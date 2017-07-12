За «АУЕ», «майдан», языческую дьяволицу и битьё полицейских машин — оштрафовали родителей челябинских подростков

35-ти родителям несовершеннолетних оболтусов, закидавших краской, запинавших автомобили полиции под крики «АУЕ» (лозунг криминалитета) на скандальном Фестивале красок Холи в Челябинске — выписали штрафы. За пренебрежение обязанностями по воспитанию несовершеннолетних. Недоросли в силу возраста ни уголовную, ни даже административную ответственность нести не могли.

Когда на заседании комиссии по делам несовершеннолетних выписывались штрафы, — некоторые папашки и мамашки также разразились нецензурной бранью.

Дуракам невдомёк, что так же вот, с сопротивления «майданутых» не всю голову украинцев полиции — начинались известные печальные события на Украине, превратившие страну в бардак, вызвавшие гражданскую войну, утрату Крыма и дезинтеграцию общества.

И это вместо того, чтобы дать ремня своим тупоголовым отпрыскам?

«На фестивале активнее всего вели себя дети 12-13 лет, сами не подпадающие даже под административную ответственность, — отметил генерал Сергеев. — Соответственно, большинство их родителей — люди 35-37 лет от роду. Они выросли в период развала СССР, и, похоже, их воспитанием в те сложные времена никто не занимался. Между тем, как говорил знаменитый педагог Сухомлинский, ребенок всегда все повторяет за родителями», — прокомментировал ситуацию начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал Андрей Сергеев.

Напомним, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви резко выступил против проведения Фестиваля красок в Челябинске:

«Видимо, учитывая мнение Русской православной церкви, ее негативное отношение к языческому, сатанинскому действу, чуждому нашей духовной традиции, нашей культуре, организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, весёлую забаву для молодежи.

При этом, очевидно, предполагается, что молодых людей, совсем недавно выходивших на демонстрацию с фотографиями своих отцов и дедов, сложивших головы за други своя, за Отечество, за его — в том числе и культурную — независимость, очень легко одурачить, сделать объектом оккультной манипуляции. Лукавство, сопровождающее «Фестиваль красок», игнорирование мнения крупнейшей и авторитетнейшей религиозной конфессии, какой является Русская православная церковь, с головой выдает характер мероприятия, лживость его организаторов, стремящихся во что бы то ни стало навязать нашему народу, особенно молодому поколению, чуждые ценности, чужую, враждебную ему духовность и нажиться на этом.

Принимая во внимание то, что в Российской Федерации не существует этноса — носителя индийской культуры, миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму «мягкого», опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения».