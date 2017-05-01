Дубровский, не лепи горбатого! Верблюд Григорий красовался на маёвке в Челябинске вместо губернатора

16 тысяч челябинцев приняли участие в демонстрации 1 Мая. Наблюдателей встревожило отсутствие губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Был мэр Челябинска Евгений Тефтелев, был лидер южноуральских единороссов, спикер Заксобрания Владимир Мякуш был, депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, которого всё чаще (свят-свят!) упоминают в качестве преемника Дубровского.

Многих повеселил верблюд Григорий, важно мотающий башкой во главе колонны.

Дубровского — не было.

Где наш неутомимый «стратег», то есть создатель Стратегий развития Южного Урала на всевозможные, весьма продолжительные сроки?

Скорее всего, Борис Александрович — в краткосрочном отпуске. На майские он всегда отдыхает.

Давно подмечено, что Борис Александрович демонстрирует стиль работы, характерный для топ-менеджеров ММК, где он трудился до назначения губернатором Южного Урала генеральным директором. Это значит «от 8 до 20», с одним выходным, но при этом на майские и новогодние праздники дирекция «отрывается по полной», в самых элитных местах.

Все помнят скандал — так называемый «арабский запой Дубровского», случившийся на майские праздники, когда «компроматные» таблоиды сообщили о том, что челябинский губернатор загуял в Арабский Эмиратах:

«Врио губернатора Челябинской области Борис Дубровский, любящий называть себя «патриотом» и даже «защитником Родины», майские праздники провел отнюдь не на просторах пасмурной и холодной родины, а довольно далеко от нее — в солнечном городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.

Позиционирующий себя как «человека из народа, не понаслышке знающего жизнь людей и помогающего им», и заявляющий, что «власть — это народ», Дубровский, тем не менее, жил в Дубае в самом роскошном, единственном на свете «7-звездочном» отеле — «Burj al Arab», известном также как «Парус».

Рестораны и номера в любимом отеле Дубровского «Бурдж Аль Араб» отделаны золотом и другими драгоценностями, а стоимость 2-недельного проживания в нем колеблется от 1 млн. в «обычном» номере до 3 млн. руб. в номере «дипломатического» класса. Нетрудно догадаться, что душа «человека из народа» требует именно «дипломатического» класса.

Впрочем, душа «человека из народа» настойчиво требовала не только купания в драгоценностях и золоте, но еще и… в алкогольных напитках. Уже по дороге в Дубай Борис Дубровский начал свой алкогольный «забег», а на курорте с размахом «продолжил»..."

Обычно, когда Борис Александрович гуляет вдали от Родины, и в особенности после этого скандала, когда только назначенный президентом губернатор в 2014 году даже не поздравил ветеранов 9 Мая, а укатил в Эмираты, — его пресс-служба заготавливает «консервы». Это такие сообщения с виртуальным присутствием главы региона, создающие иллюзию его физического нахождения на малой родине ну или на худой конец — в России, например, в Москве.

Однако на этот раз пресс-служба не только не удосужилась соврать о том, например, что Борис Александрович открыл где-нибудь в Карталах какой-нибудь объект или улетел в Москву на важную встречу, но даже не выложила на официальный сайт поздравление южноуральцев с Первомаем.

Наверное, пресс-секретарь Дубровского Д.Федечкин куда-то укатил тоже и не проконтролировал работу своих подчинённых.

А мы надеемся, что к 9 Маю Дубровский будет поздравлять ветеранов лично, на месте. Нельзя допускать таких грубых имиджевых ошибок, особенно в то время когда тот Вовка Бурматов со своими архаровцами-молодогвардейцами и Миша Юревич из Лондона со своей гоп-компанией раскачивают лодку.

Не лепите горбатого, Борис Александрович. Вас даже верблюд Григорий осуждает, шевеля ноздрями.