Задержана тёща бизнес-парнёра Юревича по «Макфе», дойдёт ли очередь до мамы с папой, воспитавших подонка и вора?

Как стало известно «UralDaily.ru», силами бойцов ФСБ задержана тёща компаньона бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича, депутата Государственной Думы Вадима Белоусова — 75-летняя Маргарита Бутакова, которая начинала свою карьеру в структурах Юревича, работая на Первом хлебокомбинате бухгалтером.

На старушку записаны несколько фирм, связанным с Юревичем, но главным активом престарелой «зиц-председательши» можно считать 20%-тная доля в доведённой до банкротства строительной компании «Гринфлайт» (другим крупным акционером СК является бывший водитель и советник Юревичв Александр Москалюк, фигурант «медицинского дела», сбежавший от правосудия в Израиль).

Будет неплохой довесок к тем 2,4 миллиардам рублей взяток по «дорожной революции» и скромными на фоне этой впечатляющей суммы взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко «всего лишь» на 26 миллионов.

Имея старушку в СИЗО, можно также продолжить расследование и по «дорожным делам». Задержание директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника депутата Государственной Думы РФ Вадима Белоусова — Андрея Чуркина — наверняка связано с задержанием бабульки.

Было бы неплохо, имея бабушку, добиться также показаний против зятька — Белоусова, которого недаром называют «кошельком Юревича». Он знает немало мрачных тайн о Михаиле.

Скорее всего, Белоусов не станет дожидаться постановки вопроса Генеральной прокуратурой о снятии с него депутатской неприкосновенности перед Госдумой и возбуждения уголовного дела, а с радостью сольёт силовикам милого дружка.

Ну и мы все ожидаем конечно скорого ареста родителей Миши — Натальи и Валерия Юревич, этой самой богатой в России четы пенсионеров, на которых сынок зарегистрировал свой основой актив — ОАО «Макфа».

Будет только справедливо, если старички ответят за то, что воспитали подонка и самого грандиозного в истории Южного Урала вора и жулика. А также роскошествовали на украденные сыном денежки в то время, как многие пенсионеры, честные труженики, копаются в мусорных баках.

«Ну вот, не успели мы, дорогие читатели, в комментарии от 14:00 сообщить вам о возможном скором аресте родителей Юревича и гендира «Макфы» Белоусова-младшего, как уже пошла информация, что была задержана тёща Белоусова-старшего 75-летняя Маргарита Бутакова. Снаряды ложатся всё ближе и ближе. И тот из подельников Юревича, кто ещё не успел добровольно сдаться, теперь трясётся. Но суровая кара закона и беспощадный меч правосудия настигнет каждого, где бы он и в каком статусе сейчас не находился. Поэтому не нужно прятаться тем из команды Юревича, кто ещё не успел сдаться на милость властям, необходимо срочно явиться в ближайшее отделение полиции и написать явку с повинной», — дружески предупреждают будущих подельников (ну или свидетелей — выбор за ними) Михаила Юревича хорошо информированные и компетентные читатели сайта «УралДейли.ру».