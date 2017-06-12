«Миньоны Навального» провели в Челябинске «митинг с уточками», на этот раз — с надувными

«Миньоны Навального», как остроумно назвал фанатов оппозиционера украинский видеоблоггер Анатолий Шарий, провели в Челябинске «митинг против коррупции». Сложно сказать, кому, помимо «ядерного электората» «борца с коррупцией» — школоты, праздных зевак, демшизы, городских сумасшедших и «грантоосваивателей» захотелось в праздничный День России вместо более приятного и полезного времяпрепровождения переться в сквер им.Колющенко, стоять в очереди к металлоискателям и слушать однотипные речуги местных вождей, выслуживающихся перед московскими кураторами, и давно сбрендивших общественных активистов.

Однако заметим, что таких дебилов набралось порядочно, по оценке ГУ МВД по региону, — около 2,5 тысячи человек. Ну, Челябинск город большой, и какое-то количество идиотов в мегаполисе-миллионнике обязательно должно быть.

Естественно, мы не причисляем к таковым праздных зевак, пришедших поглазеть на редкую концентрацию фриков и даунов в одном месте, циничных профессионалов-провокаторов, получающих денежку, и ту же самую школоту, в силу незрелости ума последней.

Да можно сказать, что за вычетом этих категорий дураков пришло не так уж и много.

«Не сотвори себе кумира», — сказано в книге более древней и куда как более мудрой, чем брошюрки ФБК. Тем, кому хочется быть «миньоном» или «хомячком» Навального, «навальнёнком» — его право и личная трагедия.

Ну, как можно запретить человеку быть идиотом и променять вечные ценности на фанатичную приверженность человеку циничному, желающему как поп Гапон подставить под дубинки полиции своих фанатов ради власти (а «гуляние по Тверской» — вместо разрешённого властями Москвы митинга на проспекте Сахарова — сродни «подвигу» двойного агента левых эсеров и царской охранки), а как показало интервью Собчак на «Дожде» — ещё и туповатому.

Но вернёмся к митингу в Челябинске.

В центре сборища расположили «куб Навального», на фоне которого делала селфи школота.

Школьники, основной, по счастью неголосующий электорат Навального, «отдавали свой голос» за кумира Лёшу также легко, как недавно запинывали патрульные машины полиции на фестивале красок в честь индуистской дьяволицы Холи. Этим лишь бы поорать и побузить.

Городские сумасшедшие более пожилого возраста цепляли «свой голос за Навального» на задницу, против чего возразить трудно.

Многие валялись на травке.

Некоторые — с гаджетами и надувными жёлтыми уточками.

Особо и альтернативно одарённые товарищи выражали желание стать уточкой Медведева, то есть жить в маленькой будке в илистом пруде и крякать, когда премьер в новых кроссовках решит покормить утку хлебушком.

Почему-то оставаться в человеческом обличье не хотелось никому из митингующих.

Полицейская собака смотрела на двуногих животных с удивлением.

Всё это конечно профит Лёхе Табалову в его будущих заграничных турне вдали от путинской России.

Собрание дебилов прошло без происшествий. Никто не задержан, не брошен в автозак гуманной челябинской властью.

Ни одно животное не пострадало.