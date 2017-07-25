Челябинские садоводы просят помощи у депутатов

Не первый год председатель СНТ Гневашев Виктор Анатольевич без успешно пытается добиться ремонта дороги от улицы 2-я Бугурусланская до улицы Добротная 4.

В начале «садоводческого периода»-2017 встал вопрос о невозможности пустить садовый маршрут 70-с «Чистопольская – СНТ Трубопрокатчик-2» из-за разбитой дороги, частично отсутствия дорожного полотна и свисающих веток на проезжую часть. Благодаря поднятой проблеме журналистами «УралДейли.ру», автобус пошёл к садам.

Напомним, данным садоводческим маршрутом пользуются садоводы трёх СНТ – «Сигнал-1», «Строитель», «Трубопрокатчик-2».

В народе говорят, если на ремонте дороги нельзя украсть, то и ремонтировать её не будут. Аналогичная ситуация складывается и с дорогой 2-я Бугурусланская – Добротная 4. Кто-то скажет – центр города в бездорожье, а тут дорога в сад! Но и такой дорогой пользуются люди, ездит личный автотранспорт и городской.

Перед открытием сезонных маршрутов МУП «Челябинский автобусный транспорт» (до своего банкротства) уведомил первого заместителя мэра Челябинска Юрия Параничева, заместитель мэра по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, начальника Управления дорожного хозяйства Александра Шабалина, начальника Управления транспорта администрации Челябинска Романа Болотова, о выявленных недостатках: свисающие ветки деревьев, частичное отсутствие дорожного полотна, провалы дороги, многочисленная ямочность.

Однако данное предписание осталось без внимания высоко сидящих чиновников.

К середине лета ветки вдоль улицы 2-я Бугурусланская сложились в зелёную арку, которая затрудняет проезд пассажирскому автобусу, нет пешеходной части, а мусор уже занимает проезжую часть дороги.

В мае на собрание с районными председателями СНТ, глава Ленинского района Александр Орёл пообещал решить проблему за полтора месяца, однако мусорная куча только расширяется.

На сегодняшний день не имея возможности добиться решительных действий от чиновников, председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев решил обратиться за помощью к народным избранникам.

Депутатом избирательного округа №20, в состав которого входят садоводческие товарищества Ленинского района, является Шафигулин Рафаил Гарифович.

Садоводы возлагают большую надежду на помощь Рафаила Гарифовича.

«Тимуровцы» в лице АО «Южуралмост» периодически засыпают шлаком опасные ямы на дороге 2-я Бугурусланская – Добротная 4. Однако это не выход из ситуации, если учесть дождливое лето 2017 года, после сильных дождей и ливней весь шлак вымывается.

На сайте регионального отделения ОНФ в Челябинской области в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта Убитых дорог», садоводы опубликовали карту убитой дороги к СНТ «Трубопрокатчик-2».

К сожалению не каждый горожанин может воспользоваться данным проектом и обратить внимание чиновников на свои проблемы.