Челябинцы устроили «народные гуляния» против коррупции

Хотя челябинским фанатам Алексея Навального и запретили проводить «митинг против коррупции в органах власти», они все-таки вышли, и прошлись по пешеходной зоне улицы Кировка до Алого поля, на котором какие-то физкультурники проводили своё мероприятие.
Собственно, поэтому и отказали оппоционерам власти: с 12:00 до 15:00 управление по физкультуре и спорту и «Спортивный Челябинск» организовали на Алом поле и у памятника Орленку программу «ГТО в массы».
Но «навальновцы» не растерялись, и объявили своё мероприятие не митингом и шествием, а «народными гуляниями».
Подробности — в материале «UralDaily.ru».
Сколько там человек «гуляло» — понять уже совершенно невозможно. Митинг заявлялся на 400 человек, устроитель действа А.Табалов грозил, что придёт 1,5 тысячи, сами оппозиционеры похвастались уже после «гуляний» — тысяча, а известный борец с «негодяями в мундирах» и «подонками в штатском», поклонник талантов М.Юревича «головлёвец» Г.Галкин и вовсе написал на своём сайте, что «Сегодня по пешеходной Кировке в центре Челябинска прошли тысячи людей».
Гуляние по Кировке, где всегда по воскресеньям толпы народа, — отличный ход организаторов челябинского митинга: можно сфоткать для отчёта эти толпы, и объявить, что все они «против Димона». Одна из таких фоток под оппозиционными хештегами #ОпятьНиктоНеПришел #ДимонОтветит #26Марта, #НеДимон была выложена в хронике всероссийских митингов и шествий на «Эхо Москвы».
Впечатление массовости также создавало совместность «гуляний» оппозиционеров и физкультурников на Алом поле.
Участники скандировали лозунги — «Димон, пошел вон!», «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Откуда деньги Димон?», «Мы не рабы».
Естественно, ходили с утками и домиками для них, кроссовками через плечо — этот креатив придумали пиарщики Навального. Вот только, как говорят некоторые, кроссовки, ботинки и кеды на проводах в некоторых неблагополучных в плане криминала странах — это границы между сферами влияния уличных банд, поэтому креатив кажется двусмысленным.
Уже никто не станет разбирать, покрасили или нет в фотошопе ладони волгоградской Родины-матери на Мамаевом кургане пиарщики оппозиционного блоггера, или это сотворили кремлёвские провокаторы. За этого Навального в Волгограде чуть не побили.
Зато в Екатеринбурге товарищи скакали, приговаривая «Кто не скачет — тот медведь!», намекая на своё желание устроить в России майдан.
Паскудно выглядят также взрослые, которые заставили детей держать непонятные для них плакаты,
а также домашние животные, «протестующие против коррупции». Налицо жестокое обращение с братьями нашими меньшими и вовлечение несовершеннолених в противоправную деятельность.
Многим челябинцам запомнился этот «городской сумасшедший».
Фриков было достаточно: дедки и школота. 13 — задержали, и тут же отпустили, в том числе был ненадолго задержан А.Табалов, который тут же стал героем демократии. У Табалова полиция взяла отпечатки пальцев и почему-то обуви. Возможно стражи порядка подумали, что заморские кеды на ногах челябинского активиста те самые, который носит Д.Медведев.
Беги в кассу за гонораром, Лёха. Ты не проспал свою славу!
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Комментарии
https://www.youtube.com/watch?v=IQ4I5TVzm7Y
Если после сегодняшнего Навального не закроют на зону, то можно смело будет сказать, что Навальный - это проект Кремля.
А двух условок при непогашенной сдимости - мало в качестве доказательств этого?
Андрей, сколько сарказма и неуважения к южноуральцам в тексте "от Саши".. Добротное расследование, после обнародование которого граждане хотят услышать ответы на свои вопросы. Мне , на пример, хочется услышать ответ на вопрос о иске от ДАМа в адрес ФБК о защите чести, достоинства и "деловой" репутации Медведева.Только ведь не будет этого иска. И заявления о клевете не будет. Насчёт "фанатов Навального" вы погорячились. Я фанатка красивой удобной спортивной обуви, которую могу себе купить на заработанные мною деньги, с которых я плачу ещё и налоги , как оказалось, на содержание "уточек".
