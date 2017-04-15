Навальный и его челябинский ГОК-визит

Визит кумира оппозиционной общественности Алексея Навального в Челябинск прошёл спокойно и без особых эксцессов. Если конечно не считать провокационных выкриков в его адрес «Националист!» лиц явно не русской национальности, отсылающих публику к раннему периоду популярного блоггера, участвующего в организации «Русских маршей», автору слогана «Хватит кормить Казвказ».
Действительно, для многих либералов и нерусских это остаётся позорным пятном в биографии Навального. В многонациональном Челябинске это не может не вызывать отторжения, так что возможно, это были и не провокаторы.
Представители национальных диаспор сообщили ряду СМИ, что считают Навального нацистом.
«Фашиствующие подонки, прикрывающиеся политической деятельностью, не должны спокойно приезжать и агитировать в Челябинске. Мы граждане России, любим наш город, мирно живем и работаем, а тут приезжает и открывает свой штаб человек, который известен своим расистскими заявлениями. Для каждого нормального человека неприемлемо это терпеть, и мы не стесняемся этого сказать», — сообщил ряду СМИ некий протестующий Муса.
Скорее всего, это заказные статьи против Навального, так как размещены эти однотипные публикации в официозных СМИ да в изданиях медиа-холдинга «Гранада-пресс».
Но национализм «по молодости» — не самый страшный грех Алексея Навального. В принципе, в какой-то части он даже извинителен, поскольку русские националисты не из числа радикалов и экстремистов обращают внимание на существующие проблемы «национального большинства» России, а многие уважаемые политики федерального уровня, такие, как Дмитрий Рогозин — начинали свою политическую карьеру именно как русские националисты.
Российский политик выступил на митинге самого массового движения на Южном Урале «Стоп-ГОК», протестующего против строительства Томинского ГОКа силами «Русской медной компании» в непосредственной близости от областного центра.
Немудрено, что Навальный «оседлал» мероприятие этого раскрученного движения, как до него делали до этого (исключительно в период выборов) коммунисты, «яблочники» и «парнасовцы».
Действительно, «Стоп-ГОК» цинично использовали все кому не лень — все оппозиционные партии, но их заинтересованность заканчивалась сразу же после завершения избирательных кампаний. Так много ли веры Навальному, который до своего новейшего «президентского» проекта ни разу не проявлял никакого интереса к тому, чтобы остановить строительство Томинского ГОКа, хотя мог бы многое сделать в этом направлении, используя свой авторитет и медийную раскрученность своих интернет-площадок.
Несмотря на серьёзные меры безопасности и большое количество бойцов Росгвардии и других силовых структур, на митинге обошлось без задержаний. Хотя некоторые СМИ сообщают о задержаниях у штаба российского политика, но скорее всего это были провокаторы.
После митинга состоялась пресс-конференция Навального, где тот, в частности, заявил, что если вдруг станет президентом, то не будет давать в долг другим странам, а будет строить дороги в России, в том числе и в Челябинске.
До сих пор вздрагивающий от «дорожной революции» Юревича город вряд ли оценил с энтузиазмом предложение от «буревестника революции либеральной» ещё дальше закатывать город в асфальтовые джунгли, превращая всё вокруг в лунный пейзаж.
Все мы помним, как при Юревиче ради «коррупционных» дорог безжалостно вырубались целые гектары зелёных насаждений, город превращался в пустыню, и после выступления на экологическом митинге против строительства ГОКа обещание нового варварства Навальным выглядит как минимум не логичным.
Челябинцев интересует в большей степени чистый воздух, а не дороги.
Да и излюбленная тема Навального — борьба с коррупцией — просто не могла сильно удивить Южный Урал, где с коррупцией борются давно и системно, последовательно осуждая и сажая людей бывшего губернатора, а теперь вот взяли под прицел самого Юревича. И это делает власть, а не оппозиция. Точнее, силовые подразделения государства.
Да и то сказать, пока Навальный выпускает свои расследования по уточкам и клеймит ФСБ, челябинская контрразведка и Следственный комитет России довели до приговора судов десятки уголовных дел, подводя к реальным посадкам мэров городов и районов, министров, вице-губернаторов, одного сенатора, а теперь вот даже и бывшего губернатора Челябинской области цепко взяли в клещи и уже не выпустят.
