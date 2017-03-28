От «UralDaily.ru».
Мы продолжаем находить в социальных сетях, в частности в Фэйсбуке, интересные посты челябинцев на актуальные события. Сегодня уже известная читателям ИА «UralDaily.ru» Ксения Лопатникова, журналист-фрилансер, делится своими соображениями, каким образом убрать молодёжь, в том числе несовершеннолетних, с протестной улицы, её мысли навеяны «митингами против коррупции», организованные по инициативе Алексея Навального, которые прошли 26 марта во многих городах, в том числе в Челябинске.
Три небольших поста К.Лопатниковой мы объединили в один. Наш сегодняшний колумнист считает, что взрослые должны «придумать детям романтику», или, как пишет она, «красивую контрреволюцию».
Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».
Ксения Лопатникова
«СОЗДАТЬ КРАСИВУЮ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ
СОЗДАТЬ РОМАНТИКУ БЕЗ УТОЧЕК
Мальчишкам и девчонкам нужно организовать романтику — срочно. Тогда они не будут с уточками ходить. Но не казённую романтику типа советских зарниц.
Кто может из взрослых придумать увлекательную для молодёжи игру — чтобы было интересно, здорово, дух захватывал, в меру опасно, чтобы борьба, единение, эмоции через край, весело, вместе, плечом к плечу, против злодеев, и чтобы впереди — красивый, смелый, харизматичный вожак?
Если такой игры не придумаем — будет очень плохо для страны.
СОЗДАТЬ ЗАРНИЦУ, НО НЕ СОВЕТСКУЮ
К предыдущему — о том, как отвлечь детей от протестующих улиц.
Френды комментируют — а чем были плохи советские зарницы. Для подростка, жаждущего романтики, — тем, что отвечали на тот момент идеологическому клише — СССР, зарницы были красноармейскими. В годы позднего застоя по крайней мере мне это казалось фальшивым. Это во-первых.
А во-вторых - советские зарницы были придуманы миром взрослых, а дети всегда бунтуют против взрослых. Поэтому новая игра должна быть: а) — не идеологизированной либо «антисоветской»;
б) — созданной как бы не взрослыми, а самими детьми.
СССР современным поколением молодёжи воспринимается тоже отрицательно, примерно как «Единая Россия» и Путин. Протестная молодёжь не любит совок. Я не знаю тех, кто фанатеет по Навальному и одновременно по СССР. А мы же рассуждаем — как нам увести школоту с уточками с митингующих улиц — в новую интересную игру.
Как вариант — предлагаю игру не красногвардейскую, а белогвардейскую. Пусть, например, юные «юнкера» освобождают «пленного царя», например, «отбивая» его от ОГПУ.
Кроме того, такую "белогвардейскую зарницу" должны придумать как бы сами дети. Сделать это легко, благодаря помощи политтехнологов.
ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОТЫ НАВАЛЬНОГО — СОЗДАТЬ ЛОЯЛИСТСКУЮ МОНАРХИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ И ИГРУ ВО ГЛАВЕ СО СТРЕЛКОВЫМ, АКСЁНОВЫМ И ПОКЛОНСКОЙ
В развитие двух моих предыдущих постов. Нужно создать лояльную к Кремлю монархическую партию с движением «Юных монархистов» внутри.
Возглавят: Аксёнов, глава Крыма, который требовал введения монархии в России,
Поклонская с мироточащим бюстом Николая II,
и герой ополчения в Донбассе Стрелков-Гиркин, «реконструктор»-белогвардеец.
Все трое — харизматичны и известны, с героическими страницами в своих биографиях.
Вот вам «романтика без уточек», альтернатива «навальгенюнгеду».
Моё предложение придумать «белогвардейскую романтику» встретило возражение френда: «Белогвардейская — это тоже политизировано. Например, мои дети не поведутся, они красногвардейцы и за красных, ну и, соответственно, их друзья».
Моё возражение: «Ваши дети — ладно, но мы же рассуждаем, как забрать электорат Навального, а не Ваших детей. Поэтому белогвардейская зарница — в самый раз».
Прошу симпатизантам СССР отрешиться от своей симпатии и решать конкретную задачу — увести молодёжь, мобилизованную Навальным, с митингов. С помощью советской романтики их не увести. Значит, надо вводить «хруст французской булки».
Подойдите к решению проблемы ответственно, ваша ностальгия по СССР здесь не при чём, молодежный электорат Навального — сплошь антисоветчики».