Ася, а мне не хочется, видимо как и Саше, чтобы в стране случился очередной катаклизм, как сто лет назад в России или три года назад на Украине. Народ от этих катаклизмов живёт гораздо хуже, и думает: "А чем мне эта уточка мешала или золотой батон?"
Андрей, как и Саша, странно, что вы не заметили наступления катаклизма. Он ведь уже случился. Непорочность ДАМа и порочность Юревича разве не одного поля ягодки ? Но Юревича вы со всей страстью своих дУш ОБСИРАЕТЕ, А дИМОНУ ПЫТАЕТЕСЬ ПРИСПОСОБИТЬ КРЫЛЫШКИ АНГЕЛА, обсирая Навального ? Лично я была на сдаче ГТО на Алом Поле. Но Корецких там не увидела. Меня не интересует, чей агент Навальный, как не интересует и агентство Корецких. У меня своя голова на плечах. И ложь от правды я в состоянии отличить. Продажные и двуличные мне омерзительны. Вы уж, Андрей, как и Саша, определитесь: за "белых" вы, или за "красныых", или в стане розовощёких ?
Ася, никто не обязан думать, как Вы. Медведев и Юревич - одного поля ягоды, никто никого не защищает. Наш сайт критиковал Юревича, когда он был всемогущим губернатором и Медведева, когда он был всемогущим президентом.
Если Вам показалось, что мы защищаем Медведева - так это Ваши проблемы и Ваши глюки.
Вы всего-то прошли с уточкой в толпе - не велика смелость. А я критиковал Юревича и его покровителя - Суркова, чиновника президента Медведева, - публично, я рисковал своей свободой, так что нечего тут врать про меня и читать мне морали.
Если у Вас своя голова на плечах, то уже позвольте мне и Саше иметь головы на плечах - свои.
Мне Ваша голова не нужна, она Ваша, а я буду думать своей головой, и иметь своё, а не Ваше - мнение.
Хватит тут разводить тоталитаризм, требовать, чтобы все думали также, как Ася. У нас демократия или как? Я думаю по-другому! Моё право!
Ходите с уточкой - я ходить не буду, я думаю, что это потрясающий идиотизм и гражданская безответственность - подвигать свою страну к пропасти майдана и гражданской войны.
Паскудно водить детей в клубешники со стриптизами, как в Миассе, к примеру. А плакат с вопросом к господину Медведеву в руках ребёнка, - абсолютно органично вписывается в тему "гуляний".
Ася, я с Вами категорически не согласен. Ребёнок не понимает, что он держит. Это циничное использование детей. Взрослых за это надо наказывать.
Андрей, рада за Вашего ребёнка, который не понимает, что он держит ( у областного суда перед в отношении Цыбко). И Ваше утверждение о " циничном использовании детей" мне просто смешно и удручающе грустно. Конечно, злососредоточение ГНИЛОСТНОСТИ ПАРТИИ "ВЛАСТИ" и самозабронзовения президЭнта в российском бытие не в одном любителе айфончиков.
Мне по барабану, категорически или не категорически Вы со мною не согласны. Я услышала и увидела ПИТЕРСКИХ гуляющих, там было много моих друзей, очных друзей, не заочников - друзей по соцсетям. Взрослых надо за ЭТО (???) наказывать ? Вы себя -то слышите? А я не хочу, чтобы мои дети воспитывались в рабском поклонении к ворам и преступным антинародникам, незаконно захватившим власть в стране. Борцов с антинародным режимом надо воспитывать с детства. Ваш сын боролся с дядями, обидевшими папу ? И сейчас эта тема его не интересует, так как папу не закрыли за получение взятки ?
Ася, мой сын, когда стоял перед облсудом - был совершеннолетним.
Взятку мне не вменяли - я не чиновник.
