Андрей Бабушкин требует наказать челябинского полицейского, обидевшего Алексея Севастьянова

Какой-то неустановленный международными правозащитными организациями полковник полиции жестоко поиздевался над бывшим омбудсменом Южного Урала Алексеем Севастьяновым. Издавна числящийся в узниках совести защитник прав человека (и этот человек — бывший губернатор-вор Юревич) грудью встал перед злобными полисменами, напавшими на автостоянку его брата Якова, которую хотели демонтировать. Держиморда с полковничьими погонами цинично поглумился над отважным и совестливым Алексеем. Толкнул его на забор, отчего тот оказался в больничке.

По этому поводу член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин отписал гневную маляву главе СПЧ Михаилу Федотову, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и руководителям южноуральских прокуратуры и ГУ МВД Александру Кондратьеву и Андрею Сергееву — с требованием покарать полицейского полковника и защитить Алёшу.

Вот знаете, как-то даже фактура происшедших событий не даёт считать Севастьянова невинной овечкой, действующей бескорыстно. Защищал семейный бизнес — автостоянку брата, то есть свою копеечку. А откуда взялась эта стоянка, и другие? Бабушкину стоило бы разобраться в вопросе, о котором он взялся судить.

А появился бизнес братьев Севастьяновых от щедрот экс-губернатора Юревича, который обвиняется в многомиллиардных взятках и скрывается от следствия в Лондоне. Юревич создал в регионе по сути организованное преступное сообщество, которое в Италии точно назвали бы мафией, и Севастьянов играл в этой макаронной ОПС свою определенную, значимую роль, отвечая за дискредитацию политических врагов и экономических конкурентов Юревича и защиту от ФСБ (единственное силовое ведомство в регионе, не прогнувшееся под мафию макаронников) проворовавшихся юревичевских коррупционеров.

За это Алексей и получил от Юревича «империю автостоянок».

Коррупционного ли она происхождения — думается, скоро мы об этом узнаем.

В наше время, кстати, стать правозащитником может любая распиаренная сволочь. Мир — он не чёрно-белый, и надо отдать должное Алексею Севастьянову, — омбудсменом он был не самым плохим, но омбудсмен-то он бывший, а сейчас — председатель филиала Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» в Челябинской области. То есть той самой скандальной адвокатской конторы, которая отмазывает не только выдоившего как корову Южный Урал экс-губернатора, но и других макаронных жуликов и воров — таких, как скрывающийся в Израиле фигурант резонансного «медицинского» уголовного дела (коррупционеры из окружения Юревича обокрали тысячи челябинских больных, многие из которых умерли) Москалюк по прозвищу «Ординарец» — бывший водитель и советник Юревича.

Принадлежать к продажной адвокатской конторе и защищать воров — это, согласитесь, не защита прав человека, а нечто совсем иное. Возможно даже соучастие в преступлениях.

Андрей Бабушкин давно подвизался на защите «обиженных» членов ОПС «Макфа». Приезжал вместе с Чудновец (также «правозащитница» — воспитательница детсада, арестованная за репост сомнительного видео, впоследствии возомнившая, что незаконный арест даёт её право называться этим словом и даже… баллотироваться в губернаторы Свердловской области) защищать зама Юревича «по политике» Сандакова.

Уровень Бабушкина, кстати, отлично просматривается по этой «правозащитнице», по близости к ней, по тому, что они рядом. В Челябинск Чудновец прикатила с какой-то обезьянкой в руках, постоянно тискала эту странную зверушку во время интервью, а потом призналась, что рекламирует игрушки, которые она сама мастерит.

Алчная «воспитка», как сообщают СМИ, с маленьким сыном и сожителем почти неделю гостила в столице у помощника уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Левченко, последняя назвала это «одними из самых тяжелых дней в жизни». Адвокат Сталина Гуревич объяснила, что Чудновец во время обсуждения иска о реабилитации требовала квартиру в Москве и чуть ли не извинений от генпрокурора. Поэтому ей решили не помогать.

«Судя по всему, Чудновец — человек алчный, который хочет зарабатывать на правозащитной деятельности», — заявила Анна Левченко прессе.