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Комментарии
ничего не надо придумывать-история никем не пишется, она является объективной реальностью
Одно плохо молодежь списки богатых составляет и они ждут часа икс. А этих кто в списки похоже будут жестоко карать. Поэтому смех смехом, а молодые реально тайно начали к своим делам на будущее. Примерно по РФ, полной зачистке более 17 млн. богачей с семьями видимо будут жестоко наказаны. Вот это страшно. А ведь население понимает и видить прекроасно, почему одни богаче, а иные еще беднее. Гвардия, армия и полиция не смогут спасти богачей. Поэтому бы богачам пора понимать. они на грани.. Ведь если вся страна полыхнет, не хватить сил на прекращение бунтов и смуты, а силовики признают победителей и предадуть всегда.
В РФ, по официальным данным, 5 млн. человек получает зарплату на уровне 8500 руб. в месяц. Ещё порядка 45 млн. человек нигде толком не числятся, то есть живут на подножном корме. В сумме - это 50 млн. граждан РФ трудоспособного возраста. Ещё 50 млн. человек - это пенсионеры, дети и люди с ограниченными возможностями. Из оставшихся 50 млн. граждан, 2 млн. - это сотрудники силовых ведомств, 1 млн. - это армейцы всех мастей, 5 млн. - это чиновники и сотрудники чиновничьих аппаратов всех уровней. Порядка 1 млн. составляет численность так называемых бюджетников, включая врачей и учителей. Ещё где-то 3 млн. составляют сотрудники так называемых государственных контор, от которых ни холодно, ни жарко. 0,5 млн. из них занято вообще неизвестно чем, но они есть. Другие 0,5 млн. на растяжке одновременно стоят ногами в двух корытах, стремясь не сесть на шпагат. Ещё 2 млн. где-то и чем-то кормятся, иногда вполне легально, но так же ничего не производят. Итого, к тем 100 млн. бесполезной публики, в том плане бесполезной, что от неё казне - одни убытки, прибавляется ещё 15 млн. Остаётся 35 млн. худо-бедно что-то пытающихся производить, то есть делать то, что приносит доход в казну, не щадя своего организма во благо лучшего будущего и довольствующихся за свои жертвоприношения сущими копейками, на которые теперь (в Союзе можно было) ни в кабак толком не сходить, ни в Сочи (Турцию) или в Москву слетать на выходные, и даже на Увильды не поехать.
А вы про какие-то 17 млн. богачей Это первое.
А теперь второе, про списки. Их не надо никому, в том числе и молодёжи, составлять. Есть базы данных на всё.
Тут же всё просто. Вышел, естественно, при наличии полномочий, на дорогу, с жезлом. И тормози, подряд, все машины, что стоят более 1 или 2 млн. рублей. Тупо тормози. И задавай вопрос, говори: "Чья машина?" При ответах: "Моя", "Дал папа (мама) покататься", "Друг (подруга) подарил", "Купил на наследство", отвечаешь: "Хорошо, мы сейчас проверим ваши налоговые декларации (вашего папы, други, подруги), сравним и отпустим вас, пожелав счастливого пути. Если вы хотите, конечно. Или, как вариант, ключи на капот и дарственную подписываем в пользу государства. Тогда вопросов не будет" Больше чем уверен, каждый второй выложит ключи на капот без разговоров, а после некоторых раздумий это действие совершат 2/3 из остановленных. Или к фильдеперсовому курятнику подойти, справиться, что за петушок или курочка в нём живёт и на какие шишы...
Кстати, вот в Штатах так закрыли Аля, который Капоне. Ну и фильм есть отличный, примерно, на эту же тему, там же, в Штатах сделанный, "Кокаин" называется. Посмотрите.
Поверьте, человек, получающий в месяц даже 300 тысяч рублей (к примеру, губернатор или мэр), не купит себе к концу года бэху за 2,5 млн. Это нереально. Потому как к концу следующего года ему предстоит купить хату за 4,5 млн. И при этом скупать финские куртофаны за 35 штукарей, шкарята штукарей за 15 и шузы примерно той же цены. И ещё где-то обедать в ресторане и домой приезжать на такси, общаться с любовницами и проститутками, покупать бензин и вывозить своё семейство на прогулки выходного дня.
