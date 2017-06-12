«Миньоны Навального» провели в Челябинске «митинг с уточками», на этот раз — с надувными

«Миньоны Навального», как остроумно назвал фанатов оппозиционера украинский видеоблоггер Анатолий Шарий, провели в Челябинске «митинг против коррупции». Сложно сказать, кому, помимо «ядерного электората» «борца с коррупцией» — школоты, праздных зевак, демшизы, городских сумасшедших и «грантоосваивателей» захотелось в праздничный День России вместо более приятного и полезного времяпрепровождения переться в сквер им.Колющенко, стоять в очереди к металлоискателям и слушать однотипные речуги местных вождей, выслуживающихся перед московскими кураторами, и давно сбрендивших общественных активистов.
Однако заметим, что таких дебилов набралось порядочно, по оценке ГУ МВД по региону, — около 2,5 тысячи человек. Ну, Челябинск город большой, и какое-то количество идиотов в мегаполисе-миллионнике обязательно должно быть.
Естественно, мы не причисляем к таковым праздных зевак, пришедших поглазеть на редкую концентрацию фриков и даунов в одном месте, циничных профессионалов-провокаторов, получающих денежку, и ту же самую школоту, в силу незрелости ума последней.
Да можно сказать, что за вычетом этих категорий дураков пришло не так уж и много.
«Не сотвори себе кумира», — сказано в книге более древней и куда как более мудрой, чем брошюрки ФБК. Тем, кому хочется быть «миньоном» или «хомячком» Навального, «навальнёнком» — его право и личная трагедия.
Ну, как можно запретить человеку быть идиотом и променять вечные ценности на фанатичную приверженность человеку циничному, желающему как поп Гапон подставить под дубинки полиции своих фанатов ради власти (а «гуляние по Тверской» — вместо разрешённого властями Москвы митинга на проспекте Сахарова — сродни «подвигу» двойного агента левых эсеров и царской охранки), а как показало интервью Собчак на «Дожде» — ещё и туповатому.
Но вернёмся к митингу в Челябинске.
В центре сборища расположили «куб Навального», на фоне которого делала селфи школота.
Школьники, основной, по счастью неголосующий электорат Навального, «отдавали свой голос» за кумира Лёшу также легко, как недавно запинывали патрульные машины полиции на фестивале красок в честь индуистской дьяволицы Холи. Этим лишь бы поорать и побузить.
Городские сумасшедшие более пожилого возраста цепляли «свой голос за Навального» на задницу, против чего возразить трудно.
Многие валялись на травке.
Некоторые — с гаджетами и надувными жёлтыми уточками.
Особо и альтернативно одарённые товарищи выражали желание стать уточкой Медведева, то есть жить в маленькой будке в илистом пруде и крякать, когда премьер в новых кроссовках решит покормить утку хлебушком.
Почему-то оставаться в человеческом обличье не хотелось никому из митингующих.
Полицейская собака смотрела на двуногих животных с удивлением.
Всё это конечно профит Лёхе Табалову в его будущих заграничных турне вдали от путинской России.
Собрание дебилов прошло без происшествий. Никто не задержан, не брошен в автозак гуманной челябинской властью.
Ни одно животное не пострадало.
Ну, разве что штрафы выпишут организаторам, ведь заявленный лимит митинга в тысячу человек оказался значительно превышен.
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Комментарии
Кто дал право автору стать называть граждан идиотами дебилами
Человек, то есть звать президента вором - это пожалуйста, а вас идиотами - нельзя? Право выражать своё мнение даёт Конституция России, в частности, - свобода слова. Автор текста - такой же гражданин, как и собравшиеся идиоты и дебилы, и имеет право говорить и писать, что думает.
Напомни, где в конституции разрешено называть сограждан дебилами и животными?
Напоминаю - свобода мысли слова гарантируется Конституцией Российской Федерации, а именно статьёй 29.
Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Ты почитай блог своего кумира. Он тоже не стесняется в выражениях и называет дебилами и идиотами тех, кто ему не симпатичен.
Видимо ему можно, а мне нет?
Вы на митинге орали "Путин - вор"? Можешь доказать, что он вор, есть решение суда, что он вор?
Или вы можете называть ворами, кого вам захочется, а мне нельзя вас назвать идиотами и животными?
Где логика, дружок?
>Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Безусловно, другое дело что за оскорбление есть статья.
>Видимо ему можно, а мне нет?
Я правильно понимаю, что если Навальный начнёт воровать или убивать, то по твоей логике, у тебя тоже появится на это право?
>Можешь доказать, что он вор, есть решение суда, что он вор?
Но как доказать что-то в суде, если в стране нету судов? Есть лишь спектакли по этой теме.
P.S. Я понимаю, конечно, что ты лишь журналистишка из регионального никому неизвестного желтого издания, но ты хотя бы понаслышке слышал про такую вещь как "журналистская этика"?
Малоуважаемый Читатель, да, есть така статья - оскорбление. Это если написать, что Иванов Иван Иванович - такой-сякой. Есть ли ли в тексте статьи утверждение об Иване Ивановиче, что он такой-сякой? Его нет. Автор пишет - что такие-сякие - многие (но не все) навальнята. Это оценочное суждение.
Цитата:
"Однако заметим, что таких дебилов набралось порядочно, по оценке ГУ МВД по региону, — около 2,5 тысячи человек. Ну, Челябинск город большой, и какое-то количество идиотов в мегаполисе-миллионнике обязательно должно быть.
Естественно, мы не причисляем к таковым праздных зевак, пришедших поглазеть на редкую концентрацию фриков и даунов в одном месте, циничных профессионалов-провокаторов, получающих денежку, и ту же самую школоту, в силу незрелости ума последней."
Вот видите, не все идиоты и дебилы, есть ещё и профессионалы-циники и школота.
А вот когда на митинге Навального тысяча глоток больных ублюдков орёт: "Путин - вор", то это не только оскорбление, но и клевета.
А также нарушение ст.49 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует презумпцию невиновности - человек может быть признан преступником (то есть вором) лишь по решению суда.
Вот кричать о том, что вор - Навальный - можно, есть решение суда на этот счёт, причём не одно.
А орать, что вор - Путин - обозначает уголовное преступление по двум статьям УК РФ и вдобавок - нарушение Конституции РФ, Основного Закона страны.
Вы нарушаете Конституцию, ясно вам?
Презумпцию невиновости нарушали только ленинские и сталинские сатрапы и палачи, поэтому вы, орущие "Путин - вор" - ублюдки и дегенераты - не только преступники, но также вы уподобляетесь разным мразям типа сталинского прокурора Вышинского.
Так какие вы после этого, больные ублюдки, демократы? Какое вы будущее готовите России, дегенераты и выродки?
Тоталитаризм и фашизм не пройдёт, ясно вам, дауны?
Воу воу воу! Сколько абзацев-то накатал, в своё оправдание, лол! ............................................................................................................................................................
Отмодерировано:Корецкий Андрей Александрович.
Оставляю из всех твоих, действительно многочисленных абзацев, только первую строчку.
И то лишь для того, чтобы ты понял (или вспомнил), что безнаказанно оскорблять модератора - на ресурсе, который он модерирует, ещё не удавалось никому, ничтожное чмо
Иди в вечный бан, анонимный дружок
Автор такой же вор, как и его пахан. Фотки стырил с сайта 74. ру. Все до единой.
Читатель, разуйте глазоньки. Под статьёй написано: "фото из открытых источников: Дмитрия Куткина, chelyabinsk.74.ru". Воровство - это когда не указан источник заимствований. Вы вот ролик своего постите в соцсетях? Наверняка. Тоже воруете или как?
Купите себе очки, если слепы.
Правильно Андрей! Есть определенные трудности,но не дай Бог нам митингов и бардака.А Навальный - это конь педальный.
