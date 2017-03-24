«Макаронную ОПС» признают даже адвокаты Юревича

Честно, мы разочарованы пресс-конференцией адвокатов Михаила Юревича — Игоря Трунова и Людмилы Айвар, созванной в Москве в редакции «Национальной службы новостей» с целью «защитить доброе имя Михаила Валериевича».
Точнее, разочарованы в адвокатах и в их аргументах.
Начал нести пургу Трунов с первых же своих слов более чем часового брифинга: «Дело это политически ангажировано, это политическая конкуренция, он конкурентоспособный, он тот редкий тип политика, который отчасти похож на Трампа».
А дальше совсем превосходно: «Это не тот человек, которому нужно идти в политику, чтобы воровать...»
Да-да, это первые слова Игоря Леонидовича, и первая реакция сначала: «А что, Юревичу можно воровать и вне политики?», вторая, на первую фразу адвоката: «А Трамп про это знает, в какой части Юревич похож на Трампа, может причёской, или такой же хам по отношению к женщинам, и как связана похожесть Михаила на Дональда и политическая конкуренция, — что, Юревич собирается бросить вызов Трампу на следующих выборах президента США, или так адвокат готовит своему клиенту плацдарм для эмиграции в Америку?».
А если серьёзно, то конечно же любой адвокат коррумпированного чиновника заявляет в первой же реплике, что это политический заказ, поэтому ничего нового.
Мы на самом деле, дорогие читатели, слушаем Трунова (видео с его выступлением в конце) статьи, конспектируем его слова все подряд, и каждое высказывание кажется всё нелепее и нелепее.
«Он успешный бизнесмен, эффективный предприниматель. У него достаточно предприятий, чтобы не заниматься противоправной деятельностью во имя обогащения. Это человек, который способен отказаться от зарплаты, чтобы внести лепту в жизнь государства. А его активы позволяют успешно участвовать в политической деятельности», — это следующая фраза стряпчего экс-губернатора.
Челябинцев точно на мякине проведёшь. Мы знаем, что бизнес-империя Юревича расширялась и пухла с каждым его приобретённым политическим статусом: 1999 год — депутат Госдумы, 2005 год — глава Челябинска, 2010 год — губернатор Челябинской области, и уж точно, вне рамок предъявленных ему обвинений в коррупции — обогащение на административном ресурсе не противоправными действиями назвать невозможно.
Интересна мысль Трунова об отказе от зарплаты и лепте. Кто-нибудь слышал о том, чтобы на свою губернаторскую зарплату Юревич, богатейший олигарх Южного Урала, отремонтировал хотя бы фонарный столб? Мы о меценатстве Михаила Валериевича не слышали вообще, кроме давно пришедших в негодность красных лавочек с белыми буквами «Макфа», поставленных им на заре депутатства по совету Андрея Барышева.
Ну а то, что он устраивал концерты после своей отставки, то это было задабривание челябинцев и промо-акции выпускаемой им продукции.
Далее Трунов заявил, что против Юревича силовики борются как против мафии в Италии (ну а что, макароны, почему нет, «Макаронное ОПС» — весьма распространённый в Челябинске мем), «выжигают всё его окружение» и т.д.:
«Начинается использование «итальянской системы». В Италии изобрели систему борьбы с мафией. Вокруг создаётся «выжженное поле», государство давит на всех людей, которые вовлечены в мафию».
Запомните это — адвокат сравнил действия силовиков в отношении «макаронников» с действиями «комиссаров Каттани» (на взгляд «УралДейли.ру» это вообще комплимент) в Италии в отношении мафии, а сравнив эти методы, косвенно и признал само существование ОПС «Макфа».
Отожгла и супруга Трунова адвокатесса Людмила Айвар — о своём некогда подзащитном — бывшем водителе и советнике Юревича Александре Москалюке, который вместе с Юревичем скрывается в Израиле и с помощью которого Юревич в значительной степени контролирует активы строительно-финансовой пирамиды «Гринфлайт».
Естественно, Москалюк по прозвищу «Ординарец Юревича» — тоже невинная овечка, оклеветанная чекистами и комитетчиками. Типа кормит фламинго.
Кому хочется узнать о позиции защиты ещё — смотрите видео.
Летающий Макаронный Монстр крайне неудачно запустил свои щупальца в массы.