Реально с гидрой коррупции в регионе воюют чекисты — настоящие герои южноуральцев, и чтобы Навальному стать кумиром не челябинской школоты, вообще ничего не знающей, а людей солидных, — ему надо не ругать ФСБ, а получить удостоверение внештатного сотрудника нашей прославленной службы, стоящей на страже интересов граждан России.
Да, Навальный написал несколько постов в своём блоге с критикой безумных бюджетных трат бывшего губернатора Челябинской области, и они имели резонанс, но все его рассказы про бюджетный вертолёт и прочее были и раньше отлично известны челябинцам. А главную работу проделали следователи ФСБ и СК, и она поистине титаническая, хотя и не такая эффектная, как расследование про уточек.
К тому же многие догадываются, что это именно президент России Владимир Путин дал «добро» на уголовное преследование экс-губернатора, и все знают, что именно Путин уволил Юревича.
Так что путинцев в городе много и критика президента Навальным многих не вдохновляет.
Конечно, Алексей не приметнул вспомнить, как он критиковал Юревича и что, дескать, это его заслуга в том, что сейчас возбуждено уголовное дело. Ох, писать-то он конечно писал, но повторим — давным-давно в Челябинске известное и обсуждаемое, а именно — о вертолёте Юревича и тратах на его охрану. Посты Навального о Юревичем были легковесными и поверхностными. Их и расследованиями назвать нельзя — так, лёгкий мониторинг сайта госзакупок. Любой челябинский блоггер, а их было при Юревиче не один десяток, критиковали Юревича куда как более хлёстко, а мониторингом сайта госзакупок кажется занималась любая обезьянка.
Более того, «расследование» Навального о Юревиче сопровождалось верхом непрофессионализма — фейками. Так, уткой оказалось сообщение о «закупке порноканалов для резиденции челябинского губернатора». Оказалось, что эро-каналы кабельного ТВ предназначались не Юревичу, а постояльцам гостиницы для столичных гостей.
А фотка «Юревич всегда ходит с охраной», иллюстрирующая траты на секьюрити, оказалась иллюстрацией визита губернатора в Миасс, где его сопровождали вовсе не охранники, а местные чиновники.
Вот эта фотка — «фейкомётчика» из Москвы.
Мы уже не говорим о том, что Юревича уволил Путин (да-да, тот самый Кремль, про который Навальный говорит, что «он лучше Кремля знает, какие губернаторы нужны»), уволили его после критики путинского Общероссийского народного фронта — о тратах на всё ту же охрану, а челябинские и окружные силовики, столь нелюбимые московским оппозиционером, довели до судебного приговора — через кропотливое предварительное следствие — уголовное дело в отношении руководителя ЧОПа Калугина.
И уж конечно критика Навального только продлило губернаторство Юревича. Ведь не думал же он, что Кремль освободит от должности губернатора, которого так неуклюже «разоблачил» лидер внесистемной оппозиции.
Выходит это именно Навальному челябинцы должны сказать в кавычках «спасибо» за то, что ещё несколько лет «макаронный пахан» сидел и сосал деньги из бюджета, грабя и Челябинск, и Челябинскую область.
Получается, «борец с коррупцией» — коррупции и содействовал.
Скорее всего, Навальный ведёт свои расследования не сам, а с помощью армии «негров» — юристов и журналистов, которые тяп-ляп, наспех, не проверяя факты пишут что-то для «жалких провинциалов». Дескать, пипл схавает.
Челябинцы помнят точно, что вертолёт Юревича обошёлся налогоплательщикам в 289 млн рублей, а Навальный говорит на открытии штаба — 600 млн. Не читал «собственных» расследований, не помнит их или не готовился к визиту в наш город, рассчитывая, что «для этих баранов — и так сойдёт»?
А может и не Навальный пишет в блоге, а кто-то за него?
Челябинск знает и видит: пока Навальный крутит фильмы в Юутубе и постит про уточки и кроссовки, Путин — реально уничтожает российскую коррупцию.
