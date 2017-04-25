Дубровский всё-таки хочет повеселить всех своей очередной Стратегией

Заявление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о создании Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года — оказалась не шуткой. Можно бесконечно долго рассуждать на тему, какой в наше непредсказуемое время смысл заглядывать так далеко, не желает ли Борис Александрович править вечно и зачем нам ещё одна Стратегия, когда Стратегия-2020, тоже всех, кроме штатных подхалимов насмешившая, — ещё не реализована.

Можно также спросить самих себя: какой смысл протирать штаны и плодить очередные бумажки, когда дороги разбиты, а на улицах грязь, и не лучше ли заняться конкретными практическими делами — возможно скучными, не такими увлекательными, как болтовня о кластерах, центрах превосходства, бизнес-инкубаторах, шосах-саммитах, городах с опережающем развитием, челябинском Сколково, супер-англомерациях и о прочей инновационно-нанотехнолоичной чепухе. Спросить самих себя потому, что губернатору и его чиновникам такие скучные вопросы задавать бесполезно.

Можно вспомнить стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся», но это делу не поможет. Борис Александрович решил, что нужна ещё одна Стратегия развития региона до 2035 года — возможно потому, что создать очередной бумажный бюрократический шедевр намного легче, чем отремонтировать дороги или убрать с улиц мусор. Ну или допустим сделать так, чтобы в Челябинске легче дышалось.

С этой целью распоряжением губернатора создан «стратегический комитет», куда включили весь чиновничий бомонд во главе конечно с таким деятельным и бесполезным балаболом, как Руслан Гаттаров, и псевдообщественную шваль из лизоблюдов, которые должны рукоплескать новой Стратегии.

Те ещё стратеги и тактики, александры македонские, наполеоны и юлии цезари, ганнибалы и клаузевицы. Редкие даже по челябинским меркам проходимцы, вруны, бездельники и жулики.

Понятно, что кого-то из тусовки скоро погонят, кого-то посадят, а кто-то и надорвётся до 2035 года на непростой работе, но большинство конечно сделают карьеру, наворуют и свалят из этого места в более приятные места.

Давайте хоть мы, редкие независимые от власти информационные ресурсы, не будем рукоплескать очередному идиотизму власти. Достаточно будет без нас тех, кто расскажет, как их изумила новая Стратегия.

При этом, заметьте, губернатора мы уважаем. Но уважение базируется целиком на том, что его фамилия не Юревич.