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Комментарии
Господа, все это , что было озвучено, это пиар Юревича и тех пока у власти чиновников и силовиков с Южного Урала ( те кто получали подачки-деньги и т.п. при Юревича). Поэтому да мы ведем работу по выявлению и установлению всех фактов их сотрудничества. Придет час и земля будет гореть под ногами, кто вступили в сговор с Юревичем и его кланом . Мы не можем все рассказать, все это особой важности сведения(гриф секретности). Но скажу одно, эти деятели сейчас тайно пока делают все, чтобы палки в колеса правосудия и следствия. У нас согласно слов Президента страны, все равны перед Законом. Почему мы должны не делать ничего по олигархам, тем кто сбежали с страны? Или они такие белые и пушистые. Да мы иногда совершаем ошибки при проведении своей работы. Но ведь все приговоры оставлены в силе выше судами. Все допущенные нами ошибки всегда учет при иных разработках. А эти адвокаты конечно они будут писать и т.п. ведь час работы от 2000 евро идет, почему бы им не делать вид защиты. Сейчас все материалы ДОУ и ОРД по кланам Юревича и тех пособников снова тщательно изучение и уже есть наработки на десяток новых преступных эпизодов. Поэтому тем кто БРАЛИ деньги, подачки от Юревича и его клана, я бы советовал найти в себе мужество и заявить нам. ведь, когда мы сами установим и придем, то вы уже будете привлечены к ответу согласно норм УК РФ. А так прекращение дела и вы просто свидетелем только. Для жителей области, мы работаем и дело идет. Не думайте, что все можно купить и продать.!!! Поэтому до логического конца дело Юревича и его подельников довести мы сможем и приговор пор ним будет. Если бы Юревич считал себя честным, то он бы давно в Челябинске и не выходил бы с кабинетов СК РФ и судов. А нет он прекрасно знает, что виноват и тем самым пытается себя изобразить мучеником системы, гонимым органами, т.е. для Запада и США готовить имидж свой, чтобы те могли пригреть. Но с учетом политической ситуации в Мире, Юревич никому не угоден и не нужен . Придет время и он под конвоем с поддельниками будет в области.
хорошо если так, а то наворотили делов и в Израиль слиняли.
Господа с ФСБ, если это так. То вы одна надежда у народа. На МВД население у 98% нет доверия. Мы недавно с депутатами встреча и они опросы, надо ли ФСБ давать больше полномочий.!!! Мы все за это отдали голоса. (Это аресты до 90 суток без санкции суда, уведомление спец. прокурора. Содержание задерпжанных в спец. СИЗО ФСБ. Права на 100% без судебного согласия на прослушивание любого лица, контроль инет . контактов, наружное наблюдение и возможность проникновения в места где живет и работает лицо подозреваемое. Права на оперативные комбинации, чтобы заставить того пойти на преступление и выдать себя.
Вот тогда есть шансы 100% найти и привлечь всех преступников от власти к ответу. Также мы согласие на 100% арест имущества у родных, знакомых подозреваемого, до вынесения приговора и не ожидая приговора право продажи имущества и погашения урона государству. )Со слов депутатов после выборов Президента, все это будет внесено и видимо и в силу войдут. До мата 2018 г. остается мало и народ ждет их и все мы готовы отдать голоса за ПУТИНА. Больше нам никто не нужен.
Цитирую : Это аресты до 90 суток без санкции суда, уведомление спец. прокурора. Содержание задерпжанных в спец. СИЗО ФСБ. Права на 100% без судебного согласия на прослушивание любого лица, контроль инет . контактов, наружное наблюдение и возможность проникновения в места где живет и работает лицо подозреваемое. Права на оперативные комбинации, чтобы заставить того пойти на преступление и выдать себя.
Резюмирую: Вы звери, господа... обыватели! Вас в клетки надо!
Про Мотовилова А.А давно не слышно, как он там? Деньги кончились, понты остались?
Ну, а что он может ещё сказать-то? Юридическая профессия является одной из 3-х древнейших, наравне с журналистикой и самой древнейшей
ПС: Без обид. Я и про свою профессию сказал
Вивалвивалракью
Я в шоке. Оказывается, Юревич хотел уволить Тесленко. А Михаил Валерьевич был в курсе этого на момент задержания Тесленко?
Вивалвивалракью
ОПС "макаронники"-это как ОПС "уралмаш". Только ОПС "уралмаш" не сильно допустили во власть,а кого допустили ,те сами повесились в тюрме / хабаров/. А у нас Юревич,-это Куковякин в Ебурге.Так же любит жить в Эмиратах!
В мире уже четвёртый десяток лет полным ходом идёт процесс Глобализации, и то что этот поцесс НЕИЗБЕЖНЫЙ, нам всем ясно указал Владимир Владимирович Путин. Что это означает для простых граждан? А то что масштаб стоящих перед страной проблемных задач стал намного больше, чем принято обычно считать населению любой страны. Для нашей страны - самой большой в мире по территории, и самой богатой по запасам природных ресурсов, это означает воспитывать самых ответственных и самых грамотных граждан - настоящих и будущих хозяев своей страны. Задача Федерального Правительства проводить грамотную внешнюю политику, и указывать Региональным Правительствам курс для внутренней. Обязанности же региональных правительств и депутатского корпуса - всецело следовать указанному Президентовм РФ курсу.
