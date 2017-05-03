Долгая дорога в сад

С 29 апреля на территории Челябинска запустили садоводческие автобусные маршруты. И глава города Евгений Тефтелев доложил губернатору — «отработали несколько дней. Пока нареканий нет». Но судя по тому, как чиновники обошлись с садоводами СНТ «Трубопрокатчик-2» нарекания будут.
Напоминаем, единственная дорога, которая ведёт к СНТ, — пришла в негодность, и встал вопрос о доставке садоводов к заветным соткам. Транспортники отказались ездить по так называемой дороге.
После публикаций о сложившейся ситуации на сайте ИА «УралДейли.ру» , чиновники решили «отремонтировать» дорогу. Только вот ремонтом это не назовёшь — ямы были засыпаны шлаком, который вымоет дождём и развеет по ветру.
Это до какой степени слуги народа могут так не уважать свой народ?!
Делать видимость, что отреагировали на сигнал, а на самом деле решили просто заткнуть рот каким-то пенсионерам, пустив автобус.
В городском Управлении дорожного хозяйства держат в секрете — у кого на балансе стоит улица Добротная, что не даёт возможности выйти на прямую к «хозяину» и выяснить — до каких пор будет такая бесхозяйственность?
Более 100 человек ежедневно пользуются услугами садового маршрута 70-с. Может пора уже обратить внимание чиновников на свой электорат!
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Комментарии
Просто невероятно, какое лицемерие и надувательство!
Поносимый ныне Юревич ито не унизился бы до подобного очковтирательства!
Мусором ремонтировать асфальтовое покрытие...
Доколь нынешние власти будут издеваться и прятать народные деньги!!!
Да они что не понимают совсем или совесть продали за доллар?!
Это же пенсионеры! - они заработали ремонт и содержание этой дороги! Они всю свою жизнь, многие с малых лет, своей работой на государственных предприятиях ЧТПЗ и РЖД внесли в казну в виде налогов и готовой продукции достаточно средств чтоб опоясать дорогами на 2 раза весь сад!
Боль и сочусвие к нашим гражданам и недоверие нынешним властям переполняют!
Крымский мост строим?! С опережением на 3 месяца?!
Кажется не за это светлое будущее трудились и сражались наши ветераны и пенсионеры.
Они хотели просто чтоб им дали полноценно работать на своей земле, чтоб чувствовать себя хозяевами Российской земли... хоть самой малой.
Крымский мост это политика, огромный бюджет если чуть чуть недоделать хороший куш.А наша дорога жалкие 15 -20 миллионов неинтересно.
Да познакомьте уже садоводов с будущими налогами на землю чтоб они успокоились и поняли что не смогут платить за свои сады вскоре изза налогов
Власть в лице провластной Уралдейли (уж не знаю, какого рода это иностранное слово) против строительства дорог. Не верите? Прочитайте статью Ильина про Навального. Поэтому голосуйте за Навального - это единственный президент, который будет делать дороги
Вадим, перестаньте врать. Ильин ниего не писал "против строительства дорог".
Владимир Ильин: "После митинга состоялась пресс-конференция Навального, где тот, в частности, заявил, что если вдруг станет президентом, то не будет давать в долг другим странам, а будет строить дороги в России, в том числе и в Челябинске.
До сих пор вздрагивающий от «дорожной революции» Юревича город вряд ли оценил с энтузиазмом предложение от «буревестника революции либеральной» ещё дальше закатывать город в асфальтовые джунгли, превращая всё вокруг в лунный пейзаж..."
http://uraldaily.ru/obshchestvo/2017-04-15/navalnyy-i-ego-chelyabinskiy-gok-vizit
От себя
Если это не против строительства дорог, тогда я бабушка Пушкина Арина Родионовна
Нет, не против строительства дорог. Поздравляю Вас, гражданин соврамши.
Цитата: "Челябинцев интересует в большей степени чистый воздух, а не дороги".
Это фраза значит, что дороги интересуют челябинцев, но не в первую очередь.
Вы бы хотели задохнуться от скверного воздуха посередине шикарного автобана?
Прекратите, Андрей, юлить. Если 6 тысяч садоводов проголосуют за Навального, будет и чистый воздух (поскольку Навальный против ГОКа - даже на митинг из Москвы приехал), и прекрасные дороги (поскольку воровать не даст), а если люди проголосуют, не дай Бог, за Путина, будет ГОК, экологическая катастрофа и ямы вместо дорог (поскольку окончательно всё разворуют). Чистый воздух - это Навальный. Прекрасные дороги - это Навальный. Путин - это ГОК и стиральная доска вместо дорожных покрытий.
Ну, во-первых, стало ясно, что Навальный кандидатом в президенты быть зарегистрированнм не может - суд подтвердил обвинительный приговор по делу "Кировлеса".
Во-вторых, Навальному глубоко чихать на ГОК - будет он построен или нет, он о ГОКе об этом узнал непосредственно перед визитом в Челябинск и тупо попиарился.
В-третьих, если предположить в качестве фантастический гипотезы, что Навальный стал президентом - воровать будут и при нём, только другие люди.
Посмотрите - на Украине воруют после свержения Януковича пуще прежнего.
Семнадцать лет Путин у власти. Кто ему мешал обеспечить в Челябинске хорошие дороги и чистый воздух? Или он только Москвой занимается? 17 лет он у власти - а что мы видим? Челябинск уже два года задыхается, вместо дорог одни канавы. Даже при президенте Медведеве ещё такого кошмара не было.
Потрясающие глупости, Вадим. При чём тут Путин и челябинские дороги?
Вы так зациклены на Путине, что стихи "Кошка бросила котят, это Путин виноват" не кажутся абсурдными
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