Близится арест Юревича!

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме рассматривает вопрос о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ходатайство об аресте перед судом выдвинул следователь 4-го управления ГСУ СК РФ.
Напомним, следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).
Следствие полагает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя Губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на федеральном телеканале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.
Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела.
Юревич скрывается от следствия. Сразу же после завершения полномочий депутата Государственной Думы и окончания депутатского иммунитета, он скрылся якобы для «лечения» в Израиле, а затем сбежал в Лондон, где продолжил «лечение от тяжёлой болезни».
На днях экс-губернатор Челябинской области был объявлен в международный розыск.
Вердикт журналистам об аресте либо об отказе ходатайства следствия будет оглашён в суде после заседания суда сегодня, 12 мая.
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Комментарии
Конечно санкция будет, ведь цель не допустить его к выборам Губернатора. Одно плохо все заказное и позор СКР и судам, что они ради мзды так работают. Что мешало его при нахождении арест или допросы. Просто Рашников сейчас не желает кресло отдать иным. Даже по отношению ко мне все поняли, ЗАКАЗНОЕ это дело. Но я приму бой и готов до смерти вести бой с СК РФ, Судами, прокуратурой и МВД. Ведь если так,то очень скоро у нас массовые посадочки и гонения, кто против власти. ВРЕМЯ нас само рассудить. Правильно ранее тут писали, что зло надо только злом и карать. Поэтому Юревич он просто так выжидать не станеть. Пусть он секреты РФ расскажет, все о досье ядерном КНДР и Ирана всему миру, ведь он много полезного узнал и все сбор. Вот будет радостно если США , Израиль и Китай поймут как мы РФ их обманули и помогали тем странам, кто с нами дружбу.Ради выгоды можно и предать все, но это во благо МИРА. Удачи родным Юревича, всем кто его знали с положительной стороны. А вот кара от Юревича скоро и скоро придет в семьи опричников кто заказы делает. Помните колдовство нет законов и оно РАБОТАЕТ на отлично.
А Алексей сам когда на арест снова! Или все ты решил тебе все простили. Твои связи с сША и Украиной, все у нас на учете и контроле. Поэтому дай Бог и за тобой скоро лязг дверей и ты тама. А Михаил он откупиться и ты о секбе подумай. У Юревича два годовых бюджета РФ за празухой и он может купитиь все и всегда.
Вы не пробовали с немецким или прибалтийским акцентом писать? Вот, например, Ваша фраза: "Помните колдовство нет законов и оно РАБОТАЕТ на отлично", звучала бы куда краше...
Бочкарев, судья Горбулин, зам. начальника УУР , и ряд депутатов и чинуш, господ сановитых с звездами с разных силовых струкктур , более 58 душ кто не так себя вели и тявкали против нужных лиц,да они были тихо прибраны, разными способами и видами приборки.. Но ведь все сошло и все посчитали их смерть от болезней якобы????. Поэтому Алексей, ведь и вас могут тоже тихо уделать. денег и у ваших противников куча . Покайтесь и придите в комитет и дайте показания против Михаила Юревича и это вам сразу ЗАЧЕТ.
Молоток Ильич, да за многие года много кого так хитро и умно на погосты. Им бы жить и жить. но не судьба. Браво вы поняли кто и как тихо делает приборочки. главное надо иметь дооступ и умно дать содержимое и все ты сам вне подозрений , а тот уже тихо идет на погост. Спасти ни как. Благо не все знают о спец. веществах где это сбыт идет.. Нет человека, нет прпоблем. Вот это лозунг сейчас среди умных кто тихо приборочки без крови.
