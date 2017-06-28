Толстячка Бабушкина поразил арест Севастьянова

В Челябинскую область пожаловали члены Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) во главе с руководителем Михаилом Федотовым. Приехал и Андрей Бабушкин, хорошо упитанный правозащитник, который во время своего прошлого визита на Южный Урал притащил с собой дурочку с обезьянкой — и они на пару заступались за подсудимого пиар-подручного Юревича Николая Сандакова.
ИА «UralDaily.ru» уже отмечало поразительное портретное сходство Андрея Бабушкина с покойным фрик-клоуном Романом Трахтербергом. Но дело не в этом. А в том, что шутки у обоих клоунов поразительно похожи...
И в прошлый, и в этот раз нашего толстячка, отъевшего мордашку на правозащитных харчах, сопровождает бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов, также близкий «лондонскому страдальцу» человечек.
Спору нет, Алексей Михайлович был не самым плохим уполномоченным по правам человека, но он бывший во всех смыслах — «крот» («спящий агент») бывшего челябинского губернатора, и конечно — бывший омбудсмен.
И вот он, уже утеряв свой статус, вляпался в нехорошую историю: грудью встал на защиту автостоянок — своего семейного бизнеса, выделенного «в кормление» Юревичем, — от отморозков из МГЕР. Поцапался с полицией и провёл 7 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции в не самых плохих условиях.
И это почему-то страшно поразило правозащитника СПЧ:
«Имя Алексея Севастьянова известно не только на территории Челябинской области. Это правозащитник федерального уровня. И нас просто поразила ситуация, когда он получил 7 суток ареста за то, что защищал интересы своих доверителей. Я очень надеюсь, что прокуратура, МВД и суд дадут оценку ситуации…»
Что же тут поразительного? Защищал бизнес, данный «на прокорм» бывшим губернатором-коррупционером, дерзил полиции, недельку провёл в цугундере. Чай, не на Колыме на лесоповале.
Бывший омбудсмен, напомним.
Нужно ли специально такой структуре, как СПЧ при президенте, уделять внимание такой мелочи, как непродолжительный арест бывшего чиновника? Или, если «по знакомству», то можно? Главное, что Севастьянов — давний знакомец Бабушкина?
Что это за блат такой завёлся в президентских структурах?
А может быть «правозащитнику федерального уровня» позволительно нарушать закон? И прокуратуре, МВД и суду нужно бросить все дела и спешить как Чип и Дейл на помощь страдальцу Алёше?
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Комментарии
"А чтобы ранее заключали под стражу на семь суток бывшего уполномоченного по правам человека? За что? За то, что он защищал интересы своих доверителей, которые пытались не позволить снести гараж. Это, друзья, уникальная ситуация в Челябинской области и не в 1900-лохматом году, а в, этом, 2017 году, такое произошло. Алексей Михайлович Севастьянов неожиданно для всех правозащитников России - а это имя известно в любом регионе России - был подвергнут семи суткам ареста. Очеь хочу надеяться, что и прокуратура и областной суд и руководство ГУ МВД области даст принципиальную оценку этому событию", сказал Бабушкин на заседании.
А раньше было такое, что бывшего губернатора, при котором обретался такой вот уполномоченный по правам человека, обвиняли во взятках на сумму более 3, 4 млрд. руб.? И не в каком-то лохматом году, а в этом, 2017-м?
Вот вы, Андрей Александрович, насмехаетесь над Бабушкиным, сравнивая его с Трахтенбергом. А между тем у Трахтенберга борода часто была другого, красного цвета. Да Роман и попозитивнее был ). Взять хотя бы когда он (вместе с Лебединским) распевал про пьяного Винни Пуха. Нет, мельчает нынче народ.
nota bene, попозитивнее, это точно. Но такой же фрик
Господа, что удивительно, Севастьянов значится, по сю пору, членом адвокатской конторы Трунова, этого завуалированного штаба тамплиеров, рассадника зла и чуждых нам идеологий, затесавшегося на теле нашей родины, можно сказать, в самом сердце её, городе Москва и ждущего только момента, чтобы оторваться тромбом и покончить с Россией. Изображение лица этого Севастьянова, поборника макаронных прав и яростного борца с режимом апартеида, по его сведениям установившегося в нашей стране, в ранге адвоката красуется на сайте этого, ставшего, теперь уже, после бегства Юревича в Лондон, иностранным, агента. И никому дела нет. http://trunov.com/advocats/
А что касается сходства этого Бабушкина с Трахтенбергом, то с возрастом все пороки, и это известно, отображаются на лице. И тогда Бабушкин становится похожим на Трахтенберга, а Трахтенберг на Познера, а Познер на Ходорковского, а Белковский на Бабушкина, а Юревич на педераста и т.п. Обычное дело. Свойство у природы такое. Только и всего.
Да, природа становится какой то педа....ческой.... Юревич, или будь то Бабушкин, отрицательно влияют на природу ( породу и погоду...).
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