Мне по барабану, что Вам по барабану.
Взрослых за втягивание детей в майдан надо штрафовать - также, как за втягивание детей в тоталитарные секты. Разницы нет никакой. И там, и там - зомби.
Я рад, что мой сын вошёл в ум и начал трезво оценивать разные вещи.
"Борцов с антинародным режимом надо воспитывать с детства..." - Так же думали кураторы украинского майдана. Теперь эти дети, кричащие "москаляку на галяку", - убивают других украинских детей на Донбассе в составе нацистских карательных батальонов.
А народу-то пришло гораздо поболее, чем на радостный митинг "крымнашистов"! И это если даже не радует, но определенный оптимизм внушает: молодняку надоело и он видит, кто крадет у него будущее.
Вот как делят в автозаке задержанные школьники обещанные ФБК 10 000 евро
https://www.youtube.com/watch?v=JJjCyHbCTTE
И что ? Имеют право . Задержание - незаконно. И их право обжаловать это задержание в суде. Вы - то, Борюся, чего так возбудились ?
Андрей,что то не пойму я тебя. Знаю ,что ты против коррупции,которая разрушает все институты власти. Начиная с участкового,который с бабушек берет мзду за продажу семечек. Заканчивая премьер министром. Ася ,права. Человек вышел безоружный с ребенком и говорит: "власть посмотри мы с миром, Владимир Владимирович ,еще больше надо сажать коррупционеров не только Юревичей ,Тесленко ,Серебрянникова ,но внимательно посмотреть на ваше окружение."Я лично понял это так.
Челябинец, я против коррупции безусловно, и ничего не буду иметь против того, если Медведев уйдёт в оставку, ведь это Медведев "подарил" нам Юревича, когда был президентом.
Но мне не нравится, когда используют детей в политике, что же тут непонятного?
Дети должны учиться, а не шляться на митинги взрослых. Дети в силу возраста не осознают суть этих действий.
Если дети могут ходить на митинги, тогда они могут пить, курить, заниматься сексом и т.д., то есть все "взрослые" вещи могут делать дети.
Не согласны с тем, что дети могут дуть пиво как взрослые? Вот и я не согласен. И значит, если они не могут пить пиво, то и на политические митинги они ходить не должны.
Надо посмотреть фотки с митингов в поддержку Путина и крымнашистов. Поди и там дети тоже присутствуют и тоже некоторые с плакатами
Вадим, даже если и так, то это другое дело. Свершенно другое. Потому, что радоваться Крыму - это позитив, это только на пользу детям - такие положительные эмоции.
А против там чего-то - это негатив, отрицательная энергия, разрушительная для психики ребёнка.
Или Вы хотите, что дети были такими как Вы - рано состарившимися, озлобненными, обиженными на весь мир брюзгами, занудами и нытиками?
Как мне видится, Крым - это самая удачная диверсия Госдепа по разделению единого братского народа - русских и украинцев. Поэтому в этот день должны вывешиваться траурные флаги, какие тут положительные эмоции? Я не на весь мир озлоблен. Многие государства: США, Германию, Японию, Польшу, Финляндию... я считаю царствами добра и справедливости.
Вадим, недавно писали, что рады, что Крым российский. Позицию меняете как перчатки. Почитайте, что Вам Кабот написал.
Слово крымнашисты у "Вадима" звучит как фашисты. Я - крымнашист! Воссоединение Крыма с Россией считаю знаменательным и очень позитивным событием в новейшей истории Российской. Вадим это тролль, прикрепленный, небезвозмездно, к сайту Корецкого. Сайт Корецкого у него не один на кормлении, наверняка еще где-то посты "антипутинские" строчит и дерьмо источает. Расценки маленькие, потому злобствует, брюзжит и ноет чрезмерно. На бонусы рассчитывая скулежом и лаем сверхплана исходит.
