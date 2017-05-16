Бюст Цыбко замироточил

Костя, бойся и не вздумай бежать.
Мы знаем, что тебе бы хотелось, так и подмывало сделать обрезание, провести гиюр (переход в иудаизм), другими словами, — не пожалеть своей крайней плоти, лишь бы уклониться от карающего меча правосудия и сбежать от следствия в Израиль.
Как Москалюк, как Юревич.
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
Тебя скоро посадят, Костя. Пусть не на 14 лет, как запросил прокурор, а на 12, например.
Но ты будешь сидеть.
А дальнейшее зависит от твоего поведения.
Смири гордыню, смирись с неибежным.
Бежать в Израиль, Лондон — уже бесполезно. Только сотрудничать со следствием, только говорить про Михаила.
Анонс: уже завтра ИА «УралДейли.ру» опубликует аудиозапись разговора Константина Цыбко с двумя женщинами, сделанную в одном из заведений общественного питания и потребления алкогольных напитков города Озёрска.
Запись доказывает, как много внимания Константин Валерьевич Цыбко уделяет общественному мнению о своей великой персоне, о судебном процессе в закрытом городе, прозвучит информация о журналистах, которые помогают бывшему сенатору избежать реального и справедливого наказания.
Костя, ты внесён в стоп-лист.
Ты ни за что до вынесения приговора суда и заключения тебя под стражу не пересечёшь границы нашей Родины.
Международные аэропорты и вокзалы Российской Федерации, куда ты можешь, воспользовавшись люфтом в отсутствие меры пресечения в виде заключения тебя под стражу, попытаться дать дёру — для тебя закрыты.
Ты должен, обречён сесть в СИЗО и всё рассказать, что знаешь про Юревича.
Можешь выбрать «Лефортово» или местный изолятор временного содержания УФСБ по Челябинской области, где пребывал твой политтехнолог Николай Сандаков.
К тебе придут, и ты всё расскажешь.
После этого можешь рассчитывать на снисхождение государства к твоим общим с Мишей делишкам в Озёрске и других закрытых городах Челябинской области.
Чтобы ты не подумал, что мы блефуем — вот первые несколько минут аудиозаписи, которая будет опубликована на нашем сайте завтра, 16 мая 2017 года.
Напомним, Константин Цыбко рассуждает в кругу близких тёлочек с низкой социальной ответственностью о том, как лучше подать для общественного мнения свой судебный процесс:
«Надо максимально открыто говорить… Им сначала не нравится, а потом вообще нравится… Люди так устроены — любую вещь можно убедить, что она хорошая — любую… Что угодно…
Вот идёт там у нас, я не знаю, ну любое событие, ну назовите мне любое… Вот, сейчас Поклонская сказала, что там бюст Николая Второго там замироточил, и все её обсмеяли…
Вот пройдёт время, и всех убедят, что зря загнобили женщину, и она искренне верила, и ей это казалось, и что в этом плохого, и все вы злые…
Да, вот такой разворот будет, а потом и раз — повернуть…»
Костя, ты это на кого сейчас рыпнулся?
На бывшего прокурора Крыма, «Наш Няш», героического, который против Киевской хунты? Ну-ну.
По зубам ли?
Или думаешь, что наезд на местного прокурора и сравнение себя, смерда, холопа, — с любимым президентом прокурором, ныне действующим, очень влиятельным депутатом Госдумы, — одно и то же, да по Сеньке ли шапка.
Сиди на попе ровно. А то попу повредят в изоляторе.
Будет больно и обидно.
Следи за публикациями на «УралДейли.ру».
Полная расшифровка аудио экс-сенатора — завтра, сама запись — тоже завтра.
Бойся. Думай.
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Комментарии
Жалко, что колонки не работают, так и не узнаю, что Вы там завтра..
Да уж почитайте. Бомба!
Ну всё... Тролли господина М. разбежалися и зас унули свой язык в зо. П.А. Ура! лдайли победилло.
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