Близится арест Юревича!

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме рассматривает вопрос о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ходатайство об аресте перед судом выдвинул следователь 4-го управления ГСУ СК РФ.

Напомним, следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

Следствие полагает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя Губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на федеральном телеканале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела.

Юревич скрывается от следствия. Сразу же после завершения полномочий депутата Государственной Думы и окончания депутатского иммунитета, он скрылся якобы для «лечения» в Израиле, а затем сбежал в Лондон, где продолжил «лечение от тяжёлой болезни».

На днях экс-губернатор Челябинской области был объявлен в международный розыск.

Вердикт журналистам об аресте либо об отказе ходатайства следствия будет оглашён в суде после заседания суда сегодня, 12 мая.

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