А где твой чёрный пистолет, Юревич?

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича «тамплиер» Игорь Трунов решительно возражает против изъятия при обыске в жилище своего клиента старинного пистолета 18-го, на минуточку, века.
Дело в том, что к целому букету уголовных дел после нахождения оперативниками этого антикварного оружия в отношении Юревича возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном хранении короткоствола. Трунов страшно истерит по этому случаю, утверждая, что из этой старинной волыны никого нельзя убить.
«Мы представили в 4-е управление СК РФ материалы экспертизы, проведенной специалистами Министерства культуры РФ. Из них следует, что пистолет XVIII века является коллекционным предметом, не требующим специального разрешения для хранения. Кроме того, у оружия спилен боек и разрезан барабан, то есть стрелять из него невозможно. Однако следствие упорствует», — разглагольствует «тамплиер» на подконтрольном «макаронном» ресурсе «Знак.ком».
Убить-то вообще-то можно даже из рогатки, и пистолет остаётся таковым, даже если ему три столетия.
Известно, что XVIII век — это век дуэлей. Стреляли тогда задиры из пистолетов системы Лепажа. Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине»? Злодейски застрелен Ленский.
Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой синеватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще…
Конечно, Юревич, как известный отморозок, мог пристрелить кого-нибудь и из этого пестика. Подумаешь, боёк с барабаном починить!
Мог пристрелить своего врага из-за угла, а мог и вызвав его на дуэль. Мы конечно сомневаемся, что такая гнида решится на благородный поединок, поэтому склоняемся к версии, что Юревич хотел застрелить человека именно из-за угла — какого-нибудь своего старинного врага.
Ну, например, Андрея Косилова.
Просто прокрасться на птицефабрику и всадить пулю в тушку рависа.
Хотя конечно Андрей Николаевич и шашечкой рубануть может…
А мог и председателя областного суда Фёдора Вяткина, в подстрекательстве к клевете на которого, кстати, также обвиняется Юревич.
В общем, эта мразь способна на всё, и поэтому мы горячо приветствуем правоохранительные органы за профилактику убийства.
Но Трунов всё же настаивает, что пистоль антикварный, может даже с камушками и золотой насечкой, представляющий историческую ценность — это не исключено.
«Тамплиер»-то наш тоже знает толк в старинном оружии, но скорее всего всё же в бутафорском, любит с мечом попозировать наш «реконструктор».
Смотрите, какой клоун защищает макаронную мразь.
Жёнушка, тоже баблокат и тамплиерша, защищающая Москалюка-Ординарца, — от муженька недалеко откатилась…
Адвокат наверное просто хочет, чтобы его подзащитному переквалифицировали статью?
Как вам статья 164 УК РФ «Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность», господин адвокат?
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Комментарии
дебильность – болезнь, характеризующаяся слабой степенью умственной отсталости, замедлением психоневрологического развития, задержкой реакций. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/147687/debil---eto-diagnoz-a-ne-oskorblenie-glavnoe-o-zabolevanii-debilnostyu
Дебильность - болезнь, характеризующаяся умственной отсталостью, замедлением психического развития и задержкой реакций. Употребление слова "дебил" в качестве характеристики странного человека (странных поступков) вполне обоснована. Трунов (и его жена) , безусловно, пытаются заработать денег <на Юревиче>, но моральная сторона дела говорит о странности их профессионального подхода к нему. Отсюда следует вывод - они профессиональные дебилы.
дебил – это человек, который страдает заболеванием дебильностью. В свою очередь, дебильность – болезнь, характеризующаяся слабой степенью умственной отсталости, замедлением психоневрологического развития, задержкой реакций. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/147687/debil---eto-diagnoz-a-ne-oskorblenie-glavnoe-o-zabolevanii-debilnostyu
дебил – это человек, который страдает заболеванием дебильностью. В свою очередь, дебильность – болезнь, характеризующаяся слабой степенью умственной отсталости, замедлением психоневрологического развития, задержкой реакций. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/147687/debil---eto-diagnoz-a-ne-oskorblenie-glavnoe-o-zabolevanii-debilnostyu
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