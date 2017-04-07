Цыбко притащит в суд 5 миллионов рублей в «морковках»

Подсудимый, обвиняемый в получении крупной взятки бывший член Совета Федерации и дружок экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого ровно в том же, Константин Цыбко собрался уличить свидетеля обвинения Евгения Тарасова в клевете на достопочтенного члена общества. Если кто не понял, кто этот член, то это сам Костя.
Для этой цели он решил принести в суд 5 миллионов рублей (своих собственных) в пятитысячных купюрах, которые на Южном рале называют из-за их оранжевого цвета «морковками» — так их называли на коррупционном жаргоне фигуранты резонансного уголовного «медицинского» дела, чтобы доказать, что такая куча денег не могла поместиться в его куртку.
Такой «следственный эксперимент», по мнению Цыбко, должен убедить суд, что в куртку такие деньги не влезут, хотя по версии обвинения в московском ресторане El Gaucho получил взятку в 5 млн рублей наличными и положил их именно в куртку, рассовав по карманам.
Ну вообще-то, дайте мне пять миллионов в «морковках», и я их точно запихаю хоть в куртку, а хоть даже и вовсе в трусы.
Да и не такая уж эта куча денег — 10 пачек по 500 тысяч рублей. Как-то раз я держала в руках миллион, и по пачке в каждый карман женской изящной курточки входило спокойно, и даже не ничего оттопыривалось.
А тут мужская куртка, «многокарманная». У мужчин же есть и внутренние карманы, и карманы на рукавах, это мы, девочки, носим всё в сумочках, а мужики предпочитают такую верхнюю одежду, чтобы можно было туда напихать всякую всячину.
К тому же Костя заверил суд, что деньги его собственные, не взятка, он снимет со своего счёта пять «лимонов» в «морковках». И это после того, как суд наложил арест на всё имущество потенциального коррупционера, до чего только мог дотянуться, причём, не только Цыбко, но и его родителей.
Откуда деньги, Костя. Ты же простой сенатор, к тому же бывший.
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Комментарии
Хочу такую пачку денег.
Кстати такой эксперимент может поставить любой челябинец, купив в магазине шуточных подарков (что не так уж и дорого) требуемую сумму игрушечных морковок. Они там как настоящие. Бери да суй.
Друг мой Авель, а ведь это идея! Спасибо.
А где продаются игрушечные "морковки"?
Андрей, да в любой сувенирной лавке. В том же "ГагаринПарке" к примеру - http://ospodarki.ru/p116874763-suvenirnye-dengi-5000.html
Бурый, спасибо, надо будет поставить "следственный эксперимент" самостоятельно.
Цыбко - клоун. В колонию приедет, один раз люлей получит, потом весь срок грустный будет ходить.
Восхищаюсь смелым творческим подходом взяточника Цыбко не только в организации воспроизведения обстоятельств, связанных с рассматриваемым эпизодом, но и в создании ненаказуемого, хотя и откровенного, давления на судью. Орёл, какой орёл, выдающийся режиссёр и актёр малой драматургии судебных подмостков! Предъявляя перед очами людей в мантиях 5-ти миллионную кучку хрустящих дензнаков, Константин не только возбуждает у судейских желание иметь что-то подобное, а также незатейливо приглашает их к диалогу по поводу возможной материализации греховного порыва. Ну какой же Вы, Костя, искуситель, Завидую не только Вашей внешней привлекательности, но и неземному умению окутать любого встречного сладкими соблазнами.
Всего 10 пачек надо то разложить по карманам мужской объемной куртки - легко! Вот точно эксперимент спалится...
Горожанка, сто пудов!
С учетом материалов дела, суд вынужден будет только оправдание. Конечно если приговор,то в Москве отмена. Сейчас стыдно должно ФСБ, что такие ляпы. Это не пьяницу или мелкого чинушу посадить. Адвокат работает честно. С делом Сандакова тоже самое идет. Вообще если ЧЕЛОВЕК сам не пишет при пытках и давлении свои признания и не пойман с поличными,то 99% всегда могли бы не сесть. Но страх изнасилования в хате и пугание оперов ломают и все себя ОГОВОР и все ты обречен на срока.
