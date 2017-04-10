Вместо допроса в России Юревич решил полететь из Израиля в Лондон и отлежаться в больничке там

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его адвокат Игорь Трунов решили проиграть со Следственным комитетом России. Или пошутить. Неуважение к следственным органам налицо. Ещё вчера Трунов заявил «Ура.ру», что его подзащитный «с большой долей вероятности» прилетит 10 апреля в Екатеринбург, чтобы явиться на допрос в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО.
Наступило 10 апреля, следователи приготовили VIP-клиенту золотые наручники со стразиками и камеру с евроремонтом. Но увы — Миша-вертолёт дёрнул вместо допроса из Тель-Авива в столицу Великобритании Лондон якобы лечиться. Не отпустили его эскулапы и справочку выдали: не может допрашиваться, больной, совсем больной.
«Зарубежные врачи не отпускают Михаила Валерьевича по состоянию здоровья. Медики выдали справку о необходимости дополнительных исследований у онкогематолога. По прогнозу врачей, оно займет минимум месяц. Поэтому мы будем ходатайствовать о переносе допроса», — заявил Трунов.
Это как понимать, вчера ещё рвался на допрос, а теперь снова захворал, причём такую редкую хворь лечат не где-нибудь, а в Лондоне, в стране, которая крайне неохотно выдаёт российскому правосудию беглых коррумпированных олигархов вместе с их наворованным добром.
Всё это напоминает низкопробное шоу: «приедет — не приедет». Ещё когда адвокат Юревича в первый раз, а это было сразу же после возбуждения уголовного дела, заявил, что его клиент приедет в Россию по первому же требованию следователя, ИА «УралДейли.ру» уверенно заявило:
«Ясно, что в Россию бывший челябинский губернатор не приедет, перед самым визитом на Родину израильские врачи обязательно найдут причину, по которой Михаил Валерьевич должен будет продолжить лечение от страшного недуга».
Ну, мы как в воду глядели.
Вот он и «страшный недуг» — рак крови видимо (раз онкогематолог), и — позорное бегство поближе к британским разведкам.
Трунова больше слушать не будем — врёт как сивый мерин российский тамплиер.
Что касается Юревича, то — розыск, добиваться экстрадиции, если не поможет — лечебный чай с радиоактивными изотопами, который отлично помогает в лечении онкологии крови и поддерживающий шею больного шарфик.
Бизнес, приобретённый после 2005 года, — конфисковать в пользу государства, выплатить компенсации пострадавшим от режима Юревича, прежде всего обманутым дольщикам «Гринфлайта».
Если получится добиться выдачи (маловероятно) — лечить голубчика на нарах от всех хворей (от воспаления хитрости и обострения наглости прежде всего) с привлечением лучших российских специалистов.
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Комментарии
Ну, я так и прокомментировал в другой статье, что из Израиля в Лондон ездить можно, а в Екатеринбург - никак нельзя.
Неужели, реально такой рак крови у Юревича? Вроде, здоровый, как бык. В хоккей, вот, недавно играл. С Трампом его сравнивали адвокаты, а он - раковый больной.
Так пусть приезжает. Важенин его, по старой "дружбе", полечит. Никаких проблем...
Вивалвивалракью
Эта ненормальная журналистка начала писать статьи исключительно лозунгами. Дела идут всё хуже и хуже.
Добиваться! Лечить!! Конфисковать!!!
Я тоже обожаю такие призывы в воздух, обращённые к неизвестно, кому.
Повторяются макаронники: полгода в Израиле "по поводу рака" тусил Грачик, суетливо выспрашивая у органов, как бы половчее сдаться. И таки сдал всех. Думаю, у юревича аналогичная тема: идти на контаты с раком.
Англию втягивают в политические игры, хотя ей и так непросто в современной ситуации развивающейся в Европе. Следствие может добавить новый уголовный эпизод уже по этому фактору, за сталкивание интересов разных государств и усугубление и без того непростых взаимоотношений Англии с Россией. Не учит участь А.Литвиненко и Б.Березовского, и других российских олигархов, не нужны они там никому! Сами ставят себя под удар, ведь иностранным кукловодам как раз нужны такие "жертвы системы", которых они потом как Б.Немцова и Д.Вороненкова представляют всему миру. Уж лучше бы в Израиле оставался, там и то безопаснее.
Так же следствие не может полагаться на медицинские заключения выдаваемые другими государствами. Российское следствие может опираться только на заключение выданное российским минздравом, по крайней мере на начальном уровне установления диагноза. Осуждённый по этому делу бывший министр здравоохранения В.Тесленко в период своего следствия тоже прибегал к услугам врачей, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Именно поэтому всё это и сейчас выглядит лишь как игра со следствием, и затягивание его во времени.
Как же всё таки вручить гражданину повестку, если его нет на месте прописки? Может следователь должен ездить по всему миру, только для того чтобы лично вручить повестку гражданину РФ. Но ведь на то он и гражданин РФ, чтобы вопросы решались в рамках юрисдикции государства.
Юревич= это упырь. Многие довольны тем ,что этого чморя упекут за решетку.
Юревич находится в цугцванге. И понятно, что находясь в таком положении по доброй воле Израиль не покидают. Видимо, с гражданством случился элементарный облом, а визу Юревичу не продлили, и даже ссылки на якобы имеющееся у него системное заболевание не смогли продлить эту визу по медицинским основаниям, потому как этих оснований оказалось недостаточно для такого продления. Уехав вместо Екатеринбурга в Лондон, Юревич поставил под серьзный удар возможность своего возвращения в Израиль. Почему так? Неявка на допрос, даже по уважительной причине, в данном случае - по медицинским показаниям, выданным лондонским врачом, даёт следователю право вынести постановление об объявлении Юревича в розыск, не дожидаясь проверки заключений лондонского врача. И понятно, что вслед за федеральным, Юревича тут же объявят в международный розыск. Это - минутное дело. Объявленный в розыск человек не сможет вернуться в Израиль, если он не является гражданином этого государства. Такого беглеца тормознут в аэропорту, то есть не дадут въезда в страну. Таким образом, можно смело предположить, что для Израиля Юревич - отрезанный ломоть.
Перспектива задержаться на берегах Туманного Альбиона, в случае с Юревичем, выглядит весьма туманно. В принципе, он может подать документы на получение вида на жительство по инвестиционной программе, если у него есть свободные деньги в сумме не менее 2,5 млн. фунтов стерлингов и есть готовность инвестировать их в госбонды Великобритании и т.п., а так же безвылазно находиться в стране не менее полугода ежегодно. Возможно, сейчас Юревич как раз и пытается заделаться таким инвестором. Однако прежде чем выдать статус "инвестора", претендента вывернут, в буквальном смысле, наизнанку. Вероятность же получения им статуса беженца и политического убежища близка к нулю или уходит в минус. В политическом плане Юревич для Великобритании - это злостный враг. Во-первых, он всецело поддерживал присоединение Крыма. Во-вторых, уже не на словах, а на деле поддерживал сепаратизм на востоке Украины. Здесь достаточно вспомнить цепочку Гринфлайт - Макфа - Красный крест - Донбасс, организованную им совместно с тамплиером Труновым. Здесь, как тогда казалось Юревичу, он убивает трёх зайцев: прогибается перед Кремлём с отправкой на Донбасс гуманитарных конвоев; способствует реализации продукции Макфы; попутно наваривается за счёт дольщиков Гринфлайта сам и даёт навариться Трунову. Да и для МИ-6 вряд ли Юревич составляет какой-либо особый интерес.
Не стоит забывать, что даже получив пристанище в Великобритании, неважно каким способом, Юревич, объявленный в международный розыск, окажется невыездным...
Каким-то недальновидным человеком оказался этот Юревич. Ему надо было начинать манатки собирать в день ареста Тесленко. Или, на худой конец, после снятия с губернаторства. Ведь давали же человеку 3 года неприкосновенности на это, а он их просто взял и профукал. Видимо, с мозгами у человека совсем туго. Или уж настолько ему жадность, перешедшая уже в какую-то патологию, застила глаза, что человек перестал адекватно реагировать на происходящее...
Любопытно, предоставит ему Великобритания вид на жительство или швырнет, дав команду: "Этого - за борт"?
Молодец Читатель! Все правильно сказал. Видно ,что человек в теме!
А многие в такой ситуации ведут себя так. С возрастом понимаешь, что многих мы переоцениваем. Я предсказывал это еще 10 лет назад, верю только экстрасенсам на ТНТ) Вот возьмите сейчас Цыбко и Сандакова. Смешно на них смотреть, и поглядим какой будет результат.
Лихой, по себе других судишь.. лихо!
А ты не буди Лихо.
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