В общем, пока что Алексей Навальный не демонстрирует необходимой гибкости и мобильности, необходимой для настоящего политика и реального кандидата в президенты России, действуя по шаблонам, не прорабатывая предварительно свои визиты в регионы, не учитывает местную специфику.
И ещё. Неприятной неожиданностью стала для челябинцев позиция Навального сохранить столицу России в Москве. О возможном переносе столицы из Москвы в географический центр России (Екатеринбург или Новосибирск) политик высказался скептически, мотивируя это большими затратами и накопленным Москвой потенциалом.
В общем, таких «маааасквичей» суровый город Че перевидал немало, А.Навальный так и не высунул нос за пределы МКАД.
Не наш человек, чужой, столичная штучка. Вся эта московская накипь, любование гаджетами и всякими там компьютерными примочками — глубоко чужды суровым челябинским мужикам. А офисного планктона, традиционных «болельщиков» Навального — не так много. Не уверены, что Навальный сумел бы «зажечь» какой-нибудь челябинский завод, а ведь наш город — это город металлургов, сталеваров, тракторостроителей.
Чем Навальный может заинтересовать рабочего? Он просто не умеет разговаривать с простым народом, они разговаривают на разных языках, рабочий класс просто не понимает, кто это такие — «миноритарные акционеры» и зачем их нужно защищать, в микроблогах мы не сиживаем никогда, а из соцсетей признаём лишь патриотичных и аполитичных «Одноклассников». Нам эти фэйсбуки да твиттеры как-то до фонаря. А тем более айфоны с айпэдами. С нокиями все ходим.
Челябинск — это по типу как близкий Нижний Тагил, откуда мужики пообещали президенту, что приедут в столицу и наваляют белоленточным бездельникам и болтунам.
А электорат блоггера — школота, хипстеры да городские сумасшедшие, то есть все те же 2% глупцов. Они настолько в Челябиснке экзотичны, что даже ОМОН их, убогих, не трогает, а снимает на камеру как исчезающий вид редкой фауны.
Хочется посоветовать Навальному оставаться в Москве, не его это — работа в регионах.
Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа, далёк Навальный от чаяний народных масс.
Вы не российский политик, господин Навальный. Московский. Находитесь в своей «нерезиновой».
Вам здесь не рады.
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Комментарии
Навальный молодец! Давно пора всех коррупционеров под зад коленкой и в овраг!
Чтобы он мог стать Президентом надо. 1. Передача земли бесплатно всем кто желает 2.Отмена назначений и только выборы губернаторов и глав . 3.Полное погашение за счет государства кредитов малоимущим 4.Повышение налогов богатым 5. Конфискация имущества по всем уг. делам 6. При рождении ребенка зачисление на спец. счет до 30.000 000 руб. с нефтегазовых прибылей. 7. Запрет мигрантам 8.Отказ от помощи иным странам. и САМОЕ главное выборы по АФРИКАНСКИМ методам и сохранение всех бюллетеней с отпечатками избирателей до 5 лет.. Страной рулить парламент от депутатов и Президент просто им подчинение.
С такими тезисами тебе самому в президенты пора .
Чтобы он мог стать Президентом надо. 1. Передача земли бесплатно всем кто желает 2.Отмена назначений и только выборы губернаторов и глав . 3.Полное погашение за счет государства кредитов малоимущим 4.Повышение налогов богатым 5. Конфискация имущества по всем уг. делам 6. При рождении ребенка зачисление на спец. счет до 30.000 000 руб. с нефтегазовых прибылей. 7. Запрет мигрантам 8.Отказ от помощи иным странам. и САМОЕ главное выборы по АФРИКАНСКИМ методам и сохранение всех бюллетеней с отпечатками избирателей до 5 лет.. Страной рулить парламент от депутатов и Президент просто им подчинение.
Ильин - один из псевдонимов Ленина
https://leninism.su/biograficheskie-xroniki-lenina/113-spravochnyj-tom/4022-vse-psevdonimy-lenina.html
То У Вас Ильич Владимир пишет, то Владимир Ильин. И Вы постоянно говорите, что заняты чем-то. А то про вуду обсуждаете. Вы там, Андрей, не эксперименты по оживлению Ленина осуществляете? Неужели подловил?
