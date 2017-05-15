Юревича не арестовали: что дальше? Часть Первая

15.05.2017 г., 01:05
В отношении «макаронного» олигарха действует проклятие Сумина!
Юревич арест

Итак, Ленинский районный суд г.Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство следователей 4-го управления ГСУ СК РФ о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Произошёл сбой в карательной машине государства. 

Попав под каток правоохранительных органов, обычному гражданину крайне трудно, практически невозможно выползти из-под его жерновов. Другое дело  — человеку с огромными деньгами. Эксперты «УралДейли.ру» уверены в коррупционных признаках решения суда. Крайне редко местный, районный суд не соглашается с ходатайством Следственного комитета России. 

Очевидно, карающий меч правосудия оказался «смазан» большими деньгами.

Скорее всего, оказались замешаны не судьи, а коррумпированные покровители Юревича, чьё высокое положение оказалось достаточным для влияния на решение суда.

Мы сегодня рассмотрим все версии, отчего это произошло, и все варианты того, как могут развиваться события дальше.

Вспомним историю, а именно  — тамплиеров. Не тех ряженых клоунов, которых представляет адвокат Юревича Трунов. 

Настоящих.

Проклятие тамплиеров — проклятие Сумина

Является ли легендой проклятие тамплиеров — устами последнего Магистра Ордена Жака де Моле — в отношении короля Франции Филиппа IV Красивого, хранителя королевской печати Ногаре и Папы Климента V перед казнью на острове Сите в Париже 18 марта 1314 года, либо красивое предание, оказавшееся воплощённой в романе Мориса Дрюона «Железный король» из серии «Проклятые короли» — возникло из-за того, что трое проклятых последним Магистром, включая короля и папу, испустили дух вскоре после казни, — мы не знаем.

Но можем предположить, что сила проклятия могущественного человека, посвящённого в эзотерические знания (а Магистр Ордена тамплиеров был в них посвящён), усиленная страданиями, болью, пытками, отчаянием, талантом полководца и эзотерика могла создать некий смертоносный импульс воздействия на палачей.

Проклятие последнего тамплиера было столь сильно, что не только король, его высший сановник и Папа умерли в страшных мучениях в течение полугода после казни, но и три сына Короля Филиппа оказались бездетными, и династия Капетингов пресеклась. 

Более того, вскоре могущественнейшая на континенте Франция оказалась ввергнута в ничтожество — началась Столетняя война с англичанами, которая едва не послужила уничтожению французской государственности. И лишь волею Божественного провидения Орлеанская дева, Жана д’Арк — сняла проклятие над королями и спасла Францию.

Хотя многие историки полагают, что проклятие одного французского короля привело к крушению французской монархии. Любопытная деталь: перед казнью последний король французов  Людовик XVI был заточен в Тампльской башне, некогда бывшей твердыней тамплиеров. По словам современников, после того, как короля обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина прыгнул на помост, окунул руку в кровь мёртвого монарха и показал её толпе, громко крикнув: «Жак де Моле, ты отмщён!» 

Не менее печальная участь ждала и участь папства — после проклятия Папы Климента V. «Авиньонское пленение», «схизма», реформация, Великая революция 1789—1799 годов — ударили по институту Папства крайне болезненно, если не сказать — разрушительно.

Мы вспоминаем историю и исторические легенды не забавы ради. 

Мы не знаем, насколько было сильно проклятия Ангела-Хранителя первого и пока единственного Народного губернатора Петра Ивановича Сумина в отношении его гонителей и оскорбителей. Хорошо, если проклятие будет действовать не «до седьмого губернатора» (Жак де Моле проклял своих палачей до седьмого колена), а просто задело Головлёва и Юревича.

Да, хорошо бы, если проклятие Ангела Сумина (сам Пётр Иванович в силу своей доброты и гуманизма не способен на анафему) не коснулось Челябинской области в целом, хотя и сейчас мы видим общественно-политический кризис доверия населения к власти и не наблюдаем особой народной любви к «магнитогорской команде» и губернатору Борису Дубровскому.

