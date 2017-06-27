Мэра Копейска посадили, но зачли дачу показаний против Юревича

Решением Копейского городского суда бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей, также ему запрещено 3 года занимать должности в госструктурах.
Сравните это с мерой наказания, запрошенным гособвинением — 7 лет колонии строгого режима, а также 50 млн рублей штрафа, и вы поймёте, насколько суд оценил показания Вячеслава Истомина в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Истомин взят под стражу в зале суда.
Суд учёл, что бывший глава Копейска выполнил условия соглашения о сотрудничестве со следствием, а также смягчающие обстоятельства: экс-мэр не судим, признал вину, оказал содействие в изобличении других лиц. На иждивении Истомина — малолетний ребёнок и престарелые родители, также учтены состояние его здоровья, грамоты и ходатайства. Отягчающих обстоятельств нет.
Однако всем ясно, что решающим фактором для смягчения приговора были показания против Юревича.
Напомним, Истомин признан виновным по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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Комментарии
И ещё, суд зачёл срок нахождения под стражей и домашнего ареста в срок лишения свободы.
Возможно, через год-полтора выйдет по УДО.
Вивалвивалракью
Если будет себя хорошо вести и сотрудничать с администрацией колонии...
Интересно, если Юревич попадет под суд, чтобы получить поменьше, на кого персонально он должен дать показания. Думаю список не маленький, и не только Челябинский. История будет классной. Покупаем попкорн и занимем первые ряды для просмотра.
театрал, Юревич, чтобы ему поменьше дели, - должен молчать как рыба об лёд!
Если шило упадет в мешок, его не утаишь. Молчать как рыба об лед, он не будет.
театрал, будьте добры, пишите грамотно (это всех касается), у меня душа болит, когда делают грубейшие ошибки - постоянно исправляю их в комментариях.
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