Нет, Вадим Я тут всё колдую насчёт осинового кола, чтобы не встал случайно кровавый упырь
Кстати о словах Владимира Ильича, что тему ГОКа используют все, кому не лень. Активно эту тему, Владимир Ильич, использовал и Андрей Корецкий - но вдруг как-то подозрительно охладел, я, конечно, наивный человек, даже уточню, что очень наивный, но не настолько, чтобы не понимать, что эта пропажа интереса по теории вероятности не могла произойти случайно: то у человека сердце болело, аж на пикеты ходил, то вдруг даже не захотел сам писать, к Владимиру Ильичу за помощью обратился. Кстати, 100 лет назад Он на Финляндский приехал, чтобы спасти Россию.
Вадим, ларчик просто отрывался. Мы пишем о том, что интересно нашим читателям. Раньше тема была в топе запросов - вот мы и писали активно. А сейчас интерес к теме заметно спал.
Какая интересна финалочка статьи. Корецкий признаёт только озёрных "питерских политиков" ?
А мы, в отличии от него, рады всем, от кого можно услышать слова правды. Рабочий клвсс прекрасно понимает Навалного, потому как социальное неравенство наблюдает каждый день на своём рабочем месте.
Ася, Уралдейли - всегда был пропутинским сайтом и не скрывал это никогда. Это наша осознанная позиция, которая никаких дивидендов нам не принесла.
Лично я против любых революций - хоть коммунистических, хоть либеральных.
Мы не обязаны думать как Вы, у нас свобода слова как-никак.
Я так вообще за монархию.
Господин Ильин так увлекся Навальным, что забыл (или не захотел вспоминать) про суть митинга. А для жителей Челябинска это проблема, важнее Украин, Сирий и прочих. Город стал помойкой, и вскоре станет местом опасным для нахождения. А такие Ильины продолжает вылизывать все места власти.
Олег, сайт Уралдейли никому и ничего не вылизывает. Ни копейки бюджетных средств за всё время существования ресурса мы не получили. С момента основания критиковали власть - губернатора Юревича - когда он был в силе. Мы высказываем свою собственную позицию, имеем право, у нас свобода слова.
Всегда были против строительства ГОКа, против и сейчас. Но против также - и политизации движения Стоп-ГОК.
Тупой пост, писал какой то пропутинец с попыткой сделать пост с адекватными рассуждениями, но так и чувствуется гнилая пропаганда
За Навального, так ведь и у Вашего кумира - пропаганда голимая. Как Вы отличаете пропаганду гнилую от не гнилой?
Коробит, Андрей, Ваше признание. Для Вас, значит, главное, не любовь к малой Родине, а место в топе
Вадим, не передёргивайте. Мы отражаем интересы читателей, что для новостного сайта может быть естественней?
Вы понимаете, Андрей, что Ваши слова по поводу политизации - это чистая демагогия. Получается, что любой известный политик, депутат, министр, президент не имеют право подключаться и участвовать в обсуждении и решении ни одного актуального вопроса общества, потому что это политизация. Высказался, допустим, Бурматов или Путин по поводу дорог или экологии, или медицины - ан, думает Корецкий, какие негодяи, политизируют важные вопросы...
Любой политик, по должности и по моральным обязательствам, не только имеет право, но и должен подключаться к обсуждению и решению любых актуальных вопросов, будь то ГОК, будь то эпидемия гепатита и СПИДа в России (на порядок выше, чем в "загнивающей" Европе) или коррупция...