Напомним участь злого гения Южного Урала Владимира Ивановича Головлёва, отца челябинской приватизации, приближённого к Гайдару и Чубайсу, покровителя молодого Юревича — и как политика, и как бизнесмена.

Головлёв, вступивший в смертельную схватку с Суминым, видевший в «красном» на тот момент губернаторе опасность для «демократической закулисы», ельцинской «семибоярщины», составляющей банкирские дома олигархов известной «древнейшей» национальности, авторов ограбления России и его ключевого региона, Южного Урала, — сделал ставку на молодого Юревича. 

Благодаря Головлёву, Юревич получил свои первые бизнес-активы: «Макфу» и Челябинский Первый хлебокомбинат, благодаря Головлёву и его грязной «Рабочей газете», — Юревич стал в 1999 году депутатом Государственной Думы, а затем развязал настоящую информационную войну против Петра Сумина.

Общий враг — народный, русский губернатор, ориентированный сначала на коммунистов, а потом на Путина, православный человек, объединил два исчадия ада, двух представителей «древнейшего» народа, возможно двух содомитов (Головлёв точно был геем, а Миша, скорее всего, — «двустволкой») и тайных сатанистов. 

В конце бандитских 90-х Головлёву, одному из самых влиятельных депутатов Госдумы «демократической закулисы», кукловоду и манипулятору, был близок он — полуграмотный, плохо образованный, косноязычный, туповатый полубандит, спекулянт маргарином, гробокопатель, замазанный связями с криминалом, — циничный и подлый «бык», а не русский, народный, православный, в хорошем смысле этого слова, мужик Сумин.

И не такой же, как Пётр Иванович Сумин, типаж — директор ЧЭМК Виктор Павлович Чернобровин, главный соперник Юревича на выборах 1999 года. Именно оттуда, с 90-х, мы прослеживаем генезис конфликта Юревича с Группой Ариант-ЧЭМК, и с ФСБ. Это общие враги Юревича и Головлёва.

Антинародная клика, демшиза и стоящая за ними мировая закулиса со всеми теориями заговора, со всеми мировыми правительствами, какие только есть, — вымышленными и реальными, все эти Ротшильды и Рокфеллеры, стоящие за «гайдаро-чубайсами», завсегдатаями Бильдербергского клуба и Богемской рощи, «Либеральная Россия» Березовского и будущая «Открытая Россия» Ходорковского, Сорос и Хаббард, — были против России, а значит против Сумина и за Юревича и Головлёва.

Как закончил свои дни чёрный гений Южного Урала, «кошелёк» гайдаровского «Димвыбора России», чубайсовского «Союза правых сил», партпроекта Березовского «Либеральная Россия», — известно всем.

Проклятие Ангела Сумина сработало чётко.

Сначала прокуратура при оперативном сопровождении управления ФСБ региона возбудила уголовное дело в отношении Головлёва, Госдума дружно сдала своего коллегу, лишив его иммунитета, и Владимир Иванович вынужден был прилетать из Москвы в Челябинск на допросы, устраивая попутно брифинги в редакциях СМИ Юревича, где многозначительно намекал на то, что «всех сдаст», если его посадят.

Через какое-то время Головлёва застрелили на московском пустыре, где он прогуливал собаку.

Вам не кажется, что другой враг Сумина, систематически унижающий своего предшественника на должности челябинского губернатора — хамло Миша Юревич — повторяет путь Головлёва?

С той лишь разницей, что к уголовной ответственности его привлекают не в статусе депутата Госдумы (избраться в российский парламент ему попросту не дали), а с больничной палаты клиники в Лондоне.

Ты лучше, Миша, сядь, а не то попробуешь невкусный радиоактивный чаёк, примеришь тесный галстучек, подавишься свинцовой примочкой, как Вороненков.

Не лучше ли камера на солнечную сторону, чем деревянный макинтош? 

А ведь дело к тому и идёт.

Проклятие Ангела Сумина работает!

(Окончание следует).

