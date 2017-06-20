Юревич: «Лондон, гудбай, я здесь чужой, Лондон, прощай, пора домой…»

Обвиняемый в получении астрономической суммы взятки (более 3,4 млрд рублей) бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывающийся в Великобритании, поспешил опровергнуть заявление своего адвоката Игоря Трунова о том, что в случае объявления в международный розыск по линии Интерпола Юревич попросит политического убежища в Соединённом королевстве.
Канал для слива своего заявления выбран привычный — сайт «Знак.ком» и питающая стойкую привязанность ко всему макаронному журналитесса Света Григорьева.
Кроме этого нелогичного и явно лживого заявления Юревич объявил, что не будет подавать исковых требований и требовать компенсации морального ущерба с государства за то, что его незаконно не допустили до выборов в Госдуму РФ от «Российской партии пенсионеров за справедливость», как это сделал Трунов.
ИА «UralDaily.ru» предлагает несколько версий произошедшего.
«Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет просить у Великобритании политического убежища. «Мне это не нужно, этот вариант исключен», — заявил экс-глава региона Znak.com.
Ранее, напомним, информацию о том, что Михаил Юревич может попросить убежища, когда данные о нем будут переданы в Интерпол, озвучил адвокат Игорь Трунов. По словам Михаила Юревича, его защитник «неправильно выразился». Также экс-глава региона заявил, что не намерен просить компенсацию морального ущерба за то, что его незаконно не допустили до выборов в Госдуму РФ от «Российской партии пенсионеров за справедливость».
«Я читал о том, что будет подаваться коллективный иск от тех, кого не допустили, но я в этом участвовать не собираюсь. Для меня главное — моральное удовлетворение. Конституционный суд подтвердил, что решение не допускать меня до выборов было незаконным. Мне этого достаточно», — сообщил Михаил Юревич», — сообщает «Знак.ком».
Прежде всего, следует отметить, что это первое публичное заявление Юревича после второго, наиболее серьёзного этапа его уголовного преследования и резкой активизации усилий силовиков.
Юревич публично оправдывался, когда его обвиняли в сущей «мелочи» (по сравнению с многомиллиардной взяткой) — в получении 26-миллионой взятки от министра здравоохранения В.Тесленко и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Ф.Вятина. Однако как в рот воды набрал после обвинения в получении взятки в 3,4 млрд рублей в рамках хищений в процессе «дорожной революции». Не комментировал он и свой заочный арест, объявление в международный розыск, задержания и аресты топ-менеджера московского представительства «Макфы» А.Чуркина и акционера «Гринфлайта», тёщи компаньона В.Белоусова — М.Бутаковой.
Что же заставило Юревича внезапно нарушить обет молчания?
Первая версия — Юревич просто лжёт.
Как лгал его адвокат Врунов (Трунов) о том, что его подзащитный прилетит в Россию на допрос по первой же повестке (вместо этого экс-губернатор спешно сбежал из Израиля в Великобританию), о том, что Юревич серьёзно болен, что по окончанию обследования в клинике Лондона, а это было 6 июня, — опять же прилетит в Россию и явится на допрос.
В пользу этой версии — «ложь» — говорит тот факт, что Юревич решением суда будет арестован сразу же, как появится в России. Вы верите в то, что человек добровольно готов отправиться в «Лефортово» или 7-й челябинский СИЗО ФСБ?
Верится в это с большим трудом, ну разве что макаронный пахан понял, что альтернативой тюрьме является смерть. Точнее, ликвидация его, как предателя Родины, который «слишком много знает». А знает он действительно много, в том числе о явно коррупционном механизме назначения олигарха губернатором стратегически важного для России региона.
И это вторая версия «УралДейли.ру»: Юревич не хочет сидеть, но умирать ему хочется ещё меньше.
Третья версия — Юревич уже обращался по неформальным каналам (например, через своего тёзку М.Ходорковского) к иностранным разведкам, однако «стезя предателя» не сложилась: ему отказали в предоставлении политического убежища, как бывшему высокопоставленному нобилю «Единой России», активно служащему «кровавому режиму».