Автор, ну Вы хотя бы подбирайте фотографии, на которых реально молодые люди на митинге изображены, а то матери с детьми и мужчины с сединами, а также матерые дальнобойщики как-то не вписываются в Вашу концепцию
школьница 24 лет, умнеть пора, а не сидеть в одном классе несколько лет.
Матери с детьми не больно-то умны и не сильно думают о будущем своих детей видимо.
На фото матёрые дальнобойщики разве?
То, что повсеместно разрешили проводить митинги в поддержку ''друга Кировлеса'', говорит или о каком-то надвигающемся в стране перевороте, инициированном правящей элитой, или о безоглядной глупости и самонадеянности властей. Что практически одно и тоже. К примеру, на челябинском митинге, были озвучены призывы к смещению действующего губенатора и главы областного центра. Организаторы всей этой политической вакханалии уже не скрывают свого желания устроить бардак не только в кремлёвских хоромах, но и на периферии. Примерно так же начинались волнения в России в 1905 году - попытка обвала государственной финансовой системы на фоне попустительства властей и безнаказанных призывов к свержению неугодной народу верхушки. Если события будут развиваться в подобном ключе, то через какое-то время обстоятельства призовут полковника Квачкова возглавить Национальную Гвардию, а полковника Стрелкова - ФСБ. Отсутствие национальной идеи ведёт страну в пропасть, особенно когда лидерами становятся хлипкие бездари.
Корецкий, какой позор, и Вы даже опять не удосужились появится на этом митинге, чтобы что-то увидеть и услышать лично. Так ведь ? Вас никто не видел. Это даже не просто позор, это позорище. И это человек, который раньше мог называться лучшим журналистом Челябинска 90-х годов. Какая профессиональная деградация !
Синицын, автор статьи выражает свою гражданскую позицию и своё мнение. Не думал, что для такого демократа, как Вы, выражение своего мнения и свобода слова - пустой звук.
Позор Вам!
Что касается был - не был. Не был, так как не хочу быть пушечным мясом для Навального и иже с ними. Он провокатор.
Ещё не хочу, чтобы моя страна превратилась в Украину. Эти идиоты тащат мою страну по этому гибельному пути - пути бесконечной конфронтации с властью.
Я не хочу, чтобы моими руками кто-то таскал каштаны из огня и зарабатывал политические очки и деньги.
Никто от этих сборищ не выигрывает, кроме либеро-фюреров.
Ну Вы же сами знаете кто автор этой статьи ? И мы, кто читает Ваш сайт давно, тоже знаем. На митинги были журналисты провластных газет и телеканалов. Уверен, что они таких же политических убеждений, что и Вы. Но тем не менее они посетили митинг, лично везде ходили, и некоторые даже разговаривали с обычными зрителями и участниками. Не сомневаюсь, что они напишут то же самое, что и Вы, но они хотя бы это всё сами видели.
Нет, Синицын, они точно не напишут то же самое, что Уралдейли. Потому, что у них кишка тонка написать так же. А мы написали, что по нашему мнению одни идиоты и враги страны ходят на такие мероприятия.
Враги - на этом зарабатывают, идиоты - дают им возможность зарабатывать, как тупые бараны.
Ну есть ещё категория добросовестно заблуждающихся, как Вы. Которые думают почему-то, что президент Навальный не будет воровать, как и его премьер Волков, к примеру. Или губернатор Челябинской обалсти Табалов не будет воровать при президенте Навальном.
Будут! Доказано опытом Украины.
Будут воровать ещё больше, но только при этом страна ещё вдобавок распадётся на несколько частей, утратит суверенитет и в ней будет гражданская война, а также совсем уж тотальная нищета, как на Украине и какой-нибудь злобный нацистский режим с массовыми "демократическими" репрессиями.
Мне этот украинский свинарник в моей стране не нужен.
Я если и приду на такой митинг, то только лишь затем, чтобы подержать ОМОН, а ещё лучше войска регулярной армии по ликвидации вождей-петчистов, устроивших госпереворот.
Это моя гражданская позиция и извольте её уважать, если Вы демократ.
" Митинг - это такое мероприятие, когда собирается много народу и одни говорят то что не думают, а другие думают то, что не говорят."
Господа, вы меня удивляете!
Имея белорусское гражданство и русское происхождение, я могу себе позволить то, что журналисты, обычно, называют "независимой точкой зрения".
Итак.
Смотрю я новостные выпуски, интернет-ресурсы различной направленности и прихожу к отнюдь - не - странному выводу, что некий Алексей Навальный - фигура весьма слабая для игры с Путиным... тем более - на выживание. Кто именно пытается столь наивно "ослабить влияние Путина" - не знаю, но Лукашенко, в аналогичных белорусских ситуациях, давно доказал, что политика, способность удерживать власть и представления о личностных свободах - суть вещи диаметрально противоположные.
Время-от-времени в российском новостном пространстве возникает образ Навального, как борца за справедливость в масштабах страны. Ну... бывает... Людям, не слишком интересующимся технологиями манипулирования общественным мнением и людям, внутренне сильным, свободным, но не понимающим прозаичности этих технологий, кажется, что для СПРАВЕДЛИВОСТИ жизни в стране нужно начать с малого - выйти на митинг, народное гуляние, "простопрогулку" в конце концов - и, глядишь, - вот они - перемены к лучшему... Источник всех бед - Верховный Правитель, в конце концов, будет вынужден уйти, под давлением всёвидящих и костякстранысоставляющих масс, а на его место, сам собой, встанет тот, кто "устал от коррупции", и не допустит больше несправедливости "димонов", "зажравшихся богачей" и в-а-а-бще... Далее следует смутное представление о всеобщем гражданском равносправедливом благе.
Людцы милые! Ну... вы как дети! Один петербургский публицист (Веллер его фамилия) очень правильно заметил, что "страной должны управлять философы"! Посмотрите сами на то, как развивается мировая история - её делают или сильные люди ( Путин, Лукашенко, Чавес, Каддафи,Ассад, Пётр Первый, Екатерина Вторая,Наполеон, Ульянов, Сталин .... даже, не в этом ряду стоящий, шикльгрубербудьонпроклят.) Или сильные группы людей (США). В любом случае - ход истории объективен, и не зависит от воли человека (любого человека), просто сама история подбирает себе для развития именно сильных людей, используя слабых в этом развитии. Посмотрите на Венесуэлу после Чавеса или на Ливию, после Каддафи...
Кто такой Путин? На мой взгляд - взгляд рядового обывателя, - первый, после Горбачёва и Ельцина Человек, которому Россия именно дорога. (с ударением на последнюю букву и без саркастического подтекста). В Белоруссии принято хвалить Путина и хулить Лукашенко (хула - это старинный русский термин, не относящийся к матерной брани), в России - наоборот... Не привязываясь к национальным многообразиям мнений, видно, что это, прежде всего сильные люди, способные не только занимать верховный пост, но и реально править, САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!
А кто такой Навальный?.... Что это за политический микроб, неспособный толком провести НИ ОДНУ АКЦИЮ, за которую ему явно заплатили.... Разумеется, доказательств платежей у меня нет, но не спроста, почти на каждой более-менее публичной конференции, с участием американских журналистов, поднимается вопрос о "соблюдении гражданских свобод в России". Создаётся впечатление, что нужен не сам Навальный, а шумиха вокруг задержаний на анонсируемых им мероприятиях. (Вопрос - кому это нужно обывателю доподлинно известен быть не может). Причём большинство задержанных составляют не сторонники Навального как идола свободомыслия и свобододействия, а люди, внутренне стремящиеся к абсолютной свободе, и, потому, не приемлющие никакой власти над собой. Ни Макаревич (на песнях которого формировалось моё сознание), ни Шевчук (которого я очень ценю за принципиальность в гражданской позиции) не сформулировали - что именно необходимо сделать власти для улучшения жизни ВСЕХ граждан.... кроме ухода Путина... Навальный не пытается быть умнее других - просто заявляет о том, что "всё плохо" и это привлекает к нему многих внутренне недовольных, а про то, что же именно стоит сделать немедленно, в краткосрочной и долгосрочной перспективе - ни слова! Только трёп про отмену... снижение... улучшение... и т.п. Даже Кудрин, с его финансовым цинизмом, смотрится более убедительно.
