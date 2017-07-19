А где твой чёрный пистолет, Юревич?

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича «тамплиер» Игорь Трунов решительно возражает против изъятия при обыске в жилище своего клиента старинного пистолета 18-го, на минуточку, века.

Дело в том, что к целому букету уголовных дел после нахождения оперативниками этого антикварного оружия в отношении Юревича возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном хранении короткоствола. Трунов страшно истерит по этому случаю, утверждая, что из этой старинной волыны никого нельзя убить.

«Мы представили в 4-е управление СК РФ материалы экспертизы, проведенной специалистами Министерства культуры РФ. Из них следует, что пистолет XVIII века является коллекционным предметом, не требующим специального разрешения для хранения. Кроме того, у оружия спилен боек и разрезан барабан, то есть стрелять из него невозможно. Однако следствие упорствует», — разглагольствует «тамплиер» на подконтрольном «макаронном» ресурсе «Знак.ком».

Убить-то вообще-то можно даже из рогатки, и пистолет остаётся таковым, даже если ему три столетия.

Известно, что XVIII век — это век дуэлей. Стреляли тогда задиры из пистолетов системы Лепажа. Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине»? Злодейски застрелен Ленский.

Вот пистолеты уж блеснули,

Гремит о шомпол молоток,

В граненый ствол уходят пули,

И щелкнул в первый раз курок.

Вот порох струйкой синеватой

На полку сыплется. Зубчатый,

Надежно ввинченный кремень

Взведен еще…

Конечно, Юревич, как известный отморозок, мог пристрелить кого-нибудь и из этого пестика. Подумаешь, боёк с барабаном починить!

Мог пристрелить своего врага из-за угла, а мог и вызвав его на дуэль. Мы конечно сомневаемся, что такая гнида решится на благородный поединок, поэтому склоняемся к версии, что Юревич хотел застрелить человека именно из-за угла — какого-нибудь своего старинного врага.

Ну, например, Андрея Косилова.

Просто прокрасться на птицефабрику и всадить пулю в тушку рависа.

Хотя конечно Андрей Николаевич и шашечкой рубануть может…

А мог и председателя областного суда Фёдора Вяткина, в подстрекательстве к клевете на которого, кстати, также обвиняется Юревич.

В общем, эта мразь способна на всё, и поэтому мы горячо приветствуем правоохранительные органы за профилактику убийства.

Но Трунов всё же настаивает, что пистоль антикварный, может даже с камушками и золотой насечкой, представляющий историческую ценность — это не исключено.

«Тамплиер»-то наш тоже знает толк в старинном оружии, но скорее всего всё же в бутафорском, любит с мечом попозировать наш «реконструктор».

Смотрите, какой клоун защищает макаронную мразь.

Жёнушка, тоже баблокат и тамплиерша, защищающая Москалюка-Ординарца, — от муженька недалеко откатилась…

Адвокат наверное просто хочет, чтобы его подзащитному переквалифицировали статью?