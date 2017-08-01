Трунов: «Суд арестовал деньги первой жены Юревича». Да жива ли эта Оксана?

01.08.2017 г., 13:59
«Тамплиер» жжёт напалмом российскую Фемиду
Юревич арест

Продолжается судебная эпопея с арестом недвижимости и счётов беглого, скрывающегося от правосудия в Лондоне бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. 

Суд арестовал всё, до чего мог дотянуться — жалкие крохи от украденного, то, что Миша не успел переписать на родню, любовниц и разных подставных зиц-председателей, а также утащить за границу, хотя и этих денег, которые Юревич видимо оставил себе на банковских счетах «на погулять» набралось примерно 3 миллиарда (!) рублей, это чуть меньше, чем сумма инкриминируемых ему взяток (3,4 млрд рублей — откаты от «дорожной революции» и 26 млн рублей — взятки от экс-министра здравоохранения региона Тесленко).

Понятно, что даже потеряв эти огромные для любого обворованного челябинца денежки, но сущие пустяки для самого масштабного в истории России коррупционера, — Юревич нисколько не обеднеет: вовсю работают его магазины, макарошки с хлебушком да пряничками продолжают покупать не только жители областного центра, но и всей России, а также других стран, куда раскинул щупальца Летающий Макаронный монстр.

Жалко денег Мише, всё бы сосал, никак не насосётся. Видимо патологическая жадность, рождающая, как писал Пелевин, оральные и анальные вау-импульсы, в конце концов привело Мишу в далёком Лондоне к просмотру порно с трансухами, а его экстравагантный адвокат «российский тамплиер» Трунов придумал вот что:

«При запрете финансовых операций со счетами Юревича следователь должен был установить, являются ли они совместной собственностью с бывшей супругой экс-губернатора, чтобы не нарушать её прав…»

Речь идёт не о модельке Кристинке, а о первой жене Юревича Оксане, которая и перешла-то к разряд из любовниц (то есть применительно к Юревичу «шлюх больше чем на одну ночь») в жёны лишь потому, что Миша засобирался в 1999 году в депутаты Госдумы, а в то время в политической моде были серьёзные женатые мужчины. 

Куда делась Оксана Юревич — никто не знает и не узнает уже никогда. Говорили, что Миша поколачивал маму своего старшего сына, а когда надобность в жене отпала — куда-то выслал.

Если и жива ещё, заточённая в буддистском монастыре в горах Тибета или сосланная под другой фамилией после пластической операции на другой континент, заточённая в психушку, проданная в бордель (можно только гадать), то точно без этих самых денег и квартир, которые арестовал суд.

Хорошо, если жива! Но точно не богата, у Миши зимой снега не допросишься и отлично известно, что Оксана при насильственном разводе, живя долгие годы с чудовищем, получила жалкие крохи — вроде как лишь алименты с зарплаты депутата Госдумы.

Поэтому «тамплиер» Врунов конечно бредит и придумывает разные лазейки, утверждая, что арестованные деньги в равных долях принадлежат Мише и его бывшей жене.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Кстати

- повод длявозбуждения  очередного уголовного дела против Юревича по ст. 105 УК РФ.

Вася

Оксана-жива и здорова. Живет в Англии

Васе

Это не ты ли Вася с деньгами Авиапредприятия в Лондоне прячешься???..

Вася

Нет,вы ошиблись. Просто знаю..

ольга

Заколебали чушью своей .
 Как только власть меняется,. так предыдущие обязательно страшные воры с пороками. А когда они у власти эти же писатели облизывают  и нахваливают . себя не уважать и читать и писать все это 
 

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Koretskiy

Ольга, мы Юревича НИКОГДА не облизывали и не нахваливали, не нравится читать - идите лесом, барышня.

гость

ольга ,а ты видать отсасываешь у таких как юревич,раз так защищаешь.

я

Дак отсасываете у Юревича такие как ты)) Раз столько внимания и злобы)) Он таких как вы и поимел) А для нормальных людей он обычный бизнесмен, который поимел систему и правильно сделал...

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Koretskiy

"поимел систему" - это как? АУЕ, что ли? Smile

Гости

Еще не известно, кто кого поимел. Возможно Юревича через пол годика будут иметь да подвешивать в хате. Так сказать, оргазмы с удушением получать будет)

Алекс

Ольга все правильно. Это просто те кто у аппанента это делают, который заказал статейку про Мишу.

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Koretskiy

Алекс, а кто, какой "аппанент" заказал ещё 100500 статей на Уралдейли про Мишу с 2009 года? Мы про Мишу писали жёстко тогда, когда все его облизывали.

Гость

Видать ты это все на себе испытал.

Ромыч

***А для нормальных людей он обычный бизнесмен, который поимел систему и правильно сделал...***

- Подписываюсь по каждым словом.

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Koretskiy

Он поимел Челябинск, а не систему. А сейчас Система наносит ответный удар. Теперь из Лондона носа не высунет, и бизнес отберут.

74

А как по мне так нынешняя власть имеет Челябинск куда больше. И даже не в разы а в сотни тысяч раз. И вот как раз для неё то, для "нынешней", такие как вы и трудитесь. Шавки продажные.

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Koretskiy

74, помолчал бы, подстилка макаронная Smile Мне на нынешнюю власть начхать, я от неё ничего не имею.

гость

юревич и ты отсасывали всегда и всех. Это у тебя злоба,а у меня радость,что чморя не служившего долбо...ба отбирают все незаконно награбленного

ГОСТЬ

Кто эту ахинею вообще пропустил? Полная бредятина. Оставьте Светлану в покое. И двоих детей от нее у Юревича тоже. И самого Юревича.

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Koretskiy

Что за Светлана такая, незванный Гость?  Мы будем писать про то, что считаем нужным, и воров мы в покое не оставим! Даже не надейтесь на это.

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