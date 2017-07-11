Челябинский СК официально прокомментировал задержание за взятку следователя по особо важным делам

Появился официальный комментарий СУ СК России по Челябинской области о задержанном за взятку следователя по особо важным делам Александра Козлова.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД Александра Козлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 г.г. у подозреваемого, возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем что был задержан, — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, комментариев от контрразведки на момент публикации «UralDaily.ru» нет.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
«Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законном, но и моральное право также жестко реагировать на любые преступления, в том числе среди сотрудников других правоохранительных органов», — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе ведомства.
Напомним, как сообщало ранее ИА «UralDaily.ru», некоторым данным, 4 миллиона рублей — составляла взятка следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел (по экономическим преступлениям) следственного управления СК региона Александра Козлова. Именно за такую сумму он согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.
Следователь задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по Челябинской области, кроме того, как сообщают СМИ, задержаны два адвоката, видимо посредники.
Сайт «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
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Комментарии
Позорно, опять ШУЛЬГА и РАЧКОВА стали обман, позор. Он работал и до самого ареста был на СЛУЖБЕ. Господа с ФСБ вас как пацанов снова вокруг носа провели, так умно и он уже не взятку, а просто Мошенником пройдет. Вот так больше ДРУЖИТЕ УФСБ и Шульгой и иными с аппарата и вам скоро еще биоотходы от своих.... принесут и скажут, это не наше. Просто ПОЗОР чекистам, что пошли на поводу. Он был на СЛУЖБЕ и он должен как СОТРУДНИК идти на скамью суда. Да и кадровая политика Рачковой и отдела кадров, берут своих по звонкам и связям и за ОТКАТЫ... просто так БЕСПЛАТНО не попасть на работу. Есть видеозаписи слежки и он КОЗЛОВ на работу ходить и есть записи его переговоров с РАБОЧЕГО места, как он мог будучи якобы уволенным , иметь доступ к уголовным делам. Позорно и стыдно, что ЧЕКИСТОВ как пацанов обманули. Или УФСБ просто в спруте с Шульгой и отделом кадров. Неясно. Но мы те кто были в свое время Чеуриным уволены и преданы суду за якобы нарушения, огласке все это и шумиху на всю страну будем. Чем он лучше КОЗЛОВ, почемуЗАДНИМ числом уволили.
а зачем Вы присваиваете себе чужое имя??? я лично этот бред не писала!!! мне нет смысла и оснований шульгу и рачкову в чем то обвинять! к службе УФСБ Я ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОЩО ОТНОШУСЬ, и при чеурине меня никто не увольнял! ходил ли ходит ли после увльнения козлов на службу мне лично ваще фиолетово! пользователь-не стесняйся, подпишись под своим именем! я всегде считала и считаю, что руководство в т.ч. СУ СК РФ по Челябинской области относительно подчиненных сотрудгтков дейсьвуют на законных основаниях, а то что кого-то и кто-то подставил знают все, а уж если виноват кто-то то даже и без приговора суда понятно, а приговор суда, судя по практике может быть отменен при наличии нарушений указанных УПК РФ
А где Юревич ?
Бывший топменеджер "Уралсвязьинформа" (сейчас "Ростелеком") Китаев Г.Б. вместе со своим сыном Китаевым О.Г. (являющимся госслужащим) и др. подельниками, в 2011 году, рейдернули - захватили доли в ООО и руководство оператора связи "Верес". Это подтверждено судебными актами.
Несмотря на это, Следственный Отдел по Центральному району г.Челябинска закрыл на все глаза. А госслужащий Китаев О.Г. за рейдерский захват ООО был повышен в должности! Согласование на повышение производило УФСБ.
Вот и думайте сколько "заносит" Ростелеком за своих бывших топменеджеров.
Кстати, в арбитражном суде Челябинской области работает судья Соколова, муж которой "трудится" в Ростелекоме. Дак вот эта судья, очень "правильно" судит дела Ростелекома и Вереса.
А не тот ли это Китаев О.Г., который после перехода "Вечернего Челябинска" Юревичу, был поставлен генеральным директором газеты "ВЧ" и надзирателем за одноимёнными киосками?
Нет, не тот.
Китаев О.Г. о котором я говорю был начальником отдела связи Челябинской таможни.
После захвата доли в ООО (госслужащему запрещено иметь долю в ООО) его повысили до начальника отдела таможни УрФО г.Екатеринбург. Вместо того, что выгнать из госслужащих и посадить.
Понятно. Значит просто полные однофамильцы.
Будем ждать, когда УФСБ проверит отказные дела СО СК по заявлениям пострадавших по "Вересу" и привлечет к уголовной ответственности госслужащего Китаева О.Г. за рейдерство, а вместе с ним и арбитражного управляющего Медведева и судью Соколову (муж которой работает в Ростелекоме).
уважаемые создатели сайта попрошу удалить комментарий от имени Натальи тухватулиной. так как этот бред я лично не писала, и пользователь, присвоил себе чужое имя, видимо боится свое имя назвать! вот и пусть боится молча ! Удалите, пожалуйста!
Наталья, что сперва ты писала и как ясно стало, что вдруг старшие братаны с тебя просто беседа и получение неких данных,то сразу душа в пятки. Не бойтесь, все дела Чеурина и иных давно в УФСБ и ФСБ РФ были известны. Поэтому никто вас искать и приглашать на беседу и встречуне станет. Вы не тот уровень. У братанов среди аппарата СУ СК области и среди СО есть свои преданные .... лица и все, что там идет, как все, известно. Поэтому учитесь быть ЧЕСТНОЙ и не бояться. А Корецкий молодец, что не испугалься и опубликовал. Нам важно знать мнение каждого и понять кто нам ВРАГ или ДРУГ. Не бойтесь и самое главное, одно нас смущает если архивные уг. дела и отказные , вдруг перепроверка, вот тогда иное видение возможно по отношению лично к вам. Ведь много было стуков о методах и способах вами проведенных допросов и иных следственных мероприятий, поэтому , живите тихо и не пытайтесь себя в глазах своих бывших коллег показать, что вы своя в доску .Мы то все прекрасно знаем кто вы и как себя ведете и сейчас и ранее. А про ваши слова в них 90% это истиная правда и за это Вам спасибо.
Я вообще не понимаю, о ком идёт речь, о чём и о ком вы тут беседуете
Мне главное, чтобы не было мата и экстремизма.
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