Одного не могу понять, этим людям по 40 - 50 лет. в таком возрасте не так легко сидеть + болезни, даже просто от нервов. У Сандакова жена себе мужичка какого-нибудь заведет. Она уже конечно не первой свежести, но кого-нибудь найдет время коротать. Деньги и большинство имущества конфискуют. Чем они думают?! Скорее всего этим людям просто нечем думать. Миша их просто где-то подобрал, может разок поцеловал в губы по пьянке. Им надо просить суда особым порядком, сотрудничать со следствием, как Истомин. А эти петушатся, сядут и просто ахнут., а сидеть долго.
Гость, да неплохая жена у Коли, губастенькая...
Готов принять участие в следственном эксперименте и распихать по карманам даже не 5, а все 10 миллионов в 5-тысячных купюрах. При этом даже никакой куртки и никакой сумки не надо. Толщина одной пачки - примерно 1 см. А 10 млн. - это всего 20 пачек, в сумме всего 2 кг. За участие в эксперименте возьму 50 % от суммы, то есть 5 млн. рублей. При этом я не просто их распихаю, а буду ходить с ними весь день. Без проблем. И без верхней одежды.
У нас в армии, один спец 40 банок тушёнки выносил за раз с Семипалатинского мясокомбината. Это когда в бушлате был. А когда без бушлата - 20. Таким образом, за день он выносил 80 или 40 банок - перед обедом и в конце рабочего дня.
Дорогорй читатель, очень многое, да что там - почти все хотели бы поучаствоват в таком эксперименте Хотя справедливости ради нужно сказать, что не 1 см толщина 1 пачки в 500 тыс.руб., всё-таки это 100 "морковок" - всё-таки больше, у меня такая пачка помещается в задний карман джинсов - немного оттопыривается, но терпимо
Я, когда работал на ЧТЗ - проходил практику в школе (УПЦ) учеником электрика, - меня мастер учил воровать вольфрамовую проволоку, обматывая вокруг туловища. Взрослый мужик мог вынести за проходную килограммов 20 проволоки, из которой потом делались самопальные электрообогреватели
Хорошо, пусть будет 1,2 см толщина пачки, а 10 пачек - 12 см. В задний карман джинсов, всё верно, такая пачка входит без проблем, и во второй карман - ещё одна. Для придания устойчивости в передние два кармана - по две пачки в каждый. Итого - шесть пачек как не бывало. Пару пачек, как правильно сообщено в материале, в трусы. И по пачке в носки. И никакой скованности в движениях. А если майку в штаны заправить, а поверх - лёгкий свитерок, вот место и под остальные 5 млн. Их можно просто, только не с наружной стороны, вместе с майкой в джинсы заправить или фасануть по талии, как мастер учил И надо предполагать, что этот Цыбко далеко не первый раз шёл на такое дело и вынести на себе, даже без куртки, 5 млн. руб. так, чтобы не заметила дремавшая в авто подруга, для него - раз плюнуть. Подумаешь, где-то что-то топорщится, он же в кабаке всё-таки был. И понятно, что торопился, как его подруга рассказывает, через пол-Москвы в этот кабак, аж с Таиланда, не просто руки помыть. А с помощью куртки можно и все 20 млн. вынести, при этом куртка будет просто на руке висеть. А 20 млн. в таких купюрах - это всего 4 кг.
Какой-то неприятный человек этот Цыбко. Он думает, что умнее других, и ставит себя выше. И что все вокруг такие тупые и никчемные, а он - сенатор. А выглядит глупее даже Сандакова.
Читатель, безусловно, даже Сандаков вызывает больше уважения, чем этот господинчик с лощёным лицом альфонса, на лбу крупными буквами написано: ВОР.
Там в судах таких артистов - каждый 2-й, все спектакли показывают. Только Цыбко думает, что велосипед изобрел. Однако все едут сидеть надолго. Выход один - сотрудничать со следствием, и то если кто-то из Прокуратуры или ФСБ попросит суд. Хотя это уже врят ли.
Корецкий фильтрует сообщения и вот оно и доказано, на кого он тута пишет.
А что, обязательно пятитысячники? Формат дензнаков одинаков, хоть штука, хоть пять. Этот Цибко понтует, типа, вот я какой - захотел, и пять лямов принес. Вот козлищще-то, как и все эти непонятно где наворовавшие бабло.
Хотя, почему - непонятно? Очень даже понятно.
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