Поэтому, именно такая вот мутная публика сейчас, как вы говорите, на грани. А тому, кто получил, допустим, 1млн. гонорара из той вот, вышеперечисленной категории численностью в 15 млн. чел., за книгу и выплатил с него 130 тысяч налога опасаться нечего. Вспомните Майкла Джексона или Маккартни. Это - индустрия! Вклад одного такого уникума в благосостояние государства равносилен вкладу какого-нибудь ЧЭМК, а по своей безвредности, ещё и превосходит этот вклад.
А армия, гвардия, полиция, конечно, не смогут спасти богачей, о которых вы говорите. Какой им резон рубить сук, на котором они сидят. Эта публика в своё время лихо сдала царя, Николая Второго, когда поняла, что у него бабло кончилось. Поэтому, можно ожидать дальнейших сливов всей этой публики, подобной всеразличным юревичам и иже с ними. И это будет правильно. Это будет хорошо. Это будет справедливо.
Кто там вспыхнет? Хомячки с айфончиками? Вспыхивать они умеют только в стул, когда им начинаешь открывать глаза на их "кумира". В этот раз их просто пожалели, в следующий раз такого может и не быть. Если начнут применяться спецсредства, большая часть тут же разбежится и больше ни на какие митинги уже не придёт. В среде националистов это уже было, сам на себе прочуствовал, что такое ПР в голову и берцами по почкам. Сейчас большая часть наших бывших соратников уже даже на согласованные мероприятия не ходит, тот же последний "Русский марш" в этом отношении весьма показателен. А националисты, согласитесь, несколько более жесткие ребята, нежели стайка хомячков им. тов. Навального.
Молодось всегда права.
Она сильно ошибается по поводу предпочтений современной молодежи... Молодежь разная и предпочтения разные. Красные - белые -антисоветчики, что за чушь??? ... в лапту русскую пусть учатся играть, вот где романтика!!! И не только. Скорость, азарт, чувство локтя... Мода на русскую лапту должна стать массовой, а площадки для игры в нее должны быть в каждом квартале. А ежели кто к игрокам подойдет и начнет за Навального агитировать - битой этих охальников, битой ...
Красивые глаза у Ксении Лопатниковой, если это она на фото, да ещё и без фотошопа. Если это так, то не к лицу ей заниматься придумыванием каких-то игр для молодёжи. Иначе, всё это может плохо кончиться. То есть, в каком смысле плохо? Примерно та же клиника может произойти, что и с Поклонской на фото. Хотя, на Охотном ряду бывает радостно гулять. Особенно тёплым летним вечером, после заката.
Андрей, монархический проект - нормальная тема для обсуждения, я думаю.
девка дура явная или провокаторша...
"как забрать электорат Навального, а не Ваших детей. Поэтому белогвардейская зарница — в самый раз"
"придумать увлекательную для молодёжи игру — чтобы было в меру опасно"
достаточно сделать, чтоб ходить на митинги за гопонами было опасно - и все "дети анального" туда не сунутся...
именно потому, что на митинге "здорово, единение, эмоции через край, весело, вместе," и всего лишь "в меру опасно", да еще и бабло за риск обещают, школота и прет туда...
это для них всего лишь флэшмоб и только
это никакой не политический протест, а банально возрастной...
andor, в чём повокация? Монархическая партия - проект не хуже прочих.
Примерно в чел. области более 378.000 богатеев и вот если их не станет. То жизнь в области будет прекрасной. Так и регионах все знают и готовы при смуте, поквитаться.. примеру дворовая шпана при негласных беседах, они да сразу начинают делать 200-ым своих богатых соседей. и все так же. К примеру же кто обижены начальниками, те то тоже сразу месть. А это уже страшно море крови, трупы. Поэтому надо ВЛАСТЯМ, понять одно, страна на грани и если не дай БОг. то полиция и силовики предают ВЛАСТЬ и к населению переход. А надо ОЛИГАРХОВ зажать, массово аресты имущества кто мзду и воруют с бюджетов разных и садить так, что не вышли по УДО. ЖКХ останеовить беспредел, СУДАМ работать по ЗАКОНАМ, а не по приказам и звонкам. Иначе страна созревает и спасибо, что США не знает ЭТОГО и не понимает, что народ созрел.. Народ видить и прекрасно сознает, ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ. Это рабы ранее жили еще лучше, уровень бедных сейчас почти 92%. Москвичи уже готовы начать боевые акции неповиновения, а это уже страшное. Там население самое умное и то они готовы умирать, ради прекрасной жизни. Поэтому всем совет начальникам, вы не КАЩЕИ и помните, в один миг, все может смена и тогда ВЫ никто. а народ есть ВЛАСТЬ.
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