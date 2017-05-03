Долгая дорога в сад

С 29 апреля на территории Челябинска запустили садоводческие автобусные маршруты. И глава города Евгений Тефтелев доложил губернатору — «отработали несколько дней. Пока нареканий нет». Но судя по тому, как чиновники обошлись с садоводами СНТ «Трубопрокатчик-2» нарекания будут.

Напоминаем, единственная дорога, которая ведёт к СНТ, — пришла в негодность, и встал вопрос о доставке садоводов к заветным соткам. Транспортники отказались ездить по так называемой дороге.

После публикаций о сложившейся ситуации на сайте ИА «УралДейли.ру» , чиновники решили «отремонтировать» дорогу. Только вот ремонтом это не назовёшь — ямы были засыпаны шлаком, который вымоет дождём и развеет по ветру.

Это до какой степени слуги народа могут так не уважать свой народ?!

Делать видимость, что отреагировали на сигнал, а на самом деле решили просто заткнуть рот каким-то пенсионерам, пустив автобус.

В городском Управлении дорожного хозяйства держат в секрете — у кого на балансе стоит улица Добротная, что не даёт возможности выйти на прямую к «хозяину» и выяснить — до каких пор будет такая бесхозяйственность?

Более 100 человек ежедневно пользуются услугами садового маршрута 70-с. Может пора уже обратить внимание чиновников на свой электорат!