От «UralDaily.ru».

Мы продолжаем находить в социальных сетях, в частности в Фэйсбуке, интересные посты челябинцев на актуальные события. Сегодня уже известная читателям ИА «UralDaily.ru» Ксения Лопатникова, журналист-фрилансер, делится своими соображениями, каким образом убрать молодёжь, в том числе несовершеннолетних, с протестной улицы, её мысли навеяны «митингами против коррупции», организованные по инициативе Алексея Навального, которые прошли 26 марта во многих городах, в том числе в Челябинске.

Три небольших поста К.Лопатниковой мы объединили в один. Наш сегодняшний колумнист считает, что взрослые должны «придумать детям романтику», или, как пишет она, «красивую контрреволюцию».

Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».

Ксения Лопатникова

«СОЗДАТЬ КРАСИВУЮ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ

СОЗДАТЬ РОМАНТИКУ БЕЗ УТОЧЕК

Мальчишкам и девчонкам нужно организовать романтику — срочно. Тогда они не будут с уточками ходить. Но не казённую романтику типа советских зарниц.

Кто может из взрослых придумать увлекательную для молодёжи игру — чтобы было интересно, здорово, дух захватывал, в меру опасно, чтобы борьба, единение, эмоции через край, весело, вместе, плечом к плечу, против злодеев, и чтобы впереди — красивый, смелый, харизматичный вожак?

Если такой игры не придумаем — будет очень плохо для страны.

СОЗДАТЬ ЗАРНИЦУ, НО НЕ СОВЕТСКУЮ

К предыдущему — о том, как отвлечь детей от протестующих улиц.

Френды комментируют — а чем были плохи советские зарницы. Для подростка, жаждущего романтики, — тем, что отвечали на тот момент идеологическому клише — СССР, зарницы были красноармейскими. В годы позднего застоя по крайней мере мне это казалось фальшивым. Это во-первых.

А во-вторых - советские зарницы были придуманы миром взрослых, а дети всегда бунтуют против взрослых. Поэтому новая игра должна быть: а) — не идеологизированной либо «антисоветской»;

б) — созданной как бы не взрослыми, а самими детьми.

СССР современным поколением молодёжи воспринимается тоже отрицательно, примерно как «Единая Россия» и Путин. Протестная молодёжь не любит совок. Я не знаю тех, кто фанатеет по Навальному и одновременно по СССР. А мы же рассуждаем — как нам увести школоту с уточками с митингующих улиц — в новую интересную игру.

Как вариант — предлагаю игру не красногвардейскую, а белогвардейскую. Пусть, например, юные «юнкера» освобождают «пленного царя», например, «отбивая» его от ОГПУ.

Кроме того, такую "белогвардейскую зарницу" должны придумать как бы сами дети. Сделать это легко, благодаря помощи политтехнологов.

ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОТЫ НАВАЛЬНОГО — СОЗДАТЬ ЛОЯЛИСТСКУЮ МОНАРХИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ И ИГРУ ВО ГЛАВЕ СО СТРЕЛКОВЫМ, АКСЁНОВЫМ И ПОКЛОНСКОЙ

В развитие двух моих предыдущих постов. Нужно создать лояльную к Кремлю монархическую партию с движением «Юных монархистов» внутри.

Возглавят: Аксёнов, глава Крыма, который требовал введения монархии в России,

Поклонская с мироточащим бюстом Николая II,

и герой ополчения в Донбассе Стрелков-Гиркин, «реконструктор»-белогвардеец.

Все трое — харизматичны и известны, с героическими страницами в своих биографиях.

Вот вам «романтика без уточек», альтернатива «навальгенюнгеду».

Моё предложение придумать «белогвардейскую романтику» встретило возражение френда: «Белогвардейская — это тоже политизировано. Например, мои дети не поведутся, они красногвардейцы и за красных, ну и, соответственно, их друзья».

Моё возражение: «Ваши дети — ладно, но мы же рассуждаем, как забрать электорат Навального, а не Ваших детей. Поэтому белогвардейская зарница — в самый раз».

Прошу симпатизантам СССР отрешиться от своей симпатии и решать конкретную задачу — увести молодёжь, мобилизованную Навальным, с митингов. С помощью советской романтики их не увести. Значит, надо вводить «хруст французской булки».

Подойдите к решению проблемы ответственно, ваша ностальгия по СССР здесь не при чём, молодежный электорат Навального — сплошь антисоветчики».

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