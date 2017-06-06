Цыбко готовится к последнему слову, накатал 580 страниц

Как стало известно «UralDaily.ru», суд над бывшим челябинским сенатором, другом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Константином Цыбко — выходит на финишную прямую.
Как и Юревич, Цыбко обвиняется в получении взяток, Миша — побольше (больше 3,4 млрд рублей), Костя — поменьше (17,5 млн рублей).
Государственное обвинение запросило у суда для экс-сенатора 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.
Сам он естественно считает себя невинной овечкой и просит себя оправдать, каждый раз угрожая разоблачить, наказать, посадить следователей, прокурора… ну и наверное скоро судью, который вынесет приговор?
В настоящее время завершаются прения. Пока витийствует адвокат Кости. Среди наиболее его странных аргументов, цитируем: «Адвокат Константин Коваленко заявил, что у Цыбко не было никаких контрольных или надзорных функций, что могли бы повлиять на назначение Евгения Тарасова сити-менеджером Озёрска. Поэтому он не мог оказывать будущему главе администрации «запретки» покровительство при решении данного вопроса…»
Интересно, может ли дружок и собутыльник губернатора лоббировать назначение главы города, если учесть, что губернатор поставил его неформальным «смотрящим» над Озёрском? Ведь мы же говорим об ОПС, верно?
Как бы то ни было, но адвокат скоро закончит вещать и поражать суд своим аргументами, а затем мы сможем насладиться искрометной речью, то бишь последним словом подсудимого Кости Цыбко.
Не сомневаемся, что будут использованы лучше приёмы ораторского искусства — от Цицерона до Гитлера.
Будут указующие персты, проходы вдоль судейского места, воздевание рук — в общем, всё то, чем нам уже сумел запомниться бывший сенатор на судебном процессе.
Сколько это продлиться, сказать сложно, управится ли суд до осени. Ведь последнее слово подсудимого составляет талмуд на 508 страниц. Наверное, это рекорд?
Утешает лишь то, что Костя обещал не зачитывать их все.
После этого спича судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора и Константина Цыбко посадят.
Оправдательный приговор не возможен в принципе, и по многим причинам. Чай, не Навальный.
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