каботик, я не крымнашистка, потому что понимаю, чей теперь это Крым. Но точно не мой, и не моих детей. Умиляет "забота" о Крыме российских коррупционеров в верхнем эшелоне власти. Миллиарды туда (делаеют вид ?(, якобы,вкладывают, а результат ? и в Крыму, и в России простые граждане нищают и нищают с каждым днём. Это как в анекдоте: инженера спрашивают, хотел бы он иметь любовницу и хотел бы, чтобы об этом знала его жена.
Ответ: только если чтобы сказать жене, что пощёл к любовнице, а любовнице, что пошёл к жене. А сам бы чертил, чертил.
Так и тут, деньги ушли в Крым - версия для россиян; деньги остались в России, - версия для крымчан, а сам бы воровал, воровал, виноградники в Италии прикупал ))) А Вы и там и тут - держитесь !!! Денег нет !"
Ася, деньги конечно крадут, но почему Вы решаете за крымчан, где им лучше? Они не хотят быть с бандеровской Украиной, своё решение высказали совершенно определённо. И деньги разумеется в Крым вкладывают. Что-то не доходит, да, но это как у нас обычно водится, но что-то и поступает. И крымчане конечно беднеют вместе с другими россиянами, но всё равно остаются намного богаче нищего укрогабона, который некоторые называют Украиной.
Асюлечка, некрымнашистка вы наша, понимаете. чей теперь Крым7?? Молодчинка! Да, Крымнаш! Подавляющее большинмтсво крымчан - российские крымнашисты! И Крым потому - Российский! А процессы в среде "вороватых чиновников" не зависели и не зависят ни от принадлежности Крыма, или Донбасса, ни от лиц у власти - чи либералы они, чи сторонники тоталитаризма. Не все могут у кучи бабла устоять перед соблазном схемку замутить по выносу части его из того или иного проекта или программы с госучастием. Их ловят, на их месте новые.... И вы, не факт, что устояли бы, и не вписались бы в схему. Будем считать, что вам просто не повезло, чтобы провериться на вшивость.... Либералов кстати среди любителей бюджет свой пополнить за счет распила госбюджета почему-то оказывается больше. Вот и Юревич оказался либералом, режим принялся разоблачать, а как долго под едроса и верного путинца маскировался. У Медведа рыло по уверениям Навального в пуху ?? Ой вэй как Асюля с мужем и детками расстроились, как в бытие разочаровались. Готовы даже на баррикады, чтоб с власти спрос учинить. Доколе??? Или на баррикады не готовы еще??? Ась?? Народ не совсем обнищал ?? Погодим ишо на баррикады? Вот детки подрастут??? Только опять же российская принадлежность Крыма-то здесь причем?
Корецкий, отвечу на Ваши вопросы к Вадиму.Радоваться Крыму, - это Вы о чём, Андрей ? Рано состаривши йся, озлобленный, обиженный на весь ми р брюзга, зануда и нытик с отрицательной энегрией, разрушительной для его психики, - это Ваш сын Саша ? По своему сыну чужих детей не оценивают. Мы семьёй, детям 12 и 14 лет, ходили гулять 26 марта 2017 года исключительно с положительными намерениями услышать от "власти" ответы на свои вопросы к ней. Чьи, всё-таки, виноградники в Италии. И , если Навальный оклеветал дядю Диму, когда дядя Дима подаст иск о защите своей чести и достоинства.
Ася, мой сын тоже был там - просто пошёл посмотреть, он парень совершеннолетний, студент. То, что Вы втягиваете своих детей в какую-то ерунду - это Ваше дело, но я считаю, что Вы не правы. Позвольте мне иметь своё мнение, я не обязан думать, как Вы.
Андрей, Вы себя - то слышите ? Ах, это другое дело. Совершенно другое. Согнали по разнорядке энное кол-во быдла за деньги, посчитали по головам, в том числе и детей, как стадо баранов, а потом отрапортовали : в едином порыве восторга на улицы и площади города , по зову сердца "Крым - Ваш, ВВП и ДАМ, , вышли десятки тысяч, а дальше, если быть честными, следовало указать, что вышли ( были согнаны) зависимые от власти бюджетники под угрозой , в случае неявки, увольнения; студенты - бюджетники - под угрозой отчисления и так далее ?
