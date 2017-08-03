Цыбко дали 9 лет колонии и взяли под стражу в зале суда

03.08.2017 г., 19:55
Часы «Вишерон Константин» за миллион рублей остались у адвоката
Цыбко приговор суда 3 августа 2017

Судья Озёрского городского суда: 

«Назначить Константину Цыбко наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок три года.

Взять Цыбко под стражу немедленно в зале суда…»

Костя снимает с загребущих ручонок, в которые подносили «снаряды» и «патроны», свои миллионные часики, отдаёт часики адвокату.

На ручонках Кости захлопываются браслеты.

Аминь!

Есть справедливость в России!

Молодец, судья, не испугалась давления покровителей Кости, не соблазнилась Мишиными грязными деньгами!

«Владимирский централ» — в исполнении более успешного политика, как и обещали.

Цитата от коллег с сайта «Челябинск.ру»:

«Всегда словоохотливый Константин Цыбко не нашёл в себе сил хоть что-то сказать журналистам, когда на него надевали наручники…»

Доболтался, мерзавчик.

Саша Славутина, фото из открытых источников: 74.ру

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Комментарии

жеглов

Вот тебе Костя " юрьев день"! А теперь "астраханский"!Пидорюревич на выход!

Вася

Такая радость у вас аж вместо 9ти 10ть написали в заголовке. "Хоботов это низко" (с)

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Koretskiy

Вася, техническая ошибка в заголовке, исправили уже. Нет радости, есть чувство удовлетворённой справедливости.

К.В.

9 - ти, наверное, ему хватит что бы хоть на раз прочесть подаренную ему Вождем Конституцию.

Иван Справедливый

Михуйло приезжай : Костеньке скучно одному париться...

К.В.

Андрей Александрович, все же 9 лет, но вы правильно посчитали- справедливо было бы  дать все 10). Итак : апплодисменты Озерскому городскому суду !!!  Ну а Цыбко, если повезет, может быть овладеет какой нибудь первой  в своей жизни мужской профессией. Но ему еще не поздно дать показания  (рассказать правду) про Юревича и выйти условно-досрочно.

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Koretskiy

Да, у него есть шанс скоро выйти, но всёзвисит от него Smile

Анатолий

Роль франта и светского любимчика у него хорошо получалась. А каков он будет в серых негостеприимных лагерных буднях? Сможет ли устроиться библиотекарем или завклубом ? Или консультантом по экономическим вопросам при начальнике? Полюбят ли его товарищи по несчастью за его острое слово и неисчерпаемый юмор? Как будет на нём сидеть лагерный мышиного оттенка френч? И кто, наконец, возьмёт Константина под крыло, положенец или лагерная администрация?
Вопросы, вопросы, одни вопросы. Такого человека в люди провожаем. Держись, Константин, не подведи челябинское жульё.

Tom Goodman

Вот те раз... Жил-был Костя Цыбко, симпатичный внешне человек, с умным лицом между прочим. Имел дорогие часы и мерседес-бенц, правда, мерседес не в моем вкусе. Стройный, высокий. Жить бы Константину да жить. А теперь - бабах.... И Костя будет кушать баланду, спать на нарах, вставать в шесть утра, реже мыться, чем сейчас. Не сможет посещать косметолога и стилиста, не сможет на море ездить. Мерседес безнадежно устареет к моменту его выхода с зоны... Да и фигура его рискует быть к тому времени менее стройной и статной. Вот так. Вот к чему приводят проблемы с законом.

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Антон Усков

А мне ещё нравится вариант "Владимирского централа" в исполнении Хора Турецкого. Хотя, Вольфыч, соглашусь, прикольнее Smile

Вивалвивалракью

Антон

Не радуйтесь чужому горю. Я так понимаю, с доказательствами в деле Цыбко не все в порядке было. Почему обвиняемый должен доказывать свою невиновность?! Ну, как так? У меня вопрос, почему с ним вместе не судили взяткодателей Тарасова и Лакницкого? Не исключено, что это не единственный эпизод в их успешной жизни. Почему Васильева на свободе? Украл 9 миллиардов, сидишь 3 месяца, попытался украсть 20 млн, сидишь 9 лет. У меня знакомый, зам Васильевой, 4 года колонии и штраф 200 млн, а у него 3 детей малолетних. Где справедливость? Посадили бы Сердюкова, лет на 15. Там с доказательствами было бы все в порядке. Куда ни копни, везде факты. Правосудие не должно быть избирательным.

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Koretskiy

Антон, меня эти гниды макаронные 3 года мурыжили по заказному Юревичем делу в судах, я 4 раза в больницах лежал, перенёс инфаркт в 45 лет, жена не выдержала, предала и ушла,  я этих мразей жалеть не буду.

Цыбко в кабаках с Мишей просаживал больше, чем зарабатывает средний россиянин в год - и его жалеть?

Он ни дня не просидел в СИЗО и находясь под подпиской уезжал в Израиль прохлаждаться.

Что он полезного сделал для общства и государства, Ваш Костя, Собчачку обхаживал, Кристинке машинки спортивные дарил, с Мишей в Ниццу и Монако летал?

За что его жалеть, объясните пожалуйста.

Суд скостил 5 лет, 370 млн штрафа и 5,5 млн рублей взятки - чего ж ещё?

Лакницкий был осуждён, Тарасов - осидел своё и вышел по УДО, сотрудничая со следствием.

У Цыбко тоже есть шанс - пусть даёт показания на Юревича, котоорый хапнул 3,4 млрд и в Лондоне скрывается.

За что жалеть мерзавцев и воров, создавших ОПС и разворовавших область?

И что за логика - Васильеву не посадили, значит и Цыбко не должны?

Надо же с кого-то начинать!

Иван Справедливый

Антоша ! А это радуется то? Кто в теме просто ликует!

Кстати

 Юревич больше хапнул чем 3,4 ...

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Koretskiy

Намного больше. 3,4 - это только начало следствия Smile

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