Наконец, четвёртая версия — Юревич не хочет потерять весь свой бизнес по типу Ходорковского и его «Юкоса». Ему намекнули из одной, не самой правильной башни Кремля о том, что вор и коррупционер может откупиться малым, а вот изменник Родине — лишается всего.
Если у вас, дорогие читатели, есть свои версии — излагайте их в комментариях, а наша фантазия закончилась.
Единственное, в чём мы уверены «на все 100» — это то, что в Мише проснулась совесть, что он не искренне не собирается быть предателем, что всё его естество возражает против этого, и что он готов приехать в Россию и защитить своё честное имя.
Эту версию предлагать в принципе тоже можно, но лишь в качестве юмористической.
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Комментарии
Пятая версия: Юревич верит, что сможет всех там, в Англии, подкупить... и его не выдадут.
Шестая версия: Юревич совершит ритуальное самоубийство (вариант: застрелится как человек чести).
В статье чушь, ахинея, галиматья
Синицын, ничего подобного, это Вы спутали с лозунгами Навального и других оппозиционеров, что дескать Путин вор. Вот это действительно чушь, ахинея, галиматья. А в статье - факты и достоверная аналитика в виде различных, заметьте, версий.
Это уже не пропаганда, ведь версий много: можно, например, выбрать версию о том, что Юревич предатель России, а можно, что изменник Родины.
А если эти версии не устраивают, то можно придерживаться версии о том, что Юревич - иуда продажная.
Пропаганда предлагает однозначные выводы, а тут - богатый плюрализм различных мнений, заставляющий пошевелить мозгами читателей и выбрать свою версию из предложенных автором
Здесь нет главного - точных фактов, на которых базируются все эти догадки. И более того, значимость данных событий для города, области или страны, обозначенных в статье, микроскопическая, в какую бы стороны ни стали они развиваться
Синицын, извините, факты ФБК - точно такие догадки, и не более того. Это называется аналитикой.
Для страны - не знаю, а для области и города - это наиважнейшие новости. Ну не Путина же клеймить челябинскому сату, в самом-то деле...
3,4 млрд украденого как минимум - это не шутки, даже для ФБК! Это даже в масштабах страны впечатляющая сумму украденного у челябинцев и южноуральцев!
При чём здесь какое-то там ФБК, знать такого не знаю. А вот тема Юревича не сходит с Ваших страниц.
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, это контора Навального, позор Вам, Синицын, я и то знаю!
А важнее темы Юревича для челябинцев и нет ничего, и доказательство этому - возросшее количество посетителей на нашем сайте!
Не Путина же клеймить, правда?
Ну а я вот не знаю, что такое ФБК. Что поделать. Ваш ведь сайт не сообщает об этом, он про Юревича в основном.... Возросшее количество посетителей, если оно на самом деле есть, чем-то другим объясняется. Возможно просто тем, что у людей летом больше свободного времени, и они ищут, а чем бы развлечься.
Синицын, то, что Вы не знаете, что такое ФБК, а я знаю - говорит о том, что я лучше Вашего разбираюсь в делах оппозиции.
Читатели заходят в большом количестве на тексты про Юревича - значит, мы работаем в их интересах.
Вы можете сами убедиться в этом, если заглянете на счётчик посещения.
Синицын, сайт Уралдейли.ру работает в интересах большинства челябинцев, а не 2% дерьма, как сказал Соловьёв! Большинство хочет текстов про Юревича! Ну а для 2% дерьма работают Радио Свободы, Эхо Москвы, Дождь, Медуза, РБК, Независимая, Новая, Ридус, блог Навального... для 2% дерьма даже многовато будет!
При чем здесь какое-то ФБК, какие-то там 2 процент ?. Мы живем в конкретном городе с названием Челябинск, в одноименной области, и здесь в общем-то у людей идёт жизнь настоящими текущими проблемами, а не надуманными пятилетней давности с отстраненным тогдашним мэром или губернатором, назначенными правящей кликой в те годы.... Вот уж воистину правы были участники последнего митинга 12 июня по поводу проблем города и области, назвав одного какого-то из журналистов города псевдонимом Кукарецкий.
