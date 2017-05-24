«Это тебе за «Родину», за Юревича, Алёша!» ОМОН ворвался в дом Алексея Севастьянова

Как стало известно «УралДейли.ру», в доме бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области, ныне помощника депутата Госдумы Валерия Гартунга — Алексея Севастьянова — прошёл обыск.

Следственные действия при участии ОМОНа прошли в рамках уголовного дела о неких финансовых махинациях в связи с финансированием выборной деятельности Челябинского регионального отделения партии «Родина», от которого Алексей Севастьянов баллотировался в федеральный парламент.

По версии следствия, обвиняемый заключил контракт на 5 миллионов рублей на размещение агитационных баннеров и другой агитпродукции, хотя знал, что на счетах местного отделения партии денег нет.

Оплата за изготовление продукции, естественно, фирмам-изготовителям не поступила. Свои претензии они адресовали к ЧРО «Родина».

Алексей Севастьянов недолго пробыл руководителем местного отделения патриотической партии. Видимо в рамках «зачистки» «людей Юревича» близкого к бывшему челябинскому губернатору экс-омбудсмена «попросили» из «Родины» и он резко поменял формат своих политических пристрастий, переметнувшись к демократическому «Яблоку». А также шли заигрывания Севастьянова с дружественными по отношению к Юревичу челябинскими справедливороссами.

Основным соперником А.Севастьянова по Металлургическому одномандатному округу на выборах в Госдуму был единоросс Владимир Бурматов, который и выиграл выборы. Видимо, между двумя кандидатами сложилась в ходе жаркой предвыборной борьбы, в ходе которой обе стороны допускали довольно болезненные для самолюбия выпады личного характера, взаимная неприязнь.

Севастьянов обвинял, в частности, Бурматова в краже тиража предвыборных газет. Уже после выборов эти газеты, перемешанные с навозом, оказались у дома Севастьянова. В этом хулиганстве Севастьянов также усмотрел проделки БИНХа.

Казалось бы, статус помощника депутата Госдумы В.Гартунга гарантирует А.Севастьянову безопасность. Однако атака силовиков на Михаила Юревича, покровителя экс-омбудсмена, закончившаяся возбуждением уголовного дела в отношении него, затронула «питомца» бывшего губернатора.

Ещё одним фактором стала явно не мужская мстительность г-на Бурматова.

Оба фактора привели к возбуждению уголовного дела уже в отношении А.Севастьянова (ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»), а затем у его семьи группа выходцев из МГЕР, близкая к В.Бурматову, начала «отжимать» автомобильные стоянки у семьи экс-омбудсмена, которые Юревич передал ему «в кормление».

Воспользовавшись тем, что Юревич стал «персоной нон-грата», молодые шакалы-«молодогвардейцы» с радостью принялись делить добычу, вцепившись зубами в те куски бизнеса, которые им позволили оторвать.

Кроме того, как считают эксперты «УралДейли.ру», одной из причин бед и неприятностей Алексея Михайловича стали напряженные отношения с Управлением ФСБ по региону — опять-таки из-за близости Севастьянова и Юревича.