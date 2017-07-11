Челябинский СК официально прокомментировал задержание за взятку следователя по особо важным делам

11.07.2017 г., 17:35
Контрразведка пока молчит…
взятка следователю СК Челябинск

Появился официальный комментарий СУ СК России по Челябинской области о задержанном за взятку следователя по особо важным делам Александра Козлова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено  уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД Александра Козлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 г.г.  у подозреваемого,  возник преступный умысел на  получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело.  Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем что был задержан, — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, комментариев от контрразведки на момент публикации «UralDaily.ru» нет.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

«Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законном, но и моральное право также жестко реагировать на любые преступления, в том числе среди сотрудников других правоохранительных органов», — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе ведомства.

Напомним, как сообщало ранее ИА «UralDaily.ru», некоторым данным, 4 миллиона рублей — составляла взятка следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел (по экономическим преступлениям) следственного управления СК региона Александра Козлова. Именно за такую сумму он согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.

Следователь задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по Челябинской области, кроме того, как сообщают СМИ, задержаны два адвоката, видимо посредники.

Сайт «UralDaily.ru» следит за развитием событий.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников: ВК А.Козлова

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Комментарии

Наталья Тухвату.....

Позорно, опять ШУЛЬГА и РАЧКОВА  стали обман, позор. Он работал и до самого ареста был на СЛУЖБЕ. Господа с ФСБ вас как пацанов снова вокруг носа провели, так умно и он уже не взятку, а просто Мошенником пройдет. Вот так больше ДРУЖИТЕ  УФСБ и Шульгой и иными  с аппарата и вам скоро еще   биоотходы от  своих.... принесут и скажут, это не наше. Просто ПОЗОР чекистам, что пошли на поводу. Он был на СЛУЖБЕ и он должен как СОТРУДНИК идти на скамью суда. Да и кадровая политика Рачковой и отдела кадров, берут своих по звонкам и связям и за ОТКАТЫ... просто так БЕСПЛАТНО не попасть на работу.  Есть видеозаписи   слежки и он КОЗЛОВ на работу ходить и  есть записи его переговоров с РАБОЧЕГО места, как он мог  будучи якобы уволенным , иметь доступ к уголовным делам. Позорно и стыдно, что ЧЕКИСТОВ как пацанов обманули. Или УФСБ   просто в спруте с Шульгой и отделом кадров. Неясно. Но  мы те кто были в свое время Чеуриным уволены и преданы суду за    якобы нарушения,  огласке все это и шумиху на всю страну  будем. Чем он  лучше КОЗЛОВ, почемуЗАДНИМ числом уволили.

тухватулина наталья

а зачем Вы присваиваете себе чужое имя??? я лично этот бред не писала!!! мне нет смысла и оснований шульгу и рачкову в чем то обвинять! к службе УФСБ Я ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОЩО ОТНОШУСЬ, и при чеурине меня никто не увольнял! ходил ли ходит ли после увльнения козлов на службу мне лично ваще фиолетово! пользователь-не стесняйся, подпишись под своим именем! я всегде считала и считаю, что руководство в т.ч. СУ СК РФ по Челябинской области относительно подчиненных сотрудгтков дейсьвуют на законных основаниях, а то что кого-то и кто-то подставил знают все, а уж если виноват кто-то то даже и без приговора суда понятно, а приговор суда, судя по практике может быть отменен при наличии нарушений указанных УПК РФ

Читатель

А где Юревич ?

Дмитрий

Бывший топменеджер "Уралсвязьинформа" (сейчас "Ростелеком") Китаев Г.Б. вместе со своим сыном Китаевым О.Г. (являющимся госслужащим) и др. подельниками, в 2011 году, рейдернули - захватили доли в ООО и руководство оператора связи "Верес". Это подтверждено судебными актами.
Несмотря на это, Следственный Отдел по Центральному району г.Челябинска закрыл на все глаза. А госслужащий Китаев О.Г. за рейдерский захват ООО был повышен в должности! Согласование на повышение производило УФСБ.
Вот и думайте сколько "заносит" Ростелеком за своих бывших топменеджеров.
Кстати, в арбитражном суде Челябинской области работает судья Соколова, муж которой "трудится" в Ростелекоме. Дак вот эта судья, очень "правильно" судит дела Ростелекома и Вереса. 

Читатель

А не тот ли это Китаев О.Г., который после перехода "Вечернего Челябинска" Юревичу, был поставлен генеральным директором газеты "ВЧ" и надзирателем за одноимёнными киосками?

Дмитрий

Нет, не тот.
Китаев О.Г. о котором я говорю был начальником отдела связи Челябинской таможни.
После захвата доли в ООО (госслужащему запрещено иметь долю в ООО) его повысили до начальника отдела таможни УрФО г.Екатеринбург. Вместо того, что выгнать из госслужащих и посадить.

Читатель

Понятно. Значит просто полные однофамильцы.

Дмитрий

Будем ждать, когда УФСБ проверит отказные дела СО СК по заявлениям пострадавших по "Вересу" и привлечет к уголовной ответственности госслужащего Китаева О.Г. за рейдерство, а вместе с ним и арбитражного управляющего Медведева и судью Соколову (муж которой работает в Ростелекоме).

тухватулина наталья

уважаемые создатели сайта попрошу удалить комментарий от имени Натальи тухватулиной. так как этот бред я лично не писала, и пользователь, присвоил себе чужое имя, видимо боится свое имя назвать! вот и пусть боится молча ! Удалите, пожалуйста!

хххххх

Наталья, что сперва ты писала и как ясно стало, что вдруг  старшие братаны с тебя   просто беседа и получение неких данных,то сразу  душа в пятки. Не бойтесь, все   дела Чеурина и иных давно в  УФСБ  и ФСБ РФ были известны. Поэтому никто вас искать и приглашать на беседу и встречуне станет. Вы не тот уровень. У братанов среди аппарата СУ СК  области и среди СО  есть свои преданные ....  лица и все, что там идет, как все, известно. Поэтому учитесь быть ЧЕСТНОЙ и не бояться. А Корецкий   молодец, что не испугалься и опубликовал. Нам важно знать мнение каждого и понять кто нам ВРАГ или  ДРУГ. Не бойтесь и  самое главное, одно нас смущает если архивные уг. дела  и отказные  , вдруг перепроверка, вот тогда иное видение возможно по отношению лично к вам. Ведь много было  стуков о методах  и способах вами проведенных допросов и иных следственных мероприятий, поэтому , живите тихо и не пытайтесь себя в глазах своих бывших коллег показать, что вы своя в доску .Мы то все прекрасно знаем кто вы и как себя ведете и сейчас и ранее. А про ваши слова в них 90% это истиная правда и за это Вам спасибо.

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Koretskiy

Я вообще не понимаю, о ком идёт речь, о чём и о ком вы тут беседуете Smile

Мне главное, чтобы не было мата и экстремизма.

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