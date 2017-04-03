Ходите с уточками — будет вам Украина, Джамала как АВВА, Ходорковский — и.о.Березовского, Путин взрывает метро

От «UralDaily.ru».
А мы продолжаем находить в Фэйсбуке интересные посты челябинских авторов об актуальных событиях.
В конце прошлой недели пользователи соцсетей продолжали обсуждать протесты оппозиции в Москве, а понедельник принёс нам новую трагедию — взрывы метро в Санкт-Петербурге.
Несколько постов нашей давней знакомой, челябинского журналиста-фрилансера Ксении Лопатниковой мы о перечисленных событиях объединили в один, кроме того, блогегра-фэйсбучницу заинтересовала предсказуемая реакция Украины на угрозы санкций организаторов «Евровидения» за бесчеловечное решение хозяев не допустить российскую певицу-инвалида Юлию Самойлову.
Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».
Ксения Лопатникова
«Скачете с утками? Будет Украина!
Я всё-таки надеюсь, что Кремль остановит протесты — изящно и технологично, как в 2011-2013 г.г.
«Мне тоже очень интересно, чем нас на этот раз удивит Кремль. Надо видимо на рассерженную школоту найти ещё более рассерженную, но нашу, правильную, убить протест протестом.
https://openrussia.org/notes/707918/
Давайте поможем Кремлю свежими идеями!»;
«Оказывается это из соседней страны провокаторы призывали к митингам в России 2 апреля.
http://www.chel.kp.ru/daily/26660/3682052/
Теперь вы понимаете, кому это выгодно? Даже не Навальному, а внешним врагам»;
«Выбор-то самый простой — либо дать ремня школоте и образумить стоящих за нею взрослых, либо — как в соседней стране: скачки, шины, развал государства, гражданская война, нищета и полуколониальная зависимость.
Я — за ремня!»;
«Продолжение опроса оппозиционеров в Москве. Оболтусы думают, что на Украине «происходило что-то другое»;
«Проблема заключается в том, что Сурков скорее всего прав: у нас возможна только суверенная демократия. Такая разномастная, разнорелигиозная страна с известными автономными анклавами не может управляться по западноевропейским или американским лекалам. Еще немного, и я вместе с главой Крыма Аксеновым и с персонажами фильма «Иван Васильевич меняет профессию» закричу: «Царя! Царя!», поэтому вовремя замолкаю.
http://www.mk.ru/social/2017/03/27/rossiya-sbrasyvaet-kozhu-navalnyy-podnyal-bunt-detey-protiv-otcov.html
В этом смысле для России стремление — всё, цель — ничто. Ибо, достигнув западных свобод, Россия распадается. Тогда нам просто надо будет отпустить национальные республики в свободное плавание (при первом же шухере они нам сразу помашут ручкой, как при распаде СССР) и строить уже цивилизованную страну всего лишь на сильно обрезанной Европейской части РФ»;
Джамала как АВВА
Цитата с «Гордон.ком»: «Итак, еще раз, по слогам: песенный конкурс «Евровидение» — незаслуженно распиаренное, с отвратным геополитическим смрадом, шоу, забитое третьесортной бездарной музыкой, слушать которую — значит, не уважать самого себя. По-настоящему актуальные, большие артисты этот паноптикум эстрадных фриков игнорируют. Бывают ли исключения? Бывают, начиная с ABBA и заканчивая Джамалой...»
http://gordonua.com/publications/sankciy-na-pereprave-ne-menyayut-ili-pyat-prichin-dlya-ukrainy-stoyat-na-svoem-v-istorii-s-evrovideniem-181421.html
Вчера ещё вопили о том, шо они цеуропэйцы, выиграли прекрасное Эуробаченние, а теперь вот проклинают это шоу бородатых тёток. И Джамала у них — это АВВА, не меньше, да что там, это Битлз наших дней, что так скромно и стрёмно?»;
«Пользователи Сети возмущены тем, что Украина впустила в свою страну участниц шоу Comedy Woman, несмотря на то что ранее они приезжали с гастролями в Крым.
https://life.ru/t/новости/992520/uchastnits_comedy_woman_pustili_na_ukrainu_niesmotria_na_to_chto_oni_posieshchali_krym
Ведь ранее СБУ отказала во въезде российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой по той же причине»;
«Шарий доказывает, что Савойлову не пустили на «Евровидение» не потому, что она «пела в оккупированном Крыму», а закон един для всех», а просто из-за звериной ненависти к России»;
«В освобождённом Киеве!»;
Ходорковский — и.о.Березовского.
http://gordonua.com/news/worldnews/hodorkovskiy-o-vzryvah-v-metro-sankt-peterburga-napominaet-sobytiya-v-moskve-nachala-carstva-181490.html
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что взрывы в метро Санкт-Петербуга, напоминают события в Москве «начала царства». Об этом он написал в Twitter.
Ну конечно, конечно же Путин взорвал метро в родном городе, ну прямо как «ФСБ взрывает дома», как написал марионетка Березовского Литвиненко. И.о.Березовского у нас сейчас Ходорковский.
О нелюдях в вышиванках.
Вот увидите — первое, что будет в украинских, либеральных и западных СМИ — это Путин взорвал метро, чтобы отвлечь народ от протестов школоты, а второе — украинские ещё и будут веселиться, ржать, радоваться как папуасы — тому, что «агрессоры взлетели на воздух», к нашему посольству понесут боярышник и портреты своих бандер, напишут: «Так и надо в родном городе х..ла», мы снова увидим пляски на костях этих нелюдей, их проклятья, их звериную радость».
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Комментарии
Ну, про то, что "Путин взрывает метро" - это уж слишком смелое и необоснованное утверждение в издании Андрея Корецкого. Вы, Андрей, балансируете на краюпропасти. Лучше удалите статью с беспочвенными обвинениями в адрес президента.
Вадим, Вы совсем разучились читать и вникать в суть написанного.
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