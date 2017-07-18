Андрей Бабушкин требует наказать челябинского полицейского, обидевшего Алексея Севастьянова

Какой-то неустановленный международными правозащитными организациями полковник полиции жестоко поиздевался над бывшим омбудсменом Южного Урала Алексеем Севастьяновым. Издавна числящийся в узниках совести защитник прав человека (и этот человек — бывший губернатор-вор Юревич) грудью встал перед злобными полисменами, напавшими на автостоянку его брата Якова, которую хотели демонтировать. Держиморда с полковничьими погонами цинично поглумился над отважным и совестливым Алексеем. Толкнул его на забор, отчего тот оказался в больничке.
По этому поводу член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин отписал гневную маляву главе СПЧ Михаилу Федотову, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и руководителям южноуральских прокуратуры и ГУ МВД Александру Кондратьеву и Андрею Сергееву — с требованием покарать полицейского полковника и защитить Алёшу.
Вот знаете, как-то даже фактура происшедших событий не даёт считать Севастьянова невинной овечкой, действующей бескорыстно. Защищал семейный бизнес — автостоянку брата, то есть свою копеечку. А откуда взялась эта стоянка, и другие? Бабушкину стоило бы разобраться в вопросе, о котором он взялся судить.
А появился бизнес братьев Севастьяновых от щедрот экс-губернатора Юревича, который обвиняется в многомиллиардных взятках и скрывается от следствия в Лондоне. Юревич создал в регионе по сути организованное преступное сообщество, которое в Италии точно назвали бы мафией, и Севастьянов играл в этой макаронной ОПС свою определенную, значимую роль, отвечая за дискредитацию политических врагов и экономических конкурентов Юревича и защиту от ФСБ (единственное силовое ведомство в регионе, не прогнувшееся под мафию макаронников) проворовавшихся юревичевских коррупционеров.
За это Алексей и получил от Юревича «империю автостоянок».
Коррупционного ли она происхождения — думается, скоро мы об этом узнаем.
В наше время, кстати, стать правозащитником может любая распиаренная сволочь. Мир — он не чёрно-белый, и надо отдать должное Алексею Севастьянову, — омбудсменом он был не самым плохим, но омбудсмен-то он бывший, а сейчас — председатель филиала Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» в Челябинской области. То есть той самой скандальной адвокатской конторы, которая отмазывает не только выдоившего как корову Южный Урал экс-губернатора, но и других макаронных жуликов и воров — таких, как скрывающийся в Израиле фигурант резонансного «медицинского» уголовного дела (коррупционеры из окружения Юревича обокрали тысячи челябинских больных, многие из которых умерли) Москалюк по прозвищу «Ординарец» — бывший водитель и советник Юревича.
Принадлежать к продажной адвокатской конторе и защищать воров — это, согласитесь, не защита прав человека, а нечто совсем иное. Возможно даже соучастие в преступлениях.
Андрей Бабушкин давно подвизался на защите «обиженных» членов ОПС «Макфа». Приезжал вместе с Чудновец (также «правозащитница» — воспитательница детсада, арестованная за репост сомнительного видео, впоследствии возомнившая, что незаконный арест даёт её право называться этим словом и даже… баллотироваться в губернаторы Свердловской области) защищать зама Юревича «по политике» Сандакова.
Уровень Бабушкина, кстати, отлично просматривается по этой «правозащитнице», по близости к ней, по тому, что они рядом. В Челябинск Чудновец прикатила с какой-то обезьянкой в руках, постоянно тискала эту странную зверушку во время интервью, а потом призналась, что рекламирует игрушки, которые она сама мастерит.
Алчная «воспитка», как сообщают СМИ, с маленьким сыном и сожителем почти неделю гостила в столице у помощника уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Левченко, последняя назвала это «одними из самых тяжелых дней в жизни». Адвокат Сталина Гуревич объяснила, что Чудновец во время обсуждения иска о реабилитации требовала квартиру в Москве и чуть ли не извинений от генпрокурора. Поэтому ей решили не помогать.
«Судя по всему, Чудновец — человек алчный, который хочет зарабатывать на правозащитной деятельности», — заявила Анна Левченко прессе.
Так похоже они все зарабатывают там на «защите прав человека»? Похожий на покойного шоумена-фрика Трехтенберга Бабушкин, Чудновец с обезьянкой, прожжённый и циничный баблокат-тамплиер Трунов, защищающий бизнес брата экс-омбудсмен Севастьянов…
Шоу толстяков…
Шоу тамплиеров…
Шоу с обезьянкой и Колей…
Шоу Бабушкина-Трахтенберга…
Всё российское правозащитничество — дешёвое шоу, The show must go on? А ещё конечно— доходный промысел, выгодное ремесло...
Тут надо особо подчеркнуть, что Бабушкин защищает от «произвола полиции» своего помощника (а именно такой статус с недавних пор имеет Алексей) — Севастьянова.
Бескорыстно ли, или поступил щедро оплаченный «заказ из Лондона»?
