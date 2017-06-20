Юревич: «Лондон, гудбай, я здесь чужой, Лондон, прощай, пора домой…»

Обвиняемый в получении астрономической суммы взятки (более 3,4 млрд рублей) бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывающийся в Великобритании, поспешил опровергнуть заявление своего адвоката Игоря Трунова о том, что в случае объявления в международный розыск по линии Интерпола Юревич попросит политического убежища в Соединённом королевстве.

Канал для слива своего заявления выбран привычный — сайт «Знак.ком» и питающая стойкую привязанность ко всему макаронному журналитесса Света Григорьева.

Кроме этого нелогичного и явно лживого заявления Юревич объявил, что не будет подавать исковых требований и требовать компенсации морального ущерба с государства за то, что его незаконно не допустили до выборов в Госдуму РФ от «Российской партии пенсионеров за справедливость», как это сделал Трунов.

ИА «UralDaily.ru» предлагает несколько версий произошедшего.

«Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет просить у Великобритании политического убежища. «Мне это не нужно, этот вариант исключен», — заявил экс-глава региона Znak.com.

Ранее, напомним, информацию о том, что Михаил Юревич может попросить убежища, когда данные о нем будут переданы в Интерпол, озвучил адвокат Игорь Трунов. По словам Михаила Юревича, его защитник «неправильно выразился». Также экс-глава региона заявил, что не намерен просить компенсацию морального ущерба за то, что его незаконно не допустили до выборов в Госдуму РФ от «Российской партии пенсионеров за справедливость».

«Я читал о том, что будет подаваться коллективный иск от тех, кого не допустили, но я в этом участвовать не собираюсь. Для меня главное — моральное удовлетворение. Конституционный суд подтвердил, что решение не допускать меня до выборов было незаконным. Мне этого достаточно», — сообщил Михаил Юревич», — сообщает «Знак.ком».

Прежде всего, следует отметить, что это первое публичное заявление Юревича после второго, наиболее серьёзного этапа его уголовного преследования и резкой активизации усилий силовиков.

Юревич публично оправдывался, когда его обвиняли в сущей «мелочи» (по сравнению с многомиллиардной взяткой) — в получении 26-миллионой взятки от министра здравоохранения В.Тесленко и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Ф.Вятина. Однако как в рот воды набрал после обвинения в получении взятки в 3,4 млрд рублей в рамках хищений в процессе «дорожной революции». Не комментировал он и свой заочный арест, объявление в международный розыск, задержания и аресты топ-менеджера московского представительства «Макфы» А.Чуркина и акционера «Гринфлайта», тёщи компаньона В.Белоусова — М.Бутаковой.

Что же заставило Юревича внезапно нарушить обет молчания?

Первая версия — Юревич просто лжёт.

Как лгал его адвокат Врунов (Трунов) о том, что его подзащитный прилетит в Россию на допрос по первой же повестке (вместо этого экс-губернатор спешно сбежал из Израиля в Великобританию), о том, что Юревич серьёзно болен, что по окончанию обследования в клинике Лондона, а это было 6 июня, — опять же прилетит в Россию и явится на допрос.

В пользу этой версии — «ложь» — говорит тот факт, что Юревич решением суда будет арестован сразу же, как появится в России. Вы верите в то, что человек добровольно готов отправиться в «Лефортово» или 7-й челябинский СИЗО ФСБ?

Верится в это с большим трудом, ну разве что макаронный пахан понял, что альтернативой тюрьме является смерть. Точнее, ликвидация его, как предателя Родины, который «слишком много знает». А знает он действительно много, в том числе о явно коррупционном механизме назначения олигарха губернатором стратегически важного для России региона.

И это вторая версия «УралДейли.ру»: Юревич не хочет сидеть, но умирать ему хочется ещё меньше.

Третья версия — Юревич уже обращался по неформальным каналам (например, через своего тёзку М.Ходорковского) к иностранным разведкам, однако «стезя предателя» не сложилась: ему отказали в предоставлении политического убежища, как бывшему высокопоставленному нобилю «Единой России», активно служащему «кровавому режиму».

Наконец, четвёртая версия — Юревич не хочет потерять весь свой бизнес по типу Ходорковского и его «Юкоса». Ему намекнули из одной, не самой правильной башни Кремля о том, что вор и коррупционер может откупиться малым, а вот изменник Родине — лишается всего.

Если у вас, дорогие читатели, есть свои версии — излагайте их в комментариях, а наша фантазия закончилась.

Единственное, в чём мы уверены «на все 100» — это то, что в Мише проснулась совесть, что он не искренне не собирается быть предателем, что всё его естество возражает против этого, и что он готов приехать в Россию и защитить своё честное имя.