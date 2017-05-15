Юревича не арестовали: что дальше? Часть Первая

Итак, Ленинский районный суд г.Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство следователей 4-го управления ГСУ СК РФ о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Произошёл сбой в карательной машине государства.
Попав под каток правоохранительных органов, обычному гражданину крайне трудно, практически невозможно выползти из-под его жерновов. Другое дело — человеку с огромными деньгами. Эксперты «УралДейли.ру» уверены в коррупционных признаках решения суда. Крайне редко местный, районный суд не соглашается с ходатайством Следственного комитета России.
Очевидно, карающий меч правосудия оказался «смазан» большими деньгами.
Скорее всего, оказались замешаны не судьи, а коррумпированные покровители Юревича, чьё высокое положение оказалось достаточным для влияния на решение суда.
Мы сегодня рассмотрим все версии, отчего это произошло, и все варианты того, как могут развиваться события дальше.
Вспомним историю, а именно — тамплиеров. Не тех ряженых клоунов, которых представляет адвокат Юревича Трунов.
Настоящих.
Проклятие тамплиеров — проклятие Сумина
Является ли легендой проклятие тамплиеров — устами последнего Магистра Ордена Жака де Моле — в отношении короля Франции Филиппа IV Красивого, хранителя королевской печати Ногаре и Папы Климента V перед казнью на острове Сите в Париже 18 марта 1314 года, либо красивое предание, оказавшееся воплощённой в романе Мориса Дрюона «Железный король» из серии «Проклятые короли» — возникло из-за того, что трое проклятых последним Магистром, включая короля и папу, испустили дух вскоре после казни, — мы не знаем.
Но можем предположить, что сила проклятия могущественного человека, посвящённого в эзотерические знания (а Магистр Ордена тамплиеров был в них посвящён), усиленная страданиями, болью, пытками, отчаянием, талантом полководца и эзотерика могла создать некий смертоносный импульс воздействия на палачей.
Проклятие последнего тамплиера было столь сильно, что не только король, его высший сановник и Папа умерли в страшных мучениях в течение полугода после казни, но и три сына Короля Филиппа оказались бездетными, и династия Капетингов пресеклась.
Более того, вскоре могущественнейшая на континенте Франция оказалась ввергнута в ничтожество — началась Столетняя война с англичанами, которая едва не послужила уничтожению французской государственности. И лишь волею Божественного провидения Орлеанская дева, Жана д’Арк — сняла проклятие над королями и спасла Францию.
Хотя многие историки полагают, что проклятие одного французского короля привело к крушению французской монархии. Любопытная деталь: перед казнью последний король французов Людовик XVI был заточен в Тампльской башне, некогда бывшей твердыней тамплиеров. По словам современников, после того, как короля обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина прыгнул на помост, окунул руку в кровь мёртвого монарха и показал её толпе, громко крикнув: «Жак де Моле, ты отмщён!»
Не менее печальная участь ждала и участь папства — после проклятия Папы Климента V. «Авиньонское пленение», «схизма», реформация, Великая революция 1789—1799 годов — ударили по институту Папства крайне болезненно, если не сказать — разрушительно.
Мы вспоминаем историю и исторические легенды не забавы ради.
Мы не знаем, насколько было сильно проклятия Ангела-Хранителя первого и пока единственного Народного губернатора Петра Ивановича Сумина в отношении его гонителей и оскорбителей. Хорошо, если проклятие будет действовать не «до седьмого губернатора» (Жак де Моле проклял своих палачей до седьмого колена), а просто задело Головлёва и Юревича.
Да, хорошо бы, если проклятие Ангела Сумина (сам Пётр Иванович в силу своей доброты и гуманизма не способен на анафему) не коснулось Челябинской области в целом, хотя и сейчас мы видим общественно-политический кризис доверия населения к власти и не наблюдаем особой народной любви к «магнитогорской команде» и губернатору Борису Дубровскому.
Напомним участь злого гения Южного Урала Владимира Ивановича Головлёва, отца челябинской приватизации, приближённого к Гайдару и Чубайсу, покровителя молодого Юревича — и как политика, и как бизнесмена.
Головлёв, вступивший в смертельную схватку с Суминым, видевший в «красном» на тот момент губернаторе опасность для «демократической закулисы», ельцинской «семибоярщины», составляющей банкирские дома олигархов известной «древнейшей» национальности, авторов ограбления России и его ключевого региона, Южного Урала, — сделал ставку на молодого Юревича.
Благодаря Головлёву, Юревич получил свои первые бизнес-активы: «Макфу» и Челябинский Первый хлебокомбинат, благодаря Головлёву и его грязной «Рабочей газете», — Юревич стал в 1999 году депутатом Государственной Думы, а затем развязал настоящую информационную войну против Петра Сумина.
Общий враг — народный, русский губернатор, ориентированный сначала на коммунистов, а потом на Путина, православный человек, объединил два исчадия ада, двух представителей «древнейшего» народа, возможно двух содомитов (Головлёв точно был геем, а Миша, скорее всего, — «двустволкой») и тайных сатанистов.
В конце бандитских 90-х Головлёву, одному из самых влиятельных депутатов Госдумы «демократической закулисы», кукловоду и манипулятору, был близок он — полуграмотный, плохо образованный, косноязычный, туповатый полубандит, спекулянт маргарином, гробокопатель, замазанный связями с криминалом, — циничный и подлый «бык», а не русский, народный, православный, в хорошем смысле этого слова, мужик Сумин.
И не такой же, как Пётр Иванович Сумин, типаж — директор ЧЭМК Виктор Павлович Чернобровин, главный соперник Юревича на выборах 1999 года. Именно оттуда, с 90-х, мы прослеживаем генезис конфликта Юревича с Группой Ариант-ЧЭМК, и с ФСБ. Это общие враги Юревича и Головлёва.