Вот выдержки из грозного «бабушкиного» обращения:
«Особую тревогу вызывает то, что объектами нарушений становятся не просто добропорядочные граждане, а правозащитники, которые пытаются их защитить от произвола и беззакония. Еще не успели прокуратура и ГУВД области исправить нарушение в отношении бывшего омбудсмена области Алексея Севастьянова, который за свою правозащитную деятельность был подвергнут административному аресту на срок 7 суток, как Севастьянов вновь стал объектом демонстративного полицейского произвола…
…Захватом руководил подполковник полиции, который вместо обеспечения общественного порядка активно вмешивался в деятельность одних хозяйствующих субъектов в интересах других. В захвате участвовали сотрудники ОМОНа Росгвардии…
…На видео какой-то нестационарный объект хотят взломать и увезти… Севастьянов представился, показал паспорт, попросил представиться и сказать, что делают. Полковник его толкает и говорит, что его самого трогают. Полицейский специально дает видеокомментарий, что Севастьянов якобы применяет насилие в отношении полицейского, пытается создать провокацию… Когда Севастьянов требует объяснить, что происходит, полицейский его толкает и говорит: „Парня этого в машину и в отдел“… После этого прапорщик ОМОНа с видеокамерой толкает в шею неизвестного мужчину…
…Прихожу к выводу, что в действиях Севастьянова отсутствовали признаки какого-либо правонарушения, так как никаких законных требований сотрудники полиции к нему не предъявляли, в то время, как требования Севастьянова представиться и разъяснить правовые основания по захвату объекта носили законный характер. В то же время действия подполковника полиции и неизвестного провокатора явно содержали признаки деяния, предусмотренного статьей 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)».
Конечно, если полковник и чины ниже виноваты, то следует их наказать. Но откуда такая избирательность? По всей стране, не только в Челябинской области — ежедневно — кого-то не обижают, не нагибают, не избивают и не оскорбляют. Более жестоко, чем бывшего омбудсмена. И с ними, простыми, что называется, россиянами— ежедневно случаются истории, намного страшнее, чем отнятая (законно, незаконно — другой вопрос) стоянка брата.
Толкнули на забор страдальца? Ну-ну. Отсидел неделю, вкусно питаясь? Люди невиновные годами сидят на баланде...
Почему Андрей Бабушкин не заступается за обычных граждан, а ратует за своего помощника, который не так уж и пострадал? Почему прокурор и генерал полиции должны бросить все свои дела и кидаться на помощь пособнику и соочастнику, по сути, преступлений Юревича, выполнявшего в структуре макаронной мафии «особые поручения»?
Если господин Бабушкин не в курсе, то мы ему расскажем, что Юревич обвиняется в получении рекордной для России взятки — в 3,4 миллиарда рублей. Что на самом деле сумма украденного ОПС «Макфа» намного больше. И какая-то часть точно прилипла к рукам бывшего омбудсмена.
Возможно, даже эта часть выражается в семейном «стояночном» бизнесе братьев Севастьяновых. Это — гонорар для «правозащитника» — от губернатора-вора.
И почему господин Бабушкин не бросался за защиту прав человека при губернаторе Юревиче? Возбуждались по его заказу уголовные дела в отношении неугодных политиков и бизнесменов, преследовалась оппозиция, независимые журналисты, а коррупционная спайка между губернатором и тогдашним генералом полиции — ни для кого не была новостью.
Идёт сложный процесс очищения от коррупционной скверны, санации от макаронной гнили, из политики, общественной жизни, а также из бизнеса вычищаются слуги Юревича, выполняющие его самые грязные поручения.
Иногда эта люстрация проходит с определёнными перегибами, возможно жертвой такого совершенно справедливого, закономерного и законного процесса стал бывший уполномоченный по правам человека на Южном Урале Алексей Севастьянов.
Однако жертвой отнюдь не невинной.
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Комментарии
Эх, Бабушкин Андрей, эх, Севастьянов Лёха,
Кривые ваших судеб, увы, пересеклись,
Один - пивной бочонок, другой - похож на лоха,
Зачем вы в верной дружбе друг другу поклялись.
Ведь Бабушкину что - настричь бабла и смыться,
А Лёхе от стоянок рубли в карман текут,
Ну как здесь вашей дружбе надолго сохраниться,
Когда один мошенник, другой - сквалыга-плут.
Интересно читать ваши опусы. Насколько можно опуститься в своей ненависти к порядочному человеку правозащитнику?! Очень порядочная семья. Знаю их много лет. Сравните себя с ними.
Мусенька, ну кому ты хочешь баки припудрить. Даже детсадовцы знают, что порядочные люди автостоянками не владеют. Этим бизнесом занимаются остолопы из сословия мироедов. Признайся, они твой лимузин затак в загон пускали.
Чудачек ты вообще не в теме . Леха огребает за свое . И никогда он не был порядочным. Он с...ка.
Поразить в правах на год заниматься правозащитной деятельностью Бабушкина Андрея, обидевшего челябинского полицейского, пихнувшего Алексея Севостьянова.
Больше так не ёрничайте, даже случайная шутка на эту тему может надолго вывести из строя борца за права населения Бабушкина. У него могут руки опуститься, а кроме этого он больше ничего делать не умеет.
Член СПЧ при Президенте РФ Андрей Бабушкин любит преступников и уголовников - это немалые деньги, на которые существует 20 лет возглавляемый им "Комитет за гражданские права", состоящий из уголовников и родственников уголовников.
С бревном в собственном больном глазу и, видимо, за деньги братьев Севастьяновых Алексея и Якова, Бабушкин цинично с извращением реальных фактов готов посадить всех неугодных ему за решетку. Однако, по настоящее время умалчивает о незаконных групповых махинациях руководства и сотрудников возглавляемого им "Комитета за гражданские права" по отъему имущества и недвижимости у пожилой москвички из центрального округа Петровой Л.Н., незаконно поместив в областной психиатрический стационар в 2016 году. Смотреть в строке Яндекса: Черные риэлтеры сажают пожилых москвичей в психбольницы. ПОЗОР!!!
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