Синицын, мы пишем про проблемы города, например,несколько больших статей посвятили проблеме садоводов. И статьи про Юревича имеют непосредственное отношение к Челябинску.
Или Вы считаете, что вернуть городу награбленные 3,4 млрд рублей - это семечки?
А вот как относятся к интересам Челябинска гуляния с уточками и кроссовками - для меня загадка.
Так Вы же не ходите, как репортёр, на такие события, потому это для Вас и загадка.
Писатели-фантасты тоже в космос не летают. Это каменный век журналистики, Синицын, с блокнотом ходить на мероприятия. В то время, когда есть современные средства коммуникации.
Да-да, блоги Шария и Проханова. Про писателей-фантастов, это Вы в самую точку попали, теперь понятно откуда "чушь, ахинея и галиматья"
Синицын, ну не надо равнять Шария и Проханова - они оба очень талантливые люди, но совершенно разного формата. Шарий - блестящий расследователь, не чета Навальному, с потрясающим чувством юмора.
Стыдно, что Вы совершенно не знаете таких вещей. Зациклились на своих вильнюских диссидентах. Я вот хорошо знаю оппозиционных медиа-персонажей, а Вы - человек ограниченный.
Про Шария и его аргументы мне достаточно знать только одно: его страна частично оккупирована другим государством. Я бы посмотрел, если бы во время войны СССР с Германией , скажем, на этапе оккупации территории СССР от Бреста до Сталинграда, кто-то в СССР из её граждан регулярно бы проповедовал бы дружбу между СССР и Германией.... Вот именно этим он и занимается. Значит, это в общем-то фиглярство, желание найти какой-то экстравагантный способ для самоутверждения, не более..... Про диссидентов, ну конечно, к ним повышенный интерес, поскольку обычно именно они говорят правду в любых условиях, ,так как это критически мыслящая часть населения. К тому же при ситуации , когда они все в чёрном списке запрещенных к допуску в средства массовых СМИ, легкодоступных для налогоплательщиков.... А Вам позор, Андрей Александрович, и пожелание творческих успехов нисмотря ни на что. В городе есть что обсудить из того, что Вы замалчиваете на своем сайте из городских событий
Признайтесь, Синицын, что Вы не смотрели ни одно видео с Шарием. Он не работат в интересах России, он работает в интересах Украины. Просто он объективно считает, что к власти в 2014 году прищёл антинародный воровской режим, замешанный на пещерном национализме.
Он украинский диссидент. Но видимо Вам симпатичны только российские диссиденты.
Он никакой не диссидент, поскольку даже в нынешнем украинском парламенте есть партия под названием "Оппозиционный блок", набравшая именно в 2014 году на выборах осенью более 10 процентов голосов. Они регулярно там появляются на своих телеканалах, ездят по стране, по миру, и им очень не хватает того, что в нормальных услових, без войны той страны, сотрудничество с которой они приветствуют даже сейчас они спокойно набирали бы еще 10-15 процентов в добавок. Они тоже считают, что к власти пришел такой режим, что в общем-то не без успеха оспаривается их оппонентами. Поскольку в стране проводятся по сравнению с Россией свободные выборы, на которых власть может меняться, да и постоянно менялась туда-сюда. Собственно именно узурпация власти со стороны прежнего сбежавшего впоследствии за границу президента Януковича и была причина происшедших драматических событий. Это всё безо всякого фиглярства и претензий на экстравагантные мнения у них там свободно обсуждается.... Ну и в общем-то это их внутреннее дело, до тех пор пока не затрагивает нарушений общепризнанных прав человека..... Полезен этот Шарий конечно, путинской пропаганды для сопровождения лживых агиток своего агитпропа
Синицын, Вы наверняка знаете про Шария лишь со слов Навального или других российских оппозиционеров, а сами его не смотрели ни разу. Российские оппозицинеры проукраински настроены и не могут быть объективными.
Шарий - 100%-тный украинский диссидент. Как Олесь Бузина. На него сфабриковали уголовное дело на его Родине и он вынужден жить в эмиграции в Европе.
И он ни разу не связан с Кремлём. Сам Шарий много раз заявлял, что заплатит 1000 евро тем, кто найдёт в его роликах хотя бы один в пользу Путина или России. До сих пор деньги так никто и не получил.
