Челябинцы устроили «народные гуляния» против коррупции

26.03.2017 г., 20:13
Оппозиционеры изощрялись в креативе
Навальный митинг

Хотя челябинским фанатам Алексея Навального и запретили проводить «митинг против коррупции в органах власти», они все-таки вышли, и прошлись по пешеходной зоне улицы Кировка до Алого поля, на котором какие-то физкультурники проводили своё мероприятие.

Собственно, поэтому и отказали оппоционерам власти: с 12:00 до 15:00 управление по физкультуре и спорту и «Спортивный Челябинск» организовали на Алом поле и у памятника Орленку программу «ГТО в массы».

Но «навальновцы» не растерялись, и объявили своё мероприятие не митингом и шествием, а «народными гуляниями».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Сколько там человек «гуляло» — понять уже совершенно невозможно. Митинг заявлялся на 400 человек, устроитель действа А.Табалов грозил, что придёт 1,5 тысячи, сами оппозиционеры похвастались уже после «гуляний» — тысяча, а известный борец с «негодяями в мундирах» и «подонками в штатском», поклонник талантов М.Юревича «головлёвец» Г.Галкин и вовсе написал на своём сайте, что «Сегодня по пешеходной Кировке в центре Челябинска прошли тысячи людей».

Гуляние по Кировке, где всегда по воскресеньям толпы народа, — отличный ход организаторов челябинского митинга: можно сфоткать для отчёта эти толпы, и объявить, что все они «против Димона». Одна из таких фоток под оппозиционными хештегами #ОпятьНиктоНеПришел #ДимонОтветит #26Марта, #НеДимон была выложена в хронике всероссийских митингов и шествий на «Эхо Москвы».

Впечатление массовости также создавало совместность «гуляний» оппозиционеров и физкультурников на Алом поле.

Участники скандировали лозунги — «Димон, пошел вон!», «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Откуда деньги Димон?», «Мы не рабы».

Естественно, ходили с утками и домиками для них, кроссовками через плечо — этот креатив придумали пиарщики Навального. Вот только, как говорят некоторые, кроссовки, ботинки и кеды на проводах в некоторых неблагополучных  в плане криминала странах — это границы между сферами влияния уличных банд, поэтому креатив кажется двусмысленным.

Уже никто не станет разбирать, покрасили или нет в фотошопе ладони волгоградской Родины-матери на Мамаевом кургане пиарщики оппозиционного блоггера, или это сотворили кремлёвские провокаторы. За этого Навального в Волгограде чуть не побили.

Зато в Екатеринбурге товарищи скакали, приговаривая «Кто не скачет — тот медведь!», намекая на своё желание устроить в России майдан.

Паскудно выглядят также взрослые, которые заставили детей держать непонятные для них плакаты,

а также домашние животные, «протестующие против коррупции». Налицо жестокое обращение с братьями нашими меньшими и вовлечение несовершеннолених в противоправную деятельность.

Многим челябинцам запомнился этот «городской сумасшедший». 

Фриков было достаточно: дедки и школота. 13 — задержали, и тут же отпустили, в том числе был ненадолго задержан А.Табалов, который тут же стал героем демократии. У Табалова полиция взяла отпечатки пальцев и почему-то обуви. Возможно стражи порядка подумали, что заморские кеды на ногах челябинского активиста те самые, который носит Д.Медведев.

Беги в кассу за гонораром, Лёха. Ты не проспал свою славу!

Саша Славутина, фото и видео из открытых источников

Фотогалерея: 

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Комментарии

Читатель

https://www.youtube.com/watch?v=IQ4I5TVzm7Y

Читатель

Если после сегодняшнего Навального не закроют на зону, то можно смело будет сказать, что Навальный - это проект Кремля.

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Koretskiy

А двух условок при непогашенной сдимости - мало в качестве доказательств этого?

Ася

Андрей, сколько сарказма и неуважения к южноуральцам в тексте "от Саши".. Добротное расследование, после обнародование которого  граждане хотят услышать ответы на свои вопросы.  Мне , на пример, хочется услышать ответ на вопрос о иске от ДАМа в адрес ФБК о защите чести, достоинства и "деловой" репутации Медведева.Только ведь не будет этого иска. И заявления о клевете не будет.  Насчёт "фанатов Навального" вы погорячились. Я фанатка красивой удобной спортивной обуви, которую могу себе купить на заработанные мною деньги, с которых я плачу ещё и налоги , как оказалось, на содержание  "уточек".

