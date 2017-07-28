Владимир Бурматов говорит, что не хочет быть губернатором Челябинской области, но кто же ему поверит?

Мы искренне раскаиваемся в том, что долгое время третировали великого Бурматова Владимира Владимировича, депутата Госдумы, который работает.

Это великий человек! Мы поняли это совсем недавно.

Мы поняли, что всё, что про него мы писали до этого, — липовая диссертация (якобы!), фейковое тушение пожаров (ну ещё бы, это враги!) — туфта полная, лживая клевета, это Матёрый Человечище с Большой Буквы «Б»!

Нам ссорится с будущим губернатором Челябинской области не с руки. Мы ещё пожить хотим.

Мы хорошо помним, как другой выходец из «Молодой гвардии Единой России», губернатор Псковской области Андрей Турчак «угостил арматуркой» журналиста «Коммерсанта» Олега Кашина — за безответственную огульную критику столь же великого человека.

Мы знаем, что если Владимир Владимирович станет вторым губернатором из МГЕР в России (а он станет!), то конечно и нас, жалких холопов, не пожалеет, воздаст нам не то что арматуркой, а короткостволом-огнестрелом, ну и поделом нам, грешным, что посмели рыпаться на великого Владимира Владимировича Бурматова, ведь тёзка же, куда же мы, да мы рамсы попутали, простите, не бейте нас жестоко пожалуйста, Владимир Владимирович, пожалейте нас, мы исправимся.

Напомним, какая неприятность произошла с дерзким журналистом «Ъ» Кашиным, посмевшим оскорбить бывшего председателя координационного Совета молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России», прекрасного и эффективного губернатора Псковщины из МГЕР Андрея Анатольевича Турчака.

Процитируем Википедию:

«В августе 2010 года корреспондент газеты «Коммерсантъ», Олег Кашин оскорбительно высказался в отношении псковского губернатора, на что тот потребовал извиниться в течение суток. Извинений от Кашина не последовало, а спустя три месяца на него было совершено покушение: нападавшие нанесли более 50 ударов, в том числе арматурным прутом у подъезда в центре Москвы, но их спугнул вышедший сосед.

В 2015 году Кашин сообщил, что по версии следствия, исполнителями нападения оказались работники службы охраны предприятия, частично принадлежащего семейству Турчак, что может свидетельствовать о возможной причастности Андрея Турчака к делу…»

Вот, что пишет «Газета.ру»:

«По делу об избиении журналиста Олега Кашина следствием был вызван на допрос гражданский активист Сергей Смирнов, заявивший ранее в СМИ о возможной связи нападения на журналиста с его конфликтом с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

«Олег говорил мне, что с ним связывались люди, которые обещали ему «припомнить все, когда все уляжется». Говорил, что обещали умыть его кровью», — сказал Смирнов.

Ранее Олег Кашин в своем блоге нелицеприятно выразился об Андрее Турчаке. Псковский губернатор дал Кашину 24 часа, чтобы убрать запись и принести личные изменения, однако текст уже был разобран на цитаты и гулял по интернету.

По информации корреспондента «Газеты.Ru», следствие также собирается прорабатывать версию связи данного нападения с историей защитников Химкинского леса, поскольку Олег Кашин был первым, кто взял интервью у выпущенного на свободу антифашиста Максима Солопова…»

Мерзкого Кашина отхайдокали арматуркой, ну и поделом негодяю, как можно говорить что-то плохое о деятеле «Молодой гвардии»?

Ну и мы тоже не будем испытывать судьбу, простите нас, Владимир Владимирович, Вы не списывали диссертацию из интернета, и пожар потушили честно, ведрами с водой, огнетушителями и подручными брандсбойтами-краниками, и Вы конечно не пид..ас никакой, и никто в Кремле не соблазнён Вашей чудесной, подтянутой мужской попкой.

Да мы сами готовы полюбить Вашу попку!

Понятно же, что если из-за такой прекрасной попки некоторые деятели теряют голову, то она чего-то да стоит! Наверное она, у Вас, попка, золотая, да? Или даже бриллиантовая.

Что такое в Вашей попе есть, что заставляет Вашего покровителя сделать Вас губернатором стратегически важного региона?

Хотелось бы иметь такую попочку, чтобы делать карьеру, и чтобы бесперебойный социальный лифт! Мы Вам завидуем чёрной и белой завистью.

Хотели бы мы иметь такую попку, но у нас такой нет...

Такая, наверное, да?

В конце концов, должен быть в РФ пилотный проект региона, толерантный к геям или нет, «пилот ЛГБТ»?! И будем ли мы вступать в гейропу и евросоюз, сколько можно прозябать в нашей азиатской нетолерантности…

Сколько можно, пора уже приобщиться к непреходящим ценностям и стать частью просвещённой Европы!

Удивляется вся Европа, какая большая у Владимира Владимировича… шляпа…

Нет, мы за то, чтобы Россия побыстрее стала частью объединённой Европы, то есть научилась побыстрее оперировать соответствующим отверстием для достижения идеалов демократии и вседозволенности…

А кто, как не губернатор Челябинской области Бурматов Владимир Владимирович может помочь нам в достижении этого европейского общечеловеческого идеала? Мы должны преодолеть наши азиатско-ордынские комплексы и выйти дружно на гей-парад!

Губернатору Челябинской области Бурматову Вл адимиру Владимировичу — слава!