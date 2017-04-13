Юревич объявлен в розыск, следующий ход — заочный арест и международный розыск по линии Интерпола

Как сообщает Life.ru, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах (26 миллионов рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко) и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина — объявлен в розыск.

Причина — неявка на допрос.

Ожидается, что уже сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в клинике Лондона (Великобритания), куда Юревич спешно перебрался из больницы в Тель-Авиве (Израиль).

Адвокат Юревича Игорь Трунов, фамилию которого следовало бы переименовать во «Врунов», несколько врал журналистам и следователям, что его клиент обязательно прилетит в Россию на допрос из Израиля, последний раз эта ложь прозвучала накануне бегства Юревича в Соединённое королевство.

Естественно, сейчас Трунов пытается «отбрехаться» от следователей, заявляя, что объявление в розыск его подзащитного незаконно — ведь он очень болен и не получал повестки.

Новая ложь адвоката уже мало кого удивляет:

«Приехать ему не позволяет состояние здоровья, но он вернется, когда закончит лечение».

Сказка про мальчика, который звал на помощь, утверждая, что к нему приближаются волки, должна быть известна адвокату Врунову.