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Koretskiy

Ася, а мне не хочется, видимо как и Саше, чтобы в стране случился очередной катаклизм, как сто лет назад в России или три года назад на Украине. Народ от этих катаклизмов живёт гораздо хуже, и думает: "А чем мне эта уточка мешала или золотой батон?"

Ася

Андрей, как и Саша, странно, что вы не заметили наступления катаклизма. Он ведь уже случился. Непорочность ДАМа и порочность Юревича разве не одного  поля ягодки ? Но Юревича вы со всей страстью своих дУш ОБСИРАЕТЕ, А дИМОНУ ПЫТАЕТЕСЬ ПРИСПОСОБИТЬ КРЫЛЫШКИ АНГЕЛА, обсирая Навального ?  Лично я была на сдаче ГТО на Алом Поле. Но Корецких там не увидела. Меня не интересует, чей агент Навальный, как не интересует и агентство Корецких. У меня своя голова на плечах. И ложь от правды я в состоянии отличить.  Продажные и двуличные мне омерзительны. Вы уж, Андрей, как и Саша, определитесь: за "белых" вы, или за "красныых", или в стане розовощёких ?

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Koretskiy

Ася, никто не обязан думать, как Вы. Медведев и Юревич - одного поля ягоды, никто никого не защищает. Наш сайт критиковал Юревича, когда он был всемогущим губернатором и Медведева, когда он был всемогущим президентом.

Если Вам показалось, что мы защищаем Медведева - так это Ваши проблемы и Ваши глюки. 

Вы всего-то прошли с уточкой в толпе - не велика смелость. А я критиковал Юревича и его покровителя - Суркова, чиновника президента Медведева, - публично, я рисковал своей свободой, так что нечего тут врать про меня и читать мне морали.

Если у Вас своя голова на плечах, то уже позвольте мне и Саше иметь головы на плечах - свои.

Мне Ваша голова не нужна, она Ваша, а я буду думать своей головой, и иметь своё, а не Ваше - мнение.

Хватит тут разводить тоталитаризм, требовать, чтобы все думали также, как Ася. У нас демократия или как? Я думаю по-другому! Моё право!

Ходите с уточкой - я ходить не буду, я думаю, что это потрясающий идиотизм и гражданская безответственность - подвигать свою страну к пропасти майдана и гражданской войны.

Ася

Паскудно водить детей  в клубешники  со стриптизами,  как в Миассе, к примеру. А плакат с вопросом  к господину Медведеву в руках ребёнка, - абсолютно органично вписывается в тему "гуляний". 

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Koretskiy

Ася, я с Вами категорически не согласен. Ребёнок не понимает,  что он держит. Это циничное использование детей. Взрослых за это надо наказывать.

Ася

Андрей, рада за Вашего ребёнка, который не понимает, что он держит ( у областного суда перед в отношении Цыбко). И  Ваше утверждение о " циничном использовании детей"  мне просто смешно и удручающе грустно. Конечно, злососредоточение ГНИЛОСТНОСТИ ПАРТИИ "ВЛАСТИ" и самозабронзовения президЭнта  в  российском бытие  не в одном любителе айфончиков. 
Мне по барабану, категорически или не категорически Вы со мною не согласны.  Я услышала и увидела ПИТЕРСКИХ  гуляющих, там было много моих друзей, очных друзей, не заочников -  друзей по соцсетям.  Взрослых надо за ЭТО (???) наказывать ? Вы себя -то слышите? А я не хочу, чтобы мои дети воспитывались в рабском поклонении к ворам и преступным антинародникам, незаконно захватившим власть в стране. Борцов с антинародным режимом надо воспитывать с детства. Ваш сын боролся с дядями, обидевшими папу ? И сейчас эта тема его не интересует, так как папу не закрыли за получение взятки ?

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Koretskiy

Ася, мой сын, когда стоял перед облсудом - был совершеннолетним.

