Завершаются прения на уголовном процессе над экс-сенатором Цыбко, приговор не за горами

Как стало известно «UralDaily.ru», в Озёрском городском суде прошёл первый день прений сторон защиты и обвинения на уголовном судебном процессе по делу Константина Цыбко, бывшим сенатором Челябинской области, дружком и вероятно подельником экс-губернатора Михаила Юревича, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по аналогичному преступлению — получение взятки.

Скорее всего, Цыбко вымогал взятки за назначение сити-менеджером Озёрска Евгения Тарасова, а также собирал деньги за покровительство бизнеса с магнитогорского бизнесмена Олега Лакницкого (за «заход» в Озёрск) по прямому распоряжению Юревича, главаря «макаронного» ОПС.

Естественно, по итогам первого дня прений (а это предпоследняя стадия судебного следствия, далее — последнее слово обвиняемого и приговор) Цыбко дал комментарии и выдал даже целую статью для постоянного защитника коррупционеров из окружения Юревича — сайту «Знак.ком».

Цыбко в своей обычной хамской манере «наезжает» на представителей прокуратуры, трубит о своей невиновности, рассказывает, как оборотни в погонах, без погон, в синих мундирах и судейских мантиях чинят расправу над безвинным человеком, грозится вывести всех на чистую воду, разоблачить, наказать, засудить…

А также указывает на «несоответствия» итогам суда высказываний государственного обвинителя — заместителя прокурора Челябинской области Евгения Саломатова в ходе прений.

Ну что тут сказать? Видимо это хамло до сих пор почему-то уверено, что он важный человек, «редкий эколог», которому покровительствует губернатор, дружок-олигарх, спикер Совета Федерации и престарелая тётка, тоже экс-сенаторша, маман оппозиционной дивы, «блондинки в шоколаде».

Ты теперь никто, Костя, веди себя скромнее. Хотя бы перед приговором не быкуй и не зли судей. Ты отработанный материал, шлак, обычный коррупционер. Твой дружок скрывается в Лондоне и не в силах тебе помочь. У тебя нет ни денег, ни знакомств и единственная возможность для тебя заработать снисхождение суда — это вести себя прилично, активно сотрудничать со следствием и рассказывать побольше о совместном с Юревичем воровстве.

И вообще плевать, соответствуют ли слова прокурора твоим придуманным «итогам суда». Даже если и не вполне соответствуют — чем ты лучше обычного подсудимого, которого давит судебная машина. Почему ты считаешь, что ты какой-то особенный, раз ты дарил любовницам Юревича спортивные автомобили, жрал с ним французский коньяк в клубешниках Москвы и лазил маме Ксюши за декольте. И что как-то иначе к тебе должны относиться судейские, иначе, чем к любому другому подсудимому.

Ты без пяти минут лагерная пыль.

Скоро приговор! Скорее всего, этим летом.

Хочется увидеть, что запоёт голубок, когда ему наденут наручники в зале суда. «УралДейли.ру» следит за развитием событий.

Вор должен сидеть в тюрьме.