Не вижу я причин для искусственной популяризации Навального на РБК и похожих источниках. Во все времена разрушать и охаивать было проще, чем прагматично критиковать и действовать, согласно программе изменений. Забыли 90-е?... А, ведь, именно по сценарию, аналогичному Навальному, американцы разных стран и разваливали мощнейшую страну. Путин им сейчас - как кость в горле, поскольку он САМОСТОЯТЕЛЕН и управлять Россией при нём - невозможно! Вот и стараются "наши партнёры" не дать остыть российским углям в общемировом мангале нестабильности.
Боже, какой бред! Навальный микроб? Навальный ещё не побывав президентом, уже спас триллионы ваших денег, через разоблачение воровских госзакупок, а путин? кем он был до того как пьяный ельцын его поставил вместо себя? гоблином, который носил портфельчик за собчаком, полный ноль, без амбиций!
Павел, не преуменьшайте пожалуйста заслуги Навального. Какие триллионы? Триллионы триллионов, квадриллионы, квинтиллионы, секстиллионы, септиллионы!!!
Какая же вы тупая и безграмотная, школота!
А скажите, Павел, почему Вы можете назвать Путина гоблином, а Вашего кумира Навального назвать микробом нельзя? В чём прикол-то?
Кто сказал, что нельзя?
Называйте, я собственно о другом писал. Судя по вашим ответам "сам дурак", диолог можно не продолжать)
Павел, давайте диалог продолжим без взаимных "дураков". Вы сказали, что Навальный сэкономил налогоплательщикам триллионы рублей на госзакупках. Вы сами это написали, я Вас за язык не тянул.
Можете это доказать?
Триллионы рублей.
Какие коррупционные закупки конкретно отменил Навальный - будьте любезны, перечислите их. С доказательствами, что это сделал именно Навальный, а не ФСБ, УФАС, ОНФ, МВД и т.д.
И суммы - прописью.
Или Вы болтун, как Ваш кумир?
Вы всё правильно рассчитали), у меня нет времени на поиски доказательств, раньше я следил за этим, выкладывались ссылки на тендеры, заявления в прокуратуру, а потом эти тендеры отменялись.
Например из последнего, отмена закупки чайных ложек по 14000 за штуку https://republic.ru/posts/83209
А что сделал наш путин, до того как его пьяный ельцин посадил президентом? Какой общественно полезными деяниями отличился? Предоставьте доказательства, что он был достоин стать президентом! Может он участвовал в дебатах, провёл блестящею избирательную компанию? Нет, нет, нет!
Его посадили в кресло президента олигархи российские и зарубежные. Потому, что он безвольная амёба. Никогда не участвует в дебатах, на заседаниях бубнит что-то под нос, не разобрать. Юревича уволил? Самим то не смешно? Навальный подавал на Юревича документы в прокуратуру ещё за 2 года, до того как его уволил великий и суровый батя путин, он УВОЛЬНЯЕТ воров, которые должны сидеть! Почему? Всё просто, потому, что, во первых, он сам вор, во вторых, кишка тонка!
Павел, согласитесь, отмена закупок ложек - это не триллионы, как Вы написали. Если чего-то не можете доказать, то врать-то зачем?
Когда я стану Песковым, тогда я буду защищать имидж президента, ок?
Что касается критики Навальным Юревича, то он продлил его губернаторство. Юревича не уволили раньше потому, что не хотели идти на поводу Навального. Так что давайте скажем спасибо Димону и Лёхе за губернатора-вора!
Навального уволил Путин - это факт. И расследование уголовных дел в отношении него ведут ФСБ и СКР, к которым Навальный не имеет ровным счётом никакого отношения!
а.... вот оно как. Навальный виноват в том, что хотел посадить вора юревича, а путин молодец, что дождался пока тот сбежит.
Я думаю, если путин бросит гранату в группу детей на детской площадке, а Навальный прыгнет на гранату и закроет своим телом детей, Вы придумаете, почему Навальный исчадие ада, а путин красавчик и всё правильно сделал)
К чему тут песков? Я спросил, как путин завоевал любовь народа и стал президентом, а вы мне про пескова. С меня требуете доказательства, а сами сливаетесь в шуточки, и "не моё дело".
До этого, защищаете путина, хоть не песков. Почему вдруг медведев унизительно Димон? Это самый близкий путину человек. Как там сказал Еврипид? Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты)
Павел, да Вы чудак, как блоггер Навальный мог кого-то посадить? Кто он такой?
Димона презираю, слабак. Назначил нам Юревича губером, а Путин - молодец, снял.
Защищать Путина не входит в мо служебные обязанности
Павел, вот вы взрослый человек, можете как-то абстрагироваться от имён, фамилий и прочего статус кво. Постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны.
Действующий, то есть судимости не сняты, вор и мошенник, дважды осуждённый за совершение тяжких преступлений имущественного характера (приговоры судов находятся в силе), раз семь, а может и восемь, подвергавшийся административным арестам, вдруг говорит, что он борется с какой-то коррупцией, при этом находясь на условном сроке. То есть, вор и мошенник борется с ворами и мошенниками. Смешно, не правда ли? При этом, каким путём он борется? Он тупо лжёт и на этой лжи все его так называемые разоблачения заканчиваются. Все те люди, кого он оболгал в своих так называемых расследованиях, те, кто подавал на этого лжеца в суд, все эти люди, независимо от своего статуса и наличия адвокатов, все суды против этого лжеца выиграли. Все, без исключения. Это - факты, они неопровержимые.
И потом, вы привели крайне неудачный пример с этими ложками-поварёжками. Этот вор и мошенник, этот наглый лжец, он ведь что заявлял? Он заявлял, что аукцион уже проведён и ложки-поварёжки уже закуплены. А буквально на следующий день или через день выяснилось, что никакого аукциона не было. Понимаете? То есть этот вор и мошенник опять солгал, в привычной для себя манере.
Теперь вот этот лжец, мошенник и вор собрался в президенты. Какие президенты? Ему 20 лет, как минимум, нельзя избираться президентов. Вот и получается, что он опять лжёт, ни в какие президенты он не собирается...
Если вы успели заметить, он не говорит о своей программе, не предлагает какие-то пути развития страны. Он говорит, что надо побороть коррупцию, но как её побороть, если с ней будут бороться воры и мошенники, точно такие же, как он сам?
Поэтому, если вы ему скажете или где-то опубликуете информацию о том, что этот человек лжец и подлец, что он - вор и мошенник, то он не сможет подать на вас в суд, а если подаст, то он этот суд проиграет.
Видите, как всё просто на самом деле.
А вот почему этот абстрактный человек занимается всем этим непотребством и для чего, и ради чего, это уже другая тема. Это уже тема из разряда, кто его курирует и направляет.
Просто подумайте об этом. И всё встанет на свои места.
Спасибо, уважаемый Читатель, думаю, что после Вашего поста всё выучили (цитирую), что Навальный - "лжец, мошенник и вор"
И ещё. У меня нет кумира, я не 12-ти летняя девочка. Если президентом станет не Навальный, а любой другой человек из народа, я не против, главное, это сменяемость власти!
Павел, а на фига Вам сменяемость? Гитлера выбрали всенародно, как и Ельцина - полегчало?
Мы что, выбираем ельцина и гитлера? Они вроде умерли. Я не понимаю Вас, вы же взрослый человек, раз застали ельцина и гитлера. Вы же понимаете, что мы живём в богатейшей стране, не только ресурсами, но и людьми, но при этом, уровень жизни в стране, на уровне стран Африки, у которых нет ничего!