Ася, Навальный со своей безусловной харизмой и его местный челябинский распорядитель Лёшик Табалов, который так любит путешествовать вдали от Родины, развели как стадо баранов кучу быдла и эта толпа идиотов с уточками и кроссовками разинула пасти и поорало "Димон, пошёл вон", как дикая орда папуасов. Табалов отчитался за то, что он пригнал кучу быдла, получил денежки и снова свалил в Америку.
Не нравятся такие определения? В таком случае извольте не употреблять слово "быдло" в отношении тех, то любит свою Родину. Да, кого-то согнали. Но многие искренне рады воссоединению Крыма с Россией, тому, что восторжествовала высшая историческая справедливость. Я этому очень рад.
Что же Вы всех равняете под одну гребёнку и называете быдлом и стадом баранов?
Мне стадо баранов напомнили протестующие с уточками. Как кастрюлеголовые на Украине - майданутые придурки. Не случайно в Ёбурге тоже скакали, как на майдане - ум есть?
Неужели кто-то хочет, чтобы у нас был такой же бардак, как на Украине? Вот тогда Вы точно взвоете, Ася.
Ася, я что, обязан думать также, как Вы? У меня своё мнение.
Или Вы думаете, что лишь одна точка зрения имеет право на существование - Ваше, а тех, кто думает иначе - те нелюди и биомусор? Чем Вы тогда отличаетесь от "ватных путиноидов"?
А что делали дети на митинге "Крымнаш"?
Корецкий, Вы не любите Димона только потому, что он подарил Вам Юревича, который не взял Вас в свою команду ? Обижены ? А если бы взял ? Вы бы за деньги пели аллилуйя мишане-маргариронщику ? Не несите чушь по поводу " в силу возраста не осознают суть каких-либо действий.
ШЛЯТЬСЯ ПО МИТИНГАМ ? С восторгом вспоминаю своё участие в первомайских и октябрьских демонстрациях вместе с папой и мамой. Точно так же сейчас мы с мужем своим детям объясними куда и зачем МЫ ВМЕСТЕ идём 26 марта 2017 года ! Замечу, не в клубешник со стриптизом и не в боулинг мы ходили. Ходили, чтобы выразить своё мнение , направленное на защиту наших детей !!!!!!!!!!
Ася, Медведева я не люблю за Юревича - да, это в первую очередь, а ещё потому, что 4 года его президентства были позором - мы соглашались во всём с американцами, предали Ливию.
Вы ничего не знаете о моих взаимоотношениях с Юревичем - поэтому не надо говорить того, о чём не имеете ни малейшего представления. Меня никто не выгонял из его команды, я осознанно вышел из макаронной банды в 2005 году, считая Тарасова более достойным человеком, и поддержал Вячеслава Михайловича на выборах мэра Челябинска.
С момента основания сайта Уралдейли.ру мы критиковали и разоблачали Юревича, я заплатил за свою позицию высокую цену, а что сделали Вы?
С содроганием вспоминаю все эти советские первомаи - вот уж где сгоняли людей по разнарядке, как стало баранов, так это в СССР.
При чём тут какой-то стриптиз, какой-то клубешник, и почему Вы уже второй раз про это вспоминаете?
Очень жаль, что Вы в боулинг не повели своих детей - была бы польза, какая там "защита детей", дети на Украине, которые требовали на майдане кружевных трусиков - это зомби, воспитанные в ненависти к русским и России, - погибают теперь в АТО, воюя на Донбассе, убивая других детей, - вы что, такой участи для своих детей хотите?
Не одна революция не доводила до добра, люди живут после любой революции только хуже, а на место одних воров приходят другие воры - похуже.
Ася, у Вас пример перед глазами - соседняя страна, потерявшая суверенитет, ставшая американской колонией, где уровень жизни упал после майдана в 3 раза.
Посмотрите видео с украинским блогером, он Вас расскажет, чего Вы добиваетесь.
