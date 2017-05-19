Юревича всё-таки арестуют, в дело вмешалась прокуратура

Как стало известно «UralDaily.ru», прокуратура оспорила отказ в ходатайстве следователей Следственного комитета России произвести заочный арест бывшего губернатора Южного Урала Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.
Странное решение Ленинского суда г.Екатеринбурга наши эксперты объяснили причинами коррупционного характера.
Не в том смысле, что экс-губернатор-олигарх, скрывающийся под видом «тяжёлой болезни» в Лондоне подкупил людей в судейских мантиях, а в том, что он нашёл высоких покровителей, которые за вознаграждение смогли оказать давление на суд.
Без заочного ареста Юревича его невозможно объявить в международный розыск по линии Интерпола, а значит поставить вопрос перед властями Великобритании о депортации мнимого «больного».
Мы напомнили судьям, что Юревич обвиняется также в подстрекательстве к клеветнической кампании, развязанного в контролируемых им СМИ в отношении председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, и предложили проявить им профессиональную солидарность в помощи коллегам из СК РФ в расследовании этого преступления, расцененного как клевета в отношении всего судейского сообщества.
Вмешательство прокуратуры даёт хорошие шансы на заочный арест предполагаемого взяточник, а значит на перспективы дальнейшего расследования в целом.
Рассмотрение апелляции состоится 19 мая в Свердловском областном суде.
ИА «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
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