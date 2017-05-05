Юревич объявлен в международный розыск!

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
«Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск», — сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.
Трунов подчеркнул, что его подзащитный не скрывался и не скрывается от следствия. Кроме того, отметил адвокат, следователям была предоставлена вся информация о местонахождении Юревича и тех уважительных причинах неявки его к следователю. Защитник добавил, что экс-чиновник находится на лечении в Лондоне, и врачи не позволяют ему в настоящее время перелеты.
«Мы предоставили следователю документ от врача в Лондоне, в котором, в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога», — сказал ранее ТАСС адвокат.
Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России Михаилу Юревичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Подстрекательство к клевете»).
Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
«УралДейли.ру» готовит к этому знаменательному событию — объявлению в международной розыск главного преступника Челябинской области — специальную статью.
Мы напомним читателям о «мастях Юревича» — близких к нему людей, исполняющих волю своего хозяина (в том числе «спящих агентах»), нуждающихся в очистительных репрессиях.
Читайте нас после праздников!
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Комментарии
Если вы думаете что у Дубровского все иначе в плане откатов- то вряд ли вы так думаете на самом деле
Эта картинка больше к действующему подойдёт.
Картинка с капельницами больше для действующкего подходит.
А в Лондон из Израиля Юревича верхом на каталке привезли? Или на поезде? Наверняка ещё и в плацкартном вагоне ...
Вивалвивалракью
Хорошо, что есть правдивое издательство Знак ком, которое описывает, как в путинской России относятся к талантливым журналистам. И тут уже вина Путина очевидно, поскольку издание, из которого выживают журналистов, принадлежит государству. Как Путину не стыдно, как он в глаза людям после этого может смотреть, мне не понятно. Андрей, пристройте к себе профессионалов!
https://www.znak.com/2017-05-05/s_telekanala_vostochnyy_ekspress_razbegayutsya_sotrudniki
Вадим, при чём здесь Путин и какой-то местный челябинский телеканал?
Там, как я понимаю, какой-то самодур и непрофессионал главный редактор или гендиректор дурит. Вот к нему и претензии.
9 лет назад мне и моим коллегам - журналистам челябинского бюро - хозяин уральского информагенства "УралПолит.ру" господин Ерёмин (вот такой же как этот Михайлов с "Восточного экспресса") 2 месяца не платил зарплату, это был кризис 2008 года), а потом ещё вздумал высчитывать из зарплаты (которую задерживал!) затраты за сверхлимитный Интернет.
Мы втроём плюнули и в один день уволились. И создали сайт "УралДейли.ру", который пару лет вообще не приносил почти никаких денег. А потом стал успешным, популярным и посещаемым. И стал приносить стабильный доход.
Таталнтливый журналист без работы не останется, а бездарей не жалко.
Пусть создают своё СМИ или идут коровам хвосты крутить.
Ну или пирожки продавать - Путин не против
Лично я рад, что из бюджета не будут содержать каких-то лишних подхалимов местной власти и, судя по всему, бездарей.
А самодура поставил кто? А негодяя, который поставил самодура, кто поставил, и далее по списку вплоть до Дубровского. А Дубровского кто в губернаторы продвинул, сделав его сначала и.о., а потом обеспечив победу? Путин - это главный виновник данной ситуации, для меня тут нет сомнений
Слушайте, если Ленин гений, то почему он обеспечил карьеру Горбачёву - через Сталина, Хрущёва, Брежнева и т.д.? И Путину, кстати, тоже
А самодуру с телеканала нужно сказать спасибо. Какое-то количество дармоедов, подхалимов и бездарей не будет кормиться за счёт бюджета.
Пусть продают пирожки.
Ладно, я уже понял, что в журналистской среде человек человеку волк. Наверное, когда Вас давили, эти журналисты не заступались, щас Вы тоже самое делаете... Меня сейчас другое больше волнует - очередной наступающий пипец путинской стабильности в виде очередного обрушения нефти и рубля. Вот лет десять путинские сторонники вопили, что мы хорошо живём не благодаря высоким ценам на нефть, а благодаря путинскому гению. Вот я щас гляну и посмеюсь
Вы правы, я к официозной журналистике отношусь равнодушно.
А что касается обрушения рубля, так надо было обзаводиться вкладами в валюте, Вадим! Вот и не потеряли бы ничего.
Какой Вы умный, однако. Вклады в валюте храните. Можно у Вас до получки занимать? Патриот Вы наш липовый
И в рублях тоже, завидуйте молча
Займите
Я за чистый эксперимент. Я хочу, чтоб, как при Горбачёве, нефть стоила 7 долларов за баррель - и тогда пусть Путин на деле докажет, что "высокий" уровень жизни - это его заслуга, а не заслуга цен на нефть и газ
Только подлец желает Родине зла и трудных испытаний.
согласен полностью. ради эксперемента только подонок готов пожервовать и прошлым (родителями) и будущим (детьми) что потом иметь возможность сказать - я же говорил ...
Так Вы тоже не верите подпевалам Путина о том, что уровень жизни - заслуга лично Его, а нефть тут не при чём? А как же великий русский химик и мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев, который говорил, что топить нефтью всё равно что топить ассигнациями? Есть одна из локомотивных отраслей мировой экономики - Нефтехимия - с миллиардными тоннажами производства, чем нефть дешевле, тем более интенсивно она развивается и толкает всю мировую экономику вперёд, тем больше нефти уходит на дело, а не на сжигание в топках и двигателях внутреннего сгорания, как об этом и мечтал Великий химик.
