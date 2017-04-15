Навальный и его челябинский ГОК-визит

Визит кумира оппозиционной общественности Алексея Навального в Челябинск прошёл спокойно и без особых эксцессов. Если конечно не считать провокационных выкриков в его адрес «Националист!» лиц явно не русской национальности, отсылающих публику к раннему периоду популярного блоггера, участвующего в организации «Русских маршей», автору слогана «Хватит кормить Казвказ».

Действительно, для многих либералов и нерусских это остаётся позорным пятном в биографии Навального. В многонациональном Челябинске это не может не вызывать отторжения, так что возможно, это были и не провокаторы.

Представители национальных диаспор сообщили ряду СМИ, что считают Навального нацистом.

«Фашиствующие подонки, прикрывающиеся политической деятельностью, не должны спокойно приезжать и агитировать в Челябинске. Мы граждане России, любим наш город, мирно живем и работаем, а тут приезжает и открывает свой штаб человек, который известен своим расистскими заявлениями. Для каждого нормального человека неприемлемо это терпеть, и мы не стесняемся этого сказать», — сообщил ряду СМИ некий протестующий Муса.

Скорее всего, это заказные статьи против Навального, так как размещены эти однотипные публикации в официозных СМИ да в изданиях медиа-холдинга «Гранада-пресс».

Но национализм «по молодости» — не самый страшный грех Алексея Навального. В принципе, в какой-то части он даже извинителен, поскольку русские националисты не из числа радикалов и экстремистов обращают внимание на существующие проблемы «национального большинства» России, а многие уважаемые политики федерального уровня, такие, как Дмитрий Рогозин — начинали свою политическую карьеру именно как русские националисты.

Российский политик выступил на митинге самого массового движения на Южном Урале «Стоп-ГОК», протестующего против строительства Томинского ГОКа силами «Русской медной компании» в непосредственной близости от областного центра.

Немудрено, что Навальный «оседлал» мероприятие этого раскрученного движения, как до него делали до этого (исключительно в период выборов) коммунисты, «яблочники» и «парнасовцы».

Действительно, «Стоп-ГОК» цинично использовали все кому не лень — все оппозиционные партии, но их заинтересованность заканчивалась сразу же после завершения избирательных кампаний. Так много ли веры Навальному, который до своего новейшего «президентского» проекта ни разу не проявлял никакого интереса к тому, чтобы остановить строительство Томинского ГОКа, хотя мог бы многое сделать в этом направлении, используя свой авторитет и медийную раскрученность своих интернет-площадок.

Несмотря на серьёзные меры безопасности и большое количество бойцов Росгвардии и других силовых структур, на митинге обошлось без задержаний. Хотя некоторые СМИ сообщают о задержаниях у штаба российского политика, но скорее всего это были провокаторы.

После митинга состоялась пресс-конференция Навального, где тот, в частности, заявил, что если вдруг станет президентом, то не будет давать в долг другим странам, а будет строить дороги в России, в том числе и в Челябинске.

До сих пор вздрагивающий от «дорожной революции» Юревича город вряд ли оценил с энтузиазмом предложение от «буревестника революции либеральной» ещё дальше закатывать город в асфальтовые джунгли, превращая всё вокруг в лунный пейзаж.

Все мы помним, как при Юревиче ради «коррупционных» дорог безжалостно вырубались целые гектары зелёных насаждений, город превращался в пустыню, и после выступления на экологическом митинге против строительства ГОКа обещание нового варварства Навальным выглядит как минимум не логичным.

Челябинцев интересует в большей степени чистый воздух, а не дороги.

Да и излюбленная тема Навального — борьба с коррупцией — просто не могла сильно удивить Южный Урал, где с коррупцией борются давно и системно, последовательно осуждая и сажая людей бывшего губернатора, а теперь вот взяли под прицел самого Юревича. И это делает власть, а не оппозиция. Точнее, силовые подразделения государства.

Да и то сказать, пока Навальный выпускает свои расследования по уточкам и клеймит ФСБ, челябинская контрразведка и Следственный комитет России довели до приговора судов десятки уголовных дел, подводя к реальным посадкам мэров городов и районов, министров, вице-губернаторов, одного сенатора, а теперь вот даже и бывшего губернатора Челябинской области цепко взяли в клещи и уже не выпустят.

Реально с гидрой коррупции в регионе воюют чекисты — настоящие герои южноуральцев, и чтобы Навальному стать кумиром не челябинской школоты, вообще ничего не знающей, а людей солидных, — ему надо не ругать ФСБ, а получить удостоверение внештатного сотрудника нашей прославленной службы, стоящей на страже интересов граждан России.

Да, Навальный написал несколько постов в своём блоге с критикой безумных бюджетных трат бывшего губернатора Челябинской области, и они имели резонанс, но все его рассказы про бюджетный вертолёт и прочее были и раньше отлично известны челябинцам. А главную работу проделали следователи ФСБ и СК, и она поистине титаническая, хотя и не такая эффектная, как расследование про уточек.

К тому же многие догадываются, что это именно президент России Владимир Путин дал «добро» на уголовное преследование экс-губернатора, и все знают, что именно Путин уволил Юревича.

Так что путинцев в городе много и критика президента Навальным многих не вдохновляет.

