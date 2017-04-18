Следователь уверен, что «лондонская справка» Юревича — липа, и ждёт его на допрос

Предварительное следствие по уголовному делу Михаила Юревича (взятка и подстрекательство к клевете) заявило, что лечение в Лондоне бывшего губернатора Челябинской области по сути является фиктивным и не может считаться законным основанием для неявки на допрос, а также настаивает на приезде «пациента» в Россию для допроса, ну а в последствии, — как знаем все мы, знает Юревич, и знает его адвокат — арест до суда.

Юревич в молодости косил от армии, и тоже в больничке, а теперь вот — от тюрьмы. Понять его можно — кто же в здравом уме согласиться сидеть в российской тюрьме, уж лучше конечно в лондонском пабе дуть пиво. Особенно когда деньги есть.

Ну а коррупция — это только фанаты Навального полагают, что это чисто российское изобретение, а вот в «цивилизованных странах», то есть в самом что ни на есть сердце англо-саксонской демократии, в её столице Лондоне — никто не берёт «на лапу». Ещё как берут, и эскулапы местные не менее привержены к этой заразе, чем наши горемыки-участковые, за бутылку коньяку выписывающие больничный на три дня с диагнозом «ОРВИ».

Лондонская челядь так привыкла к обслуживанию щедрых беглых российских олигархов, что коррумпированность местных врачей наверняка приближается к российскому уровню, а скорее всего даже превосходит его. Как будто Миша первый в лондонской больничке отлёживается и от правосудия косит.

Вот ценники конечно здесь — не бутылка коньяка, российские олигархи задрали их до небес, но кто же будет жадничать, когда на кону свобода.

Могут ли следователь, прекрасно зная всё это, поверить в явную «липу»? Да судите сами.

Юревич, ещё находясь в Израиле, рвался на допрос в Озёрском городском суде по видеоконференции, чтобы дать показания в пользу своего дружка, так же обвиняемого в коррупции экс-сенатора Константина Цыбко. Был здоров и невредим мальчик Вася Бородин.

После возбуждения уголовного дела адвокат Юревича Игорь Трунов заявил — для обработки общественного мнения — о том, что его клиент чуть ли не немедленно вылетает к следователю. Снова ничего не мешало Мише, никакой тяжёлый медицинский диагноз, полететь навстречу Фемиде и отстоять своё «доброе и честное имя».

Трунов долго канючил, что Мише не выписали повестку и не дали ознакомиться материалами уголовного дела. И что именно это — заметьте, а никакое не плачевное состояние здоровья — мешает подзащитному тамплиера явиться на допрос.

Дали повестку, дали материалы дела — последнее по УПК не полагается, что но что поделать — на, только приезжай, дорогой. «Юревич обязательно приедет с высокой долей вероятности в Россию, 10 апреля», — заверил прессу тамплиер.

А сказал он об этом 8 апреля. Что же случилось за два дня, отчего так стремительно ухудшилось здоровье пациента, что вместо России он ломанулся из Тель-Авива в Лондон на инвалидной кресле-каталке и в памперсах для лежачих больных, прикованный трубками и проводками к аппаратам, обеспечивающим поддержание жизни впавшему в кому Михаилу?

Как же можно верить все этой явной туфте? Никто не верит, а следователь, если бы поверил, то был бы попросту профнепригоден.

Поэтому Мишу ждут в России, а своей лондонской бумажкой он может подтереться и даже дать кусочек тамплиеру, чтобы тот высморкался от постоянного вранья.

Следующий этап — международный розыск с привлечением Интерпола, брать Юревича нужно ещё тепленьким в лондонском пабе.