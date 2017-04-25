Дубровский всё-таки хочет повеселить всех своей очередной Стратегией

Заявление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о создании Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года — оказалась не шуткой. Можно бесконечно долго рассуждать на тему, какой в наше непредсказуемое время смысл заглядывать так далеко, не желает ли Борис Александрович править вечно и зачем нам ещё одна Стратегия, когда Стратегия-2020, тоже всех, кроме штатных подхалимов насмешившая, — ещё не реализована.
Можно также спросить самих себя: какой смысл протирать штаны и плодить очередные бумажки, когда дороги разбиты, а на улицах грязь, и не лучше ли заняться конкретными практическими делами — возможно скучными, не такими увлекательными, как болтовня о кластерах, центрах превосходства, бизнес-инкубаторах, шосах-саммитах, городах с опережающем развитием, челябинском Сколково, супер-англомерациях и о прочей инновационно-нанотехнолоичной чепухе. Спросить самих себя потому, что губернатору и его чиновникам такие скучные вопросы задавать бесполезно.
Можно вспомнить стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся», но это делу не поможет. Борис Александрович решил, что нужна ещё одна Стратегия развития региона до 2035 года — возможно потому, что создать очередной бумажный бюрократический шедевр намного легче, чем отремонтировать дороги или убрать с улиц мусор. Ну или допустим сделать так, чтобы в Челябинске легче дышалось.
С этой целью распоряжением губернатора создан «стратегический комитет», куда включили весь чиновничий бомонд во главе конечно с таким деятельным и бесполезным балаболом, как Руслан Гаттаров, и псевдообщественную шваль из лизоблюдов, которые должны рукоплескать новой Стратегии.
Те ещё стратеги и тактики, александры македонские, наполеоны и юлии цезари, ганнибалы и клаузевицы. Редкие даже по челябинским меркам проходимцы, вруны, бездельники и жулики.
Понятно, что кого-то из тусовки скоро погонят, кого-то посадят, а кто-то и надорвётся до 2035 года на непростой работе, но большинство конечно сделают карьеру, наворуют и свалят из этого места в более приятные места.
Давайте хоть мы, редкие независимые от власти информационные ресурсы, не будем рукоплескать очередному идиотизму власти. Достаточно будет без нас тех, кто расскажет, как их изумила новая Стратегия.
При этом, заметьте, губернатора мы уважаем. Но уважение базируется целиком на том, что его фамилия не Юревич.
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Комментарии
Андрей, я немного запуталась. Сейчас какой год вообще? Мне кажется, я что-то проспала.
Фрося, 2017-й с утра был А что?
Я подумала, вдруг уже 2027, хотя бы, а я не знала. Или 30-й.
Сегодня, Андрей, Вы меня немного разочаровали. Не написали, сколько ещё тысяч не хотят голосовать за Путина
Вадим, Путину хватит, чтобы уверенно победить с огромным разрывом остальных кандидатов, как обычно, впрочем.
Корецкий, Вы наверно шУтите. ,То, что Вы утверждаете, возможно ныне только в одном случае: в случае если по-прежнему это будут не выборы, а спецоперация. Спецоперация - это узурпация власти.
Синицын, не шучу нисколько, и это будут выборы без всяких вбросов и фальсификций. Президентские выборы в России всегда проходят максимально корректно. Да, отсекаются неудобные кандидаты - это я признаю, но таких нарушений, как на парламентских выборах, на президентских не происходит. Оппозиция не сумела доказать массовых нарушений, выборы честные, Путин имеет как и впрочем, всегда, имеет внушительный рейтинг, опережая своих конкурентов в разы. В десятки раз.
Какая ложь. Всем известно, что неугодные кандидаты отсекаются от допуска к выборам. путин боится реальной конкуренции, подбирает себе "соперников" сам, использует свой ресурс как действующего президента (или реального руководителя страны) для недопущения свободной агитации. И вот и сейчас он боится допускать до выборов кандидата Навального, так как сфабриковал уголовные дела для него. Позор Вам, Корецкий, что Вы прикидываетесь якобы ничего не знающим чайником. Люстрация за это неизбежна
Неугодные кандидаты отсекаются - я так и написал, но фальсификаций на выборах президента России - не было никогда. Ну а то что ресурс используется, так это во всём мире атк. Обама ведь призывал голосовать за Клинтон, а Олланд призвал голосовать за Макрона. А это разве не ресурс.
