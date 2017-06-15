Путин спасёт садовый домик челябинской дачницы, дозвонившейся до «прямой линии» с президентом

Как жалко, что не каждый гражданин России, не каждый южноуралец и челябинец может дозвониться до президента России Владимира Путина во время его традиционной ежегодной «прямой линии» с россиянами, пожаловаться на свою проблему и моментально её решить! А иначе был бы рай!

Всё-таки «добрый царь» он всегда даст разгон «злым боярам»! И это конечно прекрасно, что хотя бы в «ручном режиме» наш национальный лидер и вождь может управлять страной и делать её граждан счастливыми. Побольше бы таких Путиных (может быть клонов наделать?), посадить бы их, клоны, точь-в-точь похожих на нашего благодетеля, всех на телефоны — все 100500 штук, и чтобы они 24 часа в сутки решали наши проблемы и стучали по столу, требуя от губернаторов, мэром и глав территорий живо разобраться и помочь!

А чиновники чтобы стояли по стойке «смирно» и верноподданнически пуча глаза, рапортовали: «Уже сделано, Владимир Владимирович!»

Жительница Челябинска Светлана Романова пожаловалась президенту Путину на местных чиновников. По словам челябинки, от нее требуют снести дачный дом, который попал в природоохранную зону.

Не успела женщина пожаловаться, как всё уже было решено!

«Садовый дом попал в природоохранную зону. Теперь его хотят снести, причем за мой счет и без компенсации. Несправедливо!», — сказала женщина президенту во время «прямой линии» главы государства.

«Несправедливо», — согласился Путин. — «Можно не разрешать строить новых сооружений, а кто уже построился — их нужно оставить в покое. Разберемся с проблемой».

Пресс-служба челябинского губернатора Бориса Дубровского прокомментировала вопрос горожанки:

«Правительство Челябинской области всецело разделяет обеспокоенность граждан в связи с поднятым жительницей Челябинска Светланой Романовой на прямой линии вопросом и поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов. Вместе с тем, отметим, что данный вопрос регулируется федеральным законодательством, и практика показывает, что даже в судебном порядке гражданам не удается отстоять свою позицию — суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы и нефтепроводы. Безусловно, с моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми.

Этот вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ней столкнулись сразу несколько муниципалитетов Челябинской области. В связи с этим Правительство Челябинской области в апреле этого года направило обращение в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию указанной проблемы на федеральном уровне или разработке механизма компенсации для собственников объектов недвижимости.

Также отмечу, что Светлана Романова ранее не обращалась с этим вопросом в управление по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области. Другие обращения граждан по этой теме получили квалифицированные ответы в установленные законом сроки», — тут же отрапортовал губернатор Борис Дубровский.

Мы почему-то уверены, что не только домик челябинской дачницы оставят в покое, но и выстроят ей наши власти новый трёхэтажный коттедж где-нибудь на челябинской Рублёвке, и уже в ближайшие часы Светлану Романову навестят губернатор, мэр, прокурор, глава района, которые поинтересуются: не нужно ли чего.

И мы всё неделю будем читать релизы от губернаторской пресс-службы, как именно и чем помогли челябинской дачнице.