Что вы так держитесь за этого путина? Он прекрасный умный парень, но не эффективный, ну не получается у него, кое как 10 лет протянули на нефтедолларах, ну ещё протянем 2-3 года на накопленных с этих нефтедолларов резервов, а дальше? 90-е вам сказкой покажутся.
У всех депутатов бизнес, семьи и жильё за границей, почему? Даже люди, которые с ним работают бок о бок, в него не верят, и в то, что он подымит Россиию с колен. С путиным, нас сожрут. Лично я боюсь этого. Уже все ключевые посты начинают занимать сынки правящей элиты, и если их отцы пробивались на верх сами, законно и незаконно, но сами, а этих изнеженных, элитных детишек, сожрут западные акулы, которые пробились на верх в жесточайшей борьбе!
Это мой последний ответ, на завтра уроков много задали)
Статья кстате позорная, не профессионально, противно, топорно, на что она рассчитана? Показать быдло-лицо поклонников путина? Или показать, что никакой конструктивной критики нет, по этому назову всех даунами и идиотами?
Я первый раз на Вашем ресурсе, может у вас так положено, или проблемы с кадрами. Я советую уволить автора, этой статьёй он добился обратно эффекта. Думающие запутинцы скажут, неужели мы такие? у нас нет аргументов, нет фактов, только обзывательства, ярлыки и штампы? )
Корецкий, а Вы заметьте что вот и другие Ваши читатели, и в частности Павел, пишут фамилию руководителя нашего государства с маленькой буквы. И он приводит гораздо более веские аргументы, чем я ранее..... Потому стОит попросить Павла не покидать поле дискуссии с автором сайта. Как давний оппонент Корецкого скажу Вам, Павел, что Корецкий - убежденный , идейный запутинец.
Синицын, да, я заметил, что в стране катастрофически падает уровень образования, и не только навальновская школота не знает, что имена собственные, к коим относятся и фамилии людей, пишутся с заглавной буквы, но даже Вы, человек старшего поколения, пренебрегаете нормами русского языка.
Вы коенчно можете сказать, что Путина не уважаю,т и поэтому пишут его фамилии с прописной буквы, на что я могу лишь удивлённо воскликнуть: как, Гитлер, встречающийся в нашей ветке дискуссии, Вы пишете с заглавной, а Путина - с прописной, да что же такое, неужели для Вас президент России хуже, чем нацистский преступник и не латентный ли Вы нацист после этого?
Присоединяюсь к Вашему призывы - Павел, не уходите
Я вчера не мог с Вами спорить, но сегодня готов к дискуссии.
Уважаемый Павел, вот Ксения Собчак назвала Навального "молодой Путин". Вы посмотрите в его бешенные рыбьи глаза фанатика. Это же молодой Гитлер! Он и на русские марши ходил и что-то орал про "инородцев", Вы в курсе?
Я не согласен с Собчак, что это молодой Путин, он молодой Гитлер на самом деле.
Я против любой революции. Любой, понимаете? Против социалистической октября 1917-го, и против буржуазных революций февраля 1917-го и 1991-го. Я против распада Росийской империи и против распада СССР.
Я империалист.
И я уверен, что империя будет распадаться дальше, если к власти придёт Навальный.
Я против любых революционеров. Любых. Коммунистов, демократов - любых, повторяю.
Я вижу, как историк, что перемены всегда к худшему. По крайней мере, в России.
Я хочу, чтобы Путин правил пожизнено, а потом передал власть своему преемнику - желательно генералу ФСБ, армии или Росгвардии.
Лучше бы возродить монархию, кстати, потому, что я монархист.
Таково, как говорит Синицын, моё кредо.
Пусть воруют - это меньшее зло, чем революция, гражданская война, дальнейший распад страны.
Пример губительных перемен - Украина. Ведь это же чёрт знает что, что там происходит.
Я этого категорически не хочу.
Я государственник, понимаете? Вот если бы Навальный сказал, что он станет президентом,защищающем до последенй капли крови интересы государства, не отдаст Крым и Донбасс, будет биться с америкосами, как гладиатор, не допустит НАТО к нашим границам, прижмёт к ногти майдаунов и прибалтов вместе с полячишками разными, увеличит расходы армии и ФСБ, да ещё при удобном случае прирежет к России ещё землицы - я бы первым его поддержал.
Но он про это не говорит, а лишь талдычит про коррупцию, а это для меня, как для избирателя и гражданина - дело пусть и важное, но не первостепенное.
Корецкий, ну как историк, Вы хотя бы не врите, что Гитлера выбрали всенародно. Партию Гитлера, а не лично Гитлера, выбрали в немецкий парламент всего 40 процентов избирателей в свое время. Далее в парламенте он сблокировался с ком.партией, что дали им вместе более 50 процентов в парламенте и утвердить голосованием Гитлера канцлером (при живом президенте Гинденбурге). После чего Гитлер провел узурпацию власти и отменил вообще какие-либо выборы... Собственно узурпация власти снова произошла вот у нас на глазах в России только другим путём.
Синицын, я знаю историю, поэтому не пишу, чего не знаю. Вы забываете о референдуме, который одобрил, как Вы говорите узурпацию власти Гитлером с ошеломляющим результатом 84,6 % голосов. А что такое референдум, как не всенародное демократическое волеизъявление граждан?
Вот видите, к чему приводит демократия?
И как знать, может Навальный пострашнее Гитлера будет? Может он концлагеря заведёт, куда и отправит 86% граждан России, уважающих Путина.
Даже Вы, человек умеренных взглядов, требуете люстрации инакомыслящих, а это самый настоящий фашизм и вопиющее нарушение прав человека.
Знаем мы такие референдумы. Сначала диктатор узурпирует власть, а потом проводит под дулами автоматов и под травлей своей полиции такой вот с позволения сказать "референдум". Самое смешное, Корецкий, что Вы тут осуждаете тоталитаризм в дискуссии с молодежью. Но то, что Вы тут лет 6 на моей памяти делаете - так это, наоборот, прославляете тоталитаризм, если он "правильный". Если он типа соответствует высоким целям, которые Вы вскольз провозглашаете. Соотвественно оправдывая тот вид узурпации власти, проведенный путиным и его кликой.
Ничего подобного, Люди голосовали на референдуме за Гитлера с радостью и искренне. А всё почему? Потому, что Германия пережила колоссальное национальное унижение после поражения в 1МВ и кабального Версальского мира.
Путин - тоже результат колоссального унижения России враждебным ненавистным всем нормальным людям Западом.
Мы - империя, и вытирать ноги не позволим о себя никому.
Гитлера никогда не прославлял. Но конечно лучше Гитлер, чем либеральный диктатор типа Навального.
Навальный-то быстро сдаст своим покровителям из США все завоевания Путина.
"Государства погибают тогда, когда не могут отличить хороших людей от дурных." Антисфен
Любил раньше читать ваш сайт, своеобразные статьи, когда вы боролись против коррупционера Юревича. Увы, уралдейли оказался ватной помойкой, наподобии лайф-ньюс. Защищайте дальше своего Путина и агаповскую команду.
Бывший любитель Уралдейли, против коррупционера Юревича мы и дальше боремся - посмотрите, сколько статей на сайте про него, каждая 2-я, а агаповскую команду - не защищаем - десятки текстов с критиков Дубровского и Тефтелева, Вы не читали наверное их просто?
А что касается Путина - да, с первого дня Уралдейли.ру - пропутинский ресурс, путинский и антиюревичевский, мы этого не скрывали никогда.
А кто Юревича с губернаторов снял? Путин!
Бывший любитель, я бы на Вашем месте не употреблял бы с презрением слово "ватный", если Вы конечно гражданин России.
Так обычно называют русофобы из соседней недостраны жителей Донбасса, прежде чем их убить, и своих собственных граждан, прежде чем сорвать с ветерана Георгиевскую ленту или натравить СБУ на тех, кто не согласен с тем, что переименовываются проспекты имени советского маршала в имя гаупманштюмбонфюрера гитлеровской Германии.
