Прямо как Ильдар Дадин или Навальный! Полиция снова загребла Алексея Севастьянова

Бывший омбудсмен Алексей Севастьянов снова задержан полицией. По всей видимости, мы видим рождение нового челябинского Алексея Навального или Ильдара Дадина, которых постоянно то задерживают, то арестовывают, но никак не садят.
Правда, прославленные оппозиционеры отважно борются с Системой и кровавым режимом, а Алексей — за автостоянки, которые когда-то отписал ему за помощь в разных правозащитных и не очень делах — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
Снова, как и в прошлый раз, когда Алексей дерзил сотрудникам полиции, приглядывающими за демонтажём закреплённых Юревичем за его семейством автостоянки, бывший уполномоченный «заступился» за тётеньку-сторожа, которая закрылась в будке.
Тогда Савастьянову дали семь суток административного ареста, что он сильно «поразило» в самое сердце правозащитника Бабушкина, который, как стало известно с подачи «UralDaily.ru» здорово напоминает воскресшего шоумена-фрика Трахтенберга.
Закроют ли Алексея снова, или он как тёзка, Навальный, будет продолжать отважно сражаться с ветряными мельницами, под коими мы подразумеваем нашу шуструю братву-молодогвардейцев, которые, недолго думая, начали отжимать стоянки с юревичевского наследия?
Теги:
Новости по теме:
- Бабушкина поразил арест Севастьянова
- Бурматов завершает облаву на Мякуша
- Действующий свердловский омбудсмен заступился за бывшего челябинского
- Севастьянов будет обжаловать законность обыска
- «Это тебе за «Родину», за Юревича, Алёша!» ОМОН ворвался в дом Алексея Севастьянова
- Юревич объявлен в международный розыск!
- Алексей Севастьянов в узилище питается сухпайками
- Подсудимый Сандаков вступился за арестованного Севастьянова: «макаронная мафия» обретает свои очертания
- Арест челябинского экс-омбудсмена Севастьянова использует внесистемная оппозиция
- Бывшего челябинского омбудсмена Севастьянова задержала полиция
Комментарии
А чё у него на столе в камере всякий раз столько жратвы? Он там чё фуршеты устраивает?
Максимка, покушать любит. Вон, какие щёчки
Добавить комментарий