Южноуральская прокуратура предписала убрать «шлагбаум Дубровского» у Челябинского оперного театра

Как стало известно «UralDaily.ru», прокуратура Центрального района г.Челябинска по обращениям местных жителей и предпринимателей провела проверку по вопросу законности установки шлагбаума и столбов, препятствующих проезду со стороны улицы Цвиллинга к зданию Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И.Глинки в г. Челябинска.

Здание театра, расположенное в конце пешеходной зоны «Кировка» в самом центре Челябинска, является объектом культурного наследия регионального значения.

Его «культурный ландшафт», по мнению прокуратуры, нарушает шлагбаум, прозванный в народе «шлагбаумом Дубровского».

С его появлением связана в Челябинске таинственная история…

«Проверка показала, что в зоне охраны вышеуказанного объекта культурного наследия, на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании МАУ «Кировка», со стороны улицы Цвиллинга в г. Челябинска установлены шлагбаум и столбы с цепью, чем нарушены права граждан на беспрепятственный проезд автотранспортных средств к зданию театра и расположенной вблизи детской школе искусств № 7 г. Челябинска, в том числе, для осуществления высадки (посадки) пассажиров.

По результатам проверки прокурором главе города Челябинска и директору МАУ «Кировка» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства», — говорится на официальном сайте прокуратуры Челябинской области.

Хорошо известно, что шлагбаум перед Челябинским оперным театром распорядился установить губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На заседании правительства в начале 2017 года губернатор внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром:

«Необходимо убрать с территории, прилегающей к оперному театру парковки автотранспорта и организовать зоны культуры. Ни платных, ни стихийных парковок у здания театра оперы и балета быть не должно! У территории возле объекта культурного наследия региона должен быть соответствующий вид. Необходимо вернуть театру образ, который вызывает душевный трепет».

При этом раньше особого «душевного трепета» перед искусством «давильщик металла» не обнаруживал.

Странное поведение губернатора разъяснили журналисты из его пула, передав в правительственной газета «Южноуральская панорама» его слова, не вошедшие в пресс-релиз. Оказывается, Дубровскому попенял на парковки у театра какой-то «важный гость»:

«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю. Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».

По мнению Дубровского, в Челябинске «заигрались» с парковками.

«Почему другие это видят, а мы сами не видим? Мы действительно к этому привыкли, к этой катастрофе бескультурья», — заявил он.

Кто был этим «большим гостем», подвигнувшим Бориса Александровича говорить о несвойственных ему материях, — так и осталось загадкой. Но по-видимому эта была госпожа Ямпольская, главный редактор газеты «Культура», протеже режиссёра Никиты Михалкова, а с недавних пор и депутат Государственной Думы от Челябинской области по спискам «Единой России».