Взятку мне не вменяли -  я не чиновник.

Мне по барабану, что Вам по барабану.

Взрослых за втягивание детей в майдан надо штрафовать - также, как за втягивание детей в тоталитарные секты. Разницы нет никакой. И там, и там - зомби.

Я рад, что мой сын вошёл в ум и начал трезво оценивать разные вещи. 

"Борцов с антинародным режимом надо воспитывать с детства..." - Так же думали кураторы украинского майдана. Теперь эти дети, кричащие "москаляку на галяку", - убивают других украинских детей на Донбассе в составе нацистских карательных батальонов.

Матросов

А народу-то пришло гораздо поболее, чем на радостный митинг "крымнашистов"!  И это если даже не радует, но определенный оптимизм внушает: молодняку надоело и он видит, кто крадет у него будущее.

Борис

Вот как делят в автозаке задержанные школьники обещанные ФБК 10 000 евро
https://www.youtube.com/watch?v=JJjCyHbCTTE

Читатель

И что ? Имеют право .  Задержание - незаконно. И их право обжаловать это задержание в суде. Вы - то, Борюся, чего так возбудились ?

Челябинец

Андрей,что то не пойму я тебя. Знаю ,что ты против коррупции,которая разрушает все институты власти. Начиная  с участкового,который с бабушек берет мзду за продажу семечек. Заканчивая премьер министром. Ася ,права. Человек вышел безоружный с ребенком и говорит: "власть посмотри мы с миром, Владимир Владимирович ,еще больше надо сажать коррупционеров не только Юревичей ,Тесленко ,Серебрянникова ,но внимательно посмотреть на ваше окружение."Я лично понял это так.

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Koretskiy

Челябинец, я против коррупции безусловно, и ничего не буду иметь против того, если Медведев уйдёт в оставку, ведь это Медведев "подарил" нам Юревича, когда был президентом.

Но мне не нравится, когда используют детей в политике, что же тут непонятного?

Дети должны учиться, а не шляться на митинги взрослых. Дети в силу возраста не осознают суть этих действий. 

Если дети могут ходить на митинги, тогда они могут пить, курить, заниматься сексом и т.д., то есть все "взрослые" вещи могут делать дети.

Не согласны с тем, что дети могут дуть пиво как взрослые? Вот и я не согласен. И значит, если они не могут пить пиво, то и на политические митинги они ходить не должны.

Вадим

Надо посмотреть фотки с митингов в поддержку Путина и крымнашистов. Поди и там дети тоже присутствуют и тоже некоторые с плакатами

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Koretskiy

Вадим, даже если и так, то это другое дело. Свершенно другое. Потому, что радоваться Крыму - это позитив, это только на пользу детям - такие положительные эмоции.

А против там чего-то - это негатив, отрицательная энергия, разрушительная для психики ребёнка.

Или Вы хотите, что дети были такими как Вы - рано состарившимися, озлобненными, обиженными на весь мир брюзгами, занудами и нытиками?

Вадим

Как мне видится, Крым - это самая удачная диверсия Госдепа по разделению единого братского народа - русских и украинцев. Поэтому в этот день должны вывешиваться траурные флаги, какие тут положительные эмоции? Я не на весь мир озлоблен. Многие государства: США, Германию, Японию, Польшу, Финляндию... я считаю царствами добра и справедливости.

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Koretskiy

Вадим, недавно писали, что рады, что Крым российский. Позицию меняете как перчатки. Почитайте, что Вам Кабот написал.

кабот

Слово крымнашисты у "Вадима" звучит как фашисты. Я - крымнашист! Воссоединение Крыма с Россией считаю знаменательным и очень позитивным событием в новейшей истории Российской. Вадим это тролль, прикрепленный, небезвозмездно, к сайту Корецкого. Сайт Корецкого у него не один на кормлении, наверняка еще где-то посты "антипутинские" строчит и дерьмо источает. Расценки маленькие, потому злобствует, брюзжит и ноет чрезмерно. На бонусы рассчитывая скулежом и лаем сверхплана исходит.

