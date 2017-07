Андрей Бабушкин требует наказать челябинского полицейского, обидевшего Алексея Севастьянова

Какой-то неустановленный международными правозащитными организациями полковник полиции жестоко поиздевался над бывшим омбудсменом Южного Урала Алексеем Севастьяновым. Издавна числящийся в узниках совести защитник прав человека (и этот человек — бывший губернатор-вор Юревич) грудью встал перед злобными полисменами, напавшими на автостоянку его брата Якова, которую хотели демонтировать. Держиморда с полковничьими погонами цинично поглумился над отважным и совестливым Алексеем. Толкнул его на забор, отчего тот оказался в больничке.

По этому поводу член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин отписал гневную маляву главе СПЧ Михаилу Федотову, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и руководителям южноуральских прокуратуры и ГУ МВД Александру Кондратьеву и Андрею Сергееву — с требованием покарать полицейского полковника и защитить Алёшу.

Вот знаете, как-то даже фактура происшедших событий не даёт считать Севастьянова невинной овечкой, действующей бескорыстно. Защищал семейный бизнес — автостоянку брата, то есть свою копеечку. А откуда взялась эта стоянка, и другие? Бабушкину стоило бы разобраться в вопросе, о котором он взялся судить.

А появился бизнес братьев Севастьяновых от щедрот экс-губернатора Юревича, который обвиняется в многомиллиардных взятках и скрывается от следствия в Лондоне. Юревич создал в регионе по сути организованное преступное сообщество, которое в Италии точно назвали бы мафией, и Севастьянов играл в этой макаронной ОПС свою определенную, значимую роль, отвечая за дискредитацию политических врагов и экономических конкурентов Юревича и защиту от ФСБ (единственное силовое ведомство в регионе, не прогнувшееся под мафию макаронников) проворовавшихся юревичевских коррупционеров.

В наше время, кстати, стать правозащитником может любая распиаренная сволочь. Мир — он не чёрно-белый, и надо отдать должное Алексею Севастьянову, — омбудсменом он был не самым плохим, но омбудсмен-то он бывший, а сейчас — председатель филиала Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» в Челябинской области. То есть той самой скандальной адвокатской конторы, которая отмазывает не только выдоившего как корову Южный Урал экс-губернатора, но и других макаронных жуликов и воров — таких, как скрывающийся в Израиле фигурант резонансного «медицинского» уголовного дела (коррупционеры из окружения Юревича обокрали тысячи челябинских больных, многие из которых умерли) Москалюк по прозвищу «Ординарец» — бывший водитель и советник Юревича.

Андрей Бабушкин давно подвизался на защите «обиженных» членов ОПС «Макфа». Приезжал вместе с Чудновец (также «правозащитница» — воспитательница детсада, арестованная за репост сомнительного видео, впоследствии возомнившая, что незаконный арест даёт её право называться этим словом и даже… баллотироваться в губернаторы Свердловской области) защищать зама Юревича «по политике» Сандакова.

Уровень Бабушкина, кстати, отлично просматривается по этой «правозащитнице», по близости к ней, по тому, что они рядом. В Челябинск Чудновец прикатила с какой-то обезьянкой в руках, постоянно тискала эту странную зверушку во время интервью, а потом призналась, что рекламирует игрушки, которые она сама мастерит.

Алчная «воспитка», как сообщают СМИ, с маленьким сыном и сожителем почти неделю гостила в столице у помощника уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Левченко, последняя назвала это «одними из самых тяжелых дней в жизни». Адвокат Сталина Гуревич объяснила, что Чудновец во время обсуждения иска о реабилитации требовала квартиру в Москве и чуть ли не извинений от генпрокурора. Поэтому ей решили не помогать.

«Судя по всему, Чудновец — человек алчный, который хочет зарабатывать на правозащитной деятельности», — заявила Анна Левченко прессе.

Так похоже они все зарабатывают там на «защите прав человека»? Похожий на покойного шоумена-фрика Трехтенберга Бабушкин, Чудновец с обезьянкой, прожжённый и циничный баблокат-тамплиер Трунов, защищающий бизнес брата экс-омбудсмен Севастьянов…