Ну как же это не было ? Я так понимаю, что Вы говорите о процессе голосования и подсчета голосов. Но это только небольшие составляющие всего процесса, объединенного названием "выборы". Есть явные нарушения и фальсификации и до процесса голосования. Ну а уж про само голосование и подсчет голосов множество данных с доказательствами только у одной организации "Голос". Плюс отчеты наблюдателей. Плюс описания каруселей и голосования нескольких лиц по открепительным несколько раз с подробностями. Плюс просто огромное исследование по Санкт-Петербургу 5 лет назад насчет этого. Да и при всём при этом по Москве, где не удалось тогда сделать электоральный султанат, он набрал даже по официальным данным менее 50 процентов голосов. Что привело потом к тому, что улицы Москвы были зачищены от желавших выйти понаблюдать за проездом кортежа в день вступления в должность и они были почти пустые по пути следования. Продолжать можно даже тезисно очень долго по этому поводу.
Синицын, массовых нарушений при ходе голосования и подсчёте голосов НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ выборах не сумели доказать ни Навальный, ни "Голос" - вообще никто. Единичные случа - наверное да, но это капля в море, которая на итог выборов никак не повлияла.
А честность выборов результат в Москве только доказывает! А не опровергает. Вольнодумство огромного города - это естественно. Но это же не вся Россия - Москва.
Или Вы сомневаетесь в том, что провинция голосует за Путина? В деревнях только за него и голосуют, ну и за Зюганова конечно.
Вы к Едящим Россию примкнули? А не наоборот? президентские выборы проходят с максимумом фальсификаций и вбросов ? Региональным властям не пальчиком грозят за низкий процент, а "битами" ? Естствнно , оппозиция не смогла доказать массовых нарушений. И никто не сомневается, что и пытаться не стоило, потому что судьям тоже свои телогрейки терять не хочется. Выборы честные.
Потому что они честные. Потому что они прозрачно честные . Потому что их можно было и не проводить. При любом раскладе - нужные цифры регионы нарисуют ? А парламентские, это, тьфу, репетиция. И работа над ошибками, в каких местах накосячили и засветили. И избавление от неоправдавших доверие честных председателей избиркомов и участковых комиссий ?
Ася, о чём Вы таком толкуете - никак не пойму. Я же написал чётко и ясно - на парламентских нарушений полно, на президентских - нет.
Кстати, Вы же поклонница СССР и коммунистов. Так Вам ли беспокоиться о демократии и о её отсутствии? В СССР демократией и не пахло - была одна партия и один кандидат, а выборы были походом за дешёвыми пирожками в буфет избиркома.
А уж рисовали в СССР как - закачаешься! 99,99%
А Вы полагаете, что не будет Путина, так и у Вас жизнь моментально наладится?
Я не полагаю, я точно ЗНАЮ, что как не будет Путина в руководстве, его знакомых-товарищей, которых сейчас вообще осободили от уплаты налогов (они сейчас платят налоги иностранным государствам), когда не будут растаскиваться сотни миллиардов долларов ежегодно, дарится квартиры и особняки детям, любовницам, бабушкам любовниц - как минимум в ДВА раза жизнь обычных людей улучшится. ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Ничего Вы не знаете, Вадим. Придут новые воры - с её большими аппетитами.
Корецкий, военно-полицейские расходы ныне в стране составляют 30 процентов бюджета. Известные всем открытые цифры из бюджета плюс около 25 процентов закрытых статей бюджета, содержание которых не расшифровывается избирателям.
Резерв есть. Не говоря уже о том, что 70 процентов экономики в руках государства, как неэффетивного собственника, и она генерирует в основном убытки, если учесть тупиковые проекты, на которые взяты астрономические кредиты
Синицын, армия - единственный козырь России, на неё не жалко денег. Мы в кольце врагов + пятая колонна.
Я вижу, что во-первых, всё же денег жалко. Ведь выделено не 90 процентов, и не 99, а только 30. Ну и во-вторых, кем выделено и на основании чего выделено и почему именно столько, а не больше и не меньше ? Только на основе субъективных воззрений некоторых личностей во главе страны, и при одобрении нелегитимного парламента, если вспомнить какими протестами сопровождались результаты псевдо-выборов в Думу в декабре 2011 года.... В реальности степень военной угрозы собственно России как никогда мала, с учетом того что страна обладается ядерным оружием. То, что действительно может угрожать России , то должно обсуждаться без цензуры и доминирования тоталитарной пропаганды, в свободных СМИ России и на эти-то реальные угрозы возможно и действительно стоило бы даже повысить, но уж никак это не было бы 30 процентов от бюджета в целом..... Я уж не говорю, что очень спорным тезисом является то, что именно армия - единственный козырь России. Речь тем более не только об армии, которой не так много достаётся, а в целом обо всех военно-полицейских расходах.