Алексей Епифанов, фото из открытых источников

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Комментарии

Терпению народа может придти конец

после очередного  ухода от ответственности очередного коррупционера.

Вадим

Что характерно, самые глупые статьи (видно по мотивам наших споров про колдунов) пишутся не от имени Корецкого, но с его оборотами. И правильно, стыдно потому что Не знаю, что скажет Синицын, я "ноу комент". Вторую часть даже открывать не буду

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Вадим, это дело Ваше, а чем же статья глупая, не поделитесь своими соображениями? Только с доказательствами пожалуйста.

С моими оборотами - потому, что я редактор. Я редактирую, вставляю, убираю, добавляю и т.д.

Вадим

Мы колдунов и всякую нечесть обсуждали два дня назад? Можно, я не буду повторяться? Навязывая людям мракобесие Вы не делаете изданию честиfrown

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Агде в статье про колдунов и всякую нечисть? Проклятие короля и папы магистром тамплиеров, как последующие события, описанные в статье, - исторические факты.

Кстати, во второй части статьи нет никаких тамплиеров, так что можеет прочитать смело Smile

Вадим

И про радиоктивный чаёк, и про галсук намедни Вы шутили с Синицыным. То, что творчески обработана тема наших споров двухдневной давности. И ещё что-то, лень перечитывать

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

И что с того, что шутил? Это общие темы для шуток, но впрочем конечно как Вам будет угодно Smile

Вадим

Какие-то дикие темы для шуток, я это слышал только от Вас, да вот в статье этой, которую, похоже, тоже Вы написали

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Koretskiy

Почему дикие? Самые обычные. Также как про цианид и Бандеру.

Предателей не жалко.

Вадим

 с цианидами я сталкиваюсь как химик, к сожалению. Цианиды не инъекциями загоняют, хоть, может, и ошибаюсь.  Перрорально

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Агент НКВД Сташинский ликвидировал предателя и коллаборациониста Бандеру в Мюнхене, брызнув ему цианидом в лицо. Из специальной ручки-пистолета.

А где Вы химиком работаете и что делаете?

Вадим

Брызнуть в лицо - это не инъекция. Всё Вам расскажи. Я не могу светить место работы. Цианиды широко используются в производствах типа того, где работали Ваши родители - Станкомаш, наверное, и ЧТЗ.  Для электроники.

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Koretskiy

Ну значит я ошибся, яже не специалист.

А чего Вам так мало платят на оборонном производстве? Прямо как уборщице. Может, лучше шаурму продавать? Smile

Вадим

Не Вы ли до хрипа спорили с Синицыным, что в Лондоне Литвиненко не был нашими спецслужбами отравлен. И вот уже просто гимн политическим убийствам в Лондоне врагам России. Вот читаешь Ваши последние статьи и думаешь - ради чего три года до хрипоты спорили. По пунктам Вы щас сами перечисляете, что мы с Синицыным Вам три года вдавливали, а Вы отпирались. А раз, по сути, Вы совсем согласны, как Вы после этого данный режим поддерживать можете, зная, что тот же Юревич деньги в Кремль в окружение президента носил? Вы скажите, это Медведеву - но Медведев Путиным был продвинут, до президента, а потом - в председ. прав-ва, это его ставленник

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Koretskiy

Я думаю, что Литвиненко отравил Березовский.

Очень спокойно могу поддерживать.

Медведева я всегдла критиковал, не могу ему простить губернатора Юревича.

Вадим

Одно дело критиковать, другое - констатировать коррупцию у президента, пусть даже Медведева. А кто был председателем правительства тогда и национальным лидером?

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Koretskiy

Я констатировал. Председатель правительства отвечает за экономику. Когда Путин стал президентом снова - он уводил Юревича.

Вадим

А национальный лидер и действительный руководитель государства за что отвечал (при през. Медведев)

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Koretskiy

Закадровую политику отвечал президент Медведев. Он уволил Кудрила и Лужкова, чего бы не сделал Путин. Он назначил губернатором Юревича, а Путин исправил его ошибку, когда снова стал главой государства.

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