Может Вы рискнёте?
В его видео блестяще доказывается то, что Украина не демократическая и не европейская страна, а тоталитарное государство дремучего национализма и клептократии.
Преследование инакомыслящих, отсутствие независимых СМИ - таких, как в России - мрачные приметы тоталитарной Украины.
Вы ничего не знаете ни о Шарии, ни о диссидентском движении на Украине, ни о самой стране победившего нацизма.
Когда Вы говорите, что Шарий путинский пропагандист - Вы лжёте, скорее всего неосознанно, но Шарий бы всё равно Вас засудил, как это он периодически делает с клеветниками в свой адрес.
Он - звезда Юутюба, разоблачает фейки киевской пропаганды, он - суперстар журналистских расследований, Навальному до него далеко.
Недавно он блестяще развёл двух подонков с телеканала Порошенко - Буткевича и Чайку. Эти мрази, один из которых предложил убить 1,5 миллиона жителей Донбасса и вешать ветеранов ВОВ, - попались на удочку Шария как кильки.
Эти дебильные клоуны заявили, что Шарий получает деньги от Кремля, став объектом жестокой шутки украинского видеоблоггера.
Из-за блестящей провокации Шария ушёл с позором в отставку министр пропаганды Украины Стець.
Это высший пилотаж, Синицын Ни один российский оппоционер не стоит и мизинца Анатолия Шария
Да я собственно и не хочу слишком много знать ни о Шарии, ни вообще о любой другой стране. В том смысле, что не больше хочу знать, чем, скажем о Новой Зеландии, об Исландии или Аргентине. Это другие страны, и больше мне интересно, что происходит в России. Главное об Украиние, как мне кажется, в настоящий момент я знаю - что часть территории этой страны оккупирована и что этой стране приходится вести оборонительную войну, чтобы оккупированная территория не расширялась.
Синицын, хорошо, но почему же Вы тогда уверенно рассуждаете о том, чего не знаете и чего не хотите знать? Это характеризует Вас как болтуна.
Украина конечно же не оккупрована. Крым вошёл в состав России на основании народного демократического референдума, а на Донбассе идёт гражданская война рускоязычных и нормальных украинцев - против националистического отребья, совершившего госпереворот.
Опыт Украины важен для России потому, что русские и украинцы похожи, как и наши государства. Мы восточные славяне, у нас схожий исторический опыт.
Печальный опыт Украины доказывает всю пагубность для нашей страны так называемого "европейского вектора" и так называемой "демократии".
Это реплика риторического характера.
Юревич имеет деньги и в РФ за деньги КУПИТЬ все и он это делает.Имея денег можно все. Поэтому он свою игру затеял и он если бы план М. Горбачева к работе,то мог бы через полгода у руля власти. Но увы для плана Горбачева надо примерно иметь денег наличными более 5 млрд. долларов.. То тогда шансы равны к 100%.План простой и он работал бы, но увы жадность всех и не дает пока план Горбачева в ход.
может быть Юревича просто понесло. Может быть после укола сыворотки правды, сделаного онковенерологом с акцентом, Юревич возомнил себя Мессией и огорошил всех своими притчами (притчу спорол)...
Кстати, гОдная версия!
Сплетни собираете какие то не подтвержденные)))
Дмитрий, ничего не сплетни - зайдите на Знак.ком и Ура.ру.
По слухам, если дело цыбко вернут обратно в прокуратуру, а те в следком,то Юревич через месяц приедет. Поэтому от исхода дела Цыбко много решается. судьи в Москве, к примеру если бы они это дело,то вернули обратно. из 50 судей не один не готов на ожары иныеоправдание, а вот вернуть 99% и только один готов 5 лет дать и то понимает, что выше суд отмена приговора. Поэтому цыбко если осужден и в СИЗО умирает от болезни,то Юревич никогда не приедет. у Юревича примерно до 56 млрд. рублей в дереве, кроме того все его предприятияисправно дают прибыли. Сейчас бы МАКФУ под усиленную охрану,иначе там могут пожары и аварии и вывод из строя...
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