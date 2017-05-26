Патриот Костя Цыбко

Близится приговор в отношении обвиняемого в получении взяток в особо крупных размерах бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко. Государственный обвинитель запросил для «бедного Кости» 14 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В колонию Косте не хочется, даже на день. Он привык жить красиво, привык жить хорошо.

Да как хорошо, просто как животное, но качественно и «всё на высшем уровне».

Не просто есть, пить и совокупляться, а кушать фуагру, вкушать французский коньяк и пользовать тёлочек-моделей.

Дружить с Мишей Юревичем, выпивать с ним, дарить Кристинке редкие британские авто, весело проводить время у него дома в доме на челябинской Рублёвке, кутить в московских кабаках, летать на острова в Тихом океане — все эти гламурные подробности прожигателя жизни мы узнали на судебном процессе.

Никто не знает, что полезного для общества и страны сделал этот красавчик-паразит с холёным лицом и наманикюренными ногтями. Охаживал престарелых, но влиятельных дам, метил в светские львы, числился «завидным женихом» в глянцевых таблоидах и сам называл себя «скромно» — «редким экологом».

А ещё он, вы не поверите, патриот!

Тех, кто следил за судебным процессом в Озёрске, неприятно поразило хамство, самоуверенность и наглость Кости. Он гневно обличал генералов ФСБ и руководителей подразделений Следственного комитета России, следователей по особо важным делам и прокуроров. Он называл их лжецами, дураками, мошенниками, ворами — он, обвиняемый в получении взяток паразит.

Ты в кого пальчиком тыкаешь, лапиндос ушастый?

Он ржал над судьями и прокурорами, грозил карами за преследование его, честнейшего человека, говорил журналистам, что накажет, посадит, уничтожит наглецов, посмевших его в чём-то обвинять.

Изображал на судебном процессе пантомиму, гневно указывал перстом на участников процесса, воздевал руки к небу, а очи горе.

Даже когда прокурор попросил суд назначить Цыбко суровое, но справедливое наказание, Костя не унялся и начал обличать представителя гособвинения, которая якобы всё извратила и всё наврала в обвинительном заключении.

Даже тогда он был уверен, что он по-прежнему хозяин положения, хозяин жизни, а все остальные — грязь под его ногами, чернь, челядь.

Он думал, что он по-прежнему что-то из себя представляет, что у него есть влиятельные покровители, забывая или не хотя верить, что все покровители вышли и сами скоро загремят в цугундер, а сам он — просто Костя, попавший под каток правосудия точно также, как ежедневно попадают под него «обычные люди» без сенаторского прошлого и друга-губернатора.

То, что его посадят, дошло до Кости только за считанные недели до обвинительного приговора. Тогда он с лёгкостью предал своего покровителя Юревича, сообщив между делом, что взятки из Озёрска предназначались ему.

А потом он перепугался ещё больше и заказал статью своему то ли однокурснику, то ли однокласснику — журналисту «Ура.ру» Серёже Леонову, какой он хороший и вообще патриот.

Патриот, Карл! Взяточник, коррупционер, прожигатель жизни, фанфарон и предатель.

Какие же заслуги ставит себе Костя? Самая главная — он не сбежал за границу, хотя и мог! Патриот!!!

«Все депутаты Госдумы и сенаторы, в отношении которых возбуждались уголовные дела, скрылись в Великобритании, Хорватии, Прибалтике, Франции, на Кипре и в других странах. По подсчетам «URA.RU», девять парламентариев только из прошлого созыва сейчас находятся за границей. Что примечательно, по четыре человека представляют КПРФ и «Справедливую Россию», а двое — беспартийные.

Последний побег от правосудия связан с именем уроженца Нефтеюганска (ХМАО) справедливоросса Ильдара Самиева. Уехали Алексей Митрофанов, Илья Пономарев, Олег Михеев. Скрылись за рубежом коммунисты Владимир Бессонов, Николай Паршин и убитый в Киеве Денис Вороненков. Бывший единоросс и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич после истечения депутатских полномочий и неприкосновенности сначала вылетел в Израиль, а сейчас находится в Великобритании, где, по официальной версии, проходит медобследование. На родине его обвиняют в получении взяток. Беспартийный экс-сенатор Сергей Пугачев прячется во Франции.

Единственным парламентарием, который остался в стране после предъявления обвинений в коррупции, оказался челябинский единоросс Константин Цыбко. У него были все возможности уехать из страны: неприкосновенность, свобода передвижения, дипломатический паспорт на руках, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подписывала отпуска за границей, не сомневаясь, что он вернется и будет бороться за свою репутацию. В последней декларации экс-сенатор указал 24 млн рублей дохода, заработанные с помощью инвестиционных фондов. И имел возможность улететь в любую страну мира.

Константин Цыбко мог бы сейчас греться у моря в теплой стране. Но он остался и уже второй год судится, борется за свое честное имя...», — пишет за Леонова Цыбко либо наоборот.

Это поступок настоящего патриота, сомнений нет. Не сбежал.

А почему не сбежал?