Может это не наш сайт ватная помойка, а помойка у Вас в голове?
Уважаемый Бывший..., Вы не волнуйтесь, и продолжайте читать сайт Корецкого. Его конструктивная критика, поверьте, касается многих сторон нашей жизни. Не надо из журналиста делать камикадзе, он этого не заслужил. Это же ему, а не нам подбрасывали к дверям квартиры свиные головы в коробках, его а не нас шельмовали государственные жулики при поддержке силовых структур, врывались в жильё, разбивали семейные отношения, пытались отправить по этапу и т.п.. Вы пи'шите - ваш Путин, а он такой же наш, как и ваш. Дело не в том, что, к примеру я, оголтелый фанат Президента, или меня устраивает этот чиновничье-олигархический разгул в стране, появившийся не без его участия. Но у нас пока нет другого лидера, олицетворяющего независимость и самодостаточность России. Вы возразите- Мол вы рабы вечные и молитесь на тех кого бог послал. Отвечу - Уж точно не молимся, но подчиняемся принципу единоначалия, без которого любой системе приходит конец. Горячие головы вопят - Вали его ! И что... Вместе с ним будут завалены серьёзные и сложные государственные механизмы управления, принуждения и обороны. Этого, как раз , допустить и нельзя. У нас уже сидели Березовские на ядерной кнопке, уже дарили особо засекреченные госархивы американцам, прикрывали базы в Лурдесе и Камрани, уже накрывали медным тазом систему ПВО страны. Взамен получали окорочка и принудительную позу с жадно протянутой рукой к вонючим подачкам. И дело не в Путине (и в нём конечно!), что многим перевёртышам эта поза оказалась милее человеческого долга и совести. За призывами сместить Путинскую группу стоит угроза уничтожения последних основ гражданской зрелости и этико-ценностного российского наследия. Я обычно говорю - Хотите убрать Путина, начинайте с собственного образования, делайте себя незаменимыми специалистами в выбранных сферах деятельности, внедряйтесь в интересующие вас структуры, ищите сторонников своих воззрений, создавайте круг общения и поддержки, направляйте своих представителей в политические организации и формируйте благоприятную среду для вашего и их карьерного роста. Тогда президенты, министры, военноначальники будут вашими единомышленниками. А если вы хотите взять дубину ( пусть даже и с надписью - Долой коррупцию!), не ожидайте, что государственная система подавления и принуждения вдруг станет работать на вас, не удивляйтесь своей будущей судьбе битых, гонимых, униженных и изнасилованных. Никто просто так не отдаст власть возмущённым делитантам, да ещё и кормящимся с рук зарубежных враждебных государств. Недалёкие политические манипуляторы пытаются создавать жупелы, и поддёргиваяя пару верёвочек, добиваться признания и славы. Дело не в Путине, за ним стоит огромый многофункциональный механизм связей и взаимозависимостей гигантской государственной машины, связанной неразрывно с интересами и чаяниями народа, и её одним ударом и за короткий срок разрушить невозможно ( Горбачёв и Ельцин этому потворствовали, и ничего не получилось). За Навальным же стоит его личная жажда власти,помноженная на наглость, группка неудовлетворённых либералов ( в основном с еврейскими корнями), деньги мировых финансовых корпораций и мощная идеологическая поддержка стран, мечтающих сделать из России территорию коммерческих интересов. Это тоже значительная конструкция, но в ней не хватает главного определяющего звена - силы русского народа с его космической генетикой и непостижимой духовностью. Можете сказать - Тьфу на тебя - , но это так. Для многих в нашей стране единственной религией стала вера в мессианскую сущность нашего народа, защищающая нас от эпидемий "потреблядства", гаджет-аддикции и безнравственности.
Именно с этих позиций я воспринимаю сайт журналиста Корецкого как интересный и полезный ресурс для нас, читателей.
Анатолий, прекрасно! Спасибо
От куда вы всё это берёте? "Кто если не путин?", "Навальный - еврейский рептилоид-гитлер, проплаченный госдепом и сатаной!" От куда? Вы в госдепе шпион или олигарх? Кто вам сказал, что без путина всё рухнет? Почему в других странах президенты меняются каждые 4 года, и мало того, что ничего не рухнуло, дак ещё и уровень жизни па порядок выше, даже без нефти, газа и леса?
Я не против путина, может от не плохой человек, он даже был неплохим президентом, первый срок. Но! Чем дольше человек наверху, тем он дальше от народа, он живёт в своём мире, вокруг переодетые обычными гражданами, рыбаками, священнослужителями и т.д. ФСО-шники, он ездит по единственной в городе, отремонтированной для него дороге, видит покрашенные с одной стороны дома, слушает отчёты губернаторов, о том как все богаты и счастливы. Для того и существует сменяемость власть.
Павел, а почему Вы решили, что президент Навальный будет мньше воровать? Вспомните, как оппозиционер Ельцин популизма ради ездил на трамвае в районную поликлинику!
Может даже больше будет воровать) Причём тут это?
Представьте, вам говорят
У Вас больное сердце, надо сделать операцию, но она опасная, 20-30% летальный исход.
Если сделать, будите жить долго и счастливо, если нет, будите болеть 5-10 лет, и умрёте.
Согласны?
Я согласен рискнуть, Вы видимо нет.
Скорее всего, тут ещё фактор возраста, я не помню ельцина. причём тут ельцин? причём тут 90-е? Есть здесь и сейчас! И долгая жизнь впереди, моя и моих детей. Я вижу, что путин не эффективен и его команда не эффективны, он стар и изношен, я хочу нового энергичного президента, Навального, Насрального, кого угодно. Главное, что-б он(президент) менялся легко и непринуждённо, поймали на воровстве, через неделю катает валенки в Магадане!
В Корее, например, прошла информация, что у подруги президента благотворительные фонды... один в один как у медведева... тут-же импичмент, и здравствуете нары). Думаете следующий президент украдёт копейку?
И как следствие, в Корее средняя ЗП в 10 раз больше чем в России, с великим путиным, а ведь там нет нефти, газа, леса, руды... да там ничего нет, только эффективное правительство и уважающий себя народ!
Павел, а вот я помню и Ельцина, и страшные 90-е годы. Молодёжь не помнит и поэтому скачет, как стадо обезьян перед Ельцин Центром - тупые бараны. И наверное верит байкам Наины Ельциной про "святые 90-е". А они были страшные, совершенно жуткие, Павел. Народ умирал от голода - буквально. По миллиону человек в год.
Я тогда был юн и беден. Но потом я долго и упорно работал и кое-чем обзавёлся - своим трудом, потом и кровью.
Я небогат, но всё же что-то у меня есть. И то, что у меня есть, я хочу сохранить и передатьс воим детям и внукам.
Поэтому я против революций, перемен, смены власти. Я за стабильность, ибо мне есть что терять.
Мои родители потеряли все накопления при прошлой буржуазной революции 1991 года. Мои прадеды - потеряли всё при революциях 1917 года.
Я не хочу новых революций и потерять всё.
Поэтому за Навального скачет тупая школота и голодранцы, которым терять нечего, кроме своих 7-х айфонов, купленных родителями.
А также лузеры, которые не смогли ничего заработать при Путине - ибо они тупые бездельники и бездари.
Я знаю, что на этих баранах озолотится кучка людей - кураторы протестного движения, и Лёха Табалов поедет на денежки баранов в новое загрантурне, а Волков - купит себе на деньги бандерологов, миньонов Навального новый дом и яхту в Люксембурге.
А кучка даунов, нищебродов и лузеров снова останется ни с чем.
Хренушки вам, вас не поддержат такие как я - умудрённые опытом и побитые революциями кое- то имеющие люди.
Я буду тем кулаком с обрезом, который будет стрелять по навальновским комиссарам из леса.
Я буду тем ГКЧПистом, которые поедет на танке по российскому майдану и тем беркутовцем, который погладит вас дубинкой по бокам.
