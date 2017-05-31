Челябинские чекисты «приземлили» криминального хозяина Чебаркуля, у которого сам мэр ходил в сявках

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской выявлена и пресечена преступная деятельность бывшего заместителя главы Чебаркульского городского округа Алексея Сафонова.

Четырежды судимый рецидивист, тесно связанный с ОПС «Турбазовские» (один из главарей преступного сообщества экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский, тоже находящийся в оперативной разработке ФСБ, ждёт приговора в СИЗО ФСБ «Лефортово»), также выходец из Миасса Сафонов держал в кулаке город Чебаркуль, поставив в главы свою марионетку Андрея Орлова, «метеоритного мэра», который с послушностью сявки сдавал миасскому пахану муниципальные активы Чебаркуля в сфере ЖКХ.

Уголовник с тремя судимостями фактически руководил городом, его называли «теневым мэром Чебаркуля», хотя он был всего-навсего замом Орлова, бездарной и жалкой личности, носящийся со своим метеоритом, как дурак со свистулькой. Безвольная тряпка с лицом несколько дебильного мальчугана вылетела с должности градоначальника, а чекисты начали наводить порядок в курортном городе, превращённом тандемом Орлов-Сафонов в грязную помойку, вцепившись в ляжку Сафонова с цепкостью бульдогов.

Сделать это было непросто — негодяй постоянно юлил, воздействовал на следствие, выходил из СИЗО «подлечиться», платил огромные залоги, но всё-таки крепко «присел» поле попытки подкупить самопровозглашённого «коммунального омбудсмена», толстячка-депутата Толика Вершинина.

В 2010 году Сафонов, будучи руководителем муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Чебаркульского городского округа, принял у директора коммерческой организации работы по муниципальному контракту, которые были выполнены не полностью, получив за это взятку в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.

Также, в период с 2011 по 2012 годы получил взятку от представителя хозяйственной организации более 2 миллионов рублей за общее покровительство при заключении контракта на ремонт теплотрасс.

Суд вынес Сафонову приговор по уголовному делу, расследованному СУ СК по оперативным материалам УФСБ, за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в сумме 11 миллионов 100 рублей.

Подонку вменялись ещё две статьи УК РФ, однако она из них, 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» была не применена в связи с отсутствием состава преступления, а ст. 285 «Превышение полномочий» — в связи с истечением срока давности.