В 1993 году в России парламент и президент были враждебны друг к другу, и чем это закончилось?
России нужен именно лояльный к президенту парламент. Целиком послушный воле лидера. Возможно он вообще не нужен - этот парламент. Ведь наибольших успехов Россия добивалась при сильных царях и полном отсутствии всяких парламентов.
И при сильной армии естественно.
А сильная армия России нужна не только для обороны, но и для успешных дипломатических переговоров. Для этого сильная армия нужна и США, и вообще всем.
Вывод: формула успеха России - сильный лидер + отсутствие реальной оппозиции + сильная армия.
Конечно сильная экономика тоже не помешала бы. Поэтому от Запада - только технологии, никакой идеологии. Пусть своей демократией подотрутся.
Причём Вы правы, что ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО. Стоит будет Путину уйти в отставку, уже завтра будет существенное улучшение, через три месяца в два-три раза возрастут зарплаты и пенсии. Просто эти сотни миллиардов ежегодно, которые растаскивает его окружения, хватит, допустим, сделать минимальнрую зарплату в 50 тысяч, минимальную пенсию в 70 тысяч...
Посмотрите на соседнюю Украину, и поймёте, что будет со страной, если не будет Путина. Народ стремительно обнищает, начнётся гражданская война, Россия лишится какой-нибудь территории, воровать будут пуще прежнего, страна подсядет на кредидную иглу из-за рубежа, обирая будущие поколения, цены и тарифы вырастут, зарплаты упадут, государство утратит суверенитет.
Помните 90-е? Они вернутся, если не будет Путина или его преемника.
И это говорит человек, который не был на Украине в последние лет 10 и не желающий туда съездить, чтобы узнать правду
И это говорит человек, который не был на Украине в последние лет 10 и не желающий туда съездить, чтобы узнать правду
Это говорит человек, который каждый день читает украинские СМИ - как провластные, так и оппозиционные. Только одна цифра: при Януковиче пенсии были 100 евро, а сейчас - 43.
Тарифы ЖКХ выросли в разы, внешний долг 71 млрд долларов, увеличивается пенсионный возраст, США снимают и назначают украинских чиновников по своему разумению (прощай, суверенитет), по дешёвке продаётся за границу сырьё - это всё условия МВФ, Порошенко наживается на войне, покупая на своих заводах за бюджетные деньги не нужные армии катера, олигархи богатеют, обнищание достигло критической черты, все иностраныне кредиты разворовываются, ну а то, что там гражданская война, беженцы, убитые, раненые и Крым потеряли - это все знают.
Стало намного хуже, чем при Януковиче - это объективная картина.
За исключением предложения про гражданскую войну - всё как-будто Вы про путинскую Россию написали. И увеличение госдолга, и обвал пенсий (рубль в два раза обвалился, пенсии не изменились, значит, тоже обвалились в два раза), и сырьё по дешёвке за границу (цены на нефть обвалились более чем в два раза, на газ - в три раза, а объёмы экспорта только увеличиваются), и распил на оборонке (сколько скандалов-то было!), и политика по указке МВФ, и разворованные иностранные кредиты... А ещё распилы фондов "народного благосостояния" в угоду своих ближайших родственников и друзей и т.д. и т.п.
Вадим, я уже говорил - вступайте в НОД, сделаете карьеру
Россия - благополучнейшая страна по сравнению с Украиной.
А Вы хотя бы с Польшей сравнивайте, а не со страной, которой навязана гражданская война. Смотрите Стрельникова, как эта диверсия против Украины организовывалась. И не Порошенко в этой войне виноват и даже не Правый сектор, будь он трижды проклят.
Вадим, а Польша была более богатой и в составе Российской империи, и являясь протекторатом СССР. У меня один родственник в Польше ещё в 80-х годах прошлого века, то есть когда Польша была соцстраной, имел собственную птицефабрику с миллионом цыплят - нелегально конечно.
Кто такой Стрельников? Смотрите лучше Шария.
Гражданская война на Украине начата на майдане.
Вообще не имеют никакого значения данные статистики по экономики другой страны - Украины - для доказательства этих аргументов из-за того, что стране приходится вести оборонительную войну и тратить на это большое количество столь ограниченных ресурсов. С этой целью они справляются - зона, захваченная у них другими странами, не расширяется, сдерживать удаётся. А оценку действий местной власти дадут избиратели на выборах, они там настоящие, и сместят не оправдавших доверия президента и депутатов парламента, если захотят.
Синицын, да нет, это имеет решающее значение - пример соседней Украины, и именно для России.
