Юревича можно официально считать беглецом, и не только коррупционером, но и предателем

В день ареста имущества и банковских счетов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, то есть 6 июня 2017 года, истёк срок так называемого «лечения» обвиняемого в астрономической сумме взяток (на 26 млн и 3,4 млрд рублей) олигарха у лондонских «госпитальеров».

Новых документов о продолжении лечения в клинике Лондона адвокат Юревича «тамплиер» Игорь Трунов не представил.

В принципе и до этого было ясно, что писульки лондонских эскулапов — филькина грамота, но теперь и их нет.

С этого момента Юревич — беглец, он скрывается от российского правосудия.

То, что Юревич «ударился в бега», говорит о том, что он косвенно виновен.

Ждём реакции Интерпола.

У объявленного в международный розыск взяточника отныне только один путь — позорная стезя предательства и активного сотрудничества с западными разведками в надежде получить политическое убежище.

Не исключено, что суд и приговор над Михаилом Юревичем пройдёт заочно, как в своё время над предателем Борисом Березовским, также скрывающимся от российского правосудия в столице Соединённого королевства.

Интересно, что в настоящее время тёзка Юревича, спонсор внесистемной российской оппозиции Михаил Ходорковский, также обвиняемый в России в совершении тяжкого преступления, — тоже находится в Лондоне.