Точнее, я всего этого сделать скорее всего не смогу - я человек гражданский, но я буду воевать там, где у меня получается - на информационном фронте, - против таких, как Вы.
Я всегда буду антиреволюционером - против любых революций.
Пробежался тут по сайту... думал просто тролили навальнят, а нет, всё серьёзно) и Вы видимо главный редактор.
Ещё немного добавлю, про отношение к власти, напишу про 3-х моих знакомых
1-й, хороший знакомый юревича и его семьи, отзывался о нём как о хором добром человеке, но патологическом казнокраде. Знаю истории, когда он не гнушался даже 10т.р. народных денег)
2-й работник ФСБ, должность большая, рассказывал, ещё до того как дубровский стал губернатором, что он станет губернатором, что за год год до этого, они отправили несколько томов на дубровского, ему грозило минимум 2 расстрела и 4 пожизненных), сказал, что он в 100раз хуже юревича, но ответ пришёл другой, всё в отношении дубровского прекратить, распоряжение с самого верху!
3-й Журналист КП, рассказывал мне, что 60% бюджета у них, это заказы нашей думы, писать, какой дубровский молодец, и как он работает.
Так что наш суперпрезидент путин, поменял одного вора, на другого. Зачем? Я думаю, на дубровского просто больше компромата, и он будет энергичнее плясать под дудку)
Почему-то нет моих последних ответов) как-же свобода слова, журналистская этика и всё такое)
Хотя сложно назвать журналистами, людей, которые называют сограждан с другой точкой зрения, даунами, мразью, дебилами и т.д.. Таких людей называют простым русским словом БЫДЛО)
Павел, отброшу 1 и 3 пункты ваших рассуждений, они носят глубоко субъективный и поверхностный взгляд на человека и события (плохой-хороший, дума -заказы, знакомый сказал - всё это из серии то ли он, то ли у него). По поводу 2-го вашего заявления смело утверждаю, что это ложь и наговор. Как представитель системы уверяю Вас, что вся история про тома, какую-то пересылку документов в какие-то инстанции - мальчишеский неполноценный вымысел. Система в нашей стране так не работает. Да и механизм назначения кадров, хотя и претерпел негативные изменения, подчиняется определённым законам, выверенным столетиями . Вы, не ведая того, обвинили верховные власти в продвижении подследственного по делу особой тяжести на ответственную государственную должность. В США , к примеру, после такой описки на полном серьёзе иницировали бы расследование, протрясли вас до пяток, и, чего доброго, притянули к суду за оговор государственного строя. Не было томов,не было и серьёзных расследований. Максимум, кем мог фигурировать Дубровский - свидетелем в незначительных делах по поводу экономических правонарушений. Даже по Юревичу, на которого имелась информация о его принадлежности к челябинским криминальным кругам, не было томов, что и позволило ему проскользнуть в полуоткрытую дверь. Сейчас тома появились, он умудрился наворочать много дерьма уже обременённым ответственностью государственных обязанностей ( вот это уже тянет на 25 лет неволи). Теперь бывший хороший человек сидит и дрожит в Лодоне, боясь попасть под раздачу секретного трибунала.
Павел, начну с конца. Хорошо помню, как Ваш кумир Навальынй назвал Юревича, действующего тогда губернатора, "инициативным дебилом". Никого это не покоробило, скажу честно - включая меня.
Ваши единомышленники и фанаты Навального называют президента вором - без решения суда. А также карликом, путлером, молью, окурком и х..лом.
Я могу потратить время и найти цитаты Навального, в которых он называет своих оппонентов различными бранными словами.
Вы сами назвали в комментарии Путина гоблином.
Только что Вы обозвали журналистов - капсом - БЫДЛОМ.
Почему Вы отказываете в праве нам называть вас дебилами и даунами?
Всё остальное, что Вы написали - это ОБС - Одна Бабка Сказала
Журнализд Кукоретский - прекрасен. Журналистика, которую мы заслужили.
100% дебилы без мозгов её заслужили!
Андрей Александрович, вот видите чем заканчивается дружба с Пропагандой Парамоновной Коровяк ? Сейчас молодёжь Вас сделает обладателем какой-нибудь позорной клички и в следующий раз опозорит Вас каким-нибудь плакатом на митинге.
Синицын, это было бы неплохо :)
Давате, ребятки, рисуйте плакат про меня и тащите на свой митинг Я хоть поржу!
А чем собствено говоря моя коровяк отличается от коровяка Навального? Такая же пропаганда, только я своей не стесняюсь и честно её признаю, а Навальный врёт, что он с коррупцияей борется, а не занимается пропагандой и самопиаром.
Отвратительная статья. Мало того, что в ней нет ни капли профессионализма, а одна прожаность и лицимерие, так ещё и автор думает, что имеет право оскорблять любого, кого видит на фотографии.
Это ли не свинство?
В итоге имеем: недожурналиста, который позорит Челябинск и полностью продажную редакцию.
Ребят, скажу вам честно, нормальные люди над этой статьёй посмеются или максимум побугуртят над её тупостью.
Алёна, Вы можете обижаться сколько угодно, и смеяться тоже можете, нам на Ваше мнение плевать. Научитесь писать без ошибок для начала, а потом уже можете рассуждать о журналистике и о профессионализме в ней.
Учитесь лучше! А то на фиг Вы кому-то нужны, в том числе "России без Путина" - недоучка?
Вы на митинге решили высказать своё мнение, да? Прекрасно. А автор статьи высказывает своё.
Алёна, автор статьи, кстати, никого из изображённых на фото не оскорбил, так как не назвал ни по имени, ни по фамилии.
А вот Вы назвали автора лицемерным, продажным, и всю редакцию назвали "полностью продажной". На каком основании? У Вас есть доказательства, или Вы просто оскорбляете людей без разбора просто так, от нечего делать?
Вы всегда врёте, Алёна, или только сейчас?
Удалил уже десяток наверное комментариев с матами - от дебильной школоты. Проклятия, пожелания смерти мне и моим детям, угрозы убийством...
Такие же комменты от шавок Навального в адрес Шария, ребята, вы убоги и злобны, не дай Бог придет к власти этакое быдло!
И кумир ваш тупой.
Хочу пожелать, чтобы навальнята начали слушать нормальных умных блоггеров - таких, как Шарий, а не этого рабьеглазого повелителя мух.
> ребята, вы убоги и злобны
Заявил журнализд, поливающий грязью людей, не нарушивших никакого закона. Прелесть.
Даже могу повторить - вы убоги и злобны, если вы, убогие и злобные фашисты, придёте к власти, то моя страна первратится в такую же помойку и дурку, как соседняя Страна 404, где инакомыслящих кидают в мусорные баки, у ветеранов срывают ордена и, как написала одна убогая и злобная оппозиционерка, в "концлагере моей мечты надзирателями бдут евреи".
Я объявляю вам войну, убогие и злобные ублюдки.
https://www.youtube.com/watch?v=vGDdVhLBjeY - это этого-то слушать?
Шарий был игроманом, избавился от зависимости и честно признался и раскаялся. Я его ещё больше зауважал после этого ролика, спасибо
Корецкий, а я говорил Вам, что узурпация власти оканчивается печально для узурпаторов.
Вы наверное в курсе, что за устройство таких провокаций, как 12 июня на Тверской в Москве, в странах "развитой демократии", таких как США и члены ЕС, Навальный давно бы уже сидел.
Синицын, далеко не всегда. Многие узурпаторы доживают до преклонных лет, окружённые восторженными поклонниками - в почёте и уважении.
Всё зависит от того, что полезного сделал диктатор для народа. Ведь как я понял Вы монархов тоже относите к узурпаторам, так что, Вам назвать успешных императоров, ханов, падишахов, королей и султанов?