Ася

каботик, я не крымнашистка, потому что понимаю, чей теперь это Крым. Но точно не мой, и не моих детей. Умиляет "забота" о Крыме российских коррупционеров в верхнем эшелоне власти. Миллиарды туда (делаеют вид ?(, якобы,вкладывают, а результат ? и в Крыму, и в России простые граждане нищают и нищают с каждым днём. Это как в анекдоте: инженера спрашивают, хотел бы он иметь любовницу и хотел бы, чтобы об этом знала его жена.
Ответ: только если чтобы сказать жене, что пощёл к любовнице, а любовнице, что пошёл к жене. А сам бы чертил, чертил.

Так и тут, деньги ушли в Крым - версия для россиян; деньги остались в России, - версия для крымчан, а сам бы воровал, воровал, виноградники в Италии прикупал ))) А Вы и там и тут - держитесь !!! Денег нет !"

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Koretskiy

Ася, деньги конечно крадут, но почему Вы решаете за крымчан, где им лучше? Они не хотят быть с бандеровской Украиной, своё решение высказали совершенно определённо. И деньги разумеется в Крым вкладывают. Что-то не доходит, да, но это как у нас обычно водится, но что-то и поступает. И крымчане конечно беднеют вместе с другими россиянами, но всё равно остаются намного богаче нищего укрогабона, который некоторые называют Украиной.

кабот

Асюлечка, некрымнашистка вы наша, понимаете. чей теперь Крым7??  Молодчинка!  Да, Крымнаш!  Подавляющее большинмтсво  крымчан - российские крымнашисты! И Крым потому -  Российский!  А процессы в среде "вороватых чиновников"  не зависели и не зависят ни от принадлежности Крыма, или Донбасса, ни от лиц у власти - чи либералы они, чи сторонники тоталитаризма.   Не все могут у кучи бабла устоять перед соблазном схемку замутить по выносу части его из того или иного проекта или программы  с госучастием.  Их ловят, на их месте новые.... И вы, не факт, что устояли бы, и не вписались бы в схему.  Будем считать, что вам просто не повезло, чтобы провериться на вшивость....  Либералов кстати среди любителей бюджет свой пополнить за счет распила госбюджета почему-то оказывается больше. Вот и Юревич оказался либералом, режим принялся разоблачать, а как долго под едроса и верного путинца  маскировался.  У Медведа рыло по уверениям Навального  в пуху ?? Ой вэй как Асюля с мужем и детками  расстроились, как в бытие разочаровались. Готовы даже на баррикады, чтоб с власти спрос учинить. Доколе???  Или на баррикады  не готовы еще??? Ась??  Народ не совсем обнищал ??  Погодим ишо на баррикады?  Вот детки подрастут???  Только опять же российская принадлежность Крыма-то здесь причем? 

Ася

Корецкий, отвечу на Ваши вопросы к Вадиму.Радоваться Крыму, - это Вы о чём, Андрей ?  Рано состаривши йся, озлобленный, обиженный на весь ми р брюзга, зануда и нытик с отрицательной энегрией, разрушительной для его психики,  - это Ваш сын Саша ? По своему сыну  чужих детей не оценивают.  Мы семьёй, детям 12 и 14 лет, ходили гулять 26 марта 2017 года исключительно с положительными намерениями  услышать от  "власти" ответы на свои вопросы к ней.  Чьи, всё-таки, виноградники в Италии. И , если Навальный оклеветал дядю Диму, когда дядя Дима подаст иск о защите своей чести и достоинства.  

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Koretskiy

Ася, мой сын тоже был там - просто пошёл посмотреть, он парень совершеннолетний, студент. То, что Вы втягиваете своих детей в какую-то ерунду - это Ваше дело, но я считаю, что Вы не правы. Позвольте мне иметь своё мнение, я не обязан думать, как Вы.

Ася

Андрей, Вы себя - то слышите ? Ах, это другое дело. Совершенно другое. Согнали по разнорядке энное кол-во быдла за деньги, посчитали по головам, в том числе и детей, как стадо баранов, а потом отрапортовали : в едином порыве восторга на улицы и площади города , по зову сердца "Крым - Ваш, ВВП и ДАМ, ,  вышли десятки тысяч, а дальше, если быть честными, следовало указать, что вышли ( были согнаны) зависимые от власти бюджетники под угрозой , в случае неявки, увольнения; студенты - бюджетники - под угрозой отчисления и так далее ?