Тут вы правы, эксперт-аналитик. Но с другой стороны, Севастьянов бы мог облегчить участь Юревича. Почему вот он не звонит по старым связям, в посольство РФ в Лондоне, на Кенсингтоне? Ведь Юревич - гражданин РФ, его не лишали гражданства и ордена "Знак Почёта". Он корчится в муках внезапно подкосившей его хвори, а посольским и дела нет, что там с ним и как. Может его там пытают в застенках злобные англо-саксы, глушат его электро-магнитными импульсами, продолжая всё дальше сводить с ума, или как говорит Трунов, доводить до неадекватного состояния? Его ни разу не посетили и нет достоверной информации, что происходит с гражданином РФ на чуждых ему берегах. В каком-то там Таиланде или ещё каком-то Египте, секретарь или консул тут же приезжает и выясняет, что случилось с гражданином, если он вдруг попал в беду. А здесь - молчок! Почему Севастьянов не хочет помочь своему другу, надавить по старым каналам на посла Яковенку, чтоб вызволил Юревича из плена? Тут многие говорят, но опять-таки опираясь на слухи, что Юревич содержится в спецблоке лондонской клиники, в одноразовой палате, лишённый, кроме песни "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла..." - её ставят каждые 3 часа, всяческих контактов с внешним миром, при температуре + 60 градусов по Цельсию, чтобы, видимо, яды и инфекция через пот лучше выходили из организма и микробы все дохли. У них что там, дихлофоса нет что ли? Ну вы представьте, +60 градусов, круглые сутки, разве это не пытка? Это после Литвиненки британцы придумали такие модульные спецблоки. Пациент отлежал своё, в угол тапки поставил, и модуль-палату, где он проходил излечение и дополнительное облучение, сразу в утиль на дезактивацию сдают. И всё шито-крыто. Вдруг там на нём какие антидоты испытывают? Трунов трубит во всё горло, что жизни Юревича угрожает смертельная опасность, а никому дела нет. Трунова никто не слышит. И ему никто не верит. Все думают, что Юревич где-то подцепил смертельную заразу, специально запускают такие слухи, чтобы ничего не делать. Никто толком не знает, чем он одержим. Возможно, перебрал изотопов и теперь представляет из себя лежачий ядерный реактор, потому и кровь у него гниёт в жилах, и в палату к нему в скафандрах заходят, а сам он лежит в свинцовом саркафаге, с алопецией, покрывшей его голову. Его там якобы обследуют, но если он успел хлебнуть вместо вискаря полония, то не обследовать его надо, а пересаживать ему спинной мозг. И, видите, никому дела нет. А Севастьянов бы мог ему помочь, вызволить его из неволи, типа там, на беседу в посольство увезли и дальше фельдъегерской службой доставили домой, да хоть в том же саркофаге, но - домой. Но человек брошен на произвол судьбы, никому не нужен, даже вот заочно арестовывать его пока не стали. Оно и понятно. Его с таким букетом не поселишь же в обычный СИЗО. Может Севастьянов и наши посольские сами бояться подцепить от Юревича заразу или облучиться до несовместимости с жизнью? А может ничего страшного с Юревичем и не происходит, что это всё выдумки Трунова и прочих врагов Юревича. Может он просто радуется жизни, бухает всласть в баре отеля Ритц и с нарубленной тяпкой ходит гулять и есть шаурму на Пикадилли? Может такое быть? Может. Но проверить-то надо, чтобы удостовериться, что жизни гражданина РФ в Лондоне ничего не угрожает?!
Как бы то ни было, но человека просто выбросили за борт. Непонятно бездействие посольских и молчание дружка Севастьянова. А он бы мог их по старой памяти растормошить.
Ох,Читатель! Какой же замечательный пост! Спасибо.
Какая гадость эта ваша заливная рыба
Надежды юношей питают
Севастьянову даже губы закачивать не надо, они и так к как у Сандакова жены
Мы друзья и соратники Юревича , считаем незаконным ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Михаила Юревича. Это решение можно приравнять к пыткам или дискриминации. У следователя есть заключение российской государственной экспертизы о том, что Юревич с заболеванием, от которого он сейчас лечится в клинике, не может находиться под стражей в условиях ИК или СИЗО никогда. А лечение по этой болезни может идти годы и только чудо и тяга к жизни могут дать выздоровление.. Позор судьям и органам следкома, что ручными стали в руках Мякуша, Дубровского, Тефтелева,и ряда олигархов Урала. Бог он есть и если он есть то скоро вы сами увидите кары его тем кто такие способы и методы стали использовать. Мы то скоро с РФ выезд и будем всеми методами борьбу с нарушениями прав граждан. Придет срок и мы вернемся и нас изберут большими руководителями. Я к примеру Севастьянов готов Верховный Суд РФ возглавить, а Ковалев Алексей МВД РФ или ФСБ. Поэтому не радуемся и на всех мы списки кто тут против нас и наших друзей ведут клевету, грязь. Бог вам судья, а мы придет часик и свою кару от власти нашей будущей вам воздадим сполна.
