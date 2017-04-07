Цыбко притащит в суд 5 миллионов рублей в «морковках»

Подсудимый, обвиняемый в получении крупной взятки бывший член Совета Федерации и дружок экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого ровно в том же, Константин Цыбко собрался уличить свидетеля обвинения Евгения Тарасова в клевете на достопочтенного члена общества. Если кто не понял, кто этот член, то это сам Костя.

Для этой цели он решил принести в суд 5 миллионов рублей (своих собственных) в пятитысячных купюрах, которые на Южном рале называют из-за их оранжевого цвета «морковками» — так их называли на коррупционном жаргоне фигуранты резонансного уголовного «медицинского» дела, чтобы доказать, что такая куча денег не могла поместиться в его куртку.

Такой «следственный эксперимент», по мнению Цыбко, должен убедить суд, что в куртку такие деньги не влезут, хотя по версии обвинения в московском ресторане El Gaucho получил взятку в 5 млн рублей наличными и положил их именно в куртку, рассовав по карманам.

Ну вообще-то, дайте мне пять миллионов в «морковках», и я их точно запихаю хоть в куртку, а хоть даже и вовсе в трусы.

Да и не такая уж эта куча денег — 10 пачек по 500 тысяч рублей. Как-то раз я держала в руках миллион, и по пачке в каждый карман женской изящной курточки входило спокойно, и даже не ничего оттопыривалось.

А тут мужская куртка, «многокарманная». У мужчин же есть и внутренние карманы, и карманы на рукавах, это мы, девочки, носим всё в сумочках, а мужики предпочитают такую верхнюю одежду, чтобы можно было туда напихать всякую всячину.

К тому же Костя заверил суд, что деньги его собственные, не взятка, он снимет со своего счёта пять «лимонов» в «морковках». И это после того, как суд наложил арест на всё имущество потенциального коррупционера, до чего только мог дотянуться, причём, не только Цыбко, но и его родителей.

Откуда деньги, Костя. Ты же простой сенатор, к тому же бывший.