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Koretskiy

Ася, Навальный со своей безусловной харизмой и его местный челябинский распорядитель Лёшик Табалов, который так любит путешествовать вдали от Родины, развели как стадо баранов кучу быдла и эта толпа идиотов с уточками и кроссовками разинула пасти и поорало "Димон, пошёл вон", как дикая орда папуасов. Табалов отчитался за то, что он пригнал кучу быдла, получил денежки и снова свалил в Америку.

Не нравятся такие определения? В таком случае извольте не употреблять слово "быдло" в отношении тех, то любит свою Родину. Да, кого-то согнали. Но многие искренне рады воссоединению Крыма с Россией, тому, что восторжествовала высшая историческая справедливость. Я этому очень рад.

Что же Вы всех равняете под одну гребёнку и называете быдлом и стадом баранов?

Мне стадо баранов напомнили протестующие с уточками. Как кастрюлеголовые на Украине - майданутые придурки. Не случайно в Ёбурге тоже скакали, как на майдане - ум есть?

Неужели кто-то хочет, чтобы у нас был такой же бардак, как на Украине? Вот тогда Вы точно взвоете, Ася.

Ася, я что, обязан думать также, как Вы? У меня своё мнение.

Или Вы думаете, что лишь одна точка зрения имеет право на существование - Ваше, а тех, кто думает иначе - те нелюди и биомусор? Чем Вы тогда отличаетесь от "ватных путиноидов"?

Матросов

А что делали дети на митинге "Крымнаш"?

Ася

Корецкий,  Вы не любите Димона только потому, что он подарил Вам Юревича, который не взял Вас в свою команду ? Обижены ? А если бы взял ?  Вы бы за деньги пели аллилуйя мишане-маргариронщику ? Не несите чушь по поводу " в силу возраста не осознают суть каких-либо действий.  
ШЛЯТЬСЯ ПО МИТИНГАМ ?  С восторгом вспоминаю своё участие в первомайских и октябрьских демонстрациях вместе с папой и мамой. Точно так же сейчас  мы с мужем своим детям объясними куда и зачем МЫ  ВМЕСТЕ идём 26 марта 2017 года !  Замечу, не в клубешник со стриптизом и не в боулинг мы ходили. Ходили, чтобы выразить своё мнение , направленное на защиту  наших детей !!!!!!!!!!

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Koretskiy

Ася, Медведева я не люблю за Юревича - да, это в первую очередь, а ещё потому, что 4 года его президентства были позором - мы соглашались во всём с американцами, предали Ливию.

Вы ничего не знаете о моих взаимоотношениях с Юревичем - поэтому не надо говорить того, о чём не имеете ни малейшего представления. Меня никто не выгонял из его команды, я осознанно вышел из макаронной банды в 2005 году, считая Тарасова более достойным человеком, и поддержал Вячеслава Михайловича на выборах мэра Челябинска. 

С момента основания сайта Уралдейли.ру мы критиковали и разоблачали Юревича, я заплатил за свою позицию высокую цену, а что сделали Вы?

С содроганием вспоминаю все эти советские первомаи - вот уж где сгоняли людей по разнарядке, как стало баранов, так это в СССР.

При чём тут какой-то стриптиз, какой-то клубешник, и почему Вы уже второй раз про это вспоминаете?

Очень жаль, что Вы в боулинг не повели своих детей - была бы польза, какая там "защита детей", дети на Украине, которые требовали на майдане кружевных трусиков - это зомби, воспитанные в ненависти к русским и России, - погибают теперь в АТО, воюя на Донбассе, убивая других детей, - вы что, такой участи для своих детей хотите?

Не одна революция не доводила до добра, люди живут после любой революции только хуже, а на место одних воров приходят другие воры - похуже.

Ася, у Вас пример перед глазами - соседняя страна, потерявшая суверенитет, ставшая американской колонией, где уровень жизни упал после майдана в 3 раза.

Посмотрите видео с украинским блогером, он Вас расскажет, чего Вы добиваетесь.

