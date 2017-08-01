Трунов: «Суд арестовал деньги первой жены Юревича». Да жива ли эта Оксана?

Продолжается судебная эпопея с арестом недвижимости и счётов беглого, скрывающегося от правосудия в Лондоне бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Суд арестовал всё, до чего мог дотянуться — жалкие крохи от украденного, то, что Миша не успел переписать на родню, любовниц и разных подставных зиц-председателей, а также утащить за границу, хотя и этих денег, которые Юревич видимо оставил себе на банковских счетах «на погулять» набралось примерно 3 миллиарда (!) рублей, это чуть меньше, чем сумма инкриминируемых ему взяток (3,4 млрд рублей — откаты от «дорожной революции» и 26 млн рублей — взятки от экс-министра здравоохранения региона Тесленко).

Понятно, что даже потеряв эти огромные для любого обворованного челябинца денежки, но сущие пустяки для самого масштабного в истории России коррупционера, — Юревич нисколько не обеднеет: вовсю работают его магазины, макарошки с хлебушком да пряничками продолжают покупать не только жители областного центра, но и всей России, а также других стран, куда раскинул щупальца Летающий Макаронный монстр.

Жалко денег Мише, всё бы сосал, никак не насосётся. Видимо патологическая жадность, рождающая, как писал Пелевин, оральные и анальные вау-импульсы, в конце концов привело Мишу в далёком Лондоне к просмотру порно с трансухами, а его экстравагантный адвокат «российский тамплиер» Трунов придумал вот что:

«При запрете финансовых операций со счетами Юревича следователь должен был установить, являются ли они совместной собственностью с бывшей супругой экс-губернатора, чтобы не нарушать её прав…»

Речь идёт не о модельке Кристинке, а о первой жене Юревича Оксане, которая и перешла-то к разряд из любовниц (то есть применительно к Юревичу «шлюх больше чем на одну ночь») в жёны лишь потому, что Миша засобирался в 1999 году в депутаты Госдумы, а в то время в политической моде были серьёзные женатые мужчины.

Если и жива ещё, заточённая в буддистском монастыре в горах Тибета или сосланная под другой фамилией после пластической операции на другой континент, заточённая в психушку, проданная в бордель (можно только гадать), то точно без этих самых денег и квартир, которые арестовал суд.

Хорошо, если жива! Но точно не богата, у Миши зимой снега не допросишься и отлично известно, что Оксана при насильственном разводе, живя долгие годы с чудовищем, получила жалкие крохи — вроде как лишь алименты с зарплаты депутата Госдумы.