В Челябинске сократили садовые маршруты

Муниципальные садовые автобусы в Челябинске будут реже выходить в рейсы — четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Руководитель предприятия-перевозчика Дмитрий Холод объяснил данное «нововведение», изношенности автопарка, доставшегося ему от обанкротившегося МУП «Челябавтотранс».
Можно ли лишать садоводов возможности добираться до своих участков, если садовый маршрут — это единственный вид транспорта?
Как правило СНТ находятся удалённо от городской магистрали. Если в городе пассажиры могут выбрать любой удобный транспорт, то в сложившейся ситуации садоводам придётся ходить пешком не один километр.
А основу садоводов составляют у нас пенсионеры! Вот она забота и уважение к людям престарелого возраста.
Буквально пару месяцев назад мэрия при каждом удобном случае рапортовала об отремонтированных дорогах к СНТ, открытие новых садоводческих маршрутах, дополнительных рейсах. Куда всё делось?
Садоводы пребывают в полном шоке! Как добираться, о чём думает губернатор и мэр, почему такое пренебрежение к людям?!
Напомним, с первых дней на новом посту Дмитрий Холод стал «урезать» движение садовых маршрутов.
Так же полностью отменены челябинские городские автобусные маршруты — № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43 и 52.
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