Цыбко дали 9 лет колонии и взяли под стражу в зале суда

Судья Озёрского городского суда:
«Назначить Константину Цыбко наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок три года.
Взять Цыбко под стражу немедленно в зале суда…»
Костя снимает с загребущих ручонок, в которые подносили «снаряды» и «патроны», свои миллионные часики, отдаёт часики адвокату.
На ручонках Кости захлопываются браслеты.
Аминь!
Есть справедливость в России!
Молодец, судья, не испугалась давления покровителей Кости, не соблазнилась Мишиными грязными деньгами!
«Владимирский централ» — в исполнении более успешного политика, как и обещали.
Цитата от коллег с сайта «Челябинск.ру»:
«Всегда словоохотливый Константин Цыбко не нашёл в себе сил хоть что-то сказать журналистам, когда на него надевали наручники…»
Доболтался, мерзавчик.
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Комментарии
Вот тебе Костя " юрьев день"! А теперь "астраханский"!Пидорюревич на выход!
Такая радость у вас аж вместо 9ти 10ть написали в заголовке. "Хоботов это низко" (с)
Вася, техническая ошибка в заголовке, исправили уже. Нет радости, есть чувство удовлетворённой справедливости.
9 - ти, наверное, ему хватит что бы хоть на раз прочесть подаренную ему Вождем Конституцию.
Михуйло приезжай : Костеньке скучно одному париться...
Андрей Александрович, все же 9 лет, но вы правильно посчитали- справедливо было бы дать все 10). Итак : апплодисменты Озерскому городскому суду !!! Ну а Цыбко, если повезет, может быть овладеет какой нибудь первой в своей жизни мужской профессией. Но ему еще не поздно дать показания (рассказать правду) про Юревича и выйти условно-досрочно.
Да, у него есть шанс скоро выйти, но всёзвисит от него
Роль франта и светского любимчика у него хорошо получалась. А каков он будет в серых негостеприимных лагерных буднях? Сможет ли устроиться библиотекарем или завклубом ? Или консультантом по экономическим вопросам при начальнике? Полюбят ли его товарищи по несчастью за его острое слово и неисчерпаемый юмор? Как будет на нём сидеть лагерный мышиного оттенка френч? И кто, наконец, возьмёт Константина под крыло, положенец или лагерная администрация?
Вопросы, вопросы, одни вопросы. Такого человека в люди провожаем. Держись, Константин, не подведи челябинское жульё.
Вот те раз... Жил-был Костя Цыбко, симпатичный внешне человек, с умным лицом между прочим. Имел дорогие часы и мерседес-бенц, правда, мерседес не в моем вкусе. Стройный, высокий. Жить бы Константину да жить. А теперь - бабах.... И Костя будет кушать баланду, спать на нарах, вставать в шесть утра, реже мыться, чем сейчас. Не сможет посещать косметолога и стилиста, не сможет на море ездить. Мерседес безнадежно устареет к моменту его выхода с зоны... Да и фигура его рискует быть к тому времени менее стройной и статной. Вот так. Вот к чему приводят проблемы с законом.
А мне ещё нравится вариант "Владимирского централа" в исполнении Хора Турецкого. Хотя, Вольфыч, соглашусь, прикольнее
Вивалвивалракью
Не радуйтесь чужому горю. Я так понимаю, с доказательствами в деле Цыбко не все в порядке было. Почему обвиняемый должен доказывать свою невиновность?! Ну, как так? У меня вопрос, почему с ним вместе не судили взяткодателей Тарасова и Лакницкого? Не исключено, что это не единственный эпизод в их успешной жизни. Почему Васильева на свободе? Украл 9 миллиардов, сидишь 3 месяца, попытался украсть 20 млн, сидишь 9 лет. У меня знакомый, зам Васильевой, 4 года колонии и штраф 200 млн, а у него 3 детей малолетних. Где справедливость? Посадили бы Сердюкова, лет на 15. Там с доказательствами было бы все в порядке. Куда ни копни, везде факты. Правосудие не должно быть избирательным.
Антон, меня эти гниды макаронные 3 года мурыжили по заказному Юревичем делу в судах, я 4 раза в больницах лежал, перенёс инфаркт в 45 лет, жена не выдержала, предала и ушла, я этих мразей жалеть не буду.
Цыбко в кабаках с Мишей просаживал больше, чем зарабатывает средний россиянин в год - и его жалеть?
Он ни дня не просидел в СИЗО и находясь под подпиской уезжал в Израиль прохлаждаться.
Что он полезного сделал для общства и государства, Ваш Костя, Собчачку обхаживал, Кристинке машинки спортивные дарил, с Мишей в Ниццу и Монако летал?
За что его жалеть, объясните пожалуйста.
Суд скостил 5 лет, 370 млн штрафа и 5,5 млн рублей взятки - чего ж ещё?
Лакницкий был осуждён, Тарасов - осидел своё и вышел по УДО, сотрудничая со следствием.
У Цыбко тоже есть шанс - пусть даёт показания на Юревича, котоорый хапнул 3,4 млрд и в Лондоне скрывается.
За что жалеть мерзавцев и воров, создавших ОПС и разворовавших область?
И что за логика - Васильеву не посадили, значит и Цыбко не должны?
Надо же с кого-то начинать!
Антоша ! А это радуется то? Кто в теме просто ликует!
Юревич больше хапнул чем 3,4 ...
Намного больше. 3,4 - это только начало следствия
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