Потому, что был уверен, что ничего ему, обладающему такими покровителями, такими связями и такими деньгами, не грозит. Обычная Костина наглость. Если он уже после оглашения сроков лишения свободы прокурором наглеть не перестал, то что же тогда, когда Юревич ещё был при власти и без уголовки, говорить.

Был уверен, что дело развалят, и он поржёт, поглумится надо всеми вместе с другом Мишей и тёлкой его Кристиной на белоснежном пляже у кромки океанского прибоя.

Теперь конечно Костя локти кусает, что не подался в бега, теперь вот пытается при помощи Серёжи Леонова представить себя патриотом.

В чём же патриотизм Кости? Что пил французский коньяк, не импортозамещая, а баловался напротив — с отечественными моделями и путанами?

А вот в чём оказывается:

«Несмотря на то, что Цыбко считает свое дело сфальсифицированным, он ни разу за несколько лет преследования не высказался против страны. А на одном из последних заседаний просил приобщить грамоты от президента Владимира Путина и спикера Валентины Матвиенко.

Глава государства накануне на встрече с актером Евгением Мироновым назвал «дураками» силовиков, нагрянувших с обысками к худруку московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову, проходящему всего лишь свидетелем по делу о хищениях. Константин Цыбко считает, что его дело вели ровно такие же «дураки»:

«Ошибочно считать, что я борюсь с СКР, ФСБ или прокуратурой. Есть конкретные „дураки“, которые фабрикуют дела и бросают тень на правоохранительную систему. Они зарождают недоверие к правоохранительной системе. Это опасно, и с этим надо бороться. Некоторые обвиняемые, сбежавшие за границу, хают наше правосудие, уверяют, что в России в суде не найти справедливости. А я верю, что у нас правовое государство, признаю, что есть издержки — конкретные „оборотни“, с которыми борется система. Поэтому и просил сделать процесс открытым, приглашаю журналистов на заседания. Чтобы они видели, что проблема не в системе, а в конкретных „дураках“».

Ах, вот в чём дело, оказывается! Грамота от Матвиенко и Путина. И что же там написано? Ну, видимо что-то про то, что сидел столько-то лет в Совфеде Костя Цыбко, сидел и не отсвечивал, послушно жал на кнопки и поднимал ручонку. Видимо такие грамотки «за выслугу лет» раздавались всем членам, прямо скажем, не особенно полезной для общества и государства верхней палате нашего парламента, где сидят отставные чиновники, губернаторы, олигархи и такие вот лощёные хлыщи, как Костя с «мохнатой лапой».

Работка не обременительная, прямо скажем. Оставляет много свободного времени для весёлого досуга.

Например, чтобы стареньких богатых тётушек с ещё неугасшим либидо ублажать.

И как ловко вернул про путинских «дураков», режиссёра Серебренникова. Ты-то здесь при чём, чучело?

Что там дальше? А, не с системой, граждане судьи, не с системой, а с дураками боролся Костя Цыбко. Помилуйте, какое хамство в адрес сотрудников ФСБ, прокуратуры и СКР. Какие-то дураки из ФСБ, прокуратуры и СКР вздумали помешать Косте на пару с Мишей прожигать жизнь на деньги налогоплательщиков да воровать, только и всего.

Не путайте с Навальным, граждане судьи, Костю Цыбко. Не путайте с Ходороковским. Да какой он оппозиционер. Он же из «Единой России».

У Кости сжалось очко, которое он наверняка тоже депилирует по моде столичных снобов и метросексуалов, — в ожидании с соприкосновения с тюремной парашей или известным органом активно настроенного сокамерника. Ему уже кто-то сказал, что всё его хамство в адрес конкретных силовиков «зачтётся» при вынесении приговора. И не в сторону его смягчения.

Все его выпады в сторону уважаемых в обществе людей, которые, между прочим, назначались и утверждались в должности директором ФСБ, председателем СКР, Генеральным прокурором, а также президентом Российской Федерации, — учтутся при вынесении приговора.

По полгодика этак за каждого «дурака» в адрес людей в погонах, нормально, как считаете?

Нет, Костя. Не дураки из всех силовых ведомств сбежались тебя, такого честного, судить и обвинять. А это ты дурак, что не каялся, а хамил, думая, что схватил Бога за бороду.

Грамотки не помогут. Сидеть ты будешь, причём за дело.

Ни тени раскаяния на холёном лице коррупционера. Никаких извинений. Хамство продолжается, и наказание будет суровым и справедливым.

«Константин — единственный, кто не сбежал. Он говорит: „единороссы не бегают“. Вот и посмотрим, Цыбко глупец или патриот», — вывод статьи на «Ура.ру».

Ну конечно глупец. И наглец. И хам. И негодяй. И вор. Мы в этом уверены. А суд — подтвердит.

«На разбирательстве по делу Цыбко сейчас идут прения. После этого обвиняемый выступит с последним словом, и суд огласит вердикт. На вынесение приговора собирается приехать вся челябинская пресса», — заключают «урашки».

Да, мы тоже придём на приговор. Хочется посмотреть, какое будет выражение лица наглого хама, уверенного в своей безнаказанности, когда ему огласят приговор и наденут наручники в зале суда.

Как сползёт с лица словно грязь выражение наглого превосходства холёного красавчика и все увидят подлинную личину паразита и лицемера.