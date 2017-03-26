Челябинцы устроили «народные гуляния» против коррупции

Хотя челябинским фанатам Алексея Навального и запретили проводить «митинг против коррупции в органах власти», они все-таки вышли, и прошлись по пешеходной зоне улицы Кировка до Алого поля, на котором какие-то физкультурники проводили своё мероприятие.

Собственно, поэтому и отказали оппоционерам власти: с 12:00 до 15:00 управление по физкультуре и спорту и «Спортивный Челябинск» организовали на Алом поле и у памятника Орленку программу «ГТО в массы».

Но «навальновцы» не растерялись, и объявили своё мероприятие не митингом и шествием, а «народными гуляниями».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Сколько там человек «гуляло» — понять уже совершенно невозможно. Митинг заявлялся на 400 человек, устроитель действа А.Табалов грозил, что придёт 1,5 тысячи, сами оппозиционеры похвастались уже после «гуляний» — тысяча, а известный борец с «негодяями в мундирах» и «подонками в штатском», поклонник талантов М.Юревича «головлёвец» Г.Галкин и вовсе написал на своём сайте, что «Сегодня по пешеходной Кировке в центре Челябинска прошли тысячи людей».

Гуляние по Кировке, где всегда по воскресеньям толпы народа, — отличный ход организаторов челябинского митинга: можно сфоткать для отчёта эти толпы, и объявить, что все они «против Димона». Одна из таких фоток под оппозиционными хештегами #ОпятьНиктоНеПришел #ДимонОтветит #26Марта, #НеДимон была выложена в хронике всероссийских митингов и шествий на «Эхо Москвы».

Впечатление массовости также создавало совместность «гуляний» оппозиционеров и физкультурников на Алом поле.

Участники скандировали лозунги — «Димон, пошел вон!», «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Откуда деньги Димон?», «Мы не рабы».

Естественно, ходили с утками и домиками для них, кроссовками через плечо — этот креатив придумали пиарщики Навального. Вот только, как говорят некоторые, кроссовки, ботинки и кеды на проводах в некоторых неблагополучных в плане криминала странах — это границы между сферами влияния уличных банд, поэтому креатив кажется двусмысленным.

Уже никто не станет разбирать, покрасили или нет в фотошопе ладони волгоградской Родины-матери на Мамаевом кургане пиарщики оппозиционного блоггера, или это сотворили кремлёвские провокаторы. За этого Навального в Волгограде чуть не побили.

Зато в Екатеринбурге товарищи скакали, приговаривая «Кто не скачет — тот медведь!», намекая на своё желание устроить в России майдан.

Паскудно выглядят также взрослые, которые заставили детей держать непонятные для них плакаты,

а также домашние животные, «протестующие против коррупции». Налицо жестокое обращение с братьями нашими меньшими и вовлечение несовершеннолених в противоправную деятельность.

Многим челябинцам запомнился этот «городской сумасшедший».

Фриков было достаточно: дедки и школота. 13 — задержали, и тут же отпустили, в том числе был ненадолго задержан А.Табалов, который тут же стал героем демократии. У Табалова полиция взяла отпечатки пальцев и почему-то обуви. Возможно стражи порядка подумали, что заморские кеды на ногах челябинского активиста те самые, который носит Д.Медведев.

Беги в кассу за гонораром, Лёха. Ты не проспал свою славу!