А что делает Региональное Правительства вкупе с депутатским корпусом ЗСО Челябинской области? Мы видим что половина министров назначенных М.Юревичем оказались взяточниками и казнокрадами. Это что, случайность, кадровая ошибка, или неспособность разбираться в выбираемых к назначению на важные посты людях? Мы так же видим что система ЖКХ нещадно грабит всё население области, через по сути безполезные по части обслуживания домов Управляющие организации, мы видим сколько за последние годы открылось пивных магазинчиков в жилых домах торгующих алкогольно-наркотическим ядом, мы видим рост курящих молодых девушек, которых стало больше чем курящих парней. Всё это последствия региональной политики, которая ни в счёт не ставит права граждан и стратегические интересы государства, а власть имущие лишь стремятся хапнуть побольше и тихо потом уйти в сторону. КТОСы- комитеты территориально-общественного самоуправления существующие почти 20 лет вообще не работают, ведь более 90% населения о них даже ни разу не сышали!! А ведь именно КТОСы - эти институты развития гражданского общества и должны помогать гражданам организовываться, выявлять социальные потребности общества, и оздавать диалог с депутатами и другими уровнями власти. КТОСы сидят как партизаны в засаде, их не видно и не слышно, хотя они должны быть впереди всех.
Это что, об этом просит Президент РФ обращаясь к руководителям уровня региональной и городской власти??? М.Юревичу надо был оне Торгово-развлекательные комплексы строить, продавая землю даже под памятником И.Курчатову под очередной торговый комплекс, а строить Дворцы Пионеров с техническими кружками и творческими колективами, чтобы воспитывать грамотную и культурную молодёжь, которая обесечит стране достойное и счастливое будущее. Да и лечится он в Израиле вместе со своим подельником по бизнесу Москалюком, потому что прекрасно знает что в наших больницах они скорее сделают ноги на тот свет, как это в наших полуразвалившихся больницах нередко и происходит. Его задача была сделать медицину в Челябинской области достойной уровня Германии или того же самого Израиля, но он занимался строительством Торговых центров, которые собственно никому в нашей области и не нужны.
А адвокат И.Трунов, если говорит о притянутых за уши фактах и доказательствах, то есть можно понять из его слов что это либо Следствие преднамеренно лжёт и плетёт интриги, либо лжесвидетельствованием занимаются В.Тесленко и другие свидетели обвинения, вводя тем самым следствие в заблуждение. Значит по логике достижения объективной справедливости юрист и адвокат И.Трунов должен поднять вопрос о полноценном и объективном расследовании всей административно-экономической деятельности в Челябинской области за последние 15 лет, чтобы М.Юревич не шёл паровозом(как посоветовал ему Володин) отвечая за чужие ошибки и преступления совершённые чиновниками Челябинской области за этот немалый период. Отвечать ДОЛЖНЫ ВСЕ, КТО НАРУШИЛ ЗАКОН И ПРЕДАЛ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА!!! М,ЮРЕВИЧУ лучше всё рассказать что ему известно о всех преступлениях, очистить душу, ведь даже первокласснику понятно что спецслцужбы знают ВСЁ.
И важно помнить Одну притчу о Блудном Сыне, вернувшемся к Отцу с покаянием, там хорошо показано что искреннее раскаяние снимает многие наказания. Видимо недаром многих законоотступников и М.Юревича в том числе, подсознательно тянет на землю Обетованную, а Н.Сандаков так вообще в суды теперь с Библией приходит. Необходимо понять наверно самую важную Истину, что "Лучше к Богу прийти при жизни, чем после смерти попасть к Сатане". Фигурантам коррупицонных дел надо обратить внимание на Всех людей, и полюбить их как самих себя, а не любить Только себя. Самостоятельным осознанным решением для них будет лучше вернуть всё то, что нажито нечестным путём, и этого вполне может хватить для избежания наказания. А для те кто привых только в житейских страстях и роскоши купаться, напомню притчу о Верблюде(символ нашего города, напоминание для всех политиков, чиновников и коррупционеров), что СКОРЕЕ ВЕРБЛЮД ПРОЙДЁТ СКОВЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО, ЧЕМ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОПАДЁТ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ.
Делайте выводы, и не только корупционеры и чиновники, но и все люди (особенно депутаты политики), которые часто совершают легкомысленный шаг и идут по лёгкому пути обмана с целью самообогащения - Суд совести никто не отменял, и он пострашнее нашего человеческого суда будет.
Любите свою страну, уважайте свой народ, помогайте ему расти, крепнуть и развиваться, чтобы нам не было стыдно перед нашими предками. А то наши сограждане из бывших союзных южных республик русский народ уже за людей не считают, и к сожалению для этого у них есть определёные основаания.
Мне неясно почему МЯКУШ всегда сухим с воды. На того куча данных и он всегда героем. Мы тайно решили все сбор данных и переслать в Кремль, может оттуда уже в ФСБ и МВД перекинут и дают как правильно провести проверки и решать по возбуждению дела. Некий Карликанов сильно себя считает наместником Бога и презрительно о Кремле всюду отзывы. Неужели у стен нет УШЕЙ и глаз, ведь, те кто якобы преданы ПУТИНУ, иногда такие плохие слова о режиме власти, о политике. Неужели нет ушей и это довести в верха.
В 2005 году ,один мой знакомый встретил Тарасова Вячеслава Михайловича ,который проиграл выборы. Он был грустным и сказал пророческие слова....." Конечно мне обидно проиграть выборы мэра. Но мне больше жаль жителей города к власти в городе пришли БАНДИТЫ"..
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