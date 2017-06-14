Подводные камни нового закона о межевании

Изменения законодательства, которые ожидаются с 2018 года, прямо не обязывают владельцев земельных участков проводить процедуру межевания. Однако, если в установленном законом порядке до 1 января 2018 года не будут проведены кадастровые работы в отношении земельного участка и внесены сведения о местоположении границ такого земельного участка, его точной площади в государственный кадастр недвижимости, то таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.) вне зависимости от того, содержатся ли о нем сведения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Южноуральские садоводы столкнулись с рядом проблем при оформлении межевания.

Процедура определения границ участка платная — от трёх до пяти тысяч рублей. Для садоводов пенсионеров это сильный удар по семейному бюджету.

После того, как границы будут определены, их необходимо согласовать с соседями по участку. Но как быть, если соседний участок заброшен и найти владельца практически нереально?

Если соседей найти не удается, то по закону собственник участка должен подать объявление в газету о проведении собрания по согласованию границ, и если сосед на него не приходит, то границы считаются согласованными. Опять же, чтобы подать объявление в газету, необходимо заплатить 3500 рублей.

Заброшенные участки — это головная боль СНТ. По закону такие участки нельзя продать, хотя многие из них пригодны для возделывания и желающих приобрести предостаточно.

Однако наша бюрократическая машина не даёт возможность людям выращивать полезные фрукты и овощи для своей семьи, городу получать дополнительные миллионы налогов в бюджет, а сами СНТ лишаются дополнительной копейки к своему и без того скудному бюджету.

Председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев неоднократно предлагал Администрации сделать садоводческое товарищество пилотным в решении вопроса с заброшенными садовыми участками. Найти пути упрощённой передачи, без утомительной процедуры передачи таких земель во владение всем желающим.

На очередном собрании садовод Ленинского района, Виктор Гневашев внёс предложение, как наиболее эффективно использовать заброшенные садовые участки — передать нуждающимся многодетным семьям, продать желающим и уменьшить бюрократическую проволоку в оформление данных участков. Но на сегодняшний день кроме разговоров в разных инстанциях, конкретных предложений не прозвучало.

Пока не будет решён вопрос о брошенных участках, закон об межевании земельных участков так и не будет до конца реализован и многие земли останутся не отмежёванными.