Столько фейков развелось...
Происходящее напоминает мне анекдот: "Заочно осужденный обвиняемый приговорен к 15-ти годам заочной каторги"
Синицын, заочный арест - повсеместная практика, в том числе в Европе и США.
Только кое-где. В нашем же случае разыгрывается комедия, которой Вы, прикидываясь чайником, придаёте серьезный вид. Очевидно, что власти дали ему спокойно покинуть страну, чтобы потом за счет налогоплательщиков строить вид , вести судебную тагомотину, что его де вот-вот осудят и юридическая машина готова свершить правосудие. Все прекрасно понимают, что никто его из нормальной страны мира никогда в современную Россию не выдаст. В мире считают, что это страна без независимой правовой системы, выдача возможна только матёрых уголовных преступников, чья вина не вызывает сомнений
Синицын, Юревича всё же могут выдать из его верности путинским идеалам и его некогда высокую иерархию в "Единой России". А могут и не выдать - Вы правы, но не выдадут лишь в том случае, если он будет полезен для иностраных разведок и готов рассказать, как он стал губернатором.
То есть кому занёс в Кремле.
Но в последнем случае его ждёт вкусный чаёк или красивый шарфик.
Да не смешите. Каким идеалам ? Его могут выдать только новой власти в России. Да и то, если она докажет, что в стране восстановлено действие независимой от властей правовой системы. Каких разведок ? Не смешите. Такого рода информации, которую может предоставить Юревич, у них море. В нашей области самое интересное, что их интересует сейчас - это объяснение сногсшибательного коммерческого успеха алкосети "Красно и Белое".
Синицын, это Вы не смешите. Вороненков ведь сбежал и стал сотрудничать с украинской спецслужбой. А Юревич знает поболее!
Мы ведь не знаем за что убили Вороненкова ? Можем только строить версии. Версий много. Моя версия другая: "вход рубль, выход два", тем более если выход задуман через Украину, где каждый второй представитель местных силовых структур за символическое вознаграждение совершит заказное убийство, особо не задумываясь, кто будет объектом его воздействия.
Синицын, я не про убийство Вороненкова говорю, а про то, что вот такой же бывший депутат Госдумы, как и Юревич, сбежал от российского правосудия за границу и был востребован иностранной разведкой - СБУ, враждебной России.
Вороненков, помнится, рассказывал про Суркова. Как думаете, больше или меньше об этом человеке знает Юревич?
Намного больше! Владислава Юрьевича называли главным покровителем Михаила Валерьевича в Кремле. И инициатором-лобистом его губернаторства.
Интересен или нет Сурков иностранным спецслужбам - нужно это расшифровывать или нет?
Корецкий, Вы наверно, всё же шУтите. Вороненков убежал без разрешения властей. Реальных властей, а не партии какой-нибудь бутафорской типа "Единая Россия" или КПРФ. Кто у нас реальная власть уж мы то с Вами знаем, хоть и существенно по-разному оцениваем степень полезности для страны этого положения дел. А Юревич легально уехал с проходом через все пограничные пункты, через аэропорт в России, по разрешению этих настоящих властей. Вот в этом-то и есть их существенная разница. Про реальную власть в стране Юревич ничего не рассказывал, да и не расскажет, поскольку мало что с точки зрения фактов об этом знает. Только оценочные суждения свои может приводить. От него даже закрытые статьи бюджета , как и от всех депутатов Гос.Думы , были закрыты. Про Суркова он может рассказывать всё, что угодно. О нём всё известно, и никому не интересно там.
