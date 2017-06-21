В Челябинске сократили садовые маршруты

Муниципальные садовые автобусы в Челябинске будут реже выходить в рейсы — четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Руководитель предприятия-перевозчика Дмитрий Холод объяснил данное «нововведение», изношенности автопарка, доставшегося ему от обанкротившегося МУП «Челябавтотранс».

Можно ли лишать садоводов возможности добираться до своих участков, если садовый маршрут — это единственный вид транспорта?

Как правило СНТ находятся удалённо от городской магистрали. Если в городе пассажиры могут выбрать любой удобный транспорт, то в сложившейся ситуации садоводам придётся ходить пешком не один километр.

А основу садоводов составляют у нас пенсионеры! Вот она забота и уважение к людям престарелого возраста.

Буквально пару месяцев назад мэрия при каждом удобном случае рапортовала об отремонтированных дорогах к СНТ, открытие новых садоводческих маршрутах, дополнительных рейсах. Куда всё делось?

Садоводы пребывают в полном шоке! Как добираться, о чём думает губернатор и мэр, почему такое пренебрежение к людям?!

Напомним, с первых дней на новом посту Дмитрий Холод стал «урезать» движение садовых маршрутов.

Так же полностью отменены челябинские городские автобусные маршруты — № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43 и 52.