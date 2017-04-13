Юревич объявлен в розыск, следующий ход — заочный арест и международный розыск по линии Интерпола

13.04.2017 г., 13:48
Адвокат экс-губернатора пытается возражать
Юревич уголовное дело

Как сообщает Life.ru, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах (26 миллионов рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко) и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина — объявлен в розыск.

Причина — неявка на допрос. 

Ожидается, что уже сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в клинике Лондона (Великобритания), куда Юревич спешно перебрался из больницы в Тель-Авиве (Израиль).

Адвокат Юревича Игорь Трунов, фамилию которого следовало бы переименовать во «Врунов», несколько врал журналистам и следователям, что его клиент обязательно прилетит в Россию на допрос из Израиля, последний раз эта ложь прозвучала накануне бегства Юревича в Соединённое королевство

Естественно, сейчас Трунов пытается «отбрехаться» от следователей, заявляя, что объявление в розыск его подзащитного незаконно — ведь он очень болен и не получал повестки.

Новая ложь адвоката уже мало кого удивляет:

«Приехать ему не позволяет состояние здоровья, но он вернется, когда закончит лечение».

Сказка про мальчика, который звал на помощь, утверждая, что к нему приближаются волки, должна быть известна адвокату Врунову.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

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Антон Усков

Андрей Корецкий, если Юревича будут судить, есть желание на суде поприсутствовать?

Вивалвивалракью

Читатель

   Сейчас  разрешено таких через хаты где "инструмент" с Чернокозово прогон. Созревают шустро и сразу  показания дают..  На той неделе в Москве,   столько  сведений было получено.. через спец. блок.. сами стучаться и просятся на допросы. Умеют черти с Чернокозово  работать с сытыми тваринами.. что те рвуть и мечуть с признаниями и показаниями. Нам бы в СИЗО таких парочку парней и тогда очереди бы  к ним.. Парни  работают от души видимо, раз по страпне их катают для ВКР с арестантами.

Гость

Никто не будет Юревича судить , это никому не интересно, да если будут судить, он столько много знает и столько людей в этом замазаны. Юревича отодвигают от России, хотят от него получить денег или часть бизнеса, или землю допустим за которую администрация судилась, но проиграла все суды. Миша, не сдавайся.

гость

Трунов-"продуманый", защищать так жуликов-губернаторов.

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