Так похоже они все зарабатывают там на «защите прав человека»? Похожий на покойного шоумена-фрика Трехтенберга Бабушкин, Чудновец с обезьянкой, прожжённый и циничный баблокат-тамплиер Трунов, защищающий бизнес брата экс-омбудсмен Севастьянов…

Шоу толстяков…

Шоу тамплиеров…

Шоу с обезьянкой и Колей…

Всё российское правозащитничество — дешёвое шоу, The show must go on? А ещё конечно — доходный промысел, выгодное ремесло...

Тут надо особо подчеркнуть, что Бабушкин защищает от «произвола полиции» своего помощника (а именно такой статус с недавних пор имеет Алексей) — Севастьянова.

Бескорыстно ли, или поступил щедро оплаченный «заказ из Лондона»?

Вот выдержки из грозного «бабушкиного» обращения:

«Особую тревогу вызывает то, что объектами нарушений становятся не просто добропорядочные граждане, а правозащитники, которые пытаются их защитить от произвола и беззакония. Еще не успели прокуратура и ГУВД области исправить нарушение в отношении бывшего омбудсмена области Алексея Севастьянова, который за свою правозащитную деятельность был подвергнут административному аресту на срок 7 суток, как Севастьянов вновь стал объектом демонстративного полицейского произвола…

…Захватом руководил подполковник полиции, который вместо обеспечения общественного порядка активно вмешивался в деятельность одних хозяйствующих субъектов в интересах других. В захвате участвовали сотрудники ОМОНа Росгвардии…

…На видео какой-то нестационарный объект хотят взломать и увезти… Севастьянов представился, показал паспорт, попросил представиться и сказать, что делают. Полковник его толкает и говорит, что его самого трогают. Полицейский специально дает видеокомментарий, что Севастьянов якобы применяет насилие в отношении полицейского, пытается создать провокацию… Когда Севастьянов требует объяснить, что происходит, полицейский его толкает и говорит: „Парня этого в машину и в отдел“… После этого прапорщик ОМОНа с видеокамерой толкает в шею неизвестного мужчину…

…Прихожу к выводу, что в действиях Севастьянова отсутствовали признаки какого-либо правонарушения, так как никаких законных требований сотрудники полиции к нему не предъявляли, в то время, как требования Севастьянова представиться и разъяснить правовые основания по захвату объекта носили законный характер. В то же время действия подполковника полиции и неизвестного провокатора явно содержали признаки деяния, предусмотренного статьей 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)».

Конечно, если полковник и чины ниже виноваты, то следует их наказать. Но откуда такая избирательность? По всей стране, не только в Челябинской области — ежедневно — кого-то не обижают, не нагибают, не избивают и не оскорбляют. Более жестоко, чем бывшего омбудсмена. И с ними, простыми, что называется, россиянами— ежедневно случаются истории, намного страшнее, чем отнятая (законно, незаконно — другой вопрос) стоянка брата.

Толкнули на забор страдальца? Ну-ну. Отсидел неделю, вкусно питаясь? Люди невиновные годами сидят на баланде...

Почему Андрей Бабушкин не заступается за обычных граждан, а ратует за своего помощника, который не так уж и пострадал? Почему прокурор и генерал полиции должны бросить все свои дела и кидаться на помощь пособнику и соочастнику, по сути, преступлений Юревича, выполнявшего в структуре макаронной мафии «особые поручения»?

Если господин Бабушкин не в курсе, то мы ему расскажем, что Юревич обвиняется в получении рекордной для России взятки — в 3,4 миллиарда рублей. Что на самом деле сумма украденного ОПС «Макфа» намного больше. И какая-то часть точно прилипла к рукам бывшего омбудсмена.

Возможно, даже эта часть выражается в семейном «стояночном» бизнесе братьев Севастьяновых. Это — гонорар для «правозащитника» — от губернатора-вора.

И почему господин Бабушкин не бросался за защиту прав человека при губернаторе Юревиче? Возбуждались по его заказу уголовные дела в отношении неугодных политиков и бизнесменов, преследовалась оппозиция, независимые журналисты, а коррупционная спайка между губернатором и тогдашним генералом полиции — ни для кого не была новостью.

Идёт сложный процесс очищения от коррупционной скверны, санации от макаронной гнили, из политики, общественной жизни, а также из бизнеса вычищаются слуги Юревича, выполняющие его самые грязные поручения.

Иногда эта люстрация проходит с определёнными перегибами, возможно жертвой такого совершенно справедливого, закономерного и законного процесса стал бывший уполномоченный по правам человека на Южном Урале Алексей Севастьянов.