Вот трехнедельную "забастовку" дальнобойщиков (слово "забастовка" в кавычках, потому что частники работают на себя, имеют право не работать) не хотят политизировать, замалчивать, хоть наибольшие протесты именно на любимом Ильиным Кавказе, даже в Чечне. А в Дагестане вообще 90% водителей "бастуют". И эти люди не читают демагогию в УралДейли - поэтому писать то особо, что надо любить Путина и терпеть открытый грабёж - смысла нету. Как и не читают эту демагогию школьники и студенты, которые осознали, что, как Корецкий пишет, Путин не обязан создавать рабочие места, поддерживать малый бизнес, заниматься промышленностью - а, значит, после платного ВУЗа им, если повезет, торговать пирожками и быть официантами-продавцами фаст-фуда или телефонов, а в худшем сидеть на шее родителей. А дальнобойщики - это особая порода людей, я их знаю, я их представляю. Это мужики в лучшем смысле слова, которые каторжным трудом себе на жизнь зарабатывают, и которых, в угоду сынку близкого друга Путина, обложили, как волков, флажками и поставили на грань голода. Я вообще не понимаю замалчивание этой темы. Не дай Бог, конечно, повторения, но я был свидетелем, как блокаду осаждённого Дома Советов прорывали именно дальнобойные фуры, против них была бессильна вся эта армада. Именно нужна политизация этого вопроса, чтоб подключился Путин и другие ведущие политики, и чтобы тот же Путин сказал: Ротенберг мой друг, но справедливость и спокойствие государства выше частной наживы его сына...
Вадим, автор написал чётко: СТОП-ГОК "Поддерживали" "Яблоко", КПРФ, "Парнас", но - на период выборов. А после выборов - сливались.
Вас не коробит такое лицемерие и цинизм?
Меня больше коробит смена приоритетов у УралДейли. То глотку против ГОКа рвали, то они при помощи Ильина начинают по сути мочить своих бывших товарищей. Я уж специально, чтобы не обидеть, не пишу слова "лицемерие" и "цинизм".
Вадим, Вы постоянно врёте, а когда Вас физиономией тыкают в Вашу ложь, Вы делаете вид, что ничего не случилось.
Мы и сейчас против строительства ГОКа. Найдите в статье место, где "мы мочим своих бывших товарищей". Мы против политизации движения - несомненно, но не против самого движения.
Вы, Вадим, рот полощите свой грязный и язык помойте свой лживый.
Надо за свои слова отвечать, не будьте худой бабой, будьте мужчиной.
У Вас, Андрей, точно талант Задорнова просыпается. Вы ведь не глупый, чтобы не понимать, что пытаясь полить Навального, УралДейли подставляет и Ваших бывших товарищей, что на митинг пришли. Ведь, получается, они гады такие, позволили Навальному себя использовать...
Чушь, на Стоп-ГОКе - свободный микрофон, дают слово любому - вот и выступил Навальный. Товарищи мои "не бывшие", например, с политтехнологом движния Тарасом Есаковым и Айваром Валеевым я в прекрасных отношениях - все всё прекрасно понимают.
Почитайте, что пишет Ваш любимый Подопригора: http://podoprigora74.livejournal.com/611379.html
" Экология в сознании людей существует отдельно от политики: это жизнь, а не игра. Если Навальный станет в Челябинске лидером экологического протеста, это немедленно оттолкнет от него массу на деле озабоченных экологическими проблемами взрослых горожан: они осознают себя объектами политических манипуляций, на которые совсем не подписывались. К тому же для них как дважды два: протест Навального против ГОКа – лучшая гарантия его скорейшего сооружения..."
А Вы - лжец, Вадим.
Подопригора, безусловно, мужик умный. Но тут он не прав. Мне почему-то кажется, что Тарас Есаков и Айвар Валеев осудят статью Ильина, поэтому статью написал Ильин, а не Андрей Корецкий
Не осудят, Навальный по сути "подарил" своим пиаром Челябинску вредный ГОК, теперь его обязательно построят. А ещё он продлил губрнаторство Юревича своей критикой.
В общем, хотите дискредитировать какой-то проект своих врагов? Сделайте так, чтобы другом ваших врагов стал Навальный
Задолго до приезда Навального эту тему сдали. К тому же, у Вас оригинальный стиль мышления, прям как у Ильина. Если проваливается всё. что Навальный поддерживается, пусть он поддержит Путина на выборах
Пускай поддержит конечно. А логика у меня - что надо!
Челябинску Анальный не нужен
Вот пример: привлёк Навальный внимание троллей известного повара. Вот Вам весь креатив, чистое скотство. Вот он сидит в Питере, а подписывается "Челябинец" - даже не хочется ему какое-то прозвище для себя придумывать. Завтра, допустим, Навальный поедет в Талды-Курган - и этот же тролль напишет: "Талды-Курганец". Примитив и тупость неимоверная
Да и фиг с ними, не читайте.