Нет не приедет он никогда. Он разве идиотик, ведь сам Путин не сказал ничего, три раза Путина о судьбе Юревича спрашивали. Со слов Чеурина,тот владеет всеми материалами... старые связи,то Юревича ждет арест и он до суда будет в условиях СИЗО. Поэтому если только сам Путин дает команду, Бастрыкину на развал дела и тихое прекращение его. То приезд сразу. Сейчас по источникам если империя Юревича дает почти 4 млрд. р. на выборные дела в Южном Урале и ряде проблемных регионов страны. То он будет прощен. С Рашниковым Путин всегда найдет тему и Рашников перестает требовать ареста и посадочки. Поэтому сейчас все о лигархи Урала и теневое армянское правительство области, идет с мыслями, как Рашникова уговорить и тот дает команду СК РФ дело прекратить. А нет договора,то Юревич просто честно всему мирну сообщает, как мы гонку воорружений и обман США. Наша страна обманула США и выпускает в месяц по 6 ядерных боеприпасов. Расскажет о Иранском следе и много чего о ядерной дружбе с КНДР. Поэтому выгодно всем мирно с Юревичем и он готов возращение и примет участие в выборах губернатора. Не секрет Путин уже на Бурматова начал ставку, область падает в яму и это всем видно. Силовики области настроены на личное набивание карманов и тем плевать на законы и народ. Позор прокуратуре, спрутом срослись с СУ СК области и вместе делают заказные дела. Много чего узнал, как следователи СК области невинных осудили и приговоры по ним в силу, а те кто совершили,они вне привлечений. Сейчас 80% осужденных назначаются виновными, опера как заправские мясники пытками выбили, ручные пьяные защитники все подписали. И все человек обречен на срока. Нету совести у силовиков, все ради денег только идут в органы. Самое страшное за деньги попадают во все силовые органы нужные люди, свои, родные и т.п. А Юревич он выиграет этот бой и придет время он станет очень мощным политиком.
прям пуаро)) сам придумал?? про боеприпасы)) ядерные.
Я слышал, что теневое армянское правительство возглавляет Юревичян Мишико?
Тема здесь другая." юревич объявлен в международный розыск". Правильно все делают в СК. Думаю ,что скоро его привезут в наручниках и будут судить этого червя. До кучи еще ему надо 210 вменить. До прыгался мразота. Это ему по делом.
а еще до кучи - продать его макфу достроить академ риверсайд
5 тыс людей не получили квартиры из этого мошенника ))
А почему опять здесь игнорируется, что Юревич, если верить гениальному журналисту Подопригоре, брал не для себя, а передавал одному из обитателей Кремля? Пусть и этот негодяй, что в Кремле брал, ответит. Почему Юревич молчит и не называет его имени? Боится, что собственность за это отберут?
Так из Лондона в Европу можно на пароме или через тоннель, а там - на поезде. Было бы желание, а вариант найти можно всегда. Отсюда вывод: желания нет. Так что могут п***еть напару сколько угодно, вот только правдоподобность их слов от этого не увеличивается.
Синицын, помните историю про финские огурцы за 4 евро? Смотрите скрин.
Синицын, продолжение нашего разговора (и подтверждение его) о финских огурцах за 4 евро.
Нашёл на ФБ.
Смотрите скрин №2.
Вчера вечером, в местных новостях "Эха Москвы", некий тамплиер Трунов, представляющийся адвокатом Юревича, но официально таковым не являющийся, сообщил, что в настоящее время Юревич находится в неадекватном состоянии и по этой причине был перемещён из Израиля и помещён в клинику Лондона. С учётом нарастающей патологии, срок содержания Юревича в клинике продлён на месяц. По словам Трунова, Юревич рвётся в Россию, но в таком состоянии врачи категорически не рекомендуют ему авиаперелёт и последующее содержание под арестом.
"Человек, находящийся в таком состоянии, не может быть заключён под стражу. И потому нами будет оспорен его заочный арест, если решение по аресту примет суд в Екатеринбурге,"- пояснил Трунов. По его заверениям, сегодня Юревич, в силу внезапно поразившего его недуга, не может адекватно воспринимать действительность, своё окружение и "не в состоянии адекватно реагировать и воспринимать процессуальные действия в отношении себя." Трунов отказался назвать точный диагноз Юревича, но прямо заявил, что "здоровью Юревича угрожает серьёзная опасность." Ранее этот же Трунов неоднократно сообщал, что Юревич страдает раковым заболеванием, и врачи не осмеливаются давать каких-то прогнозов по его дальнейшему состоянию.
С учётом отмеченной Труновым прогрессирующей семимильными шагами неадекватности Юревича и ранее сделанных им же, Труновым, заявлениях об онкологическом недуге, который испытывает Юревич, можно сделать вывод о том, что у Юревича рак мозга. Остановившись на прогрессе неадекватности, допустимо говорить, что Юревич одержим мультиформной глиобластомой.
Впрочем, как-то серьёзно относиться к словам Трунова наверняка не нужно. Этот тамплиер - большой любитель отказываться от своих же собственных слов, даже записанных на видео или аудио-носителях, удтверждая, что журналисты просто берут и перевирают его слова, или не понимают, о чём он говорит и что хочет выразить своими словами.
Вполне возможно, что в скором времени на очередном брифинге Трунов заявит, что такого человека, как Юревич, никогда не существовало в человеческой природе, что Юревич - это собирательный образ. А, возможно, Трунов просто скажет, что Юревич - это типичный фейк, созданный российскими спецслужбами, и потому, будучи фейком, он не может быть привлечён к уголовной ответственности.
На сегодня неопровержимым фактом остаётся лишь то, что Юревич объявлен в международный розыск. Следующим этапом будет заочный арест Юревича и арест всего имущества, принадлежащего ему и членам его семьи.
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