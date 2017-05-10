«Бессмертный полк» прошагал по Южному Уралу

В Челябинске прошли различные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Великой Победы. В акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 70 тысяч челябинцев.
Колонна с портретами родных и близких, учувствовавших в Великой Отечественной войне прошла по проспекту Ленина к площади Революции, и спустилась к Вечному огню, отдавая дань памяти всем погибшим защитникам Отечества.
Кто не мог присоединиться к шествию колонны — стояли по обочине, также держа портреты ветеранов, их медали и ордена. Люди пели песни военных лет, скандировали — «День Победы!», «Ура!».
Люди шли семьями от мала до велика!
Мы поинтересовались у молодежи, какими чувствами их наполняет та атмосфера, что царит 9 Мая.
«Я очень горжусь! Конечно я не чувствую большой ответственности перед этим праздником, может быть в силу возраста, — говорит Екатерина Перескокова, 22 года, — но понимаю, как было им не легко! Я горжусь своими родственниками, которым пришлось жить в это нелегкое время, выживать, а не жить. Это груда ответственности, которая лежала на их плечах, достойна уважения! Я горжусь тем, что мой прадед, прошёл всё войну, и дожил до 97 лет! Все что испытали эти люди, наши бабушки и дедушки, не понять ни кому! Это действительно подвиг! Подвиг настоящих героев!»
Екатерина впервые участвует в акции и пообещала в следующем году обязательно взять с собой четырёхлетнего сына.
Конечно, нам всем надо рассказывать подрастающему поколению о подвигах наших предков, нашу историю, чтобы никто и никогда не смог её переписать. Ведь история страны состоит из наших с вами личных событий и фактов.
Светлая память всем, отстоявшим нашу Отчизну, за наше мирное небо!
Новости по теме:
- 9 мая в Челябинске ограничат движение транспорта
- Челябинская область готовится к празднованию Дня Победы
- Афиша празднования Дня Победы в Челябинске
- Тефтелев о салюте: «Я получил удовольствие!» ВИДЕО
- Вслед уходящим челябинцам тучи стреляли снегом, невнятно «пропукал» «праздничный» салют
- Спасибо деду за Победу!
- День Победы 9 мая, Челябинские контрразведчики чествуют ветеранов Великой Отечественной войны
- О Великой Победе
- 1 Мая — праздник весны и труда! А ещё шашлыков!
- Владимир Путин Таврический отметил двойную Победу в Крыму
Добавить комментарий