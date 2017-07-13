Прямо как Ильдар Дадин или Навальный! Полиция снова загребла Алексея Севастьянова

Бывший омбудсмен Алексей Севастьянов снова задержан полицией. По всей видимости, мы видим рождение нового челябинского Алексея Навального или Ильдара Дадина, которых постоянно то задерживают, то арестовывают, но никак не садят.

Правда, прославленные оппозиционеры отважно борются с Системой и кровавым режимом, а Алексей — за автостоянки, которые когда-то отписал ему за помощь в разных правозащитных и не очень делах — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Снова, как и в прошлый раз, когда Алексей дерзил сотрудникам полиции, приглядывающими за демонтажём закреплённых Юревичем за его семейством автостоянки, бывший уполномоченный «заступился» за тётеньку-сторожа, которая закрылась в будке.

Тогда Савастьянову дали семь суток административного ареста, что он сильно «поразило» в самое сердце правозащитника Бабушкина, который, как стало известно с подачи «UralDaily.ru» здорово напоминает воскресшего шоумена-фрика Трахтенберга.