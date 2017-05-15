Юревича не арестовали: что дальше? Часть Первая

Итак, Ленинский районный суд г.Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство следователей 4-го управления ГСУ СК РФ о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Произошёл сбой в карательной машине государства.

Попав под каток правоохранительных органов, обычному гражданину крайне трудно, практически невозможно выползти из-под его жерновов. Другое дело — человеку с огромными деньгами. Эксперты «УралДейли.ру» уверены в коррупционных признаках решения суда. Крайне редко местный, районный суд не соглашается с ходатайством Следственного комитета России.

Очевидно, карающий меч правосудия оказался «смазан» большими деньгами.

Скорее всего, оказались замешаны не судьи, а коррумпированные покровители Юревича, чьё высокое положение оказалось достаточным для влияния на решение суда.

Мы сегодня рассмотрим все версии, отчего это произошло, и все варианты того, как могут развиваться события дальше.

Вспомним историю, а именно — тамплиеров. Не тех ряженых клоунов, которых представляет адвокат Юревича Трунов.

Настоящих.

Проклятие тамплиеров — проклятие Сумина

Является ли легендой проклятие тамплиеров — устами последнего Магистра Ордена Жака де Моле — в отношении короля Франции Филиппа IV Красивого, хранителя королевской печати Ногаре и Папы Климента V перед казнью на острове Сите в Париже 18 марта 1314 года, либо красивое предание, оказавшееся воплощённой в романе Мориса Дрюона «Железный король» из серии «Проклятые короли» — возникло из-за того, что трое проклятых последним Магистром, включая короля и папу, испустили дух вскоре после казни, — мы не знаем.

Но можем предположить, что сила проклятия могущественного человека, посвящённого в эзотерические знания (а Магистр Ордена тамплиеров был в них посвящён), усиленная страданиями, болью, пытками, отчаянием, талантом полководца и эзотерика могла создать некий смертоносный импульс воздействия на палачей.

Проклятие последнего тамплиера было столь сильно, что не только король, его высший сановник и Папа умерли в страшных мучениях в течение полугода после казни, но и три сына Короля Филиппа оказались бездетными, и династия Капетингов пресеклась.

Более того, вскоре могущественнейшая на континенте Франция оказалась ввергнута в ничтожество — началась Столетняя война с англичанами, которая едва не послужила уничтожению французской государственности. И лишь волею Божественного провидения Орлеанская дева, Жана д’Арк — сняла проклятие над королями и спасла Францию.

Хотя многие историки полагают, что проклятие одного французского короля привело к крушению французской монархии. Любопытная деталь: перед казнью последний король французов Людовик XVI был заточен в Тампльской башне, некогда бывшей твердыней тамплиеров. По словам современников, после того, как короля обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина прыгнул на помост, окунул руку в кровь мёртвого монарха и показал её толпе, громко крикнув: «Жак де Моле, ты отмщён!»

Не менее печальная участь ждала и участь папства — после проклятия Папы Климента V. «Авиньонское пленение», «схизма», реформация, Великая революция 1789—1799 годов — ударили по институту Папства крайне болезненно, если не сказать — разрушительно.

Мы вспоминаем историю и исторические легенды не забавы ради.

Мы не знаем, насколько было сильно проклятия Ангела-Хранителя первого и пока единственного Народного губернатора Петра Ивановича Сумина в отношении его гонителей и оскорбителей. Хорошо, если проклятие будет действовать не «до седьмого губернатора» (Жак де Моле проклял своих палачей до седьмого колена), а просто задело Головлёва и Юревича.

Да, хорошо бы, если проклятие Ангела Сумина (сам Пётр Иванович в силу своей доброты и гуманизма не способен на анафему) не коснулось Челябинской области в целом, хотя и сейчас мы видим общественно-политический кризис доверия населения к власти и не наблюдаем особой народной любви к «магнитогорской команде» и губернатору Борису Дубровскому.