Ну Вы же помните - Самоса конечно сукин сын, но это наш сукин сын
В Вашем случае будет, видимо , не так. Боюсь, что для начала приклеится вот эта кличка "Кукорецкий". Заодно не будет путаницы между старшим Корецким ,то есть с Вами, и с Вашим сыном, которого все знают с гораздо лучшей стороны.
Синицын, мой сын поумнел, повзрослев. Правду говорят, что если в зрелом возрасте человек не консерватор - у него нет ума. А у меня тоже было сердце, и я был сродни революционерам - это когда я был юн, я тогда был антисоветчиком-диссидентом.
Впрочем, и сейчас я критически отношусь к СССР, но даже и эту ублюдочную империю жалко.
Жалко прежде всего утраченных територий, не идеологию конечно.
Настаиваю - ядерный электорат Навального - школота и их кураторы, единственные выгодоприобретатели всей этой возни.
Все остальные - бараны, пушечное мясо.
Ну и неповзрослевшие люди - такие, как Вы.
Не пора ли консерватором становится, что это у Вас детство в попе играет, Синицын?
Детский сад какой-то!
По поводу "с лучшей стороны". Вот видите, Вы делите людей на "чистых" и "не чистых" - только по принципу инакомыслия, не согласия с Вами.
Вы считаете, что человек плохой лишь потому, что он думает иначе! Какой позор.
В этом я вижу истоки и предпосылки зарождающегося в России либеро-фашизма. Вот не дай Бог, такие как Вы, придут к власти - это будет самая настоящая фашистская диктатура.
Корецкий, Вы видимо перестали понимать всё как раз в зрелом возрасте, а не в молодом. То, что назрело в обществе, это не выдвижение личности Навального на роль национального лидера, извиняюсь за пафос. А просто отсутствие узурпации власти со стороны какой-либо личности или группировки (партии), которая эту власть узурпировала. Толкает это даже не осознание того, что узурпация власти прямо запрещена в российской Конституции, а то, что люди видят, что страна погружается в архаику.... Нет ничегго проще разрушить интерес к тому человеку, который якобы претендует слишком на многое: просто исполните Конституцию, допустите до выборов всех, кого можно по Конституции, и посмотрите кто сколько наберет голосов на честных выборах..... Вот и всё. Ну если путин, так путин... Если Шмутин, то Шмутин..... А уж если Навальный, хоть даже процентов 5-10 или меньше, ну значит так тому и быть. Если выборы честные, то все увидят, кто сколько заслужил... И далее год за годом на всех уровнях в том же темпе.... В настоящее же время, увы, власть по всем признакам просто узурпирована
Да архаика не так уж и плоха! В политическом смысле - точно. Прогресс пусть будет в области технологий, а России демократия противопоказана, слишком уж огромная, сложная это страна - Россия, чтобы управлять ею демократическим путём, который чаще всего ведёт к хаосу и анархии, и во всяком случае - носит недопустимый для империи уровень случайности, правильно сказал Никита Михалков: демократия для России - это всё равно что монетку подкидывать, решая, какая будет у неё судьба.
Поэтому - никакой политической конкуренции, Путин - пожизненно, с передачей власти генералу ФСБ или армии, а потом может быть и к монархии вернёмся
Вы забываете, что консерватизм - почтенная идеология, не стоит относиться к ней с таким пренебрежением.
Россия - страна традиций, без них мы - ноль.
Мы не англо-саксы, народу-Богоносцу на Святой Руси это их баловство без надобности.
Ну так просто пропишите все эти воззрения в законах, в том числе и в Конституции, и тогда очень большая часть вопросов будет снята..... А пока что на практике все люди с такими воззрениями в личной жизни вовсе не хотят для себя принять культ поклонения архаике - они вот так же как Вы пользуются интернетом, в других странах разработанными новыми цацками - компьютером, смартфонами, автомобилями, бытовой техникой, идеями - но в сфере устройства своей страны говорят другим - "нет - вы должны одобрить всю эту мракобесную мутотень, которая ведет к узурпации власти той группы, которая захватила эту власть, воспользовавшись удобыным моментом в 1999 году" и архаике, деградации и мракобесию, что является следствием всей этой узурпации власти.
Алё, Синицын! Демократия не имеет никакого отношения к смартфонам, а традиции - к лаптям! Ну Вы и чудак
Конечно, имеет. Только неграмотный может утверждать обратной. Научно-технический прогресс идет прежде всего в тех странах, где есть конкуренция, экономическая, затем и политическая (когда становится понятно, что без политической есть предел у экономической). Я уж не говорю о том, где точно не может быть научно-технического прогресса: это в странах с отстутствующим верховенством права. А Россия сейчас именно такая страна. Вот даже Вы постоянно призываете игнорировать Конституцию, поступать по понятиям, по целесообразности, по каким-то субъективно понимаемым интересам группировки, узурпировавшей власть. Значит не будут соблюдаться и законы нижнего уровня. Какой уж тут прогресс, регресс даже в примитивной экономике, а "новой" рисковой и быть не может...... Позор Вам, Корецкий, что Вы этого не понимаете
Нет, Синицын, не имеет. А иначе не было бы экономического рывка в авторитарном, куда менее свободном в политическом смысле, чем Россия, Китае.
Вы спрашиваете, почему страны демократии так экономически развиты? Да всего лишь потому, что веками грабили других. В противном случае не было было бы бедной Индии и нищей Африки.
Обокрали-с целые народы и континенты англо-саксы и прочие французы.
Вы знаете, какие были баснословно богатые индийские раджи и набобы до британской колонизации?
Неграмотный пример. Китай как раз подошел к черте, когда достигнут предел развития прежней экономической модели. Монополия на власть в Китае не такая , как в России. Там внутри партии , узурпировавшей власть, есть сменяемость лидеров. Причем она закреплена их уставом, кажется не более 10 лет.... Там в сравнении с Россией есть работающая правовая система. То есть те законы, которые зафиксированы на бумаге, по бОльшей части выполняются.... Там нет агрессивной и имперской внешней политики, что позволяет не ссорится с соседями и участвовать в общемировом разделении труда, в том числе и в сфере научно-технического прогресса, им до определенного предела дают импортировать чужие технологии и просто делать копии или развиваться на основе импортированных идей с Запада.... Если же сравнить Китай коммунистический с Тайванем, то нынешний Китай не догнал Тайвань в плане , скажем , прогресса в производстве самой передовой элементной базы электроники.... В общем , Корецкий, чувствуется, что Вы не только из Челябинска 10 лет не выезжали, но кроме Шария и Проханова мало что читаете или смотрите.
Синицын, да нет же, я-то как раз читаю всё подряд, и пожалуй что демо-укро-иноСМИ читаю больше, чем патриотические СМИ, это Вы зациклились на диссидентах из Вильнюса А я как раз очень внимательно изучаю своих идеологических противников, чтоб сравнивать нашу Коровяк - с их
В Китае всё тот же коммунизм конфуцианского разлива, и это самая настоящая империя - с проникновением в разные уголки мира, в другие страны и континенты. Всё тот же маоизм, только реформированный, а вся ротация генсеков - это продолжание пути товарища Мао в новой обёртке.
На Тайване - самый растоящий тоталитаризм товарища Чан Кайши с его Гоминьданом, который и не думал выпускать власть из своих рук.
Вообще, кроме Европы, в особенности англо-саксов (Великобритании и США) и их сателлитов-экс-доминионов (типа Канады и Австралии) - демократии нет нигде в мире, да и то это конечно не демократия, а олигархия.
Вот скажите, Синицын, зачем великому русскому народу англо-саксонская приблуда? Что у Вас, гордости нет - чужебесием заниматься?
Корецкий, всё относительно. По ВВП на душу населения даже Россия опережает Китай. По средней зарплате на душу населения - примерно одинаково. Это бессмысленный спор. Это опять, как принято у вас, путинских пропагандистов, перевод стрелок на фальшивые, навязанные своему населению темы - всякие там Сирии, Украину, Трампа, Обаму и т.п.... Вот у Вас есть своя Конституция России и пляшите прямо от печки - то есть от этой Конституции. Если не выполняется, то и дальше разговор не стоит того, чтобы заикаться о том, что происходит в других странах. Сначала соблюдайте то, что написано в своей Конституции, тем более принятой на всенародном референдуме в 1993-м году.
