочек с белыми буквами «Макфа», поставленных им на заре депутатства по совету Андрея Барышева.

Ну а то, что он устраивал концерты после своей отставки, то это было задабривание челябинцев и промо-акции выпускаемой им продукции.

Далее Трунов заявил, что против Юревича силовики борются как против мафии в Италии (ну а что, макароны, почему нет, «Макаронное ОПС» — весьма распространённый в Челябинске мем), «выжигают всё его окружение» и т.д.:

«Начинается использование «итальянской системы». В Италии изобрели систему борьбы с мафией. Вокруг создаётся «выжженное поле», государство давит на всех людей, которые вовлечены в мафию».

Запомните это — адвокат сравнил действия силовиков в отношении «макаронников» с действиями «комиссаров Каттани» (на взгляд «УралДейли.ру» это вообще комплимент) в Италии в отношении мафии, а сравнив эти методы, косвенно и признал само существование ОПС «Макфа».

Отожгла и супруга Трунова адвокатесса Людмила Айвар — о своём некогда подзащитном — бывшем водителе и советнике Юревича Александре Москалюке, который вместе с Юревичем скрывается в Израиле и с помощью которого Юревич в значительной степени контролирует активы строительно-финансовой пирамиды «Гринфлайт».

Естественно, Москалюк по прозвищу «Ординарец Юревича» — тоже невинная овечка, оклеветанная чекистами и комитетчиками. Типа кормит фламинго.

Кому хочется узнать о позиции защиты ещё — смотрите видео.

Летающий Макаронный Монстр крайне неудачно запустил свои щупальца в массы.