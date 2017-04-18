Следователь уверен, что «лондонская справка» Юревича — липа, и ждёт его на допрос

Предварительное следствие по уголовному делу Михаила Юревича (взятка и подстрекательство к клевете) заявило, что лечение в Лондоне бывшего губернатора Челябинской области по сути является фиктивным и не может считаться законным основанием для неявки на допрос, а также настаивает на приезде «пациента» в Россию для допроса, ну а в последствии, — как знаем все мы, знает Юревич, и знает его адвокат — арест до суда.
Юревич в молодости косил от армии, и тоже в больничке, а теперь вот — от тюрьмы. Понять его можно — кто же в здравом уме согласиться сидеть в российской тюрьме, уж лучше конечно в лондонском пабе дуть пиво. Особенно когда деньги есть.
Ну а коррупция — это только фанаты Навального полагают, что это чисто российское изобретение, а вот в «цивилизованных странах», то есть в самом что ни на есть сердце англо-саксонской демократии, в её столице Лондоне — никто не берёт «на лапу». Ещё как берут, и эскулапы местные не менее привержены к этой заразе, чем наши горемыки-участковые, за бутылку коньяку выписывающие больничный на три дня с диагнозом «ОРВИ».
Лондонская челядь так привыкла к обслуживанию щедрых беглых российских олигархов, что коррумпированность местных врачей наверняка приближается к российскому уровню, а скорее всего даже превосходит его. Как будто Миша первый в лондонской больничке отлёживается и от правосудия косит.
Вот ценники конечно здесь — не бутылка коньяка, российские олигархи задрали их до небес, но кто же будет жадничать, когда на кону свобода.
Могут ли следователь, прекрасно зная всё это, поверить в явную «липу»? Да судите сами.
Юревич, ещё находясь в Израиле, рвался на допрос в Озёрском городском суде по видеоконференции, чтобы дать показания в пользу своего дружка, так же обвиняемого в коррупции экс-сенатора Константина Цыбко. Был здоров и невредим мальчик Вася Бородин.
После возбуждения уголовного дела адвокат Юревича Игорь Трунов заявил — для обработки общественного мнения — о том, что его клиент чуть ли не немедленно вылетает к следователю. Снова ничего не мешало Мише, никакой тяжёлый медицинский диагноз, полететь навстречу Фемиде и отстоять своё «доброе и честное имя».
Трунов долго канючил, что Мише не выписали повестку и не дали ознакомиться материалами уголовного дела. И что именно это — заметьте, а никакое не плачевное состояние здоровья — мешает подзащитному тамплиера явиться на допрос.
Дали повестку, дали материалы дела — последнее по УПК не полагается, что но что поделать — на, только приезжай, дорогой. «Юревич обязательно приедет с высокой долей вероятности в Россию, 10 апреля», — заверил прессу тамплиер.
А сказал он об этом 8 апреля. Что же случилось за два дня, отчего так стремительно ухудшилось здоровье пациента, что вместо России он ломанулся из Тель-Авива в Лондон на инвалидной кресле-каталке и в памперсах для лежачих больных, прикованный трубками и проводками к аппаратам, обеспечивающим поддержание жизни впавшему в кому Михаилу?
Как же можно верить все этой явной туфте? Никто не верит, а следователь, если бы поверил, то был бы попросту профнепригоден.
Поэтому Мишу ждут в России, а своей лондонской бумажкой он может подтереться и даже дать кусочек тамплиеру, чтобы тот высморкался от постоянного вранья.
Следующий этап — международный розыск с привлечением Интерпола, брать Юревича нужно ещё тепленьким в лондонском пабе.
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Комментарии
на ура.сру
В постановлении Конституционного суда РФ, опубликованном 17 апреля, признан незаконным отказ ЦИК РФ зарегистрировать на выборах в Госдуму РФ летом 2016 года список «одномандатников» Российской партии пенсионеров за справедливость. В этом списке были Михаил Юревич (Челябинский округ) и Игорь Трунов (Одинцовский округ). Центризбирком руководствовался законом о выборах в парламент. КС РФ признал несоответствующими Конституции РФ именно те пункты закона, на основании которых в регистрации списка отказали. Итоги выборов в Госдуму пересмотрены не будут, но за авторами жалобы Михаилом Юревичем и Игорем Труновым признано право на компенсацию.
поворотик
адвокат заявлял, что Юревич отказался подавать жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу исключения его из числа кандидатов на выборах в Госдуму, поскольку «не хочет судиться с собственным государством». Поэтому Трунов обратился в ЕСПЧ один, дабы «в будущем улучшить систему».
а Миша все таки пытается договорится еще
Он не приедет. Сейчас МИ-6 и ЦРУ по Межгорью и по ЗАТО области с ним вели беседу. Самое главное Мир узнает сколько ядерных боеприпасов наши ВПК в области реально выпуск. Это дает шанс США хоть принимать меры по спасению мира. Он не ИУДА, а ради нас мирных граждан помогает иностранным разведкам.
Моссад ещё!
Справки с Англии в сНГ все силовики за документы. Или в СК РФ иное.
В жизни может всякое случиться. Допускаю, что болезнь подозреваемого не вымышленная. В лабораторных условиях подопытных крыс доводили и до худшего состояния. С самого начала, когда Юревич ввязался в дело, не свойственное его психотипу,мышлению и морали, он был обречён на наказание. Говорю о наказании не земном, придуманном людьми, а том, которое преопределено самой сутью нашего существования.
Могу ошибаться , но автор статьи также приболел когда был под уг.делом. Автору можно, а Мише нельзя ?
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