Цыбко явился на оглашение приговора без вещей

Сегодня, 3 августа, в Озёрском городском суде началось оглашение приговора бывшему члену Совета Федерации по квоте от Законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко. Кандидатуру Цыбко лоббировал губернатор Михаил Юревич, находящийся с ним в приятельских отношениях. Сам Юревич имеет статус обвиняемого в получении рекордной для России взятки в 3,4 млрд рублей, а также по нескольким другим статьям УК РФ.

Бывший сенатор украл, по версии следствия, меньше — «всего» 27,5 млн рублей. Он обвиняется в получении взяток от экс-сити-менеджера ЗАТО Евгения Тарасова и владельца «Треста „Магнитострой“» Олега Лакницкого — соответственно за продвижение политических интересов Тарасова (хотел быть мэром Магнитогорска) и бизнес-интересов Лакницкого (хотел построить в Озёрске жилой комплекс, ТРК, ночной клуб, ресторан и организовать службу такси).

Оба ключевых свидетелей обвинения дали показания, изобличающие Цыбко.

Сенатор явился на оглашение приговора без вещей, много шутил с журналистами, улыбался. Уверен в своих покровителях и заступниках, в деньгах Юревича, в их силе.

А между тем, сила в правде.

Садится Цыбко не собирается...

Ещё в мае 2013 года мы увидели в Интернете копии протоколов допросов осуждённого к тому время за взятки сити-менеджера Озёрска Тарасова, где с удивлением прочитали, как «пил до утра» вместе с Юревичем Цыбко и как он подарил любовнице губернатора автомобиль «Астон Мартин».

Долгое время с сенатора не могли снять неприкосновенность, его коллеги ни в какую не хотели давать в обиду «бедного Костю». После истечения срока сенаторских полномочий дело пошло веселей.

Вся эта канитель длится несколько лет и всё это время Цыбко угрожает и обвиняет всех вокруг, выставляя себя невинной овечкой. Его наглое поведение уверенного в своих покровителях высокопоставленного жулика многих (и лично нас) просто бесит.

Скоро мы узнаем, чего стоят покровители Цыбко и деньги Юревича, всё ли они решают в этом мире.

Из-за недавнего нападения членов «банды ГТА» в Московском суде, в Озёрске усилены меры безопасности. Полный аншлаг. Многие хотят посмотреть на этот затянувшийся цирк.

Цыбко встретил пикет. С десяток молодых людей, членов Молодёжной палаты Озёрска, требуют реального срока для экс-сенатора. На транспарантах написано: «Цыбко, твоя песенка спета!», «Костя! Учи песни Бутырки», «Лесоповал зовёт!», «Цыбко, этап ждёт», «Среди высоких сосен — вот где место Кости».

«Среди высоких сосен» — это эпично, Ильменка? «Какой уж там лесоповал, посидит чуток и на УДО, Миша поможет», — шутят журналисты.

Началось оглашение приговора, это может продлиться долго, хорошо, если судья уложится в один день. В лучшем случае финальную часть приговора огласят сегодня поздно вечером, но и возможно, что суд перенесут до завтра, 4 августа.

Напомним, гособвинение просит у суда приговорить К.Цыбко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в 500 млн рублей.

Есть ли правосудие и справедливость в России?