Позор Корецкому
Синицын, за что? Статья достаточно аргументирована.
Человек приехал и стал говорить. А наша гопота в под видом противников Навального ,стали кричать "пошел на ......й". Полиции было много почему не задержали нарушителей общественного порядка? Они за власть им можно?! С такой властью и такой гопотой мы " далеко пойдем".Андрей ,а ты за эту гопоту? бурматкины ,галкины ,гаттаркины ,вершинины при приезде различных политиков Каспарова,Немцова, Касьянова,просали яйцами,обливали зеленкой и.т.д. Получили "социальный лифт"
госсть, нет, я против гопоты и тех, чьи ты фамилии перечислил.
"Нерусский" всегда пишется слитно, когда это существительное. Например: "Скинхеды в Парке Горького избили двух нерусских". (избили кого? существительное)
https://vk.com/topic-668484_21572758
Спасибо, Вадим, сейчас исправим.
Вообще - какое оскорбительный термин- "нерусский" - да ещё и с ошибкой написанный. И этот автор ещё заступается типа. Ладно, Мусе простительно говорить: "мы не стесняемся ЭТОГО сказать"...
Да, Вадим, этот Муса рамсы попутал
Начал за дравие, а кончил за упокой
А мы с парнями против и за это по 2000 р. нам оплатили. Поэтому мы рады, что нам оплатили нашу работу реально и дорого. Мы были кто против Навального. Спасибо РМК, и денег нам дали и мы сейчас как благонадежные стали в базах полиции.
Похвальные откровения. Разве кто-то бы пошёл в дождь и холод бесплатно хулиганить и паясничать. Ясно, что провокаторы, ясно, что за сребренники
Вадим, ясно, что это хомячки Навального. И его тролли. У Навальнго троллей больше, чем у повара Путина
Тролли у повара Путина тупые и пишут за деньги. И удивительного в этом нет - Путин довёл самую богатую природными ресурсами и талантами страну до уровня в несколько раз ниже Польши. Когда в Польше выпускник ПТУ без опыта работы имеет заработок 80-100 тысяч рублей (в переводе на наши деньги), а у нас столько даже профессоры и академики в чел. вряд ли получают, когда Рогозин ужасается зарплатами в 15 тыщ в ВПК и называет это диверсией... Ну ничего троллям не остаётся, как отстойный бред писать. Я этих троллей отмечаю на Вашем сайте в последние дни, сегодня. Вы посмотрите, сколько тупых постов против Навального
Тролли у всех тупые - на то они и тролли, у Навального - не умнее нисколько.
А деградация россиян действительно имеет место, но запустили этот процесс коммунисты, сделав ставку на былолошариковых.
Тупой совковый догматизм, к сожалению, присутствует и в Ваших комментариях, Вадим. Вы дальше подшивки газеты "Правда" свой кругозор не продвинули.
Это говорит мне человек, который, наверое, на уровне черносотенцев за монархию. Я хоть на передовицах Правды 70-х годов застрял, а Вы? На уровне 100-летней давности?
Монархические идеи - это не просто будущее, это наше настоящее. По сути Путин уже некоронованный император.
А Вы - совок и догматик!
Я давно заметил, на мои обстоятельные посты на полстраницы Вы даже не отвечаете, всегда какая-то отмазка. Просто возразить нечем. Ну как, допустим, возразить на факт, что обокрали детей-инвалидов и т.д.? Вот и идёт отмазка...
Вадим, я спорю с Вами в той части, Ваших комментариев, с чем я не согласен - это естественно. И пишу о том, что интересно мне.
Мноие вещи мне интересно с Вами обсуждать, а с чем-то я согласен с Вами. Ну а что-то просто бессмысленно оспаривать.
