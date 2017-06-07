Работники обанкроченного «Челябавтотранса» попросили вернуть долги… Путина

Похоже, только «добрый царь» может вмешаться в ситуацию и наказать «злых бояр», — считает российский народ
Около 150 работников обанкроченного МУП «Челябавтотранса» провели на Алом поле пикет с требованием погасить образовавшиеся долги. «Денег нет, но вы держитесь», — сказали отцы города, похерив автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров, предложив в счёт долгов… забирать стулья и столы из офиса директора.
За два месяца водители и кондукторы недополучили 27 миллионов рублей, некоторым работникам задолжали 100 тысяч рублей и больше.
Интересно, что на пикете люди держали транспаранты не только адресованные к администрации Челябинска, но и просили президента России Владимира Путина повлиять на бездушных чиновников.
Также пикетчики «беспокоили» губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Но всё-таки народ российский, народ-богоносец больше возлагает надежды на «доброго царя». Собственно говоря, этим и сильна Русь-матушка.
Вы уж Владимир Владимирович, не подведите!
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