Цыбко дали 9 лет колонии и взяли под стражу в зале суда

Судья Озёрского городского суда:

«Назначить Константину Цыбко наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок три года.

Взять Цыбко под стражу немедленно в зале суда…»

Костя снимает с загребущих ручонок, в которые подносили «снаряды» и «патроны», свои миллионные часики, отдаёт часики адвокату.

На ручонках Кости захлопываются браслеты.

Аминь!

Есть справедливость в России!

Молодец, судья, не испугалась давления покровителей Кости, не соблазнилась Мишиными грязными деньгами!

«Владимирский централ» — в исполнении более успешного политика, как и обещали.

Цитата от коллег с сайта «Челябинск.ру»:

«Всегда словоохотливый Константин Цыбко не нашёл в себе сил хоть что-то сказать журналистам, когда на него надевали наручники…»