Быть некоронованным или полукоронованным (как Наполеон) императором уж очень опасная вещь, уж лучше быть просто президентом, а то остров св. Елены найдётся обязательно... Монархия (если она не рисованная для развлечения или не обеспечивается шальными деньгами, как в Эмиратах) не только крайне отсталый, но глубоко аморальный институт. Сколько только русские цари уничтожили своих жён, мужей, детей, отцов. Мальчики-то кровавые в глазах бегают чисто конкретно. Пусть лучше монархию вспоминают по пьесам Шекспира - посидел в уютном зрительном зале, посмотрел, кто и как в ухо яд вливает, пришёл домой и забыл всё, кроме замечательной игры актёров.
Полагаете, республика застрахована от убийств политических лидеров и прочих зверств? Не одного только Кеннеди застрелили.
Вы, Андрей, образованный просто ужас. Насколько мне известно, Путин родился в семье вахтёра и разнорабочего. И не Вам ли знать требования к монархам - "голубая кровь", права на престол. Печальный опыт Наполеона как-то навевает грустные мысли. Ведь настоящие короли и цари не хотели признавать его ровней, вот он и попёр воевать... Если вдруг люди захотят возродить монархию, найдётся куча людей в миллион раз знатней, чем Путин. У Путина есть и другая проблема, у него нет жены и законных наследников мужского пола... Поэтому, предлагать ввести монархию и писать откровенные глупости... Если уж будет монархия, Путину уж точно даже титул графа не светит - не то происхождение
Вадим, в основе любой, самой дервней, знатной и артистократической династии всегда стоит простолюдин. Чингисхан, основатель самой большой в истории человечества по территории Монгольской империи, до своего возвышения долго был пленником другого племени, рабом.
А основатель первой династии русских князей и царей - Рюрик - мелким варяжским вождём, скорее всего его предки также были простолюдинами, возвысившимися с помощью меча.
А онователь династии Романовых - Роман Захарьин-Кошкин носил невысокий придворный чин окольничьего. А его сын - Никита Захарьин - был ещё менее значимым придворным, носил чин спальничьего.
А сколько было в Римской и Византийской империи солдатских императоров - простых ставленников армии, и рабы были.
Так что сын вахтёра и рабочего легко может стать царём.
Можно рассмотреть фигуру Никиты Михалкова, он и актёр (будет в солидном образе, никто не скажет - халтура), и происхождения знатного, и по виду - вылитый царь. И Путина он любит, может, по блату, и камер-юнкера даст, как Пушкину, это вообще будет круто. Можно будет на балы в Кремль ходить...
Никитку на царство?! Не бывать посему!
Это было давно, понятно, что человек произошёл от обезьян, а у обезьян графов и царей не было. А в данный момент смысл какой делать царём простолюдина, если знатных родовитых полно? Тому же Путину в компенсацию за потерю власти можно было бы предложить должность дворцецкого или камер-юнкера (хоть это уже фантастический вариант, всё-таки Пушкин был дворянином)
Нет, Вадим, царём будет Путин
Никиту на царство!
Во Вы мне скажите, как историк, вот основатель династии Захарьин-Кошкин - ну явно не немец по фамилии. А почему он стал Романовым? Взял фамилию жены? И как так получилось, что вдруг царями стали враждебные нам немцы, которые веками только пакостили
Нет, не немец. Фёдор Никитич Романов - первым стал носить эту фамилию, в честь деда Романа Юрьевича, "внук Романа". Прямая чисто русская ветвь Романовых пресеклась после смерти дочери Петра Великого Елизаветы Петровны, их бастард с графом Разумовским (если он был), не мог претендовать на престол. После Екатерины Великой настала эпоха Гольштейн-Готторп-Романовской династии. Она дала разных по значению для России императоров и императриц, в том числе очень даже приличных.
Разве что Пётр 3-й, Павел 1-й и Николай 2-й принесли больше вреда, чем больше. Все остальные, с разной степенью немецкости, были сильными правителями.
Вообще немецкая кровь не была важна, лишь уже упомянутые Пётр 3-й, Павел 1-й действовали во вред России - в пользу Пруссии, все остальные - были истиннно русскими государями. Александр 3-й, у которого было всего 1/16 русской крови - был самым русским из всех царей.
Какой убогий набор текста.
ТОЛЬКО нам нужен ПУТИН и все. Затем МЕДВЕДЕВ. А там ДЮМИН. У нас все просчет и нет чужим места.
Дюмин нам безусловно нужен!
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