Мэра Копейска посадили, но зачли дачу показаний против Юревича

Решением Копейского городского суда бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей, также ему запрещено 3 года занимать должности в госструктурах.

Сравните это с мерой наказания, запрошенным гособвинением — 7 лет колонии строгого режима, а также 50 млн рублей штрафа, и вы поймёте, насколько суд оценил показания Вячеслава Истомина в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Истомин взят под стражу в зале суда.

Суд учёл, что бывший глава Копейска выполнил условия соглашения о сотрудничестве со следствием, а также смягчающие обстоятельства: экс-мэр не судим, признал вину, оказал содействие в изобличении других лиц. На иждивении Истомина — малолетний ребёнок и престарелые родители, также учтены состояние его здоровья, грамоты и ходатайства. Отягчающих обстоятельств нет.

Однако всем ясно, что решающим фактором для смягчения приговора были показания против Юревича.

Напомним, Истомин признан виновным по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).