"Многие россияне чувствуют, что они живут очень плохо и поэтому вышли на митинги. Но чтобы они поняли, что такие настоящий пи..ец, им нужно повторить наш выдающийся подвиг - майдан..."
Ну вот, предчувствия не обманули. Навальному выписали 20 тыс. руб. штрафа, вместо того, чтобы отправить на зону, как в таком случае отправили бы на зону любое рядовое лицо, отбывающее условный срок. Из этого вывод - Навальный есть агент Кремля, при этом - явный агент, удачно завербованный управлением "К" ФСБ РФ. Только с этих позиций к нему и следует относиться впредь. Это поп Гапон настоящего времени, типичный провокатор, которого использует Кремль, с целью выявления в обществе особо недовольных элементов и последующей их нейтрализации всеми доступными способами, вплоть до реального уголовного наказания. При этом, сам Навальный всегда в этом смысле будет оставаться не при делах, ровно до тех пор, пока в управлении "К" не сочтут, что задача, первоначально стоявшая перед Навальным, выполнена. После этого Навального сольют и о нём никто и не вспомнит. Обычная практика. Нет в ней ничего нового.
Власти здесь способно насторожить другое, а именно: в шествиях приняла участие молодёжь, составившая процентов 90 от числа шествовавших. Это повод серьёзно задуматься. Видимо, стремление загнать молодёжь в церковь, этакая попизация, должных результатов не даёт. А что-то другого молодёжи просто не предлагается. Впрочем, эта отдельная тема.
Сам же фильм Навального "Он вам не Димон" весьма далёк от коррупции и чем-то напоминает книгу Восленского "Номенклатура". Возможно, всё, что показано в фильме, действительно есть, но это не говорит о том, что с этого хозяйства получает свою прибыль лично Медведев. А то, что человек сам не ходит по магазинам и заказывает необходимое через кого-то, не является чем-то необычным. В той же Москве, какая-нибудь замшелая певичка содержит домработницу и не одну, которая и бегает по магазинам, покупая для хозяйки всё, включая прокладки с трусами. А здесь - председатель правительства великой страны. В этом смысле, как пример, можно взять Бочаров Ручей: Хрущёв пользовался, Брежнев, Суслов... потом Медведев, тепрь вот Путин. Это не говорит о том, что Бочаров Ручей - собственность Путина...
Не знаю почему, но с самого начала не было доверия к этому Навальному, неизвестно откуда взявшемуся со своим фондом. Да и воспринимать Навального, этого мелкого мошенника и торгаша из 90-х, как политика, вряд ли возможно всерьёз. Хотя, кому как.
А вот над молодёжной политикой и её реформированием необходимо серьёзно задуматься уже сегодня, завтра может быть поздно.
Кстати, Андрей, поделюсь с Вами ещё одним наблюдением над социальным составом участников гуляний. И на этот факт родительское внимание обратил один из наших с мужем сынулей. Он просто сравнил празднование дня города( пьяные рожи, мат как выражение восторга от салюта, хруст тары из под спиртного и пива под ногами и т.п) и гуляние 26 марта 2017 года в окружение доброжелательности, улыбок, отсутствия пивасика в руках гуляющих, потрясающая энергетика единомышленников, пришедших заявить о своём праве на вопросы к власти и т.п) . При этом "фанатами" Навального никто из гуляющих себя не обозначивал. Пришли мы туда заявить о своих вопросах к Вашим, Андрей, как и Сашиным, кумирам. И спросить: ДОКОЛЕ ?
Ася, полагаю, что на киевском майдане тоже всем казалось, что пришли такие все такие правильные и хорошие люди поорать "Бнду геть", а вона чего получилось.
Вам нравится то, что на Украине произошло, этого для России хотите?
Энергетика потрясающая? Так Вы сходите на собрание какой-нибудь секты. Там тоже потрясающая энергетика.
Приятно быть зомби?
хе-хе... майданутые тоже потрясающую энергетику единомышленников вспоминают на майдане... пришедших заявить... при этом фанатами Бандеры практически никто себя не обозначал...
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