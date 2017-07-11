Челябинский СК официально прокомментировал задержание за взятку следователя по особо важным делам

Появился официальный комментарий СУ СК России по Челябинской области о задержанном за взятку следователя по особо важным делам Александра Козлова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД Александра Козлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 г.г. у подозреваемого, возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем что был задержан, — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, комментариев от контрразведки на момент публикации «UralDaily.ru» нет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

«Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законном, но и моральное право также жестко реагировать на любые преступления, в том числе среди сотрудников других правоохранительных органов», — отметили «UralDaily.ru» в пресс-службе ведомства.

Напомним, как сообщало ранее ИА «UralDaily.ru», некоторым данным, 4 миллиона рублей — составляла взятка следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел (по экономическим преступлениям) следственного управления СК региона Александра Козлова. Именно за такую сумму он согласился закрыть уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя Василия Прокопенко, топ-менеджера «Ростелекома», в свою очередь, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей за получение крупного контракта.

Следователь задержан с поличным при получении взятки сотрудниками УФСБ по Челябинской области, кроме того, как сообщают СМИ, задержаны два адвоката, видимо посредники.

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