Вам кажется, что не интересен, а я считаю, что Сурков очень важен - информация про него - для западных разведок. А иначе не стали бы план "Шатун" так расшаривать в западных и укроСМИ.
Юревич знает очень многое, ведь он был губернатором важнейшего "ядерного" региона, а не вшивым депутатом даже, и имел доступ к гостайнам.
Корецкий, судя по тому, что им известно вплоть до личного состава засылаемых на Украину войсковых соединений, эту информацию они получают от более надежных источников. И было бы странно, если бы было не так. Ведь что нам всегда говорят запутинцы ? Они говорят, что всё, что могут делать люди, это только за деньги, а не потому, что так и только так какой-то человек может действовать по убеждениям. Запутинцам лучше знать тогда, ведь только запутинцы работают в таких местах, откуда к "врагам" могут попасть такие данные, вплоть до имен и званий людей из расчета "Бука", сбившего самолет (как они говорят), например. И судя по этой логике, за деньги они, чувствуется, сделают и это, то что им может сообщить Юревич. Я не исключаю, что в какое-то время он начнет тоже сообщать им какую-то бесполезную для них информацию, но только тогда когда он сам сочтёт, что дни режима сочтены, и он мало чем рискует, и конечно если это раструбит пиар, чтобы о нем думали, что он был "всегда с народом"
Синциын, как же Вам хочется, чтобы "дни были сочтены", только вот ради чего кликать и приближать новую революцию с гражданской войной? Ради пармезана, что ли. Так не будет пармезана. Даже сухарей может не быть - и всё от Вашего и вашего зуда. От добра добра не ищут.
Корецкий, ну что за чушь ? Разве об этом мы с Вами вели этот короткий разговор ? Мы предметно говорили о Юревиче и его деле, о том, как Вы это дело преподносите... А Вы снова перемещаетесь в демагогию насчёт того, кто и чего хочет. Нет, я не хочу революцию, в сотый раз повторяю. Я хочу лишь исполнения всенародно принятой в 1993 году Конституции России. Тот, кто приводит аргументы, что её не нужно исполнять ради блага страны, тот как раз и хочет в конечном итоге революции, как мне кажется.... Пармезан здесь не при чём. Я проходил сегодня по магазинам и обнаружил, что так всё и осталось: лабуда-бодяга в продуктовых магазинах в основном как стоила, так и стОит раза в полтора, чем в обычных магазинах других стран. И даже укрепление рубля на это не влияет, разве что только на цены на сахар, они снизились в такт укреплению рубля.
Синицын, о Юревиче хотите? Извольте.
Юревич много знает полезного для иностранных разведок. Много компромата на первых лиц нашего государства. Во-первых,он точно знает, кому и сколько он занёс за своё назначение губернатором Челябинской области.
Что, разве спецслужбам Запада могут быть неинтересны факты коррупции в высшем российском руководстве, а это, напомню, ближайшее окружение тогдашнего президента Медведева.
Во-вторых, он, как гослужащий класса А, то есть губернатор стратегически важного для обороноспособности страны региона, многое знает о ядерном щите России, управляя такими закрытыми городами, как Снежинск, Озёрск, Трёхгорный - да ещё вдобавок через коррумпированного друга сенатора Цыбко.
В-третьих, как бывший член Высшего Совета партии "Единая Россия" он знает о чёрной кассе и фальсификации выборов в Госдуму.
В-четвёртых, Юревич будучи губернатором, многое может рассказать западным резидентам о региональных управлениях ФСБ, чьим врагом он являлся и является, а также о ГУВД, СК по ЧО и опрочих силовых структурах, прокуратуре и судах Южного Урала.
Простая логика, Синицын, подсказывает, что Юревич намного более ценный агент для любой западной разведслужбы, чем Вороненков, который был всего лишь депутатом Госдумы.
Мы эту мысль разовьём в ближайшей статье.
Ну не знаю, полно в продаже вкусных и полезных продуктов. Ходите на рынки или в гастрономические бутики!
Чорт знает что , по русски писать разучились.
К.В., солгасен. Достали грамотеи.
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