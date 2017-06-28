Толстячка Бабушкина поразил арест Севастьянова

В Челябинскую область пожаловали члены Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) во главе с руководителем Михаилом Федотовым. Приехал и Андрей Бабушкин, хорошо упитанный правозащитник, который во время своего прошлого визита на Южный Урал притащил с собой дурочку с обезьянкой — и они на пару заступались за подсудимого пиар-подручного Юревича Николая Сандакова.

ИА «UralDaily.ru» уже отмечало поразительное портретное сходство Андрея Бабушкина с покойным фрик-клоуном Романом Трахтербергом. Но дело не в этом. А в том, что шутки у обоих клоунов поразительно похожи...

И в прошлый, и в этот раз нашего толстячка, отъевшего мордашку на правозащитных харчах, сопровождает бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов, также близкий «лондонскому страдальцу» человечек.

Спору нет, Алексей Михайлович был не самым плохим уполномоченным по правам человека, но он бывший во всех смыслах — «крот» («спящий агент») бывшего челябинского губернатора, и конечно — бывший омбудсмен.

И вот он, уже утеряв свой статус, вляпался в нехорошую историю: грудью встал на защиту автостоянок — своего семейного бизнеса, выделенного «в кормление» Юревичем, — от отморозков из МГЕР. Поцапался с полицией и провёл 7 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции в не самых плохих условиях.

И это почему-то страшно поразило правозащитника СПЧ:

«Имя Алексея Севастьянова известно не только на территории Челябинской области. Это правозащитник федерального уровня. И нас просто поразила ситуация, когда он получил 7 суток ареста за то, что защищал интересы своих доверителей. Я очень надеюсь, что прокуратура, МВД и суд дадут оценку ситуации…»

Что же тут поразительного? Защищал бизнес, данный «на прокорм» бывшим губернатором-коррупционером, дерзил полиции, недельку провёл в цугундере. Чай, не на Колыме на лесоповале.

Бывший омбудсмен, напомним.

Нужно ли специально такой структуре, как СПЧ при президенте, уделять внимание такой мелочи, как непродолжительный арест бывшего чиновника? Или, если «по знакомству», то можно? Главное, что Севастьянов — давний знакомец Бабушкина?

Что это за блат такой завёлся в президентских структурах?