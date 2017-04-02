Ходорковский анонсировал протесты против Путина, а челябинские оппозиционеры — против Дубровского. «Рука Юревича» не исключается

Движение «Открытая Россия» олигарха Михаила Ходорковского анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля. Хештег для продвижения акций протеста выбран #НАДОЕЛО, на разные лица российских политиков, в основном на Владимира Путина и Дмитрий Медведева накладывается соответствующая жёлтая наклейка. «#НАДОЕЛ ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, КАДЫРОВ, ЯРОВАЯ, КИСЕЛЕВ, ПОКЛОНСКАЯ, СОБЯНИН, ВОРОБЬЕВ, ТИМЧЕНКО, СЕЧИН… этот список можно продолжать бесконечно», — пишут организаторы акций протеста на страничке в Фэйсбуке.

Челябинские оппозиционеры, между тем, переформатировали повестку из протестов против президента и премьера — в местную; им «надоел» губернатор Челябинской области Борис Дубровский и его «магнитогорская» команда.

За всем этим угадывается опальный экс-губернатор Михаил Юревич, фигурант уголовного дела, обвиняемый СК РФ в коррупции.

«Поддержу акцию, хотя многие уже критикуют.

Не будем растекаться на высшее руководство, а посмотрим на локальное.

Мне осточертело, что в Челябинске многих друзей тягают по волшебной в применении 282 УК РФ по надуманным предлогам.

Мне надоело, что в регионах не выборные губернаторы, и весь крупный бизнес прижимают «магнитогорские», потому что у нас губернатор из Магнитки.

Меня достало, что губернатор так и не решил главную проблему Челябинска — строительство Томинского ГОКа(пытаясь усидеть на двух стульях не обидев РМК), который сократит столь невысокую продолжительность жизни в нашем городе.

Мне надоело, что второй раз за год антимонопольщики закрывают глаза и ссылаются на инфляцию при удорожании цен на проезд по городу(цена выросла на 27%).

Мне надоело, что за последнее время челябинские дороги ассоциируются все чаще с метеоритами, потому что непонятно, почему убитые дорожные полотна не ремонтируются.

Мне осточертело, что некоторые группы людей считают, что они в праве ставить свои магазины, комплексы, религиозные учреждения без публичных слушаний и мнения общественности.

Но есть ли смысл смотреть вниз, если многое из этого неполного списка — последствия «политики сверху». Мы все также продолжаем верить и молиться на Солнцеликого святого, ведь только он наша единственная надежда и опора (ну конечно же нет, у нас что, больше достойных людей нет?)», — пишет в ФБ один из активистов, его пост собирает лайки и перепосты.