Соседняя, но при этом ментально близкая нам славянская страна, вдобавок имеющая общий имперский (РИ и СССР) исторический опыт - выбирает европейский путь развития и демократию. При этом остаётся внутренне глубоко совковой, несмотря на всю декоммунизацию. Посмотрите - эти идиоты кривляются в вышиванках, гундосят щеневмерла и славят своих хероев-сала - точь-в-точь, как в СССР славили Ленина-Сталина.
Опыт Украины доказывает, что странам постсоветского пространства демократия и европейский, западный вектор категорически противопоказан. Воруют ещё больше, чем при Януковиче, нищета усугубляется и вдобавок утерян государственный сууверенитет - страна стала колонией и попала во внешнюю зависимость от США и Германии, стала марионеткой ЕС и Америки.
Вдобавок страна стала побирушкой и проституткой. Без кредитов извне - экономика рухнет. А западные деньги разворовываются. Так и пишут и западные и многие украинские СМИ: "Украина - чёрная дыра".
И демократия там фальшивая - выберут президентом того, на кого укажут Берлин и Вашингтон.
Никакой внешней агрессии на Украине нет - идёт гражданская война, а "агрессия России" - это просто маркетинговый ход Порошенко и близких к нему олигархов для того, чтобы клянчить деньги.
Да и на самой войне наживаются избранные - как и на антироссийской истерии.
Выстроен проект АнтиРоссия, антироссийский, русофобский буфер.
Опыт Украины, как и многих других стран, где США сделаны цветные революции, доказывает, что демократия полезна и эффективна далеко не для всех.
90-е годы уже возвращаются в силу тотального разворовывания страны. Деятели, против которых введены санкции, стремительно богатеют. В 2016 году появилось новых восемь долларовых миллиардеров (в т.ч., как я понимаю, и зять Путина). Доходы тех, кто имеет состояние свыше 1 млн долларов, возросли на 10%. Как известно, деньги из воздуха не появляются. Доходы от нефти и газа резко упали. Россия все 25 лет либеральных реформ является донором мировой экономики. Таким образом вывод такой: всё это фантастическое обогащение российской "элиты" идёт за счёт масштабного обирания умирающих детей, детей-инвалидов, стариков, матерей, больных, учителей, врачей, учёных, водителей, наёмных работников. Народ уже стремительно нищает из-за ига фантастической коррупции и воровства, бенефициарами которого является, прежде всего, ближайшее окружение Путина. Путин никогда не позволит "обидеть" своих людей. А значит, всё замыкается на его фигуре. Пока Путин будет президентом, деградация страны и обнищание население будет происходить ускоряющимися темпами
А вот на правду, Андрей, Вам сказать нечего. Разве что ещё раз о НОД вспомнить. Все Ваши попытки оправдать разворовывание и разрушение страны "стабильностью" (гражданская война хуже) смехотворны. Поскольку именно коррупция и воровство приводит государства к краху и гражданской войне. Вот Вам пример: дальнобойщики Уралдейли не читают и официальным ТВ не зомбируются, они выходят и протестуют. И бесполезно им внушать, что их и дальше должны обворовывать в угоду сына близкого друга Путина ради "стабильности"...
Нет, Вадим, я не стал отвечать именно на этот Ваш комментарий лишь потому, что Вы бесконечно повторяетесь.
Ухудшение уровня жизни граждан России - вина не Путина, а плата за суверенитет и суверенную внешнюю и внутреннюю политику, которую ведёт Путин. Весь мир против нас, но Россия держится!
Давайте скажем спасибо президенту.
Впрочем, Корецкий, поймите нас правильно. Я думаю, что Вы всё понимаете и просто шУтите. Мы желаем Вам добра и думаем, что рано или поздно, всё же посмотрите на эту проблему не так предвзято.
Синицын, за пожелания добра - спасибо, но я не шучу. Мои политические взгляды эволюционировали - от диссидентских в юности - до консервативных и охранительных в зрелом возрасте. Но я остался, например, антикоммунистом и антисоветчиком. В студенчестве критиковал СССР, но видел панацею от совка в западной демокоратии, а сейчас точно также критикую совок, но ориентируюсь на монархию.
А знаете почему я изменил свои взгляды? Потому, что увидел, как подло обманул нас Запад, которому мы доверились в перестройку и в 90-е.
Я устал от унижений Запада, я, как часть русского народа, не прощу ему этих национальных унижений.
Запад повёл себя с демократической Россией 90-х, как мародёр-победитель в войне по отношению к побеждённому. Россию топтали, насиловали, унижали, глумились.
И Запад убедил меня, что он - наш злейший враг.
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