Предъявлены обвинения «московскому» директору «Макфы» и тёще Белоусова, они обвиняются в посредничестве в передаче взятки Юревичу

Как стало известно «UralDaily.ru», Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации предъявлены обвинения ранее задержанным директору Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.
По ходатайству следователя в отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«Расследование уголовного дела о получении Михаилом Юревичем взяток от предпринимателей в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог продолжается», — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, как ранее сообщало ИА «УралДейли.ру», на старушку Бутакову записаны несколько фирм, связанным с Юревичем, но главным активом престарелой «зиц-председательши» можно считать 20%-тная доля в доведённой до банкротства строительной компании «Гринфлайт» (другим крупным акционером СК является бывший водитель и советник Юревичв Александр Москалюк, фигурант «медицинского дела», сбежавший от правосудия в Израиль).
Силовики могут инициировать расследования нового перспективного эпизода в уголовном деле Юревича — «жилищном»: 20 высотных домов микрорайона «Академ Риверсайд» СК «Гринфлайта» оказались замороженными из-за афер бывшего губернатора и его челяди — подставных акционеров.
Будет неплохой довесок к тем 2,4 миллиардам рублей взяток по «дорожной революции» и скромными на фоне этой впечатляющей суммы взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко «всего лишь» на 26 миллионов!
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