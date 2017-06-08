Юревича можно официально считать беглецом, и не только коррупционером, но и предателем

08.06.2017 г., 15:57
Бывший губернатор Челябинской области ударился в бега
Юревич сбежал

В день ареста имущества и банковских счетов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, то есть 6 июня 2017 года, истёк срок так называемого «лечения» обвиняемого в астрономической сумме взяток (на 26 млн и 3,4 млрд рублей) олигарха у лондонских «госпитальеров».

Новых документов о продолжении лечения в клинике Лондона адвокат Юревича «тамплиер» Игорь Трунов не представил.

В принципе и до этого было ясно, что писульки лондонских эскулапов — филькина грамота, но теперь и их нет.

С этого момента Юревич — беглец, он скрывается от российского правосудия. 

То, что Юревич «ударился в бега», говорит о том, что он косвенно виновен.

Ждём реакции Интерпола.

У объявленного в международный розыск взяточника отныне только один путь — позорная стезя предательства и активного сотрудничества с западными разведками в надежде получить политическое убежище.

Не исключено, что суд и приговор над Михаилом Юревичем пройдёт заочно, как в своё время над предателем Борисом Березовским, также скрывающимся от российского правосудия в столице Соединённого королевства. 

Интересно, что в настоящее время тёзка Юревича, спонсор внесистемной российской оппозиции Михаил Ходорковский, также обвиняемый в России в совершении тяжкого преступления, — тоже находится в Лондоне.

Двум Михаилам есть о чём поговорить…

Вам шарфик повязать или чайку плеснуть?

Напомним, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», суд арестовал имущество и счета Юревича на сумму 3 млрд рублей.

Стало известно о начале продажи бизнес-активов беглого экс-губернатора.

Алексей Епифанов, фото из открытых источников

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Комментарии

Иван

Позор, если он там Родину нашу предает. Анафема ему и его родителям и детям. Позор, мог бы спокойно отбыть срок и выйти с чистой душой. А папаша и мамаша его позор, они обман церкви и по слухам они пытаются заказать через колдунов смерти всех силовиков. кто расследуют дело их сына. Черти вы,семья Юревича. Хочук Севастьянову, покайтесь, пидите с СКР и ФСБ и всена духу про  козни Юревича. Тогда мы прихожанеготовы просить, чтобы Вас    сильно не осудили.Наша паства решили  не длпускать в наши церкви родных Юревича, они нам не прихожане.

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