Антинародная клика, демшиза и стоящая за ними мировая закулиса со всеми теориями заговора, со всеми мировыми правительствами, какие только есть, — вымышленными и реальными, все эти Ротшильды и Рокфеллеры, стоящие за «гайдаро-чубайсами», завсегдатаями Бильдербергского клуба и Богемской рощи, «Либеральная Россия» Березовского и будущая «Открытая Россия» Ходорковского, Сорос и Хаббард, — были против России, а значит против Сумина и за Юревича и Головлёва.
Как закончил свои дни чёрный гений Южного Урала, «кошелёк» гайдаровского «Димвыбора России», чубайсовского «Союза правых сил», партпроекта Березовского «Либеральная Россия», — известно всем.
Проклятие Ангела Сумина сработало чётко.
Сначала прокуратура при оперативном сопровождении управления ФСБ региона возбудила уголовное дело в отношении Головлёва, Госдума дружно сдала своего коллегу, лишив его иммунитета, и Владимир Иванович вынужден был прилетать из Москвы в Челябинск на допросы, устраивая попутно брифинги в редакциях СМИ Юревича, где многозначительно намекал на то, что «всех сдаст», если его посадят.
Через какое-то время Головлёва застрелили на московском пустыре, где он прогуливал собаку.
Вам не кажется, что другой враг Сумина, систематически унижающий своего предшественника на должности челябинского губернатора — хамло Миша Юревич — повторяет путь Головлёва?
С той лишь разницей, что к уголовной ответственности его привлекают не в статусе депутата Госдумы (избраться в российский парламент ему попросту не дали), а с больничной палаты клиники в Лондоне.
Ты лучше, Миша, сядь, а не то попробуешь невкусный радиоактивный чаёк, примеришь тесный галстучек, подавишься свинцовой примочкой, как Вороненков.
Не лучше ли камера на солнечную сторону, чем деревянный макинтош?
А ведь дело к тому и идёт.
Проклятие Ангела Сумина работает!
(Окончание следует).
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Комментарии
после очередного ухода от ответственности очередного коррупционера.
Что характерно, самые глупые статьи (видно по мотивам наших споров про колдунов) пишутся не от имени Корецкого, но с его оборотами. И правильно, стыдно потому что Не знаю, что скажет Синицын, я "ноу комент". Вторую часть даже открывать не буду
Вадим, это дело Ваше, а чем же статья глупая, не поделитесь своими соображениями? Только с доказательствами пожалуйста.
С моими оборотами - потому, что я редактор. Я редактирую, вставляю, убираю, добавляю и т.д.
Мы колдунов и всякую нечесть обсуждали два дня назад? Можно, я не буду повторяться? Навязывая людям мракобесие Вы не делаете изданию чести
Агде в статье про колдунов и всякую нечисть? Проклятие короля и папы магистром тамплиеров, как последующие события, описанные в статье, - исторические факты.
Кстати, во второй части статьи нет никаких тамплиеров, так что можеет прочитать смело
И про радиоктивный чаёк, и про галсук намедни Вы шутили с Синицыным. То, что творчески обработана тема наших споров двухдневной давности. И ещё что-то, лень перечитывать
И что с того, что шутил? Это общие темы для шуток, но впрочем конечно как Вам будет угодно
Какие-то дикие темы для шуток, я это слышал только от Вас, да вот в статье этой, которую, похоже, тоже Вы написали
Почему дикие? Самые обычные. Также как про цианид и Бандеру.
Предателей не жалко.
с цианидами я сталкиваюсь как химик, к сожалению. Цианиды не инъекциями загоняют, хоть, может, и ошибаюсь. Перрорально
Агент НКВД Сташинский ликвидировал предателя и коллаборациониста Бандеру в Мюнхене, брызнув ему цианидом в лицо. Из специальной ручки-пистолета.
А где Вы химиком работаете и что делаете?
Брызнуть в лицо - это не инъекция. Всё Вам расскажи. Я не могу светить место работы. Цианиды широко используются в производствах типа того, где работали Ваши родители - Станкомаш, наверное, и ЧТЗ. Для электроники.
Ну значит я ошибся, яже не специалист.
А чего Вам так мало платят на оборонном производстве? Прямо как уборщице. Может, лучше шаурму продавать?
Не Вы ли до хрипа спорили с Синицыным, что в Лондоне Литвиненко не был нашими спецслужбами отравлен. И вот уже просто гимн политическим убийствам в Лондоне врагам России. Вот читаешь Ваши последние статьи и думаешь - ради чего три года до хрипоты спорили. По пунктам Вы щас сами перечисляете, что мы с Синицыным Вам три года вдавливали, а Вы отпирались. А раз, по сути, Вы совсем согласны, как Вы после этого данный режим поддерживать можете, зная, что тот же Юревич деньги в Кремль в окружение президента носил? Вы скажите, это Медведеву - но Медведев Путиным был продвинут, до президента, а потом - в председ. прав-ва, это его ставленник
Я думаю, что Литвиненко отравил Березовский.
Очень спокойно могу поддерживать.
Медведева я всегдла критиковал, не могу ему простить губернатора Юревича.
Одно дело критиковать, другое - констатировать коррупцию у президента, пусть даже Медведева. А кто был председателем правительства тогда и национальным лидером?
Я констатировал. Председатель правительства отвечает за экономику. Когда Путин стал президентом снова - он уводил Юревича.
А национальный лидер и действительный руководитель государства за что отвечал (при през. Медведев)
Закадровую политику отвечал президент Медведев. Он уволил Кудрила и Лужкова, чего бы не сделал Путин. Он назначил губернатором Юревича, а Путин исправил его ошибку, когда снова стал главой государства.
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