"Многие россияне чувствуют, что они живут очень плохо и поэтому вышли на митинги. Но чтобы они поняли, что такие настоящий пи..ец, им нужно повторить наш выдающийся подвиг - майдан..."

Читатель

Ну вот, предчувствия не обманули. Навальному выписали 20 тыс. руб. штрафа, вместо того, чтобы отправить на зону, как в таком случае отправили бы на зону любое рядовое лицо, отбывающее условный срок. Из этого вывод - Навальный есть агент Кремля, при этом - явный агент, удачно завербованный управлением "К" ФСБ РФ. Только с этих позиций к нему и следует относиться впредь. Это поп Гапон настоящего времени, типичный провокатор, которого использует Кремль, с целью выявления в обществе особо недовольных элементов и последующей их нейтрализации всеми доступными способами, вплоть до реального уголовного наказания. При этом, сам Навальный всегда в этом смысле будет оставаться не при делах, ровно до тех пор, пока в управлении "К" не сочтут, что задача, первоначально стоявшая перед Навальным, выполнена. После этого Навального сольют и о нём никто и не вспомнит. Обычная практика. Нет в ней ничего нового.
Власти здесь способно насторожить другое, а именно: в шествиях приняла участие молодёжь, составившая процентов 90 от числа шествовавших. Это повод серьёзно задуматься. Видимо, стремление загнать молодёжь в церковь, этакая попизация, должных результатов не даёт. А что-то другого молодёжи просто не предлагается. Впрочем, эта отдельная тема.
Сам же фильм Навального "Он вам не Димон" весьма далёк от коррупции и чем-то напоминает книгу Восленского "Номенклатура". Возможно, всё, что показано в фильме, действительно есть, но это  не говорит о том, что с этого хозяйства получает свою прибыль лично Медведев. А то, что человек сам не ходит по магазинам и заказывает необходимое через кого-то, не является чем-то необычным. В той же Москве, какая-нибудь замшелая певичка содержит домработницу и не одну, которая и бегает по магазинам, покупая для хозяйки всё, включая прокладки с трусами. А здесь - председатель правительства великой страны. В этом смысле, как пример, можно взять Бочаров Ручей: Хрущёв пользовался, Брежнев, Суслов... потом Медведев, тепрь вот Путин. Это не говорит о том, что Бочаров Ручей - собственность Путина...
Не знаю почему, но с самого начала не было доверия к этому Навальному, неизвестно откуда взявшемуся со своим фондом. Да и воспринимать Навального, этого мелкого мошенника и торгаша из 90-х, как политика, вряд ли возможно всерьёз. Хотя, кому как.
А вот над молодёжной политикой и её реформированием необходимо серьёзно задуматься уже сегодня, завтра может быть поздно. 

Ася

Кстати, Андрей, поделюсь с Вами ещё одним наблюдением над социальным составом  участников гуляний. И на этот факт родительское внимание обратил один из  наших с мужем сынулей. Он просто сравнил празднование дня города( пьяные рожи, мат как выражение восторга от салюта, хруст тары  из под спиртного и пива под ногами и т.п)  и гуляние 26 марта 2017 года в окружение доброжелательности, улыбок, отсутствия пивасика в руках гуляющих, потрясающая энергетика единомышленников, пришедших заявить о  своём праве на вопросы к власти и т.п) . При этом "фанатами" Навального никто из гуляющих себя не обозначивал. Пришли мы туда заявить о своих вопросах к Вашим, Андрей, как и Сашиным,  кумирам. И спросить: ДОКОЛЕ ?

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Koretskiy

Ася, полагаю, что на киевском майдане тоже всем казалось, что пришли такие все такие правильные и хорошие люди поорать "Бнду геть", а вона чего получилось.

Вам нравится то, что на Украине произошло, этого для России хотите?

Энергетика потрясающая? Так Вы сходите на собрание какой-нибудь секты. Там тоже потрясающая энергетика.

Приятно быть зомби?

Читатель

yes хе-хе... майданутые тоже потрясающую энергетику единомышленников вспоминают на майдане...  пришедших заявить... при этом фанатами Бандеры  практически  никто себя не обозначал...  cool

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