Задержана тёща бизнес-парнёра Юревича по «Макфе», дойдёт ли очередь до мамы с папой, воспитавших подонка и вора?

31.05.2017 г., 22:18
Хочешь, копай по «Гринфлайту», а хочешь — по дорогам!
Юревич уголовное дело

Как стало известно «UralDaily.ru», силами бойцов ФСБ задержана тёща компаньона бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича, депутата Государственной Думы Вадима Белоусова — 75-летняя Маргарита Бутакова, которая начинала свою карьеру в структурах Юревича, работая на Первом хлебокомбинате бухгалтером. 

На старушку записаны несколько фирм, связанным с Юревичем, но главным активом престарелой «зиц-председательши» можно считать 20%-тная доля в доведённой до банкротства строительной компании «Гринфлайт» (другим крупным акционером СК является бывший водитель и советник Юревичв Александр Москалюк, фигурант «медицинского дела», сбежавший от правосудия в Израиль).

Силовики могут инициировать расследования нового перспективного эпизода в уголовном деле Юревича — «жилищном»:  20 высотных домов микрорайона «Академ Риверсайд» СК «Гринфлайта» оказались замороженными из-за афер бывшего губернатора и его челяди — подставных акционеров.

Будет неплохой довесок к тем 2,4 миллиардам рублей взяток по «дорожной революции» и скромными на фоне этой впечатляющей суммы взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко «всего лишь» на 26 миллионов.

Имея старушку в СИЗО, можно также продолжить расследование и по «дорожным делам». Задержание директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника депутата Государственной Думы РФ Вадима Белоусова — Андрея Чуркина — наверняка связано с задержанием бабульки.

Было бы неплохо, имея бабушку, добиться также показаний против зятька — Белоусова, которого недаром называют «кошельком Юревича». Он знает немало мрачных тайн о Михаиле.

Скорее всего, Белоусов не станет дожидаться постановки вопроса Генеральной прокуратурой о снятии с него депутатской неприкосновенности перед Госдумой и возбуждения уголовного дела, а с радостью сольёт силовикам милого дружка.

Ну и мы все ожидаем конечно скорого ареста родителей Миши — Натальи и Валерия Юревич, этой самой богатой в России четы пенсионеров, на которых сынок зарегистрировал свой основой актив — ОАО «Макфа».

Будет только справедливо, если старички ответят за то, что воспитали подонка и самого грандиозного в истории Южного Урала вора и жулика. А также роскошествовали на украденные сыном денежки в то время, как многие пенсионеры, честные труженики, копаются в мусорных баках.

«Ну вот, не успели мы, дорогие читатели, в комментарии от 14:00 сообщить вам о возможном скором аресте родителей Юревича и гендира «Макфы» Белоусова-младшего, как уже пошла информация, что была задержана тёща Белоусова-старшего 75-летняя Маргарита Бутакова. Снаряды ложатся всё ближе и ближе. И тот из подельников Юревича, кто ещё не успел добровольно сдаться, теперь трясётся. Но суровая кара закона и беспощадный меч правосудия настигнет каждого, где бы он и в каком статусе сейчас не находился. Поэтому не нужно прятаться тем из команды Юревича, кто ещё не успел сдаться на милость властям, необходимо срочно явиться в ближайшее отделение полиции и написать явку с повинной», — дружески предупреждают будущих подельников (ну или свидетелей — выбор за ними) Михаила Юревича хорошо информированные и компетентные читатели сайта «УралДейли.ру».

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

МаRфа

Гринфлайт и Академ - это лишь эпизоды.
11 лет ежемесячно  стригли "овец"-челябинцев, сдирая "шкуру" на, как бы, ремонты домов? Миллионы квадратных метров? И не по рублю с кв.м ?  Жадность фраеров губит ?  Держал  жкхшный общаг кто? Сашка или Вовка ? А учредитель-всё та же тёща ?

Читатель

МаRфа забыли про ночной дозор, некоторые и сейчас стригут бизнес в строительстве.

подрядчик

 я могу дать полные данные о том с  кем (ФИО) и как заключались договора и как потом кидали работяг. и их работодателей (есть решения суда)  Эта строителльная тема не только дольщиками заканчивается. Стоителей кинули минимум на 5 000 000  - 45 000 000  рублей. на организацию. Знаю о том как люди после этого практически в петлю лезли

МаRфа

Недооцениваете размах. Через укашку  (90% в уставном фонде - тёщины)шли бюджетные деньги на ЖКХ. То есть не только деньги горожан бесследно исчезали в этой "чёрной" дыре ? Там поболе 3 млрд.украдено ?

барс

Сбываются то ,что писал Андрей. И гринфлайт и "дорожная "революция. И по-моему это конец всей империи ОПС макаронники.

Гость

ОПС Голубые

взгляд

А Bogner Мише к лицу! Красавчег!!

Анатолий

Фигура бывшего рэкетира, ставшего депутатом Госдумы, градоначальником, Губернатором, всегда заслоняла не менее преступную фигуру его изобретательного папы, Валерия Михайловича, талантливого пройдохи и махинатора. В то время, когда отпрыск ещё пробовал свои силы на криминальном поприще, водя хороводы с местной преступной шпаной, папа Валера успешно проворачивал операции с продовольственными товарами в сельских районах уральских областей (Облколхозстройобъединение было для него надёжной официальной крышей, к сожалению почти все документы того периода были предусмотрительно уничтожены преступниками в смутные перестроечные годы). Я неоднократно указывал в своих комментариях, что идея и организация скупки на корню мукомольной компании "Макфа" были заслугой папы Валеры, а не туповатого криминального быка сына Миши.
Миша должен нести ответственность за свои преступления на должностях челябинского мэра и Губернатора. А вот за преступления в сфере экономической деятельности всех организаций и фирмочек, принадлежащих семейному клану, должен по полной ответить конструктор воровских инициатив, локомотив масштабных афёр и основной контролёр шулерских цепочек, пенсионер Валерий Михайлович. Давно их верёвочка вьётся, и пора уже ставить справедливую точку.

Хельга

А  еще манхеттен и алмаз и родник давайте копнем

Гоги

Очень долго читаю Ваш сайт. Респект и уважуха! Правду глаголите , и с меня Истомин отжимал..., через зама своего. Как там его фамилиятатарская? . Но дело прошлое. А вот на ЧТЗ - это тема. Гаденыш зам главы администрации мне прямо угрожал о вознокнвении проблем с бизнесом если я не приду "ПООБЩАТЬСЯ". ПАДОНКИ одно слово.

К.В.

Следакам надо обязательно выявить всех: 1.) Бывших менеджеров, пострадавших от действий Юревича ;  2.) Бывших сотрудников, пострадавших от действий менеджеров Юревича .... n.) Всех лиц  в чью  " голову бросались и буханками хлеба"  на предприятиях Юревича - а таких много. Они много знают... Они  так же смогут стать свидетелями преступлений...

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