Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его адвокат Игорь Трунов решили проиграть со Следственным комитетом России. Или пошутить. Неуважение к следственным органам налицо. Ещё вчера Трунов заявил «Ура.ру», что его подзащитный «с большой долей вероятности» прилетит 10 апреля в Екатеринбург, чтобы явиться на допрос в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО.

Наступило 10 апреля, следователи приготовили VIP-клиенту золотые наручники со стразиками и камеру с евроремонтом. Но увы — Миша-вертолёт дёрнул вместо допроса из Тель-Авива в столицу Великобритании Лондон якобы лечиться. Не отпустили его эскулапы и справочку выдали: не может допрашиваться, больной, совсем больной.

«Зарубежные врачи не отпускают Михаила Валерьевича по состоянию здоровья. Медики выдали справку о необходимости дополнительных исследований у онкогематолога. По прогнозу врачей, оно займет минимум месяц. Поэтому мы будем ходатайствовать о переносе допроса», — заявил Трунов.

Это как понимать, вчера ещё рвался на допрос, а теперь снова захворал, причём такую редкую хворь лечат не где-нибудь, а в Лондоне, в стране, которая крайне неохотно выдаёт российскому правосудию беглых коррумпированных олигархов вместе с их наворованным добром.

Всё это напоминает низкопробное шоу: «приедет — не приедет». Ещё когда адвокат Юревича в первый раз, а это было сразу же после возбуждения уголовного дела, заявил, что его клиент приедет в Россию по первому же требованию следователя, ИА «УралДейли.ру» уверенно заявило:

«Ясно, что в Россию бывший челябинский губернатор не приедет, перед самым визитом на Родину израильские врачи обязательно найдут причину, по которой Михаил Валерьевич должен будет продолжить лечение от страшного недуга».

Ну, мы как в воду глядели.

Вот он и «страшный недуг» — рак крови видимо (раз онкогематолог), и — позорное бегство поближе к британским разведкам.

Трунова больше слушать не будем — врёт как сивый мерин российский тамплиер.

Что касается Юревича, то — розыск, добиваться экстрадиции, если не поможет — лечебный чай с радиоактивными изотопами, который отлично помогает в лечении онкологии крови и поддерживающий шею больного шарфик.

Бизнес, приобретённый после 2005 года, — конфисковать в пользу государства, выплатить компенсации пострадавшим от режима Юревича, прежде всего обманутым дольщикам «Гринфлайта».

Если получится добиться выдачи (маловероятно) — лечить голубчика на нарах от всех хворей (от воспаления хитрости и обострения наглости прежде всего) с привлечением лучших российских специалистов.