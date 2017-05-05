Юревич объявлен в международный розыск!

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск», — сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.

Трунов подчеркнул, что его подзащитный не скрывался и не скрывается от следствия. Кроме того, отметил адвокат, следователям была предоставлена вся информация о местонахождении Юревича и тех уважительных причинах неявки его к следователю. Защитник добавил, что экс-чиновник находится на лечении в Лондоне, и врачи не позволяют ему в настоящее время перелеты.

«Мы предоставили следователю документ от врача в Лондоне, в котором, в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога», — сказал ранее ТАСС адвокат.

Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России Михаилу Юревичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Подстрекательство к клевете»).

Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

«УралДейли.ру» готовит к этому знаменательному событию — объявлению в международной розыск главного преступника Челябинской области — специальную статью.

Мы напомним читателям о «мастях Юревича» — близких к нему людей, исполняющих волю своего хозяина (в том числе «спящих агентах»), нуждающихся в очистительных репрессиях.