Юревич объявлен в розыск, следующий ход — заочный арест и международный розыск по линии Интерпола

Как сообщает Life.ru, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах (26 миллионов рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко) и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина — объявлен в розыск.
Причина — неявка на допрос.
Ожидается, что уже сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в клинике Лондона (Великобритания), куда Юревич спешно перебрался из больницы в Тель-Авиве (Израиль).
Адвокат Юревича Игорь Трунов, фамилию которого следовало бы переименовать во «Врунов», несколько врал журналистам и следователям, что его клиент обязательно прилетит в Россию на допрос из Израиля, последний раз эта ложь прозвучала накануне бегства Юревича в Соединённое королевство.
Естественно, сейчас Трунов пытается «отбрехаться» от следователей, заявляя, что объявление в розыск его подзащитного незаконно — ведь он очень болен и не получал повестки.
Новая ложь адвоката уже мало кого удивляет:
«Приехать ему не позволяет состояние здоровья, но он вернется, когда закончит лечение».
Сказка про мальчика, который звал на помощь, утверждая, что к нему приближаются волки, должна быть известна адвокату Врунову.
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Комментарии
Андрей Корецкий, если Юревича будут судить, есть желание на суде поприсутствовать?
Вивалвивалракью
Сейчас разрешено таких через хаты где "инструмент" с Чернокозово прогон. Созревают шустро и сразу показания дают.. На той неделе в Москве, столько сведений было получено.. через спец. блок.. сами стучаться и просятся на допросы. Умеют черти с Чернокозово работать с сытыми тваринами.. что те рвуть и мечуть с признаниями и показаниями. Нам бы в СИЗО таких парочку парней и тогда очереди бы к ним.. Парни работают от души видимо, раз по страпне их катают для ВКР с арестантами.
Никто не будет Юревича судить , это никому не интересно, да если будут судить, он столько много знает и столько людей в этом замазаны. Юревича отодвигают от России, хотят от него получить денег или часть бизнеса, или землю допустим за которую администрация судилась, но проиграла все суды. Миша, не сдавайся.
Трунов-"продуманый", защищать так жуликов-губернаторов.
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