Бюст Цыбко замироточил

Костя, бойся и не вздумай бежать.

Мы знаем, что тебе бы хотелось, так и подмывало сделать обрезание, провести гиюр (переход в иудаизм), другими словами, — не пожалеть своей крайней плоти, лишь бы уклониться от карающего меча правосудия и сбежать от следствия в Израиль.

Как Москалюк, как Юревич.

Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.

Тебя скоро посадят, Костя. Пусть не на 14 лет, как запросил прокурор, а на 12, например.

Но ты будешь сидеть.

А дальнейшее зависит от твоего поведения.

Смири гордыню, смирись с неибежным.

Бежать в Израиль, Лондон — уже бесполезно. Только сотрудничать со следствием, только говорить про Михаила.

Анонс: уже завтра ИА «УралДейли.ру» опубликует аудиозапись разговора Константина Цыбко с двумя женщинами, сделанную в одном из заведений общественного питания и потребления алкогольных напитков города Озёрска.

Запись доказывает, как много внимания Константин Валерьевич Цыбко уделяет общественному мнению о своей великой персоне, о судебном процессе в закрытом городе, прозвучит информация о журналистах, которые помогают бывшему сенатору избежать реального и справедливого наказания.

Костя, ты внесён в стоп-лист.

Ты ни за что до вынесения приговора суда и заключения тебя под стражу не пересечёшь границы нашей Родины.

Международные аэропорты и вокзалы Российской Федерации, куда ты можешь, воспользовавшись люфтом в отсутствие меры пресечения в виде заключения тебя под стражу, попытаться дать дёру — для тебя закрыты.

Ты должен, обречён сесть в СИЗО и всё рассказать, что знаешь про Юревича.

Можешь выбрать «Лефортово» или местный изолятор временного содержания УФСБ по Челябинской области, где пребывал твой политтехнолог Николай Сандаков.

К тебе придут, и ты всё расскажешь.

После этого можешь рассчитывать на снисхождение государства к твоим общим с Мишей делишкам в Озёрске и других закрытых городах Челябинской области.

Чтобы ты не подумал, что мы блефуем — вот первые несколько минут аудиозаписи, которая будет опубликована на нашем сайте завтра, 16 мая 2017 года.

Напомним, Константин Цыбко рассуждает в кругу близких тёлочек с низкой социальной ответственностью о том, как лучше подать для общественного мнения свой судебный процесс:

«Надо максимально открыто говорить… Им сначала не нравится, а потом вообще нравится… Люди так устроены — любую вещь можно убедить, что она хорошая — любую… Что угодно…

Вот идёт там у нас, я не знаю, ну любое событие, ну назовите мне любое… Вот, сейчас Поклонская сказала, что там бюст Николая Второго там замироточил, и все её обсмеяли…

Вот пройдёт время, и всех убедят, что зря загнобили женщину, и она искренне верила, и ей это казалось, и что в этом плохого, и все вы злые…

Да, вот такой разворот будет, а потом и раз — повернуть…»

Костя, ты это на кого сейчас рыпнулся?

На бывшего прокурора Крыма, «Наш Няш», героического, который против Киевской хунты? Ну-ну.

По зубам ли?

Или думаешь, что наезд на местного прокурора и сравнение себя, смерда, холопа, — с любимым президентом прокурором, ныне действующим, очень влиятельным депутатом Госдумы, — одно и то же, да по Сеньке ли шапка.

Сиди на попе ровно. А то попу повредят в изоляторе.

Будет больно и обидно.

Следи за публикациями на «УралДейли.ру».

Полная расшифровка аудио экс-сенатора — завтра, сама запись — тоже завтра.