Конечно, Алексей не приметнул вспомнить, как он критиковал Юревича и что, дескать, это его заслуга в том, что сейчас возбуждено уголовное дело. Ох, писать-то он конечно писал, но повторим — давным-давно в Челябинске известное и обсуждаемое, а именно — о вертолёте Юревича и тратах на его охрану. Посты Навального о Юревичем были легковесными и поверхностными. Их и расследованиями назвать нельзя — так, лёгкий мониторинг сайта госзакупок. Любой челябинский блоггер, а их было при Юревиче не один десяток, критиковали Юревича куда как более хлёстко, а мониторингом сайта госзакупок кажется занималась любая обезьянка.

Более того, «расследование» Навального о Юревиче сопровождалось верхом непрофессионализма — фейками. Так, уткой оказалось сообщение о «закупке порноканалов для резиденции челябинского губернатора». Оказалось, что эро-каналы кабельного ТВ предназначались не Юревичу, а постояльцам гостиницы для столичных гостей.

А фотка «Юревич всегда ходит с охраной», иллюстрирующая траты на секьюрити, оказалась иллюстрацией визита губернатора в Миасс, где его сопровождали вовсе не охранники, а местные чиновники.

Вот эта фотка — «фейкомётчика» из Москвы.

Мы уже не говорим о том, что Юревича уволил Путин (да-да, тот самый Кремль, про который Навальный говорит, что «он лучше Кремля знает, какие губернаторы нужны»), уволили его после критики путинского Общероссийского народного фронта — о тратах на всё ту же охрану, а челябинские и окружные силовики, столь нелюбимые московским оппозиционером, довели до судебного приговора — через кропотливое предварительное следствие — уголовное дело в отношении руководителя ЧОПа Калугина.

И уж конечно критика Навального только продлило губернаторство Юревича. Ведь не думал же он, что Кремль освободит от должности губернатора, которого так неуклюже «разоблачил» лидер внесистемной оппозиции.

Выходит это именно Навальному челябинцы должны сказать в кавычках «спасибо» за то, что ещё несколько лет «макаронный пахан» сидел и сосал деньги из бюджета, грабя и Челябинск, и Челябинскую область.

Получается, «борец с коррупцией» — коррупции и содействовал.

Скорее всего, Навальный ведёт свои расследования не сам, а с помощью армии «негров» — юристов и журналистов, которые тяп-ляп, наспех, не проверяя факты пишут что-то для «жалких провинциалов». Дескать, пипл схавает.

Челябинцы помнят точно, что вертолёт Юревича обошёлся налогоплательщикам в 289 млн рублей, а Навальный говорит на открытии штаба — 600 млн. Не читал «собственных» расследований, не помнит их или не готовился к визиту в наш город, рассчитывая, что «для этих баранов — и так сойдёт»?

А может и не Навальный пишет в блоге, а кто-то за него?

Челябинск знает и видит: пока Навальный крутит фильмы в Юутубе и постит про уточки и кроссовки, Путин — реально уничтожает российскую коррупцию.

В общем, пока что Алексей Навальный не демонстрирует необходимой гибкости и мобильности, необходимой для настоящего политика и реального кандидата в президенты России, действуя по шаблонам, не прорабатывая предварительно свои визиты в регионы, не учитывает местную специфику.

И ещё. Неприятной неожиданностью стала для челябинцев позиция Навального сохранить столицу России в Москве. О возможном переносе столицы из Москвы в географический центр России (Екатеринбург или Новосибирск) политик высказался скептически, мотивируя это большими затратами и накопленным Москвой потенциалом.

В общем, таких «маааасквичей» суровый город Че перевидал немало, А.Навальный так и не высунул нос за пределы МКАД.

Не наш человек, чужой, столичная штучка. Вся эта московская накипь, любование гаджетами и всякими там компьютерными примочками — глубоко чужды суровым челябинским мужикам. А офисного планктона, традиционных «болельщиков» Навального — не так много. Не уверены, что Навальный сумел бы «зажечь» какой-нибудь челябинский завод, а ведь наш город — это город металлургов, сталеваров, тракторостроителей.

Чем Навальный может заинтересовать рабочего? Он просто не умеет разговаривать с простым народом, они разговаривают на разных языках, рабочий класс просто не понимает, кто это такие — «миноритарные акционеры» и зачем их нужно защищать, в микроблогах мы не сиживаем никогда, а из соцсетей признаём лишь патриотичных и аполитичных «Одноклассников». Нам эти фэйсбуки да твиттеры как-то до фонаря. А тем более айфоны с айпэдами. С нокиями все ходим.

Челябинск — это по типу как близкий Нижний Тагил, откуда мужики пообещали президенту, что приедут в столицу и наваляют белоленточным бездельникам и болтунам.

А электорат блоггера — школота, хипстеры да городские сумасшедшие, то есть все те же 2% глупцов. Они настолько в Челябиснке экзотичны, что даже ОМОН их, убогих, не трогает, а снимает на камеру как исчезающий вид редкой фауны.

Хочется посоветовать Навальному оставаться в Москве, не его это — работа в регионах.

Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа, далёк Навальный от чаяний народных масс.

Вы не российский политик, господин Навальный. Московский. Находитесь в своей «нерезиновой».

Вам здесь не рады.