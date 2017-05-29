Проблемы челябинских садоводов не решают с откровенным «садизмом»

Государственный инспектор по пожарному надзору Ольга Ремезова заострила внимание председателей СНТ о проблеме весной в садоводческий товариществах — это сжигание мусора на участках, что приводит к неминуемому возгоранию близстоящих построек. Инспектор рассказала о ежедневных рейдах в рамках проверки СНТ о наличии мусора и сжигание травы на участках, а также напомнила об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Административные штрафы (ст. 20.4 КоАП РФ) на граждан составят от 2000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 400000 до 500000 рублей.

Выслушав инспектора по пожарному надзору о штрафах и ответственности перед законом, председатели стали задавать актуальные вопросы.

«Влияет ли качество дороги на оперативный приезд пожарных на место возгорание?» — задаёт председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев, наболевший и трудно решаемый вопрос.

Напомним: единственная дорога, ведущая к СНТ давно стала не проезжей и ремонт, даже ямочный, делать не хотят. На протяжении четырёх лет председатель ведёт переписку с администрацией района, города, дорожными службами и конца дорожной эпопеи невидно.

После публикаций о сложившейся ситуации на сайте ИА «УралДейли.ру» чиновники решили «отремонтировать» дорогу. Только вот ремонтом это не назовёшь — ямы были засыпаны шлаком, который был вымыт первым же сильным дождём (22, 23 мая).

Узкая проезжая часть и разросшиеся деревья по обочинам порой не дают возможность безаварийного проезда автомашинам, а рейсовый автобус занимает всю ширину дороги, что неминуемо может привести к дорожному происшествию. Добиться спила веток свисающих над дорожным полотном до сих пор не удаётся.

Глава Ленинского района города Челябинска Александр Орёл рекомендовал обратиться в Управление дорожного хозяйства к Александру Шабалину.

Шабалин в свою очередь уже «открестился» от улицы Добротной, ведущей к СНТ «Трубопрокатчик-2», — дорога является ведомственной и не находится на обслуживании Управления, но при этом не уточнил, к какому ведомству она приписана.

Горы мусора на краевых дорогах города и около СНТ, к сожалению, становятся нормой.

За вывоз несанкционированных свалок ответственности на себя взяла Администрация района.

Александр Орёл утверждает, что свалки вблизи СНТ организовывают сами садоводы. Можем поспорить, что это не так!

Вряд ли садоводы СНТ «Трубопрокатчик-2» выкинули такое количество непригодных запчастей для автомобилей, отходы от производства пластиковых окон. А чтобы не стоял вопрос, где найти деньги на вывоз мусора, надо организовать рейд, зафиксировать нарушителей и штрафовать.

Нам любезно предоставил видео неравнодушный гражданин, где чётко видно, кто мусорит на самом деле.

Одна из острых проблем старых садоводческих товариществ, основанных ещё в середине прошлого века — это заброшенные участки. Десятилетиями не обработанные участки несут в себе угрозу сильнейшего возгорания — сухая трава, высохшие деревья готовы вспухнуть в любой момент.

Председатель СНТ «Станкостроитель-1» с дрожью в голосе просила помощи у представителей спасательного ведомства решить вопрос с «камышовым полём», за территорией СНТ из-за которого, ежегодно сгорают по 4-5 садовых домика. Но пожарные в данной ситуации способны только сфотографировать происходящее, подготовить информационное письмо и пожать плечами.

Председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев внёс предложение, как наиболее эффективно использовать заброшенные садовые участки — передать нуждающимся многодетным семьям, продать желающим и уменьшить бюрократическую проволоку в оформление данных участков.

Районный глава Александр Орёл с интересом отреагировал на предложение и пообещал решить данный вопрос с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко.

Председатели СНТ обсудили наболевшие темы с районной администрацией и представителями ведомственных структур, но у них осталось ощущение того, что опять все решения останутся только на словах.