Меня больше волнует Конституция США. В ней говорится, что страна не имеет права вмешиваться в дела других стран. Но - вмешивается постоянно. Вот о чём нужно кричать во весь голос!
Я, пожалуй, помолчу и дам молодёжи высказаться на поднятую ими другую тему: "Кукорецкий как фактор челябинской политики"
Синицын, я Вам даже лайкну
Я бы плюнул в рожу тому кто это написал.
Руслан, не исключено, что в рожу плюнули бы Вам - за то, что Вы написали этот коммент
А что, Руслан, фанаты Навального могут орать на митингах всё, что им вздумается, и писать в соцсетях про кого угодно что угодно, а про Навального и его миньонов ничего нелицеприятного писать нельзя? А почему?
Друзья!
В достаточно объёмном комментарии к материалу "12 июня - День России. Афиша праздника в Челябинске" нами было дано определение Навального, как самочеловека. Было чётко сказано, что Навальный - это лжец и подлец, с педерастическим уклоном, при этом врождённо тупой и наглый лжец и подлец, с предельно ограниченными познаниями.
Многие считают, что Навальный есть типичный педераст, но мы так не думаем, потому что знаем, на основании выступлений и поведения исключительно самого Навального, что Навальный - это лжец и подлец, с педерастическим уклоном. Точнее, знали, до позавчерашнего дня.
Вот вы, возможно, спросите, а почему "знали"? Что, с позавчерашнего дня Навальный перестал быть лжецом и подлецом, с педерастическим, в психическом смысле слова, уклоном? Отнюдь. Навальный, естественно, как был педерастическим лжецом и подлецом, так им и остался, но умудрился прибавить к определению самого себя некоторое, весьма весомое, дополнение. И теперь Навального можно смело называть лжецом, подлецом и провокатором, с педерастическим уклоном.
Действительно, то, что пытался устроить Навальный в обеих столицах 12 июня, иначе как провокацией не назовёшь.
К примеру, в Москве Навальному для митинга выделили удобное место. Стой, хоть до позеленения, и митингуй, рви глотку и другие части тела. Однако, Навальный, под какими-то надуманными предлогами, типа, отказали в предоставлении аппаратуры, 11 июня вдруг стал призывать всех выйти на Тверскую. Зачем? Да чтобы спровоцировать вот эти самые задержания и показать миру разгоны мирно митингующих.
В самом митинге, для Навального, не было никакого смысла. Смысл был именно в этом устройстве провокаций.
В своём выступлении 11 июня Навальный выступил откровенным и осознанным провокатором. И если бы кого-то из простестующих прибили, то на улице Навального был бы праздник. Никакие не различные там всякие Димоны с тапочками, никакая так называемая борьба с коррупцией, не были и не являлись главной целью Навального. Целью Навального было спровоцировать массовые беспорядки, желательно, с жертвами. Это надо чётко понимать и осознавать. А с митинга на Сахарова какой мог быть профит? Да никакого! Ну, постояли, побузили и разошлись.
По этой причине, полностью определение Навального на сегодня звучит следующим образом: Навальный - это лжец, подлец и провокатор, с педерастическим уклоном.
Великая просьба не воспринимать это определение как оскорбление. Это не есть оскорбление Навального, личное или ещё какое, это есть определение Навального, данное ему на основании его же собственных выступлений и поведения.
За свои провокационные призывы вчера Навальный получил 30 суток. Он прекрасно знал, что за свои призывы он получит эти 30 суток ареста, как знал и то, что сам он в спровоцированных им беспорядках, могущих вылиться в бойню с жервами, участия принимать не будет, так как будет задержан ещё до того как. И вот этот вот, который постоянно с ним трётся, пухленький евреистый чувак с бородой, Гольдфарб или как там его, так же об этом прекрасно знал, потому и участия в мероприятии не принял. Такое вот, гапонистое, как верно отмечено в статье, поведение обнаружила в себе и показала его прилюдно эта парочка.
Поэтому, если когда вас спрашивают, а кто такой этот Навальный, отвечайте смело, что Навальный - это лжец, подлец и провокатор, с педерастическим уклоном. Такого у него определение, так Навальный сам себя определил в этой жизни. Не мы определили, а он сам, по своей доброй или недоброй воле.
И, напоследок, ещё один момент.
Все мы знаем, что Навальный находится под двумя условными сроками. Он отбывает 5 лет по делу "Кировлеса" и 3,5 года по делу "Ив Роше". При этом, только за последние 2 месяца Навальный умудрился совершить 2 серьёзных правонарушения. За первое его арестовали на 15 суток. Теперь вот, за второе - 30 суток. Между тем, после отбытия 15 суток Навального не отправили на зону. Вы вот, дорогие читатели, можете хотя бы ещё один такой пример привести, чтобы человек, отбывающий 2 условных срока за совершение тяжких преступлений, был арестован, а потом, по отбытии 15 суток ареста, опять вышел на свободу и получил возможность беспрепятственного перемещения не только по территории РФ, но и с выездом за границу? Или в отношении Навального у нас законы не работают?
Посмотрим, отпустят ли Навального после отбытия этих 30 суток ареста на свободу или его закроют и отправят на зону, как отправили бы, в таком случае, на зону любого добропорядочного гражданина? Отправят не просто на экскурсию, но отбывать свой срок. А срок-то приличный. Это же, по совокупности, с учётом частичного сложения наказаний лет 7 получится.
Что-то подсказывает, что никуда этого Навального не отправят. И по аналогии с попом Гапоном, можно будет смело проводить аналогию с тройным агентом Азевом (его ещё некоторые Азефом называют).
Посмотрим, спешить некуда.
Пока лишь доподлинно известно, и ничто нам не мешает повториться, что Навальный - это лжец, подлец и провокатор, с педерастическим уклоном, с очевидностью на 99,9 % выступающий агентом управления "К" (управление по защите конституционного строя) ФСБ РФ.
Дорогой Читатель, я думаю, что после Вашего искромётного поста даже самый расхомячистый хомячок Навального не забудет, что - цитирую Ваш прекрасный пост - "Навальный - это лжец, подлец и провокатор, с педерастическим уклоном"
А вот, пожалуйста, посмотрите на этого лжеца, подлеца и провокатора, с педерастическим уклоном. Снимок сделан сочувствующим Навальному элементом из "Голоса Америки". Таким Навального увидел этот "Голос", заснял и преподал миру. Видимо, Навальный был снят в то время, когда он проводил очередной сеанс зомбажа своей паствы.
Уважаемый Читатель, большое спасибо, что Вы дали нам возможность (цитирую Вас) полюбоваться на фото этого "лжеца, подлеца и провокатора, с педерастическим уклоном"!
Благодаря Вам, все теперь знают фото этого "лжеца, подлеца и провокатора, с педерастическим уклоном!"
Нет ли у Вас другие фото "этого лжеца, подлеца и провокатора, с педерастическим уклоном"?
Шлите пожалуйста ещё фото "этого лжеца, подлеца и провокатора, с педерастическим уклоном"!
Из Истории природы и общей теории эволюции - Всё стадо слепо следует за вожаком, даже если вожак ведёт их к гибели. Стадо лишено самостоятельности, его биополитическая структура напоминает толпу людей, а психология топлпы превращает людей в участников стада, ведомого вожаком.
Le Bon Gustave - Великие вожаки всех времён, и особенно вожаки революций, отличались чрезвычайной ограниченностью, причём даже наиболее ограниченные из них пользовались преимущественно наибольшим влиянием.... неспособность толпы правильно рассуждать мешает ей критически относиться к чему-либо, т.е. отличать истину от заблуждений.
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