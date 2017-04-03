Ходите с уточками — будет вам Украина, Джамала как АВВА, Ходорковский — и.о.Березовского, Путин взрывает метро

От «UralDaily.ru».

А мы продолжаем находить в Фэйсбуке интересные посты челябинских авторов об актуальных событиях.

В конце прошлой недели пользователи соцсетей продолжали обсуждать протесты оппозиции в Москве, а понедельник принёс нам новую трагедию — взрывы метро в Санкт-Петербурге.

Несколько постов нашей давней знакомой, челябинского журналиста-фрилансера Ксении Лопатниковой мы о перечисленных событиях объединили в один, кроме того, блогегра-фэйсбучницу заинтересовала предсказуемая реакция Украины на угрозы санкций организаторов «Евровидения» за бесчеловечное решение хозяев не допустить российскую певицу-инвалида Юлию Самойлову.

Напомним, наша фэйсбучная интернет-журналистика будет представлена под постоянным тегом «Уралдейли Фэйсбук».

Ксения Лопатникова

«Скачете с утками? Будет Украина!

Я всё-таки надеюсь, что Кремль остановит протесты — изящно и технологично, как в 2011-2013 г.г.

«Мне тоже очень интересно, чем нас на этот раз удивит Кремль. Надо видимо на рассерженную школоту найти ещё более рассерженную, но нашу, правильную, убить протест протестом.

https://openrussia.org/notes/707918/

Давайте поможем Кремлю свежими идеями!»;

«Оказывается это из соседней страны провокаторы призывали к митингам в России 2 апреля.

http://www.chel.kp.ru/daily/26660/3682052/

Теперь вы понимаете, кому это выгодно? Даже не Навальному, а внешним врагам»;

«Выбор-то самый простой — либо дать ремня школоте и образумить стоящих за нею взрослых, либо — как в соседней стране: скачки, шины, развал государства, гражданская война, нищета и полуколониальная зависимость.

Я — за ремня!»;

«Продолжение опроса оппозиционеров в Москве. Оболтусы думают, что на Украине «происходило что-то другое»;

«Проблема заключается в том, что Сурков скорее всего прав: у нас возможна только суверенная демократия. Такая разномастная, разнорелигиозная страна с известными автономными анклавами не может управляться по западноевропейским или американским лекалам. Еще немного, и я вместе с главой Крыма Аксеновым и с персонажами фильма «Иван Васильевич меняет профессию» закричу: «Царя! Царя!», поэтому вовремя замолкаю.

http://www.mk.ru/social/2017/03/27/rossiya-sbrasyvaet-kozhu-navalnyy-podnyal-bunt-detey-protiv-otcov.html

В этом смысле для России стремление — всё, цель — ничто. Ибо, достигнув западных свобод, Россия распадается. Тогда нам просто надо будет отпустить национальные республики в свободное плавание (при первом же шухере они нам сразу помашут ручкой, как при распаде СССР) и строить уже цивилизованную страну всего лишь на сильно обрезанной Европейской части РФ»;

Джамала как АВВА

Цитата с «Гордон.ком»: «Итак, еще раз, по слогам: песенный конкурс «Евровидение» — незаслуженно распиаренное, с отвратным геополитическим смрадом, шоу, забитое третьесортной бездарной музыкой, слушать которую — значит, не уважать самого себя. По-настоящему актуальные, большие артисты этот паноптикум эстрадных фриков игнорируют. Бывают ли исключения? Бывают, начиная с ABBA и заканчивая Джамалой...»

http://gordonua.com/publications/sankciy-na-pereprave-ne-menyayut-ili-pyat-prichin-dlya-ukrainy-stoyat-na-svoem-v-istorii-s-evrovideniem-181421.html

Вчера ещё вопили о том, шо они цеуропэйцы, выиграли прекрасное Эуробаченние, а теперь вот проклинают это шоу бородатых тёток. И Джамала у них — это АВВА, не меньше, да что там, это Битлз наших дней, что так скромно и стрёмно?»;

«Пользователи Сети возмущены тем, что Украина впустила в свою страну участниц шоу Comedy Woman, несмотря на то что ранее они приезжали с гастролями в Крым.

https://life.ru/t/новости/992520/uchastnits_comedy_woman_pustili_na_ukrainu_niesmotria_na_to_chto_oni_posieshchali_krym

Ведь ранее СБУ отказала во въезде российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой по той же причине»;

«Шарий доказывает, что Савойлову не пустили на «Евровидение» не потому, что она «пела в оккупированном Крыму», а закон един для всех», а просто из-за звериной ненависти к России»;

«В освобождённом Киеве!»;

Ходорковский — и.о.Березовского.

http://gordonua.com/news/worldnews/hodorkovskiy-o-vzryvah-v-metro-sankt-peterburga-napominaet-sobytiya-v-moskve-nachala-carstva-181490.html

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что взрывы в метро Санкт-Петербуга, напоминают события в Москве «начала царства». Об этом он написал в Twitter.

Ну конечно, конечно же Путин взорвал метро в родном городе, ну прямо как «ФСБ взрывает дома», как написал марионетка Березовского Литвиненко. И.о.Березовского у нас сейчас Ходорковский.

О нелюдях в вышиванках.

Вот увидите — первое, что будет в украинских, либеральных и западных СМИ — это Путин взорвал метро, чтобы отвлечь народ от протестов школоты, а второе — украинские ещё и будут веселиться, ржать, радоваться как папуасы — тому, что «агрессоры взлетели на воздух», к нашему посольству понесут боярышник и портреты своих бандер, напишут: «Так и надо в родном городе х..ла», мы снова увидим пляски на костях этих нелюдей, их проклятья, их звериную радость».

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