Напомним участь злого гения Южного Урала Владимира Ивановича Головлёва, отца челябинской приватизации, приближённого к Гайдару и Чубайсу, покровителя молодого Юревича — и как политика, и как бизнесмена.

Головлёв, вступивший в смертельную схватку с Суминым, видевший в «красном» на тот момент губернаторе опасность для «демократической закулисы», ельцинской «семибоярщины», составляющей банкирские дома олигархов известной «древнейшей» национальности, авторов ограбления России и его ключевого региона, Южного Урала, — сделал ставку на молодого Юревича.

Благодаря Головлёву, Юревич получил свои первые бизнес-активы: «Макфу» и Челябинский Первый хлебокомбинат, благодаря Головлёву и его грязной «Рабочей газете», — Юревич стал в 1999 году депутатом Государственной Думы, а затем развязал настоящую информационную войну против Петра Сумина.

Общий враг — народный, русский губернатор, ориентированный сначала на коммунистов, а потом на Путина, православный человек, объединил два исчадия ада, двух представителей «древнейшего» народа, возможно двух содомитов (Головлёв точно был геем, а Миша, скорее всего, — «двустволкой») и тайных сатанистов.

В конце бандитских 90-х Головлёву, одному из самых влиятельных депутатов Госдумы «демократической закулисы», кукловоду и манипулятору, был близок он — полуграмотный, плохо образованный, косноязычный, туповатый полубандит, спекулянт маргарином, гробокопатель, замазанный связями с криминалом, — циничный и подлый «бык», а не русский, народный, православный, в хорошем смысле этого слова, мужик Сумин.

И не такой же, как Пётр Иванович Сумин, типаж — директор ЧЭМК Виктор Павлович Чернобровин, главный соперник Юревича на выборах 1999 года. Именно оттуда, с 90-х, мы прослеживаем генезис конфликта Юревича с Группой Ариант-ЧЭМК, и с ФСБ. Это общие враги Юревича и Головлёва.

Антинародная клика, демшиза и стоящая за ними мировая закулиса со всеми теориями заговора, со всеми мировыми правительствами, какие только есть, — вымышленными и реальными, все эти Ротшильды и Рокфеллеры, стоящие за «гайдаро-чубайсами», завсегдатаями Бильдербергского клуба и Богемской рощи, «Либеральная Россия» Березовского и будущая «Открытая Россия» Ходорковского, Сорос и Хаббард, — были против России, а значит против Сумина и за Юревича и Головлёва.

Как закончил свои дни чёрный гений Южного Урала, «кошелёк» гайдаровского «Димвыбора России», чубайсовского «Союза правых сил», партпроекта Березовского «Либеральная Россия», — известно всем.

Проклятие Ангела Сумина сработало чётко.

Сначала прокуратура при оперативном сопровождении управления ФСБ региона возбудила уголовное дело в отношении Головлёва, Госдума дружно сдала своего коллегу, лишив его иммунитета, и Владимир Иванович вынужден был прилетать из Москвы в Челябинск на допросы, устраивая попутно брифинги в редакциях СМИ Юревича, где многозначительно намекал на то, что «всех сдаст», если его посадят.

Через какое-то время Головлёва застрелили на московском пустыре, где он прогуливал собаку.

Вам не кажется, что другой враг Сумина, систематически унижающий своего предшественника на должности челябинского губернатора — хамло Миша Юревич — повторяет путь Головлёва?

С той лишь разницей, что к уголовной ответственности его привлекают не в статусе депутата Госдумы (избраться в российский парламент ему попросту не дали), а с больничной палаты клиники в Лондоне.

Ты лучше, Миша, сядь, а не то попробуешь невкусный радиоактивный чаёк, примеришь тесный галстучек, подавишься свинцовой примочкой, как Вороненков.

Не лучше ли камера на солнечную сторону, чем деревянный макинтош?

А ведь дело к тому и идёт.

Проклятие Ангела Сумина работает!

(Окончание следует).